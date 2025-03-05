모든 정보를 찾기 위한 Slack 엔터프라이즈 검색을 소개합니다

Slack은 가장 혁신적인 팀과 회사가 업무를 처리하는 곳으로, 대화를 하며 아이디어가 나오고, 아이디어가 계획이 되며, 전문 지식을 교환하고, 앱에 액세스하며, 워크플로가 실행되는 업무용 운영 시스템입니다. 이제 업무 속도를 높일 수 있도록 Slack을 넘어 조직 전반에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있는 종합적인 엔터프라이즈 검색 경험을 상상해 보세요.

오늘, 저희는 조직이 사용하는 모든 앱과 파일로 확장되는 AI 기반의 검색 경험인 Slack 엔터프라이즈 검색을 출시하게 되어 정말 기쁩니다. 이 기능을 사용하면 필요한 정보를 필요한 시점에 정확히 찾아 중요한 일에 다시 집중하도록 도와줍니다.

엔터프라이즈 검색은 Slack의 강력한 대화형 AI 검색 경험을 바탕으로 구축되었습니다. 이를 통해 모든 타사 앱 및 드라이브를 Slack과 연계하여 귀사의 모든 지식과 데이터를 검색할 수 있는 중앙 허브를 만들 수 있습니다. 이제 파일과 문서부터 대화형 데이터와 인사이트에 이르는 모든 정보를 Slack의 중앙 검색창에서 찾을 수 있습니다.

연계된 비즈니스 시스템에는 Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira, Salesforce 등이 포함됩니다. 현재 첫 번째 커넥터 모음을 사용할 수 있으며, 곧 몇 가지 커넥터 모음이 추가로 제공될 예정입니다. Enterprise Grid 플랜으로 Slack AI 라이선스를 이용 중인 고객은 오늘부터 바로 Slack 엔터프라이즈 검색을 사용할 수 있습니다.

연결된 데이터의 힘을 활용하세요

직원들은 필요한 정보를 찾기 위해 하루에도 수십 번씩 앱들을 오가며, 이로 인해 생산성이 저하되고 있습니다. Slack 엔터프라이즈 검색은 사용자가 파일, 데이터, 문서를 찾는 방식에 혁신을 일으켰습니다. 더 이상 많은 폴더를 확인하거나 구식 검색 방법에 의지하여 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

엔터프라이즈 검색은 Slack에 있는 귀사의 전체 기술 스택을 검색 가능한 단일 인터페이스와 통합합니다. 언제든지 확인할 수 있는 엄청나게 스마트한 검색 비서를 갖고 있는 것과 같죠. Slack의 개선된 알고리즘과 대화형 인터페이스는 정확한 답변을 제공하여 사용자가 중요한 프레젠테이션, 보고서 또는 데이터 세트를 몇 초만에 검색할 수 있도록 해줍니다. 또한 Slack이 제공하는 모든 기능은 신뢰를 밑바탕으로 하기 때문에 연계된 앱의 최신 권한을 준수하여 사용자가 접근할 수 있는 정보만 검색 결과로 표시합니다.

엔터프라이즈 검색을 사용하면 필요한 모든 정보를 쉽게 얻을 수 있다는 확신이 생기며, 생산성을 높이고 원활하게 업무 흐름을 진행할 수 있습니다.

Google Drive 및 GitHub 커넥터를 활용해 더 심도 있게 일하세요

Google Drive 커넥터를 사용하면 업무가 진행되는 드라이브의 알림을 볼 수 있을 뿐만 아니라 귀사가 수년에 걸쳐 작업한 모든 슬라이드 덱, 문서, 스프레드시트 전반에서 검색할 수도 있습니다. 이 확장된 통합은 사용자가 아는 Google 워크스페이스 앱에서 Slack으로 바로 데이터를 안전하게 가져올 수 있습니다. 이를 통해 업무에 관한 이전의 대화형 지식과 성공적이었던 최종 결과물에 대한 인사이트를 얻을 수 있으므로 새 프레젠테이션을 만들 때 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

GitHub 커넥터를 사용하면 Slack을 떠나지 않고도 데이터 저장소 전반에서 ‘가져오기’ 요청에 즉각적으로 액세스하거나 제안서에 액세스해 변경 사항을 코드 베이스에 병합할 수 있습니다. 또한 코드 스택에 관한 AI 답변은 이제 가져오기 요청을 참조하므로 더욱 신속하게 문제를 해결하고, 보다 심도 있는 인사이트를 제공하며, 우수한 소프트웨어 구축 등의 중요한 일에 더 많은 시간을 집중하도록 도와줍니다. 데스크톱, iOS, Android 전반에서 어떻게 변경 사항들이 적용되었는지 궁금하신가요? 새 기능에 적합한 실험 버튼을 찾고 싶으신가요? 엔터프라이즈 검색은 이를 즉시 찾을 수 있도록 도와줍니다.

앞으로 어떤 기능이 제공될지 예상해 보세요. 사용자는 Box에서 정규 문서와 파일을 빠르게 찾을 수 있으며, 이를 통해 조직은 매끄럽게 운영될 수 있습니다. 또한 이러한 자료를 통해 답변을 받을 수 있기 때문에 직원들은 자신의 질문에 대해 가능한 최적의 출처를 참고할 수 있습니다. Asana를 사용하면 조직의 작업 전체를 검색해 프로젝트 상태를 파악하고 계획된 항목에 관한 상세 정보를 확인하고 보다 효과적으로 협업할 수도 있습니다.

모든 규모의 팀과 사람들이 탁월한 업무 성과를 위해 동급 최고의 도구를 사용한다는 점은 공공연한 사실입니다. Slack 엔터프라이즈 검색 기능이 출시되면서 Google 워크스페이스와 Slack을 모두 사용하는 고객은 Slack 내에서 바로 선호하는 협업 앱의 정보에 안전하게 액세스할 수 있게 됩니다. 두 플랫폼을 모두 사용하는 고객이 이 새로운 커넥터를 확장된 규모로 사용하는 모습을 보게 될 거라 기대합니다. Google Google 워크스페이스 제품 부문 부사장 Yulie Kwon Kim

Slack AI를 사용해 엔터프라이즈 전체를 검색하세요

Slack은 항상 메시지부터 파일과 대화에 이르기까지, Slack 환경 내에서 필요한 것을 찾을 수 있도록 돕는 것에 주력해 왔으며 Slack AI를 통해 이를 더욱 향상시켰습니다. 긴 스레드를 빠르게 훑어보셔야 하나요? Slack AI가 요약해 드릴 수 있습니다. 프로젝트에 관한 질문이 있으신가요? Slack AI가 답변해 드릴 수 있습니다. Slack은 이제 엔터프라이즈 검색을 통해 AI에 기반한 검색을 조직의 전체 기술 스택에서 확장하고 있습니다. 질문을 하여 모든 시스템 및 데이터 소스에서 즉각적인 답변을 얻으세요. 이 모든 작업을 Slack을 떠나지 않고도 수행할 수 있답니다.

더 많은 타사 앱을 빠르게 통합하고 Slack 검색이 모든 조직적 지식에 대한 핵심 허브가 되면서 모든 팀은 대화(사람 및 에이전트), 문서, 프로젝트 파일, 작업 등에서 답변을 찾을 수 있게 됩니다. 이러한 앱 내에서 발견할 수 있는 모든 콘텐츠에 대해 Slack에서 바로 검색하실 수 있습니다.

저희는 서로 다른 시스템의 모든 데이터 소스에 대한 단일 정보 창이 필요합니다. Slack 엔터프라이즈 검색이 바로 이를 실현해 주죠. AI의 도움으로 올바른 모든 정보를 사용자에게 바로 제공할 수 있죠. EasyPark Group 선임 IT 시스템 엔지니어 HC Madsen

이제 엔터프라이즈 검색이 중요한 이유

우리가 일하던 방식은 바뀌었습니다. 협업, AI, 에이전트의 비중이 높아지면서 시스템이 새로운 정보에 맞게 변화하고, 결정을 내리며, 사용자를 대신해 업무에 대해 조치할 수 있게 되었습니다. 이 새로운 지능형 팀워크의 시대에 사람과 AI 에이전트는 원활하게 협업하여 효율성을 높이고 더 스마트한 결과를 만들 수 있습니다. 엔터프라이즈 검색은 이 변화하는 환경을 탐색하기 위한 열쇠가 될 것입니다.

앱 전환에 따른 불편함 해소: 중요한 프레젠테이션부터 계정 대화, 엔지니어링 ‘가져오기’ 요청에 이르기까지 모든 것을 Slack에서 바로 검색할 수 있습니다.

숨겨진 지식 검색: 존재하는지도 몰랐던 인사이트를 찾을 수 있습니다. 질문만으로 회사 전체로부터 답변을 찾아보세요.

생산성 향상: 대화하듯이 질문하여 검색을 개선하고, 업무 속도 향상에 도움이 되는 더욱 구체적이고 관련도 높은 결과를 얻으세요.

보다 현명한 의사 결정: 모든 데이터에 대한 완전한 가시성을 확보하여 확신을 갖고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

에이전트 시대를 대비: AI 에이전트가 업무에 더 긴밀히 통합되면서 엔터프라이즈 검색은 기술 스택 전반에서 원활한 자동화와 지능적인 작업 위임에 필요한 토대를 제공합니다.

Slack 엔터프라이즈 검색의 차별화 요소

엔터프라이즈 검색은 조직의 집단 지식을 활용하여 모든 부서의 직원이 필요한 정보를 필요한 시점에, 업무를 진행하는 곳에서 바로 찾아낼 수 있도록 지원합니다. 고객 데이터, 연계된 앱, 대화 전반에 걸친 검색을 통해 누구나 중요한 인사이트를 확보하고, 조치를 취하고, 데이터를 다시 비즈니스 시스템에 입력할 수 있습니다.

Slack 엔터프라이즈 검색의 차별화 요소는 다음과 같습니다.

데이터 보안: 실시간 검색은 시간이 지나면서 데이터에 대한 액세스가 변경될 수 있다는 뜻입니다. 연계된 앱과 데이터 소스 전반에 걸친 사용자 수준의 통합 검색을 사용하면 외부 소스에 대한 권한이 각 사용자에게 맞게 부여되므로 제때 올바른 액세스 권한을 확보할 수 있습니다.

개인에 맞춘 관련도: Slack은 고객에게 중요한 것이 무엇인지 파악하고 있습니다. Slack의 검색 기능은 사용자의 업무 역할, 프로젝트, 상호 작용하고 있는 대상에 맞게 사용자의 특정 요구 사항에 맞춤화된 결과를 제공합니다.

원활한 Slack 통합: 이는 별도의 도구가 아니라, Slack 경험이 자연스럽게 확장된 것입니다. Slack 인터페이스에서 바로 검색해 즉각적이고 실행 가능한 결과를 얻으세요.

숨겨진 전문 지식 활용: 필요한 답변을 제공할 수 있는 사람을 빠르게 찾을 수 있습니다. 관련 대화에 대한 기여도를 기반으로 주제별 전문가를 찾아보세요.

대화형 질문 : 자연어를 사용해 검색하여 모든 데이터 소스 전반에서 관련 결과와 요약을 확보하세요. 이 직관적인 인터페이스를 사용하면 필요한 정보를 그 어느 때보다 쉽게 찾아낼 수 있습니다.

Slack 엔터프라이즈 검색은 판도를 완전히 바꿔놓았습니다. 여러 출처에서 정보를 가져오는 기능은 필요한 정보를 빠르게 찾는 데 도움이 되었습니다. 한번은, 특정 데모 동영상을 찾아 이곳저곳을 찾고 있었는데 Slack 엔터프라이즈 검색에서 Google Drive와 연결되니 데모 동영상은 물론, 해당 데모를 공유해야 했던 스레드도 바로 찾을 수 있었습니다. 동영상을 빠르게 찾아내면서도 조치를 취해야 하는 위치에 머무를 수 있는 기능 덕분에 크게 시간을 절약하고 업무 맥락의 전환을 줄일 수 있었습니다. Salesforce 제품 라인 부문 이사 Neil Brady

사용해 볼 준비가 되셨나요?

Slack 검색창에 질문만 입력하세요. 색인화 또는 저장할 필요 없이 가장 최신 정보를 얻으실 수 있습니다. 항상 말이죠.

Google Drive와 GitHub에 대한 엔터프라이즈 검색은 현재 요청을 통해 사용하실 수 있으며, 향후 수주 내로 Enterprise Grid 플랜을 통해 Slack AI 라이선스를 이용하는 고객에게 제공될 예정입니다. 추가 소스를 곧 출시할 예정이니, 소셜 미디어를 통해 제공될 업데이트를 기다려 주세요!