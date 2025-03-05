Encuentra lo que buscas: presentamos Búsqueda empresarial en Slack

Slack es donde trabajan los equipos y las empresas más innovadores. Es un sistema operativo de trabajo donde las conversaciones generan ideas, las ideas se convierten en planes, se intercambian conocimientos, se puede acceder a aplicaciones y se ejecutan flujos de trabajo. Ahora, imagina una experiencia de búsqueda empresarial completa que vaya más allá de Slack para encontrar todo lo que necesitas en tu organización y poder trabajar más rápido.

Hoy, nos complace lanzar la búsqueda empresarial de Slack, una experiencia de búsqueda con tecnología de IA que puede extenderse a todas las aplicaciones y archivos de la organización, para ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, para que puedas volver a centrarte en lo que importa.

La búsqueda empresarial se basa en la potente experiencia de búsqueda conversacional con IA de Slack, lo que te permite conectar todas tus aplicaciones y unidades de terceros a Slack y crear un eje central de búsqueda para todo el conocimiento y los datos de la empresa. Ahora puedes encontrar al instante todo lo que necesites, desde archivos y documentos hasta datos conversacionales e información, todo desde la barra de búsqueda central de Slack.

Entre los sistemas empresariales conectados se encuentran Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira y Salesforce, entre otros. Hoy ya está disponible el primer conjunto de conectores, y en breve se añadirán más. Los clientes con licencias de IA de Slack en el plan Enterprise Grid pueden empezar a utilizar la búsqueda empresarial de Slack hoy mismo.

Libera el potencial de tus datos conectados

El personal cambia de aplicaciones muchas veces al día solo para encontrar la información que precisa. Esto merma la productividad. La función de búsqueda empresarial de Slack revoluciona la forma en que buscas archivos, datos y documentos; di adiós a las pérdidas de tiempo buscando en un sinfín carpetas con métodos de búsqueda desfasados.

La búsqueda empresarial unifica toda tu pila tecnológica en Slack en una única interfaz de búsqueda. Es como tener un asistente de investigación superinteligente con el que consultar en cualquier momento. Nuestros algoritmos perfeccionados y la interfaz conversacional brindan respuestas concretas, lo que te permite consultar esa presentación, informe o conjunto de datos cruciales en cuestión de segundos. Y como la confianza es la base de todo lo que hacemos, los resultados de búsqueda se adhieren a los permisos más actualizados de tus aplicaciones conectadas, para que solo veas la información que se supone que debes ver.

La búsqueda empresarial te da la confianza de saber que tienes todo lo que necesitas al alcance de la mano, lo que da como resultado un aumento de la productividad y flujos de trabajo sin interrupciones.

Gana en detalles con los conectores de Google Drive y GitHub

Con el conector de Google Drive, no solo recibirás notificaciones de Drive sobre si se está trabajando en algo, sino que también podrás buscar en todas las presentaciones de diapositivas, documentos y hojas de cálculo que tu empresa haya creado a lo largo de los años. Esta integración ampliada traslada de forma segura los datos de las aplicaciones de Google Workspace que conoces directamente a Slack. Esto te permite conocer tanto el historial conversacional sobre el trabajo como los resultados finales exitosos, para que no tengas que empezar de cero al crear una nueva presentación.

El conector GitHub te permite acceder al instante a pull requests (o propuestas para fusionar cambios en tu código base) en todos tus repositorios sin salir de Slack. Y las respuestas de IA sobre tu pila de código ahora hacen referencia a las pull requests, lo que te proporciona una resolución de problemas más rápida, conocimientos más profundos y más tiempo para centrarte en lo que importa: crear un buen software. ¿Tienes alguna pregunta sobre cómo se ha implementado un cambio en ordenador, iOS y Android? ¿Quieres encontrar la prueba adecuada para una nueva función? La búsqueda empresarial te ayuda a encontrarla al momento.

Anticípate a lo que está por venir: podrás descubrir rápidamente los documentos y archivos canónicos de Box que hacen que tu organización avance sin problemas, y también podrán ofrecerte respuestas para que las preguntas del personal remitan a las mejores fuentes posibles. Y con Asana, podrás buscar entre las tareas de tu organización para descubrir el estado de un proyecto, profundizar en los detalles de un elemento planificado y colaborar de forma aún más eficaz.

No es ningún secreto que personas y equipos de todos los tamaños confían en las mejores herramientas para realizar un buen trabajo. Con el lanzamiento de las funciones de búsqueda empresarial de Slack, los clientes conjuntos de Google Workspace y Slack podrán acceder de forma segura a la información de sus aplicaciones de colaboración favoritas, directamente desde Slack. Estamos deseando ver cómo nuestros clientes comunes utilizan este nuevo conector a gran escala. Yulie Kwon Kim Vicepresidenta de producto, Google Workspace, Google

Busca en toda la empresa con IA de Slack

Slack siempre te ha ayudado a encontrar lo que necesitas en tu entorno de Slack, desde mensajes hasta archivos o conversaciones. Y con IA de Slack, lo hemos hecho aún mejor. ¿Necesitas sumergirte rápidamente en una conversación larga? IA de Slack puede resumirla. ¿Tienes una pregunta sobre un proyecto? IA de Slack puede responderla. Con la búsqueda empresarial, ahora estamos ampliando esa búsqueda impulsada por IA a toda la pila tecnológica de tu organización. Haz una pregunta y obtén respuestas al instante de todos tus sistemas y fuentes de datos, todo ello sin salir de Slack.

A medida que vayamos integrando más aplicaciones de terceros, la búsqueda de Slack se convertirá en el centro definitivo de todo el conocimiento de la organización, lo que permitirá a todos los equipos encontrar respuestas en conversaciones (tanto humanas como de agentes), documentos, archivos de proyectos, tareas y mucho más. En Slack se podrá buscar prácticamente cualquier contenido de estas aplicaciones.

Necesitamos un único lugar para todas nuestras fuentes de datos a través de los diferentes sistemas. La búsqueda empresarial en Slack ofrece exactamente eso. Con la ayuda de la IA, podemos mostrar toda la información correcta directamente a los usuarios. HC Madsen (Elle) Puesto en ingeniería superior de sistemas informáticos, EasyPark Group

La importancia de la búsqueda empresarial en la actualidad

La forma de trabajar ha cambiado. Ahora es más colaborativa, usa más la IA y los agentes: los sistemas pueden adaptarse a la nueva información, tomar decisiones y medidas. En estos nuevos tiempos del trabajo en equipo inteligente, humanos y agentes de IA colaboran sin obstáculos para conseguir una mayor eficiencia y mejores resultados. La búsqueda empresarial es clave para lidiar con este entorno cambiante.

Pon fin a la frustración del cambio de aplicaciones: encuentra todo lo que buscas, ya sean presentaciones, conversaciones de cuentas o pull requests de ingeniería, en Slack.

Descubre conocimiento oculto: obtén información que ni siquiera sabías que existía. Haz una pregunta y obtén respuestas de toda la empresa.

Impulsa la productividad: perfecciona tus búsquedas con un lenguaje conversacional y obtén resultados más pertinentes y específicos que te ayuden a completar tu trabajo más rápido.

Toma decisiones más inteligentes: obtén una visión completa de todos tus datos para que puedas tomar decisiones fundamentadas con confianza.

Prepárate para la era de los agentes: a medida que los agentes de IA se integran más en nuestro trabajo, la búsqueda empresarial proporciona la base necesaria para la automatización sin fisuras y la delegación inteligente de tareas en toda la pila tecnológica.

Por qué la búsqueda empresarial de Slack es diferente

La búsqueda empresarial libera el conocimiento colectivo de tu organización, lo que permite al personal de todos los departamentos encontrar la información que necesita, cuando la necesita, justo donde está trabajando. Con la búsqueda en los datos de clientes, las aplicaciones conectadas y las conversaciones, todo el mundo puede descubrir información crítica, tomar medidas e introducir datos en los sistemas empresariales.

Estas son las razones por las que la búsqueda empresarial de Slack es distinta:

Seguridad de los datos: las búsquedas en tiempo real implican que el acceso a los datos puede cambiar en cualquier momento. Con las búsquedas federadas a nivel de usuario en todas las aplicaciones y fuentes de datos conectadas, los permisos de fuentes externas siguen a cada usuario, para que tenga el acceso apropiado en el momento adecuado.

Pertinencia personalizada: aprendemos lo que es importante para ti. Nuestra búsqueda se adapta a tu rol, a tus proyectos y a las personas con las que te relacionas, para ofrecerte resultados a la medida de tus necesidades específicas.

Integración sin interrupciones con Slack: no es una herramienta independiente; es una extensión orgánica de tu experiencia en Slack. Busca directamente desde la interfaz de Slack y consigue resultados instantáneos y procesables.

Descubre conocimientos ocultos: encuentra rápidamente a las personas con las respuestas que necesitas. Identifica a especialistas en la materia en función de sus contribuciones a conversaciones relevantes.

Preguntas conversacionales : realiza búsquedas con un lenguaje natural y obtén resúmenes y resultados relevantes de todas tus fuentes de datos. Esta interfaz intuitiva hace que encontrar la información que necesitas sea más fácil que nunca.

La búsqueda empresarial en Slack ha supuesto un gran cambio. Su capacidad para extraer información de varias fuentes me ha ayudado a encontrar rápidamente lo que necesito. En un momento dado, había estado buscando por todas partes un vídeo de demostración específico, y después de conectarme a Google Drive en la búsqueda empresarial de Slack lo encontré inmediatamente, así como el hilo en el que necesitaba compartir la demostración. Poder acceder rápidamente a ese vídeo sin salir de mi espacio de trabajo me ahorró mucho tiempo y cambios de contexto. Neil Brady Director, línea de producto, Salesforce

¿Todo listo para probarla?

Escribe una pregunta en la barra de búsqueda de Slack. Sin indexación ni almacenamiento, simplemente la información más actual, siempre.

La función de búsqueda empresarial de Google Drive y GitHub ya está disponible a petición y se implementará en las próximas semanas a los clientes con licencia de IA de Slack en el plan Enterprise Grid. Lanzaremos más fuentes dentro de poco, ¡síguenos en las redes sociales para enterarte de las novedades!