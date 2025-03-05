Encontre tudo: apresentamos a pesquisa empresarial no Slack

O Slack é onde as equipes e empresas mais inovadoras trabalham. É um sistema operacional de trabalho, ou seja, um espaço onde conversas promovem ideias, ideias se transformam em planos e há trocas de conhecimento, além de possibilitar o acesso a apps e a execução de fluxos de trabalho. Agora, imagine uma experiência de pesquisa empresarial abrangente que vai além do Slack para encontrar tudo de que você precisa em sua organização para que você possa trabalhar mais rápido.

Hoje, estamos felizes em lançar a pesquisa empresarial para o Slack, uma experiência de pesquisa com tecnologia IA que pode se estender por todos os apps e arquivos da sua organização, ajudando você a encontrar exatamente o que precisa, quando precisa, para que você consiga se concentrar no que importa.

A pesquisa empresarial aproveita a experiência de pesquisa por IA conversacional poderosa do Slack, permitindo que você conecte todos os seus apps e drives de terceiros no Slack e crie um espaço central e pesquisável para todo o conhecimento e dados da sua empresa. Agora, você pode encontrar qualquer coisa e tudo que precisar instantaneamente (de arquivos e documentos a dados e insights conversacionais), tudo na barra de pesquisa central no Slack.

Os sistemas comerciais conectados incluirão Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira e Salesforce, entre outros. Hoje, o primeiro conjunto de conectores está disponível, e mais virão em breve. Clientes com licenças de IA do Slack no plano Enterprise Grid podem começar a usar a pesquisa empresarial do Slack hoje.

Disponibilize o poder dos seus dados conectados

Os funcionários podem alternar entre apps dezenas de vezes por dia para encontrarem as informações de que precisam. É fundamental na produtividade. A pesquisa empresarial do Slack revoluciona a forma como você encontra arquivos, dados e documentos: chega de perder tempo filtrando pastas infinitas ou de depender de métodos ultrapassados de pesquisa.

A pesquisa empresarial unifica toda a sua pilha tecnologia no Slack em uma interface única e pesquisável. É como ter um assistente de pesquisa superinteligente que você pode acessar a qualquer momento. Nossos algoritmos refinados e nossa interface conversacional apresentam respostas focadas, dando autonomia para que você obtenha aquela apresentação, relatório ou conjunto de dados fundamental em segundos. A confiança é a base de tudo o que fazemos, então os resultados de pesquisa aderem às permissões mais atualizadas nos seus apps conectados para que você veja somente as informações que deve ver.

Com a pesquisa empresarial, você tem a confiança de saber que tudo o que precisa está ao seu alcance, impulsionando a produtividade e o fluxo de trabalho contínuo.

Aprofunde-se com conectores do Google Drive e GitHub

Com o conector do Google Drive, você não apenas vê notificações do Drive que garantem que o trabalho está acontecendo; você também pode pesquisar em todos os slides, documentos e planilhas que sua empresa elaborou ao longo dos anos. Esta integração expandida leva dados com segurança dos aplicativos do Google Workspace que você conhece diretamente ao Slack. Isto proporciona insights tanto sobre o histórico de conhecimento conversacional sobre o trabalho como as entregas finais que tiveram sucesso e você não precise começar a criar uma nova apresentação do zero.

O conector do GitHub permite que você acesse solicitações de pull instantaneamente (ou propostas para unir alterações à sua base de código) em seus repositórios sem sair do Slack. E respostas de IA sobre sua pilha de código agora fazem referência às suas solicitações de pull, oferecendo a você uma solução de problemas mais rápida, insights mais aprofundados e mais tempo para focar no que importa: desenvolver um ótimo software. Tem alguma pergunta sobre como uma alteração foi implementada em desktop, iOS e Android? Quer encontrar o botão ideal de alternância para um novo recurso? A pesquisa empresarial ajuda você a encontrá-los instantaneamente.

Olhando para o futuro do que está vindo: você poderá encontrar rapidamente os documentos e arquivos canônicos do Box que farão sua organização operar de forma simples, e também poderão apresentar respostas a você para que as perguntas dos seus funcionários façam referência às melhores fontes possíveis. Com o Asana, você poderá pesquisar pelas tarefas da sua organização e encontrar o status de um projeto, aprofundar-se nos detalhes de um item planejado e colaborar de forma ainda mais eficiente.

Não é segredo que as pessoas e equipes de todos os tamanhos dependem das melhores ferramentas para fazerem um ótimo trabalho. Com o lançamento dos novos recursos de pesquisa empresarial do Slack, clientes do Google Workspace e Slack em comum poderão acessar informações dos apps de colaboração preferidos com segurança, direto no Slack. Mal podemos esperar para ver como nossos clientes mútuos usam este novo conector em larga escala. Yulie Kwon Kim vice-presidente de Produto, Google Workspace, Google

Pesquise em toda a sua empresa com a IA do Slack

O Slack sempre esteve relacionado a ajudá-lo a encontrar o que precisa em seu ambiente do Slack, de mensagens a arquivos e conversas. E com a IA do Slack, melhoramos isso ainda mais. Precisa se aprofundar rapidamente em uma conversa longa? A IA do Slack pode resumi-la. Tem alguma dúvida sobre um projeto? A IA do Slack pode responder. Com a pesquisa empresarial, agora estamos expandindo essa pesquisa com tecnologia de IA para toda a pilha tecnológica da sua organização. Faça uma pergunta e obtenha respostas instantâneas de todos os seus sistemas e fontes de dados: tudo sem sair do Slack.

À medida que avançarmos rapidamente na integração de mais apps de terceiros, a pesquisa do Slack se tornará o espaço definitivo para todo o seu conhecimento organizacional, permitindo que cada equipe encontre respostas de conversas (tanto de pessoas como de agentes), documentos, arquivos de projetos, tarefas e mais. Praticamente qualquer conteúdo encontrado nesses apps será pesquisável diretamente no Slack.

Precisamos de um painel de controle único para todas as nossas fontes de dados em todos os nossos diversos sistemas. A pesquisa empresarial no Slack apresenta exatamente isso. Com a ajuda da IA, podemos extrair todas as informações certas e colocá-las bem na frente dos nossos usuários. HC Madsen (Elu/Delu) Engenharia Sênior de Sistemas de TI, EasyPark Group

Por que a pesquisa empresarial é importante agora

A maneira como trabalhamos mudou. É mais colaborativa, mais movida por IA, mais auxiliadas por agentes, onde sistemas podem se adaptar com novas informações, tomar decisões e agir em nosso nome. Nesta nova era de trabalho em equipe inteligente, humanos e agentes de IA colaboram continuamente para uma maior eficiência e resultados mais inteligentes. A pesquisa empresarial é sua chave para navegar neste ambiente em evolução.

Acabe com a frustração de alternar apps: encontre tudo, de apresentações importantes e conversas entre contas a solicitações de pull de engenharia, direto no Slack.

Descubra conhecimento oculto: descubra insights que você nem sabia que existiam. Faça uma pergunta e obtenha respostas por toda a sua empresa.

Impulsione sua produtividade: refine suas pesquisas com linguagem conversacional e obtenha resultados mais específicos e relevantes que ajudam você a trabalhar mais rapidamente.

Tome decisões mais inteligentes: obtenha um panorama completo de todos os seus dados e tome decisões conscientes com confiança.

Prepare-se para a era de agentes: à medida que agentes de IA ficarem mais integrados ao nosso trabalho, a pesquisa empresarial proporcionará a base necessária para a automação contínua e delegação inteligente de tarefas pela pilha tecnológica.

O que diferencia a pesquisa empresarial do Slack

A pesquisa empresarial possibilita acesso ao conhecimento coletivo da sua organização, dando autonomia para que funcionários em todos os departamentos encontrem as informações de que precisam, quando precisam e exatamente onde estão trabalhando. Com a pesquisa por dados de clientes, apps conectados e conversas, todos podem descobrir insights fundamentais, agir e enviar dados de volta aos sistemas comerciais.

Confira o que torna nossa pesquisa empresarial diferente:

Segurança de dados: as pesquisas em tempo real significam que seu acesso aos dados pode mudar ao longo do tempo. Com as pesquisas federadas de níveis de usuários por apps conectados e fontes de dados, as permissões de fontes externas acompanham cada usuário, de modo que você tem o acesso certo na hora certa.

Relevância personalizada: aprendemos o que é importante para você. Nossa pesquisa se adapta à sua função, a seus projetos e com quem você interage, apresentando resultados que sejam adaptados às suas necessidades específicas.

Integração contínua ao Slack: não é uma ferramenta distinta; é uma extensão natural da sua experiência no Slack. Pesquise diretamente da interface do Slack e obtenha resultados instantâneos e úteis.

Desbloqueie experiências ocultas: encontre rapidamente as pessoas com as respostas de que precisa. Identifique especialistas em assuntos com base em colaborações a conversas relevantes.

Perguntas conversacionais : pesquise usando linguagem natural, obtenha resumos e resultados relevantes em todas as suas fontes de dados. Com esta interface intuitiva, é mais fácil do que nunca encontrar as informações de que precisa.

A pesquisa empresarial no Slack foi um divisor de águas. A capacidade de obter informações de várias fontes me ajudou a encontrar o que eu preciso rapidamente. Em certo momento, eu estava pesquisando um vídeo de demonstração específico por todo lugar e depois de ter conectado o Google Drive à pesquisa empresarial do Slack, encontrei imediatamente, além da conversa onde eu precisava compartilhar a demonstração. Conseguir encontrar rapidamente esse vídeo e manter os pés no chão onde eu precisava agir fez com que eu economizasse muito tempo e evitou mudanças de contexto. Neil Brady diretor, Linha de Produtos, Salesforce

Tudo pronto para experimentar?

Basta digitar sua pergunta na barra de pesquisa do Slack. Sem indexação, sem armazenamento: apenas as informações mais atualizadas, sempre.

A pesquisa empresarial para o Google Drive e GitHub está disponível a partir de hoje por solicitação e será lançada nas próximas semanas para clientes com licenças de IA do Slack no plano Enterprise Grid. Lançaremos mais fontes em breve, então nos siga nas redes sociais para ter atualizações!