Lançamento de recurso do Slack: uma enxurrada de “Pronto”

As chuvas de abril trazem as flores de maio e, neste mês de abril, a equipe do Slack trouxe novos recursos para permitir que a sua produtividade floresça o ano todo.

O trabalho anda mais complexo do que nunca. Você está correndo atrás de respostas, coordenando diversas ferramentas, atendendo a solicitações e tentando manter o controle sem perder o fio da meada. Os apps se multiplicam. As guias se acumulam. Você nunca para de alternar entre contextos diferentes.

Neste mês de abril, lançamos atualizações concebidas para mudar isso. O Slackbot não está mais limitado a responder perguntas — agora ele age, executa automações, escreve seus e-mails e agenda suas reuniões sem que você saia do Slack. E uma guia Atividade inteiramente nova significa que finalmente existe um único lugar que comporta tudo o que precisa da sua atenção.

O Slackbot faz o trabalho: ações, automações e conhecimento

A grande história deste mês é o fato de o Slackbot deixar de ser apenas um assistente inteligente para se tornar um verdadeiro colega de IA, que não apenas responde perguntas, mas realmente faz tarefas. E o Slackbot não apenas faz as tarefas, mas sabe o que e quando fazer, além de ter o contexto para fazer tudo do jeito certo. Não é necessário pedir duas vezes, lembrá-lo do que estava fazendo nem repetir a orientação dada anteriormente. O Slackbot dá conta para que você possa parar e apreciar as flores.

Crie uma vez, execute sempre: habilidades do Slackbot

Este mês, introduzimos as Habilidades do Slackbot, uma nova maneira de transformar os melhores fluxos de trabalho de sua equipe em ações que podem ser repetidas, compartilhadas ​​e que estão prontas para execução. Em vez de explicar a mesma tarefa para o Slackbot toda vez, as Habilidades do Slackbot permitem que você escreva uma única vez e reutilize sempre que precisar, ​​desde preparação de reuniões e revisões de pipeline até definição de metas e muito mais.

Você pode começar com uma biblioteca crescente de Habilidades pré-criadas, pensadas para as tarefas que as equipes realizam todos os dias, ou pode criar a sua própria e compartilhar com sua equipe. Como o Slackbot tem o contexto completo de todo o Slack, do Salesforce, de seus apps conectados e de seu calendário, os modelos não são genéricos: são fluxos de trabalho que entendem as suas tarefas e executam o que é preciso de forma consistente todas as vezes.

Prioridades diárias — todas as manhãs, o Slackbot analisa suas atividades do Slack, seu calendário e os dados do Salesforce e entrega a você um plano de ação com base em prioridades. Não precisa mais se perguntar por onde começar.

— todas as manhãs, o Slackbot analisa suas atividades do Slack, seu calendário e os dados do Salesforce e entrega a você um plano de ação com base em prioridades. Não precisa mais se perguntar por onde começar. Preparação para reuniões — antes de qualquer reunião, o Slackbot encontra o contexto por meio de seu calendário e pesquisa no Slack por conversas, arquivos e decisões relacionadas para que você chegue preparado.

— antes de qualquer reunião, o Slackbot encontra o contexto por meio de seu calendário e pesquisa no Slack por conversas, arquivos e decisões relacionadas para que você chegue preparado. Síntese de pesquisa — indique um assunto, canal ou um conjunto de arquivos para o Slackbot e ele encontrará temas, padrões e lacunas importantes em tudo isso, transformando informações espalhadas em um resumo claro e estruturado em segundos.

— indique um assunto, canal ou um conjunto de arquivos para o Slackbot e ele encontrará temas, padrões e lacunas importantes em tudo isso, transformando informações espalhadas em um resumo claro e estruturado em segundos. Gestão de incidentes — quando algo dá errado, o Slackbot vasculha o histórico do canal de incidentes e cria automaticamente uma análise pós-ação estruturada que indica a linha do tempo, a causa raiz e os itens de ação

— quando algo dá errado, o Slackbot vasculha o histórico do canal de incidentes e cria automaticamente uma análise pós-ação estruturada que indica a linha do tempo, a causa raiz e os itens de ação Atualização semanal — o Slackbot analisa sua semana no Slack e em seu calendário e cria uma atualização concisa e fácil de compartilhar. Seu gerente vai pensar que você estava anotando tudo.

— o Slackbot analisa sua semana no Slack e em seu calendário e cria uma atualização concisa e fácil de compartilhar. Seu gerente vai pensar que você estava anotando tudo. Início de projeto — insira um resumo ou um canal de referência e o Slackbot cria um projeto completamente configurado: canal, canvas, rastreador de marcos e automações sugeridas. Do zero à organização em minutos.

A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Tarefas agendadas do Slackbot

O Slackbot não para por aí — ele não espera você pedir. Agora é possível agendar automações e tarefas recorrentes diretamente pelo Slackbot. Resumos semanais, verificações recorrentes ou quaisquer outras coisas que você faça repetidamente podem ser feitas de forma automática e na hora certa sem que você precise fazer nada.

A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Ações do Slackbot no Slack

Precisa mandar uma MD, criar um canal ou convidar um colega de equipe? Agora o Slackbot consegue agir por você dentro do Slack e criar canais, enviar mensagens, convidar pessoas e até iniciar fluxos de trabalho. Basta descrever o que você precisa e seguir em frente. O Slackbot fará isso por você.

A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Sem sair do Slack: ações do Slackbot no e-mail e no calendário

O alcance do Slackbot agora vai além do próprio Slack. Você pode pedir para o Slackbot escrever um e-mail ou agendar um evento no calendário e o Slackbot realizará essas tarefas diretamente no Google ou no Microsoft Office, sem precisar trocar de guia. Escreva um e-mail de acompanhamento, reserve um horário ou confirme uma reunião sem sair do Slack.

Disponível para Google Workspace e Microsoft 365 nos planos Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Conhecimento do Slackbot no Slack

Isso é o que torna tudo o que foi dito ainda melhor: o Slackbot agora reconhece o que você tem aberto no Slack — um registro do Salesforce, uma lista, um canal — e usa esse contexto automaticamente, respondendo de acordo. Sem precisar recomeçar ou explicar de novo o que você está fazendo — o Slackbot está atualizado e pronto para trabalhar. A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Além de mais alguns ajustes no seu colega de IA definitivo:

Melhorias no Slackbot para dispositivos móveis: o trabalho de verdade não espera você conseguir um computador para trabalhar e agora o Slackbot faz o mesmo. Navegação mais fluida, acesso facilitado a histórico de conversas recentes e compartilhamento de respostas do Slackbot com um único toque facilitam mais do que nunca a realização das tarefas em qualquer lugar.

Disponível para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

o trabalho de verdade não espera você conseguir um computador para trabalhar e agora o Slackbot faz o mesmo. Navegação mais fluida, acesso facilitado a histórico de conversas recentes e compartilhamento de respostas do Slackbot com um único toque facilitam mais do que nunca a realização das tarefas em qualquer lugar. Disponível para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA). Leitor de PDF do Slackbot: extraia as respostas de que precisa de qualquer arquivo, com qualquer formato ou tamanho. O Slackbot agora suporta PDFs grandes e complexos, incluindo arquivos pesados com imagens, documentos com caracteres chineses, japoneses ou coreanos e tabelas, e entrega as respostas, resumos e contextos de que você precisa.

A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

extraia as respostas de que precisa de qualquer arquivo, com qualquer formato ou tamanho. O Slackbot agora suporta PDFs grandes e complexos, incluindo arquivos pesados com imagens, documentos com caracteres chineses, japoneses ou coreanos e tabelas, e entrega as respostas, resumos e contextos de que você precisa. A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA). Etapas de raciocínio reformuladas: agora você pode ver exatamente o raciocínio do Slackbot. Uma nova cronologia em tempo real mostra como o Slackbot chegou à sua resposta, expansível e transparente, para que você sempre saiba o que ele encontrou e por quê.

A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

agora você pode ver exatamente o raciocínio do Slackbot. Uma nova cronologia em tempo real mostra como o Slackbot chegou à sua resposta, expansível e transparente, para que você sempre saiba o que ele encontrou e por quê. A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA). Compositor reformulado: agora é bem mais simples fazer uma pergunta ao Slackbot. O compositor reformulado elimina a bagunça e mantém o essencial em destaque, de modo que nada impede que você obtenha a resposta de que precisa. A implementação acontecerá nas próximas semanas para workspaces nos planos Business+ V2, Business+ V1 (com complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (com complemento de IA) e Enterprise Grid (com complemento de IA).

Fluxos de trabalho mais inteligentes e uma plataforma mais aberta

Etapa de resposta de IA no Criador de fluxo de trabalho

Agora a IA faz parte de qualquer fluxo de trabalho que você cria no Slack. Adicione uma nova etapa de resposta de IA a qualquer automação, escreva um prompt, direcione a IA às suas fontes de conhecimento (canais, canvas, listas) e deixe o LLM realizar o trabalho. Resumir uma conversa, traduzir uma mensagem, escrever uma resposta. Seus fluxos de trabalho ficaram muito mais inteligentes. A implementação acontecerá entre 21 e 30 de abril para workspaces nos planos Business+ V2 e Enterprise+.

Kit de desenvolvedores para agentes do Slack

Nunca foi tão rápido criar agentes de IA para o Slack. Um novo conjunto de ferramentas para desenvolvedores — incluindo um único comando para criar agentes no Slack , suporte aprimorado para o framework Bolt e a flexibilidade de usar seu próprio LLM — leva os desenvolvedores do zero a um agente pronto para produção em minutos. Dois apps de código aberto de exemplo (Agente de início e Agente de suporte) oferecem às equipes um ponto de partida, com suporte para Claude SDK, OpenAI SDK e Pydantic AI. Uma experiência de documentação totalmente reformulada e um novo Guia de início rápido do agente completam o pacote.

Disponível agora

Vença o ruído

Um único lugar que comporta tudo o que precisa de você: a nova guia Atividade

Menções, conversas, MDs, notificações de canais — tudo se acumula muito rápido. A nova guia Atividade reúne tudo em uma única janela organizada para que você tenha uma visão mais clara do que está acontecendo e do que precisa da sua atenção. Filtre o que importa, elimine o que não é necessário e finalmente sinta-se no controle.

A implementação acontecerá entre 21 e 30 de abril para workspaces nos planos Pro, Business+, e Enterprise.

Essas são as novidades de abril! Confira nossa página da Web Inovações para versões anteriores.

Prévia do plano de ação: em breve no Slackbot

Em março, compartilhamos a visão futura do Slackbot e mostramos como ele pode ajudá-lo a realizar seu trabalho, atuando como seu colega de IA mais poderoso. Além dos recursos disponíveis neste mês, descritos acima, confira as outras melhorias que fazem parte das nossas 30 principais funcionalidades planejadas para o Slackbot este ano:

Disponibilidade geral prevista para maio e junho de 2026 Criação e atualização de registros do Salesforce com o Slackbot — permite que os usuários criem e atualizem registros do Salesforce diretamente de uma conversa com o Slackbot, sem sair do Slack. Ações em qualquer app com o cliente PCM do Slackbot — permitem que o Slackbot execute ações em apps de terceiros usando o Protocolo de Contexto de Modelo (PCM). Amostras do Slackbot para os planos Pro e gratuito do Teams — expandem as capacidades de IA do Slackbot para os planos Pro e gratuito do Teams por meio de um modelo de amostras baseado no uso (implementação contínua). Automações acionadas por eventos — executam ações do Slackbot automaticamente em resposta a eventos específicos que ocorrem no Slack ou em apps conectados. Criação de documentos, planilhas e apresentações — permite que os usuários criem documentos, planilhas e apresentações diretamente pelo Slackbot. Comandos de voz — permitem que os usuários interajam com o Slackbot por meio da fala, sem necessidade de digitar. Pesquisa na web — permite que o Slackbot pesquise na web e retorne informações na conversa em tempo real. Pesquisa aprofundada — permite que o Slackbot faça pesquisas abrangentes em várias etapas sobre um assunto sintetizando informações de diversas fontes. Transferência de IA integrada — permite uma transferência tranquila entre o Slackbot e outros agentes de IA ou agentes humanos dentro de uma conversa. Gráficos nativos — permitem que o Slackbot crie e exiba visualizações de dados, como gráficos e tabelas, diretamente no Slack. Memória — permite que o Slackbot se lembre de contextos e preferências entre conversas ao longo do tempo. Vínculo de explicação gerada por IA para o Slackbot — permite que os usuários vinculem uma explicação gerada por IA a uma conversa no Slackbot para promover um acompanhamento mais aprofundado. Vínculo de resumo de arquivos para o Slackbot — conecta os resultados de resumos de arquivos a uma conversa no Slackbot para oferecer mais pesquisas, bem como perguntas e respostas.

Disponibilidade geral prevista entre o terceiro e o quarto trimestres Slackbot para o seu computador — possibilita uma experiência exclusiva com o Slackbot no app do computador, proporcionando interações de IA mais ricas e acessíveis. Inteligência para reuniões — fornece insights, resumos e itens de ação gerados por IA com base em reuniões. Criação de imagens — permite que o Slackbot crie imagens com base em prompts de texto diretamente em uma conversa. Orquestração de múltiplos agentes — permite que o Slackbot coordene múltiplos agentes de IA trabalhando juntos para realizar tarefas complexas. Compositor personalizado do Slackbot — permite que os usuários ou administradores personalizem como o Slackbot compõe e formata suas respostas.



Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, de seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento de seu workspace.

Quer saber mais? Fale conosco.