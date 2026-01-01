Slack 功能發佈：多項功能已蓄勢待發

俗話說：「四月的雨水讓五月百花盛開。」今年四月，Slack 團隊也為你奉上許多新功能，幫助你一整年的產能大躍升。

現在的工作，複雜程度前所未見。你不僅需要四處搜尋答案、協調各種工具、處理各項請求，還要努力掌控好一切事務才不會迷失方向。應用程式如雨後春筍般大量湧現；層層堆疊的標籤更是琳瑯滿目，而情境資訊的切換似乎永無止境。

今年四月，我們發佈了多項更新，為的就是要改變這些複雜的情況。Slackbot 不再只是回答問題而已，它還會執行各項動作、運行自動化流程、草擬電子郵件、安排會議時間，你不需要離開 Slack 就能完成這些事項。全新的「活動」標籤也代表著，你總算可以在同一處查看所有需要你注意的事項了。

Slackbot 負責的工作：執行動作、自動化流程和感知能力

本月大事紀就是 Slackbot 已經從智慧助理蛻變成為真正的 AI 協作夥伴了。它不僅能回答問題，還能確實完成工作。而且，Slackbot 不只是把工作完成，它還知道該做什麼、何時做，並且能找到對的背景資訊正確地完成工作。你不必一再地詢問它、提醒它原先的工作進度，或重複自己的話，Slackbot 就能接手處理工作；因此，你大可停下腳步，悠閒地欣賞身邊的美好事物。

花一次時間建置，就能次次都使用：Slackbot 技能

這個月，我們將隆重介紹 Slackbot 技能，這是一種新方法，能將團隊的最佳工作流程轉化為可重複、可分享、隨時可執行的動作。無需每次都向 Slackbot 重複解釋同樣的工作，「技能」功能讓你撰寫一次技能，就能在需要它時重複使用，從準備會議資料和管道審查到目標設定等等都適用。

你可以從預先建立、內容日益豐富的技能庫開始，此技能庫專為團隊的日常工作而設計，也可以自行建立技能並分享給團隊。由於 Slackbot 擁有 Slack、Salesforce、你的已連結應用程式和行事曆的完整背景資訊；因此，它們並非一般範本，而是理解你工作內涵的工作流程，隨時能夠一貫地為你執行工作。

每日優先事項 ：每天早上，Slackbot 都會檢視你的 Slack 活動、行事曆和 Salesforce 資料，然後為你提供一份排定優先順序的行動方案。你再也不必傷腦筋該從何處開始著手了。

：每天早上，Slackbot 都會檢視你的 Slack 活動、行事曆和 Salesforce 資料，然後為你提供一份排定優先順序的行動方案。你再也不必傷腦筋該從何處開始著手了。 準備會議資料 ：每次開會前，Slackbot 都會從你的行事曆中提取背景資訊，並搜尋 Slack 找出相關對話、檔案和決策，讓你有充分的準備參與會議。

：每次開會前，Slackbot 都會從你的行事曆中提取背景資訊，並搜尋 Slack 找出相關對話、檔案和決策，讓你有充分的準備參與會議。 研究彙整 ：將 Slackbot 導向某個主題、頻道或一組檔案，它就能找出所有內容的關鍵主題、模式與落差，幾秒內就能將將四散的資訊整理成清晰且有條理的簡報。

：將 Slackbot 導向某個主題、頻道或一組檔案，它就能找出所有內容的關鍵主題、模式與落差，幾秒內就能將將四散的資訊整理成清晰且有條理的簡報。 事件管理 ：發生問題時，Slackbot 會閱讀事件頻道歷程記錄，並自動產生有條理的行動後回顧，內容包括時序、根本原因和行動項目。

：發生問題時，Slackbot 會閱讀事件頻道歷程記錄，並自動產生有條理的行動後回顧，內容包括時序、根本原因和行動項目。 每週更新 ：Slackbot 會回顧你一週在 Slack 和行事曆中的內容，然後產生簡明扼要、可分享的狀態更新。你的主管會以為你一直都有做好記錄。

：Slackbot 會回顧你一週在 Slack 和行事曆中的內容，然後產生簡明扼要、可分享的狀態更新。你的主管會以為你一直都有做好記錄。 專案啟動：提供專案簡介或參考頻道，Slackbot 就能迅速建立配置完整的專案，內容包括：頻道、畫板、里程碑追蹤工具和建議的自動化流程等。幾分鐘內即可從無到有且整齊有序。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

Slackbot 已排程的工作

Slackbot 能做的不止於此，它甚至不必坐等指令才行動。現在，你可以直接透過 Slackbot 安排週期性的工作與自動化流程。無論是每週摘要、定期簽到，或是任何重複性的工作，它都能自動準時執行，不需要你動手提醒。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

Slackbot 執行 Slack 動作

需要傳送私訊、建立頻道或邀請團隊成員嗎？現在，Slackbot 可以代表你在 Slack 中執行諸如頻道建立、訊息傳送、人員邀請，甚至是工作流程啟動等動作。你只要描述需求，Slackbot 就能接手完成後續工作。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

減少離開 Slack 的次數：Slackbot 電子郵件和行事曆動作

Slackbot 現在已將功能延伸到 Slack 之外。你可以要求 Slackbot 草擬電子郵件或安排行事曆活動，它會直接在 Google 或 Microsoft Office 中處理這些工作，你根本無需切換標籤。不論是撰寫追蹤事項、預定時間、確認會議等等，一切動作在 Slack 就能執行。

現在，已可在 Google Workspace 和 Microsoft 365 Enterprise+ V2 版、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案中使用。

Slackbot 能感知 Slack 內的環境

Slackbot 現在可以感知你在 Slack 中開啟的內容 (例如 Salesforce 記錄、清單或頻道)，並自動使用這些背景資訊做出相關回應。不需要重新開始或針對你正在進行的工作再次說明，Slackbot 已經準備好隨時為你完成工作；正是因為 Slackbot 具備這樣的能力，才讓上述功能發揮得更好。未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

此外，你的終極 AI 協作夥伴也有一些調整：

Slackbot 行動版增強功能： 真正的工作並非得坐在桌前才能進行；現在，Slackbot 也不會受限於桌面了。更流暢的內容導覽、更輕鬆存取近期聊天記錄，並且一鍵即可分享 Slackbot 的回應，增強後的功能讓你隨時隨地輕鬆完成工作。

現在，已可在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中使用。

真正的工作並非得坐在桌前才能進行；現在，Slackbot 也不會受限於桌面了。更流暢的內容導覽、更輕鬆存取近期聊天記錄，並且一鍵即可分享 Slackbot 的回應，增強後的功能讓你隨時隨地輕鬆完成工作。 現在，已可在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中使用。 Slackbot PDF 智慧解析器： 能從任何檔案中找到所需的答覆，不受檔案大小或格式所限制。Slackbot 現在已可以處理大型且複雜的 PDF 檔案，包括含有大量圖像的檔案、CJK 語言文件與表格，提供你所需的答覆、摘要和背景資訊。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

能從任何檔案中找到所需的答覆，不受檔案大小或格式所限制。Slackbot 現在已可以處理大型且複雜的 PDF 檔案，包括含有大量圖像的檔案、CJK 語言文件與表格，提供你所需的答覆、摘要和背景資訊。 未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。 重新設計的思考步驟： 現在你可以清楚地看到 Slackbot 是如何導出答覆的。一項全新的即時時間軸功能帶你瞭解 Slackbot 逐步推導出答案的過程；可展開且一切透明的時間軸可讓你隨時瞭解 Slackbot 的發現結果和發現的理由。

未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

現在你可以清楚地看到 Slackbot 是如何導出答覆的。一項全新的即時時間軸功能帶你瞭解 Slackbot 逐步推導出答案的過程；可展開且一切透明的時間軸可讓你隨時瞭解 Slackbot 的發現結果和發現的理由。 未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。 重新設計撰寫工具畫面：詢問 Slackbot 問題的畫面變得更簡潔了。重新設計的撰寫工具畫面少了雜亂的元素，將重要內容置於核心位置，讓你直接看到所需答覆。未來幾週將陸續在 Business+ V2、Business+ V1 (AI 擴充套件)、Enterprise+ V2、企業特選 (AI 擴充套件) 和 Enterprise Grid (AI 擴充套件) 等方案的工作空間中推出此功能。

更聰明的工作流程和更開放的平台

工作流程建立工具中的產生 AI 回應步驟

所有你在 Slack 中建立的工作流程，現在已有 AI 做為其原生成分。將新的「產生 AI 回應」步驟新增到任何自動化流程中，撰寫提示並將其導向你的知識來源 (頻道、畫板、清單)，剩下的就交給 LLM 來完成。產生對話串摘要、翻譯訊息、草擬回覆，你的工作流程變得更聰明了。將於 4 月 21 日至 30 日陸續在 Business+ v2 和 Enterprise+ 方案的工作空間中推出此功能。

Slack 代理開發人員套件

Slack AI 智慧代理的建置，速度之快前所未見。全新系列的開發人員工具 (包括單一的 Slack 建立代理 命令、增強型 Bolt 架構支援和自帶 LLM 彈性) 讓開發人員在幾分鐘內就能從無到有建立起可立即上線的代理功能。兩大開源範例應用程式 (入門代理和支援代理) 確保團隊在起步時即有優勢，並可支援 Claude SDK、OpenAI SDK 和 Pydantic AI。此外，全面改善的文件體驗和新的代理快速入門指南讓這項服務更完備。

現已推出

繞過龐雜的資訊

所有需要你注意的內容都集中在同一處：全新的「活動」標籤

來自提及、對話串、私訊、頻道通知等的訊息，加起來馬上就堆積如山，數不勝數。全新的「活動」標籤將所有訊息都整理到單一且簡潔的檢視畫面中，讓你一目瞭然正在進行的工作和需要你注意的事項。篩選出重要事項、剔除無關緊要的內容，能夠輕鬆掌握一切，就是這麼美好。

將於 4 月 21 日至 30 日陸續在 Pro、Business+ 和 Enterprise+ 方案的工作空間中推出此功能。

四月就到此結束囉！請前往我們的創新網頁查看先前的版本。

發展藍圖預覽：即將登陸 Slackbot

三月份，我們分享了 Slackbot 的未來願景，也讓你瞭解 Slackbot 這位超強大的 AI 協作夥伴，其完成工作的方式絕對值得你期待。除了上面所述於本月推出的功能之外，我們今年針對已規劃的 Slackbot 前 30 項功能也補充了其他增強功能，內容如下：

預計正式發佈時間為 2026 年 5 月至 6 月 使用 Slackbot 建立及更新 Salesforce 記錄 ：允許使用者直接從 Slackbot 對話中建立及更新 Salesforce 記錄，無需離開 Slack。 透過 Slackbot MCP 用戶端在任何應用程式上執行動作 ：讓 Slackbot 能夠使用模型背景資訊通訊協定 (MCP) 在第三方應用程式上執行動作。 免費版及 Pro 版團隊試用 Slackbot ：透過使用率試用模型 (持續推出) 將 Slackbot 的 AI 功能延伸至使用免費版和 Pro 版的團隊。 事件觸發的自動化流程 ：自動執行 Slackbot 動作以回應正在 Slack 或已連結應用程式中發生的特定事件。 產生文件、試算表和投影片 ：讓使用者可以透過 Slackbot 直接產生文件、試算表和簡報。 語音指令 ：讓使用者能夠使用語音輸入 (取代打字) 與 Slackbot 互動。 網頁搜尋 ：讓 Slackbot 能夠搜尋網頁並在對話中回報即時資訊。 深入研究 ：允許 Slackbot 透過彙整多個資料來源的資訊，針對某個主題進行全面性和多重步驟的研究。 內嵌式的 AI 交接 ：讓 Slackbot 能夠和其他 AI 智慧代理或人類代理人在對話中順暢交接。 原生的圖表 ：讓 Slackbot 直接在 Slack 產生資料並運用視覺方式呈現資料，例如圖表和圖形。 記憶能力 ：讓 Slackbot 能夠隨著時間記住對話中的背景資訊與偏好設定。 連結至 Slackbot 的 AI 說明 ：讓使用者可以將 AI 生成的說明連結至 Slackbot 對話串，以便進行更深入的後續討論。 連結至 Slackbot 的檔案摘要 ：將檔案摘要結果連接到 Slackbot 對話，以便進一步探討並進行問答。

預計於第三和第四季正式發佈 桌面版 Slackbot ：將專屬的 Slackbot 體驗融入桌面版應用程式，打造更豐富、更容易上手的 AI 互動體驗。 會議智慧功能 ：透過會議提供具 AI 支援的見解、摘要和行動項目。 圖片生成： 讓 Slackbot 能夠直接在對話中根據文字提示建立圖片。 多重代理協調 ：讓 Slackbot 能夠協調多個 AI 智慧代理共同作業，以完成複雜的工作。 Slackbot 自訂撰寫工具 ：允許使用者或管理員自訂 Slackbot 撰寫回應的方式與格式。



請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

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