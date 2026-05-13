Slack-Neuheiten: Arbeit schneller erledigen

Der April bringt nicht nur Frühlingsgefühle, sondern auch neue Slack-Funktionen, die deine Produktivität das ganze Jahr über voranbringen.

Deine Arbeit ist komplexer denn je. Du jagst Antworten hinterher, koordinierst über verschiedene Tools hinweg, bearbeitest Anfragen und versuchst, den Überblick zu behalten, ohne den Faden zu verlieren. Die von dir genutzten Apps häufen sich. Die Tabs stapeln sich. Der Kontextwechsel hört nie auf.

Diesen April haben wir Updates veröffentlicht, die das ändern sollen. Slackbot beantwortet nicht mehr nur Fragen – er handelt, führt Workflows aus, verfasst deine E-Mails und plant deine Meetings, ohne, dass du Slack verlassen musst. Und ein brandneuer Aktivitäten-Tab bedeutet, dass es endlich einen Ort gibt, an dem du alles, was deine Aufmerksamkeit erfordert, auf einen Blick siehst.

Slackbot übernimmt deine Arbeit: Aufgaben, Workflows und Kontextbewusstsein

Die größte Neuigkeit dieses Monats ist, dass Slackbot sich vom smarten Assistenten zum echten KI-Teammitglied entwickelt hat – eines, das nicht nur Fragen beantwortet, sondern tatsächlich Dinge erledigt. Und Slackbot erledigt nicht nur die Arbeit – er weiß, was zu tun ist, wann es zu tun ist, und hat den richtigen Kontext, um es richtig zu machen. Du musst nicht zweimal fragen, ihn daran erinnern, woran du gearbeitet hast, oder dich wiederholen. Slackbot kümmert sich um alles – damit du dich einfach zurücklehnen und durchatmen kannst.

Einmal erstellen, immer wieder nutzen: Slackbot Vorlagen

Diesen Monat führen wir Slackbot Vorlagen ein – eine neue Möglichkeit, die besten Workflows deines Teams in wiederholbare, teilbare und sofort einsatzbereite Aktionen umzuwandeln. Anstatt Slackbot jedes Mal dieselbe Aufgabe neu zu erklären, kannst du sie mit Vorlagen einmal festlegen und immer dann wiederverwenden, wenn du sie brauchst – von der Meeting-Vorbereitung über Pipeline-Reviews bis hin zu Zielsetzungen und darüber hinaus.

Du kannst mit einer wachsenden Bibliothek vorgefertigter Vorlagen beginnen, die für die tägliche Arbeit von Teams entwickelt wurden – oder eigene Vorlagen erstellen und sie in deinem Team teilen. Und da Slackbot vollen Kontext über Slack, Salesforce, deine verknüpften Apps und deinen Kalender hat, sind das keine generischen Vorlagen – sondern Workflows, die deine Arbeit verstehen und sie zuverlässig ausführen.

Tägliche Prioritäten – Jeden Morgen analysiert Slackbot deine Slack-Aktivitäten, deinen Kalender und deine Salesforce-Daten und erstellt dir einen priorisierten Aktionsplan. Kein Rätselraten mehr, womit du anfangen sollst.

– Jeden Morgen analysiert Slackbot deine Slack-Aktivitäten, deinen Kalender und deine Salesforce-Daten und erstellt dir einen priorisierten Aktionsplan. Kein Rätselraten mehr, womit du anfangen sollst. Meeting-Vorbereitung – Vor jedem Meeting ruft Slackbot Kontext aus deinem Kalender ab und sucht in Slack nach relevanten Unterhaltungen, Dateien und Entscheidungen – damit du bestens vorbereitet bist.

– Vor jedem Meeting ruft Slackbot Kontext aus deinem Kalender ab und sucht in Slack nach relevanten Unterhaltungen, Dateien und Entscheidungen – damit du bestens vorbereitet bist. Recherche-Sammlung – Weise Slackbot auf ein Thema, einen Channel oder eine Sammlung von Dateien hin, und er arbeitet wichtige Erkenntnisse, Muster und Lücken heraus – und verwandelt verstreute Informationen in Sekunden in ein klares, strukturiertes Briefing.

– Weise Slackbot auf ein Thema, einen Channel oder eine Sammlung von Dateien hin, und er arbeitet wichtige Erkenntnisse, Muster und Lücken heraus – und verwandelt verstreute Informationen in Sekunden in ein klares, strukturiertes Briefing. Incident-Management – Wenn etwas schiefläuft, liest Slackbot den Verlauf des Vorfall-Channels und erstellt automatisch eine strukturierte Nachbesprechung mit Zeitverlauf, Grundursache und Aktionspunkten.

– Wenn etwas schiefläuft, liest Slackbot den Verlauf des Vorfall-Channels und erstellt automatisch eine strukturierte Nachbesprechung mit Zeitverlauf, Grundursache und Aktionspunkten. Wöchentliches Update – Slackbot wertet deine Woche in Slack und deinem Kalender aus und erstellt ein prägnantes, teilbares Status-Update. Du musst dir nie wieder selbst Notizen machen.

– Slackbot wertet deine Woche in Slack und deinem Kalender aus und erstellt ein prägnantes, teilbares Status-Update. Du musst dir nie wieder selbst Notizen machen. Projekt-Kickoff – Füge ein Briefing oder einen Referenz-Channel ein, und Slackbot richtet ein vollständig konfiguriertes Projekt ein: Channel, Canvases, Meilenstein-Tracker und empfohlene Workflows. Von null auf organisiert in wenigen Minuten.

Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on).

Geplante Slackbot-Aufgaben

Slackbot hört nicht einfach auf – er wartet nicht einmal darauf, gefragt zu werden. Du kannst jetzt wiederkehrende Aufgaben und Workflows direkt über Slackbot planen. Wöchentliche Zusammenfassungen, regelmäßige Check-ins, was auch immer du regelmäßig erledigst – läuft automatisch und pünktlich, ganz ohne Erinnerung von dir.

Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on).

Slackbot Slack-Aktionen

Musst du eine Direktnachricht senden, einen Channel einrichten oder Teamkolleg:innen einladen? Slackbot kann jetzt in deinem Namen direkt in Slack aktiv werden – Channels erstellen, Nachrichten senden, Personen einladen und sogar Workflows starten. Beschreib einfach, was du brauchst, und arbeite weiter. Slackbot erledigt den Rest für dich.

Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on)

Weniger App-Wechsel: Slackbot E-Mail- und Kalender-Aktionen

Slackbot arbeitet jetzt nicht mehr nur in Slack. Du kannst Slackbot bitten, eine E-Mail zu verfassen oder ein Kalender-Meeting anzulegen, und er erledigt das direkt in Google oder Microsoft Office, ohne dass du den Tab wechseln musst. Follow-ups schreiben, Zeitfenster blockieren, Meetings bestätigen – alles ohne Slack zu verlassen.

Jetzt verfügbar für Google Workspace und Microsoft 365 mit den Plänen Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on).

Slackbot Kontextbewusstsein

Slackbot ist jetzt noch effektiver: Er erkennt, was du in Slack geöffnet hast – einen Salesforce-Datensatz, eine Liste, einen Channel – und nutzt diesen Kontext automatisch für seine Antworten. Kein Neustart, kein erneutes Erklären deiner Situation – Slackbot ist auf dem Laufenden und bereit, loszulegen. Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on)

Und noch ein paar weitere Verbesserungen für deinen ultimativen KI-Teamkollegen:

Slackbot Verbesserungen für Mobilgeräte: Echte Arbeit wartet nicht auf einen Schreibtisch – und Slackbot jetzt auch nicht mehr. Flüssigere Navigation, einfacherer Zugriff auf den letzten Chat-Verlauf und das Teilen von Slackbot-Antworten mit nur einem Tippen machen es einfacher denn je, auch unterwegs produktiv zu sein.

Jetzt verfügbar für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on).

Echte Arbeit wartet nicht auf einen Schreibtisch – und Slackbot jetzt auch nicht mehr. Flüssigere Navigation, einfacherer Zugriff auf den letzten Chat-Verlauf und das Teilen von Slackbot-Antworten mit nur einem Tippen machen es einfacher denn je, auch unterwegs produktiv zu sein. Jetzt verfügbar für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on). Slackbot PDF-Reader: Hol dir die Antworten, die du brauchst – aus jeder Datei, egal, wie groß oder in welchem Format. Slackbot kann jetzt auch umfangreiche und komplexe PDFs verarbeiten, darunter bildlastige Dateien, Dokumente in CJK-Sprachen und Tabellen. Er liefert dir so die Antworten, Zusammenfassungen und den Kontext, den du benötigst.

Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on)

Hol dir die Antworten, die du brauchst – aus jeder Datei, egal, wie groß oder in welchem Format. Slackbot kann jetzt auch umfangreiche und komplexe PDFs verarbeiten, darunter bildlastige Dateien, Dokumente in CJK-Sprachen und Tabellen. Er liefert dir so die Antworten, Zusammenfassungen und den Kontext, den du benötigst. Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit den Plänen Business+ V2, Business+ V1 (AI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (AI-Add-on) und Enterprise Grid (AI-Add-on) Neu gestaltete Denkschritte: Jetzt siehst du genau, wie Slackbot zu seiner Antwort gelangt ist. Eine neue Echtzeit-Zeitleiste führt dich durch jeden einzelnen Schritt, den Slackbot unternommen hat, um seine Antwort zu finden – erweiterbar und transparent – damit du immer weißt, was gefunden wurde und warum.

Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit Business+ V2, Business+ V1 (KI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (KI-Add-on) und Enterprise Grid (KI-Add-on) Plänen

Jetzt siehst du genau, wie Slackbot zu seiner Antwort gelangt ist. Eine neue Echtzeit-Zeitleiste führt dich durch jeden einzelnen Schritt, den Slackbot unternommen hat, um seine Antwort zu finden – erweiterbar und transparent – damit du immer weißt, was gefunden wurde und warum. Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit Business+ V2, Business+ V1 (KI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (KI-Add-on) und Enterprise Grid (KI-Add-on) Plänen Neu gestalteter Composer: Eine Frage an Slackbot zu stellen ist jetzt deutlich übersichtlicher. Ein neu gestalteter Composer räumt auf und rückt das Wesentliche in den Vordergrund, sodass der gesuchten Antwort nichts im Weg steht. Einführung in den kommenden Wochen für Workspaces mit Business+ V2, Business+ V1 (KI-Add-on), Enterprise+ V2, Enterprise Select (KI-Add-on) und Enterprise Grid (KI-Add-on) Plänen

Intelligentere Workflows und eine offenere Plattform

Schritt „KI-Antwort generieren“ im Workflow Builder

KI ist jetzt ein nativer Bestandteil jedes Workflows, den du in Slack erstellst. Füge einen neuen Schritt „KI-Antwort generieren“ zu einem beliebigen Workflow hinzu, formuliere einen Prompt, verweise auf deine Wissensquellen – Channels, Canvases, Listen – und lass ein LLM die Arbeit erledigen. Fasse einen Thread zusammen, übersetze eine Nachricht, erstelle einen Antwortentwurf. Deine Workflows sind jetzt deutlich intelligenter. Wird vom 21. bis 30. April für Workspaces mit Business+ v2 und Enterprise+ Plänen eingeführt.

Slack Developer Kit für Agenten

KI-Agenten für Slack zu entwickeln war noch nie so schnell. Eine neue Sammlung von Entwicklungstools – darunter ein einzelner slack create agent -Befehl, erweiterter Bolt-Framework-Support und die Flexibilität, ein eigenes LLM mitzubringen – bringt Entwickler:innen in Minuten von null zu einem produktionsbereiten Agenten. Zwei Open-Source-Beispiel-Apps (Starter Agent und Support Agent) geben Teams einen Vorsprung, mit Unterstützung für Claude SDK, OpenAI SDK und Pydantic AI. Eine vollständig überarbeitete Dokumentation und ein neuer Agent Quickstart-Guide runden das Paket ab.

Ab sofort verfügbar

Mehr Fokus auf das Wesentliche

Alles, was deine Aufmerksamkeit braucht, an einem Ort: der neue Aktivitäten-Tab

Erwähnungen, Threads, Direktnachrichten, Channel-Benachrichtigungen – das summiert sich schnell. Der neue Aktivitäten-Tab fasst alles in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht zusammen, damit du auf einen Blick siehst, was gerade läuft und was deine Aufmerksamkeit erfordert. Filtere nach dem, was zählt, räume den Rest weg und behalte endlich alles im Griff.

Wird vom 21. bis 30. April für Workspaces mit Pro, Business+ und Enterprise Plänen eingeführt

Das war’s für April! Sieh dir unsere Innovations-Webseite für frühere Neuheiten an.

Roadmap-Vorschau: Demnächst in Slackbot

Im März haben wir die Zukunftsvision für Slackbot vorgestellt und gezeigt, auf welche aufregenden Weisen Slackbot dir als dein effektivstes KI-Teammitglied dabei hilft, Aufgaben zu erledigen. Neben den oben beschriebenen Neuerungen, die ab diesem Monat verfügbar sind, findest du hier weitere Verbesserungen, die unsere 30 wichtigsten geplanten Slackbot-Funktionen für dieses Jahr abrunden:

Angestrebter allgemeiner Verfügbarkeitsstart im Mai und Juni 2026 Salesforce-Datensätze mit Slackbot erstellen und aktualisieren – Ermöglicht es Benutzer:innen, Salesforce-Datensätze direkt aus einer Slackbot-Unterhaltung heraus zu erstellen und zu aktualisieren, ohne Slack zu verlassen. Aktionen in beliebigen Apps mit dem Slackbot MCP Client – Ermöglicht es Slackbot, mithilfe des Model Context Protocol (MCP) Aktionen in Drittanbieter-Apps auszuführen. Slackbot Sampling für Free- und Pro-Teams – Erweitert die KI-Funktionen von Slackbot auf Teams im Free- und Pro-Plan durch ein nutzungsbasiertes Sampling-Modell (fortlaufender Rollout). Ereignisbasierte Automatisierungen – Führt Slackbot-Aktionen automatisch aus, wenn bestimmte Ereignisse in Slack oder verknüpften Apps eintreten. Dokument-, Tabellen- und Präsentationserstellung – Ermöglicht es Benutzer:innen, Dokumente, Tabellen und Präsentationen direkt über Slackbot zu erstellen. Sprachbefehle – Ermöglicht es Benutzer:innen, mit Slackbot per Spracheingabe zu interagieren, anstatt zu tippen. Web-Suche – Gibt Slackbot die Möglichkeit, das Web zu durchsuchen und in Echtzeit Informationen in der Unterhaltung bereitzustellen. Deep Research – Ermöglicht es Slackbot, umfassende, mehrstufige Recherchen zu einem Thema durchzuführen, indem Informationen aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden. Embedded AI Handoff – Ermöglicht eine nahtlose Übergabe zwischen Slackbot und anderen KI-Agenten oder menschlichen Agenten innerhalb einer Unterhaltung. Native Charts – Ermöglicht es Slackbot, Datenvisualisierungen wie Diagramme und Grafiken direkt in Slack zu erstellen und anzuzeigen. Memory – Gibt Slackbot die Möglichkeit, sich Kontext und persönliche Einstellungen über Unterhaltungen hinweg zu merken. AI Explain Link to Slackbot – Ermöglicht es Benutzer:innen, eine KI-generierte Erklärung mit einem Slackbot-Thread zu verknüpfen, um tiefer in das Thema einzutauchen. File Summaries Link to Slackbot – Verbindet Dateizusammenfassungen mit einer Slackbot-Unterhaltung zur weiteren Erkundung und für Fragen & Antworten.

Allgemeine Verfügbarkeit für Q3 und Q4 geplant Slackbot for your Desktop – Bringt ein spezielles Slackbot-Erlebnis in die Desktop-Anwendung für umfangreichere und leichter zugängliche KI-Interaktionen. Meeting Intelligence – Liefert KI-gestützte Erkenntnisse, Zusammenfassungen und Aktionspunkte aus Meetings. Bildgenerierung – Ermöglicht es Slackbot, Bilder aus Textaufforderungen direkt in einem Gespräch zu erstellen. Multi-Agent-Orchestrierung – Ermöglicht es Slackbot, mehrere KI-Agenten zu koordinieren, die gemeinsam komplexe Aufgaben erledigen. Slackbot Custom Composer – Ermöglicht es Benutzer:innen oder Administrator:innen, die Art und Weise anzupassen, wie Slackbot seine Antworten verfasst und formatiert.



Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen erhältst du bei deinen Administrator:innen zu den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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