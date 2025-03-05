Trouvez tout ce que vous cherchez avec la recherche d’entreprise dans Slack

Les équipes et les entreprises les plus innovantes travaillent dans Slack. C’est un système d’exploitation professionnel où les conversations font naître des idées, où les idées se transforment en projets, où l’expertise est partagée, où l’on accède à des applications et où l’on exécute des flux de travail. Maintenant, imaginez une expérience de recherche d’entreprise complète qui va au-delà de Slack pour trouver tout ce dont vous avez besoin dans votre entreprise afin que vous puissiez travailler plus rapidement.

Nous sommes ravis de lancer aujourd’hui la recherche d’entreprise Slack, une expérience de recherche alimentée par l’IA qui peut explorer toutes les applications et tous les fichiers de votre entreprise, afin de vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin au bon moment. Ainsi, vous pourrez vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée.

La recherche d’entreprise s’appuie sur la puissante expérience de recherche IA conversationnelle de Slack, qui vous permet de connecter toutes vos applications et lecteurs tiers à Slack et de créer un hub central et consultable pour toutes les connaissances et données de votre entreprise. Vous pouvez désormais trouver instantanément tout ce dont vous avez besoin, des fichiers et documents aux données et informations conversationnelles, depuis la barre de recherche centrale de Slack.

Les systèmes d’entreprise connectés comprendront Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira et Salesforce, entre autres. Aujourd’hui, le premier ensemble de connecteurs est disponible, et plusieurs autres le seront bientôt. Les clients disposant d’une licence Slack AI avec leur forfait Enterprise Grid peuvent commencer à utiliser la recherche d’entreprise de Slack dès aujourd’hui.

Libérez la puissance de vos données connectées

Les collaborateurs passent d’une application à une autre des dizaines de fois par jour juste pour trouver l’information dont ils ont besoin. C’est un véritable frein à leur productivité. La recherche d’entreprise Slack révolutionne la façon dont vous trouvez les fichiers, les données et les documents : finies les heures perdues à fouiller dans des dossiers ou à utiliser des méthodes de recherche obsolètes.

La recherche d’entreprise unifie l’ensemble de vos outils technologiques dans Slack au sein d’une interface unique et consultable. C’est comme si vous disposiez d’un assistant de recherche intelligent que vous pouvez consulter à tout moment. Nos algorithmes perfectionnés et notre interface conversationnelle fournissent des réponses ciblées, ce qui vous permet de retrouver une présentation, un rapport ou un ensemble de données cruciaux en quelques secondes. Et parce que la confiance est le socle de notre activité, les résultats de recherche respectent les autorisations les plus récentes dans vos applications connectées. Ainsi, vous ne voyez que les informations que vous êtes autorisé à voir.

Avec la recherche d’entreprise, vous avez la certitude que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main, ce qui favorise la productivité et la fluidité du flux de travail.

Allez plus loin avec les connecteurs Google Drive et GitHub

Le connecteur Google Drive ne vous permet pas seulement de recevoir vos notifications de Drive : vous pouvez également effectuer des recherches dans toutes les présentations, documents et feuilles de calcul que votre entreprise a créés au fil du temps. Cette intégration approfondie récupère de manière sécurisée les données des applications Google Workspace que vous utilisez directement dans Slack. Cela vous permet d’avoir un aperçu à la fois de l’historique des conversations sur le travail et des livrables finaux qui ont été couronnés de succès, pour que vous n’ayez pas à repartir de zéro lorsque vous élaborez une nouvelle présentation.

Le connecteur GitHub vous permet d’accéder instantanément aux pull requests (ou aux propositions de fusion des modifications apportées à votre base de code) dans vos référentiels sans quitter Slack. Les réponses de l’IA concernant votre pile de code font désormais référence à vos demandes d’extraction, ce qui vous permet d’accélérer le dépannage, d’obtenir des informations plus détaillées et d’avoir plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte : la création de logiciels de qualité. Vous avez une question sur la façon dont une modification a été déployée sur ordinateur, iOS et Android ? Vous voulez trouver le bon bouton d’expérimentation pour une nouvelle fonctionnalité ? La recherche d’entreprise vous aide à le trouver instantanément.

Voici ce qui va arriver : vous serez en mesure de découvrir rapidement les documents et les fichiers canoniques de Box qui assurent le bon fonctionnement de votre entreprise, et ils pourront également vous fournir des réponses afin que les questions de vos collaborateurs se réfèrent aux meilleures sources possibles. Avec Asana, vous pourrez effectuer des recherches dans les tâches de votre entreprise pour découvrir l’état d’avancement d’un projet, approfondir les détails d’un élément planifié et collaborer encore plus efficacement.

Ce n’est un secret pour personne : les personnes et les équipes de toutes tailles emploient les meilleurs outils pour accomplir un travail de qualité. Avec le lancement des fonctionnalités de recherche d’entreprise de Slack, les clients communs de Google Workspace et de Slack pourront accéder en toute sécurité aux informations de leurs applications de collaboration préférées, directement dans Slack. Nous sommes impatients de voir comment nos clients communs vont utiliser ce nouveau connecteur à grande échelle. Yulie Kwon Kim Vice-président produit, Google Workspace, Google

Effectuez des recherches dans toute l’entreprise grâce à Slack AI

Slack a toujours eu pour objectif de vous aider à trouver ce dont vous avez besoin au sein de votre environnement Slack, qu’il s’agisse de messages, de fichiers ou de conversations. Et avec Slack AI, nous avons amélioré la formule. Vous avez besoin d’assimiler rapidement un long fil de discussion ? Slack AI peut le résumer. Vous avez une question sur un projet ? Slack AI peut y répondre. Avec la recherche d’entreprise, nous étendons maintenant cette recherche alimentée par l’IA à l’ensemble de la pile technologique de votre entreprise. Posez une question et obtenez des réponses instantanées provenant de l’ensemble de vos systèmes et sources de données, sans quitter Slack.

Au fil de l’intégration des applications tierces, la recherche dans Slack deviendra le centre ultime de toutes les connaissances de votre entreprise, permettant à chaque équipe de trouver des réponses dans les conversations (entre humains et entre agents), les documents, les fichiers de projet, les tâches et bien plus encore. Pratiquement tout le contenu découvrable dans ces applications sera consultable directement dans Slack.

Nous avons besoin d’une seule fenêtre pour toutes nos sources de données à travers nos différents systèmes. C’est exactement ce que permet la recherche d’entreprise dans Slack. Avec l’aide de l’IA, nous pouvons faire apparaître toutes les bonnes informations directement devant nos utilisateurs. HC Madsen (iel) Ingénieur·e des systèmes informatiques, EasyPark Group

Pourquoi la recherche d’entreprise est-elle cruciale aujourd’hui

Notre façon de travailler a changé. Elle est plus collaborative, davantage axée sur l’IA et basée sur les agents. Les systèmes peuvent s’adapter à de nouvelles informations, prendre des décisions et agir en notre nom. Dans cette nouvelle ère de collaboration intelligente, les humains et les agents IA travaillent ensemble de manière transparente pour une plus grande efficacité et des résultats plus pertinents. La recherche d’entreprise est votre clé pour naviguer dans ce paysage en constante évolution.

Mettez fin à la frustration liée au changement d’application : trouvez tout ce que vous cherchez, des présentations importantes aux conversations sur les comptes, en passant par les demandes de téléchargement, directement dans Slack.

Découvrez des connaissances cachées : retrouvez des informations dont vous ne soupçonniez même pas l’existence. Posez une question et obtenez des réponses provenant de l’ensemble de votre entreprise.

Augmentez votre productivité : affinez vos recherches grâce au langage conversationnel et obtenez des résultats plus précis et plus pertinents qui vous aideront à travailler plus rapidement.

Prenez des décisions plus avisées : obtenez une vue d’ensemble de toutes vos données afin de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Préparez-vous à l’ère des agents IA : alors que les agents IA s’intègrent de plus en plus à notre travail, la recherche d’entreprise fournit les bases nécessaires à une automatisation transparente et à une délégation intelligente des tâches dans l’ensemble de vos outils technologiques.

Comment la recherche d’entreprise Slack se démarque

La recherche d’entreprise libère le savoir collectif de votre organisation, permettant aux collaborateurs de tous les services de trouver les informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, directement depuis leur environnement de travail. Grâce à la recherche dans les données clients, les applications connectées et les conversations, chacun peut découvrir des informations cruciales, prendre des mesures et réinjecter des données dans les systèmes de l’entreprise.

Voici ce qui différencie notre recherche d’entreprise :

Sécurité des données : les recherches en temps réel signifient que votre accès aux données peut changer au fil du temps. Grâce aux recherches fédérées au niveau de l’utilisateur dans les applications et les sources de données connectées, les autorisations des sources externes suivent chaque utilisateur, ce qui vous permet d’avoir le bon accès au bon moment.

Pertinence personnalisée : nous apprenons ce qui est important pour vous. Notre recherche s’adapte à votre rôle, à vos projets et aux personnes avec lesquelles vous interagissez, ce qui vous permet d’obtenir des résultats adaptés à vos besoins spécifiques.

Intégration fluide à Slack : il ne s’agit pas d’un outil distinct, mais d’une extension naturelle de votre expérience Slack. Effectuez des recherches directement à partir de l’interface Slack et obtenez des résultats instantanés et exploitables.

Accédez à une expertise cachée : trouvez rapidement les personnes qui ont les réponses à vos questions. Identifiez les experts sur un sujet en fonction de leurs contributions aux conversations pertinentes.

Questions conversationnelles : effectuez des recherches en langage naturel et obtenez des résumés et des résultats pertinents pour toutes vos sources de données. Cette interface intuitive facilite plus que jamais la recherche des informations dont vous avez besoin.

La recherche d’entreprise dans Slack a changé la donne. Sa capacité à extraire des informations de plusieurs sources m’a aidé à trouver rapidement ce dont j’avais besoin. Je cherchais partout une vidéo de présentation spécifique. Eh bien, après m’être connecté à Google Drive dans la recherche d’entreprise de Slack, je l’ai trouvée immédiatement, tout comme le fil de discussion dans lequel je devais la partager. Le fait de pouvoir retrouver facilement cette vidéo sans quitter mon environnement de travail m’a permis de gagner beaucoup de temps et de limiter les changements d’environnement. Neil Brady Directeur, Ligne de produits, Salesforce

Prêt(e) à vous lancer ?

Saisissez simplement votre question dans la barre de recherche de Slack. Pas d’indexation, pas de stockage : juste les informations les plus récentes.

La recherche d’entreprise pour Google Drive et GitHub est disponible aujourd’hui sur demande et sera déployée dans les semaines à venir pour les clients disposant de licences Slack AI au forfait Enterprise Grid. Nous publierons bientôt d’autres sources, alors suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer !