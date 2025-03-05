Trova tutto ciò di cui hai bisogno con la ricerca aziendale in Slack

Slack è dove lavorano i team e le aziende più innovative. È un sistema operativo per il lavoro in cui le conversazioni stimolano idee, le idee si trasformano in piani, si condividono competenze, si accede alle app e si eseguono i workflow. Ora immagina un'esperienza di ricerca aziendale avanzata che va oltre Slack per trovare tutto ciò di cui hai bisogno nella tua organizzazione, permettendoti di lavorare più velocemente.

Oggi siamo entusiasti di lanciare la ricerca aziendale per Slack, un'esperienza di ricerca basata sull'IA che può estendersi a tutte le app e ai file della tua organizzazione, aiutandoti a trovare esattamente ciò di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.

La ricerca aziendale si basa sulla potente esperienza di ricerca IA conversazionale di Slack, permettendoti di connettere tutti gli archivi e le app di terze parti a Slack e creando un hub centrale e ricercabile per tutte le conoscenze e i dati della tua azienda. Ora puoi trovare tutto ciò che ti serve immediatamente, dai file ai documenti, dai dati conversazionali alle informazioni, tutto dalla barra di ricerca centrale in Slack.

I sistemi aziendali connessi includeranno Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira e Salesforce, tra gli altri. Oggi è disponibile il primo set di connettori, con molti altri in arrivo. I clienti con licenze per l’IA di Slack sul piano Enterprise Grid possono iniziare a utilizzare la ricerca aziendale di Slack già da oggi.

Libera la potenza dei dati connessi

I dipendenti passano da un'app all'altra decine di volte al giorno solo per trovare le informazioni di cui hanno bisogno, causando un calo significativo della produttività. La ricerca aziendale per Slack rivoluziona il modo in cui trovi file, dati e documenti: niente più tempo perso a cercare tra cartelle infinite o a fare affidamento su metodi di ricerca obsoleti.

La ricerca aziendale unifica l'intero stack tecnologico in Slack, offrendo un'unica interfaccia di ricerca centralizzata. È come avere un assistente di ricerca super intelligente sempre a disposizione. Grazie ad algoritmi avanzati e a un'interfaccia conversazionale, ottieni risposte mirate che ti permettono di recuperare presentazioni, report o set di dati cruciali in pochi secondi. Inoltre, poiché la fiducia è alla base di tutto ciò che facciamo, i risultati della ricerca rispettano le autorizzazioni più aggiornate nelle app connesse, garantendo che tu veda solo le informazioni a cui hai accesso.

Con la ricerca aziendale, hai la certezza di avere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano, aumentando la produttività e ottimizzando i flussi di lavoro.

Approfondisci con i connettori Google Drive e GitHub

Con il connettore Google Drive, non solo ricevi notifiche da Drive sulle attività in corso, ma puoi anche cercare in tutte le presentazioni, documenti e fogli di calcolo che la tua azienda ha creato nel corso degli anni. Questa integrazione ampliata porta in modo sicuro i dati dalle app di Google Workspace che conosci direttamente in Slack, offrendoti una panoramica sia delle conoscenze storiche sulle conversazioni legate al lavoro sia dei risultati finali. Non sarà più necessario partire da zero per creare una nuova presentazione.

Il connettore GitHub ti permette di accedere istantaneamente alle pull request, ovvero le proposte di modifica al tuo codice, all'interno dei repository senza uscire da Slack. E le risposte IA relative al tuo stack di codice ora fanno riferimento alle pull request, offrendo una risoluzione più rapida dei problemi, approfondimenti più significativi e più tempo per concentrarti su ciò che conta davvero: creare un software eccezionale. Hai domande su come una modifica è stata implementata su desktop, iOS e Android? O cerchi l’interruttore giusto per testare una nuova funzione? La ricerca aziendale ti aiuta a trovare tutto immediatamente.

Guardando al futuro, sarà possibile accedere rapidamente ai documenti e ai file essenziali di Box che fanno funzionare al meglio la tua organizzazione. Inoltre, questi documenti saranno in grado di fornire risposte, garantendo che le domande dei dipendenti facciano riferimento alle migliori fonti possibili. Con Asana, invece, potrai cercare tra le attività della tua organizzazione per scoprire lo stato di un progetto, approfondire i dettagli di un elemento pianificato e collaborare in modo ancora più efficace.

Non è un segreto che persone e team di tutte le dimensioni si affidino agli strumenti migliori per svolgere un ottimo lavoro. Con il lancio delle funzionalità di ricerca aziendale di Slack, i clienti che utilizzano sia Google Workspace che Slack potranno accedere in modo sicuro alle informazioni dalle loro app di collaborazione preferite, direttamente all'interno di Slack. Non vediamo l'ora di scoprire come i nostri clienti comuni utilizzeranno questo nuovo connettore su larga scala. Yulie Kwon Kim Vicepresidente di prodotto, Google Workspace, Google

Cerca in tutta l’azienda con l’IA di Slack

Slack ha sempre avuto l’obiettivo di aiutarti a trovare ciò di cui hai bisogno all'interno del tuo ambiente Slack, dai messaggi ai file fino alle conversazioni. Con l’IA di Slack, abbiamo reso questa esperienza ancora migliore. Devi approfondire rapidamente una lunga conversazione? L’IA di Slack può riassumerla. Hai una domanda su un progetto? L’IA di Slack può rispondere. Con la ricerca aziendale, ora stiamo espandendo questa ricerca basata sull'IA a tutto lo stack tecnologico della tua organizzazione. Fai una domanda e ottieni risposte immediate da tutti i tuoi sistemi e fonti di dati, senza mai uscire da Slack.

Con l'integrazione rapida di sempre più app di terze parti, la ricerca di Slack diventerà il punto di riferimento definitivo per tutte le conoscenze dell’organizzazione. Ogni team potrà trovare risposte da conversazioni (sia umane che gestite da agenti), documenti, file di progetto, attività e altro ancora. Praticamente qualsiasi contenuto individuabile all'interno di queste app sarà ricercabile direttamente in Slack.

Abbiamo bisogno di una visione unificata per tutte le nostre fonti di dati attraverso i diversi sistemi. La ricerca aziendale in Slack offre esattamente questo. Grazie all'IA, possiamo mettere tutte le informazioni necessarie direttamente a disposizione dei nostri utenti. HC Madsen Ingegnere senior dei sistemi IT, EasyPark Group

Perché la ricerca aziendale è importante oggi

Il modo in cui lavoriamo è cambiato. È diventato più collaborativo, guidato dall'IA e basato sugli agenti, con sistemi in grado di adattarsi a nuove informazioni, prendere decisioni e agire per nostro conto. In questa nuova era di lavoro in team intelligente, esseri umani e agenti di IA collaborano in modo fluido per una maggiore efficienza e risultati più accurati. La ricerca aziendale è la chiave per orientarsi in questo panorama in evoluzione.

Dimentica la frustrazione dei passaggi continui tra app: trova tutto, dalle presentazioni importanti alle conversazioni sugli account fino alle pull request, direttamente in Slack.

Scopri conoscenze nascoste: porta alla luce approfondimenti che nemmeno sapevi esistessero. Fai una domanda e ottieni risposte da tutta la tua azienda.

Aumenta la produttività: affina le ricerche con un linguaggio naturale e ottieni risultati più specifici e pertinenti per completare il lavoro più velocemente.

Prendi decisioni più intelligenti: ottieni una visione completa di tutti i tuoi dati per prendere decisioni informate con sicurezza.

Preparati per l’era basata sugli agenti: man mano che gli agenti di IA si integrano sempre più nel nostro lavoro, la ricerca aziendale offre le basi necessarie per un'automazione fluida e una delega intelligente delle attività in tutto lo stack tecnologico.

Cosa differenzia la ricerca aziendale di Slack

La ricerca aziendale sblocca la conoscenza collettiva della tua organizzazione, consentendo ai dipendenti di ogni reparto di trovare le informazioni di cui hanno bisogno, nel momento in cui ne hanno bisogno, direttamente nel loro ambiente di lavoro. Grazie alla ricerca in dati dei clienti, app connesse e conversazioni, tutti possono scoprire informazioni critiche, agire e reintegrare i dati nei sistemi aziendali.

Ecco cosa rende diversa la nostra ricerca aziendale:

Sicurezza dei dati: le ricerche in tempo reale significano che l'accesso ai dati può cambiare nel tempo. Con ricerche federate a livello di utente attraverso app connesse e fonti di dati, le autorizzazioni delle fonti esterne seguono ciascun utente, garantendo l’accesso giusto al momento giusto.

Rilevanza personalizzata: impariamo cosa è importante per te. La nostra ricerca si adatta al tuo ruolo, ai tuoi progetti e alle persone con cui interagisci, offrendo risultati su misura per le tue esigenze specifiche.

Integrazione fluida con Slack: non è uno strumento separato, ma un’estensione naturale dell’esperienza Slack. Puoi cercare direttamente dall’interfaccia Slack e ottenere risultati utili e immediati.

Sblocco delle competenze nascoste: trova rapidamente le persone con le risposte di cui hai bisogno. Identifica gli esperti in materia sulla base dei loro contributi alle conversazioni rilevanti.

Domande conversazionali: effettua ricerche usando il linguaggio naturale e ottieni riepiloghi e risultati pertinenti da tutte le fonti di dati. Questa interfaccia intuitiva rende la ricerca delle informazioni più semplice che mai.

La ricerca aziendale in Slack è stata una vera rivoluzione. La sua capacità di recuperare informazioni da più fonti mi ha aiutato a trovare rapidamente ciò di cui avevo bisogno. Una volta stavo cercando ovunque un video dimostrativo specifico e, dopo aver connesso Google Drive alla ricerca aziendale di Slack, l'ho trovato immediatamente, insieme alla conversazione dove dovevo condividerlo. La possibilità di individuare rapidamente quel video e rimanere nel contesto giusto per agire mi ha fatto risparmiare molto tempo ed evitato continui cambi di contesto. Neil Brady Direttore, Linea di prodotti, Salesforce

Vuoi fare una prova?

Digita la tua domanda nella barra di ricerca di Slack. Nessuna indicizzazione, nessuna archiviazione, solo le informazioni più aggiornate, sempre.

La ricerca aziendale per Google Drive e GitHub è disponibile su richiesta a partire da oggi e sarà distribuita nelle prossime settimane ai clienti con licenze per l’IA di Slack sul piano Enterprise Grid. Rilasceremo presto ulteriori integrazioni, quindi seguici sui social per tutti gli aggiornamenti!