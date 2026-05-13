Lanzamiento de funciones de Slack: una lluvia de “Listo”

Los aguaceros de abril riegan las flores de mayo y, este abril, el equipo de Slack presentó una lluvia de nuevas funciones que harán que tu productividad florezca todo el año.

El trabajo es más complejo que nunca. Te dedicas a rastrear en busca de respuestas, coordinar herramientas, gestionar solicitudes e intentar mantenerte al día sin perder el hilo. Las aplicaciones se multiplican. Las pestañas se acumulan. El cambio de contexto nunca se detiene.

Este abril, lanzamos actualizaciones que se diseñaron para cambiar esta situación. Slackbot ya no solo responde preguntas, sino que emprende acciones, ejecuta automatizaciones, redacta correos electrónicos y programa reuniones sin que tengas que salir de Slack. Además, la nueva pestaña Actividad significa que finalmente hay un lugar donde puedes ver todo lo que necesita tu atención.

Slackbot hace el trabajo: acciones, automatizaciones y percepción del contexto

La historia más importante de este mes es que Slackbot está creciendo de ser un asistente inteligente a un verdadero compañero de IA, que no solo responde preguntas, sino que se encarga de realizar tareas. Y no solo hace el trabajo: sabe qué debe hacer y cuándo hacerlo, y tiene el contexto adecuado para hacerlo correctamente. No tienes que formular tu pedido dos veces, recordarle en qué estabas trabajando o repetir las cosas. Ahora puedes tomar un respiro y disfrutar del aroma de las flores.

Un solo desarrollo y múltiples ejecuciones: Habilidades de Slackbot

Este mes, presentamos Habilidades de Slackbot, una nueva forma de convertir los mejores flujos de trabajo de tu equipo en acciones listas para usar que pueden repetirse y compartirse. En lugar de volver a explicarle las mismas tareas a Slackbot en cada ocasión, puedes recurrir a Habilidades para escribir el proceso una vez y volver a usarlo cuando lo necesites, desde la preparación de reuniones y la revisión de canalizaciones hasta el establecimiento de objetivos y mucho más.

Puedes empezar con una biblioteca en crecimiento de habilidades prediseñadas, que corresponden a las actividades que los equipos emprenden todos los días, o crear tus propias habilidades y compartirlas con tu equipo. Dado que Slackbot tiene pleno acceso al contexto de Slack, Salesforce, tus aplicaciones conectadas y tu calendario, no se trata de plantillas genéricas, sino que son flujos de trabajo que comprenden tus tareas y las ejecutan de forma coherente en cada oportunidad.

Prioridades diarias: cada mañana, Slackbot revisa tu actividad en Slack, el calendario y los datos de Salesforce, y te proporciona un plan de acción priorizado. Ya no tienes que preguntarte por dónde empezar.

cada mañana, Slackbot revisa tu actividad en Slack, el calendario y los datos de Salesforce, y te proporciona un plan de acción priorizado. Ya no tienes que preguntarte por dónde empezar. Preparación para reuniones: antes de cada reunión, Slackbot extrae información de contexto de tu calendario y explora Slack para encontrar conversaciones, archivos y decisiones relacionados, de modo que siempre estés preparado para el encuentro.

antes de cada reunión, Slackbot extrae información de contexto de tu calendario y explora Slack para encontrar conversaciones, archivos y decisiones relacionados, de modo que siempre estés preparado para el encuentro. Síntesis de investigación: indícale a Slackbot un tema, un canal o un conjunto de archivos, y este se ocupará de encontrar estilos clave, patrones y brechas en toda esa información. Convertirá los datos dispersos en un informe claro y estructurado en cuestión de segundos.

indícale a Slackbot un tema, un canal o un conjunto de archivos, y este se ocupará de encontrar estilos clave, patrones y brechas en toda esa información. Convertirá los datos dispersos en un informe claro y estructurado en cuestión de segundos. Gestión de incidencias: cuando algo sale mal, Slackbot lee el historial del canal de la incidencia y genera automáticamente una revisión estructurada posterior a la acción en la que incluye la cronología, la causa raíz y las tareas a realizar.

cuando algo sale mal, Slackbot lee el historial del canal de la incidencia y genera automáticamente una revisión estructurada posterior a la acción en la que incluye la cronología, la causa raíz y las tareas a realizar. Actualización semanal: Slackbot revisa tu semana en Slack y tu calendario, y crea una actualización de estado precisa y que puede compartirse. Tu gerente creerá que llevas todo este tiempo tomando notas.

Slackbot revisa tu semana en Slack y tu calendario, y crea una actualización de estado precisa y que puede compartirse. Tu gerente creerá que llevas todo este tiempo tomando notas. Inicio de proyectos: ingresa un informe o un canal de referencia, y Slackbot desarrollará un proyecto totalmente estructurado: canal, canvas, seguimiento de hitos y automatizaciones sugeridas. Organízate en minutos.

Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Tareas programadas de Slackbot

Slackbot no se detiene aquí, puesto que ni siquiera espera a que se le formule una solicitud. Ahora puedes programar tareas u automatizaciones recurrentes directamente a través de Slackbot. Los resúmenes semanales, las comprobaciones periódicas y cualquier tarea que hagas de manera repetitiva se ejecutan automáticamente y con puntualidad sin tu intervención.

Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Acciones de Slack con Slackbot

¿Necesitas enviar un mensaje directo, poner en marcha un canal o invitar a un compañero de equipo? Slackbot ahora puede emprender acciones en Slack en tu nombre: puede crear canales, enviar mensajes, invitar personas e incluso iniciar flujos de trabajo. Describe lo que necesitas y sigue trabajando. Slackbot se ocupará del resto por ti.

Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Sal de Slack con menos frecuencia: acciones de correo electrónico y calendario con Slackbot

El alcance de Slackbot ahora va más allá de Slack. Puedes pedirle a Slackbot que redacte un correo electrónico o programe un evento en el calendario, y lo hará directamente en Google o Microsoft Office, sin que tengas que cambiar de pestaña. Redacta una comunicación de seguimiento, reserva tiempo y confirma una reunión sin salir de Slack.

Ya disponible para Google Workspace y Microsoft 365 en planes Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Percepción del contexto de Slack por Slackbot

Esto es lo que hace que todo lo anterior funcione aún mejor: Slackbot ahora reconoce los elementos que tienes abiertos en Slack (ya sea un registro de Salesforce, una lista o un canal), usa ese contexto automáticamente y responde de manera acorde. No debes empezar de cero cada vez ni volver a explicar en qué estás trabajando, puesto que Slackbot está al día y listo para trabajar. Esto se implementará en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

Sumamos algunos retoques más al mejor compañero de IA:

Mejoras móviles de Slackbot: el trabajo real no espera a que estés en un escritorio, y ahora Slackbot tampoco lo hace. La navegación más fluida, el acceso más sencillo al historial de chat reciente y la posibilidad de compartir las respuestas de Slackbot con un solo toque hacen que trabajar sobre la marcha sea más fácil que nunca.

Ya disponible en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

el trabajo real no espera a que estés en un escritorio, y ahora Slackbot tampoco lo hace. La navegación más fluida, el acceso más sencillo al historial de chat reciente y la posibilidad de compartir las respuestas de Slackbot con un solo toque hacen que trabajar sobre la marcha sea más fácil que nunca. Ya disponible en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Lector de PDF de Slackbot: obtén las respuestas que necesitas a partir de cualquier archivo, sin importar el tamaño ni el formato. Slackbot ahora puede manejar archivos PDF complejos y de gran tamaño —incluyendo archivos con gran cantidad de imágenes, documentos en los idiomas CJK (chino, japonés y coreano) y tablas— y brindarte las respuestas, los resúmenes y el contexto que necesitas.

Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

obtén las respuestas que necesitas a partir de cualquier archivo, sin importar el tamaño ni el formato. Slackbot ahora puede manejar archivos PDF complejos y de gran tamaño —incluyendo archivos con gran cantidad de imágenes, documentos en los idiomas CJK (chino, japonés y coreano) y tablas— y brindarte las respuestas, los resúmenes y el contexto que necesitas. Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Pasos de razonamiento rediseñados: ahora puedes ver exactamente el camino que sigue Slackbot. Con una nueva cronología en tiempo real, puedes ver cada paso que Slackbot dio para llegar a su respuesta, de una forma ampliable y transparente, de modo que siempre estés al tanto de lo que encontró y por qué.

Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA).

ahora puedes ver exactamente el camino que sigue Slackbot. Con una nueva cronología en tiempo real, puedes ver cada paso que Slackbot dio para llegar a su respuesta, de una forma ampliable y transparente, de modo que siempre estés al tanto de lo que encontró y por qué. Estas funciones se implementarán en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) y Enterprise Grid (con complemento de IA). Nuevo diseño del redactor: ahora puedes hacer preguntas a Slackbot en un entorno más despejado. El nuevo diseño del redactor deja fuera los elementos innecesarios y mantiene los que son esenciales a primera vista, de forma que nada se interponga entre tú y la respuesta que necesitas. Esto se implementará en las próximas semanas en espacios de trabajo con planes Business+ V2, Business+ V1 (con complemento de IA), Enterprise+ V2, Enterprise Select (con complemento de IA) and Enterprise Grid (con complemento de IA).

Flujos de trabajo más inteligentes y una plataforma más abierta

Paso de generación de respuestas de IA en el Generador de flujos de trabajo

La IA ahora es una parte inherente de cada flujo de trabajo que creas en Slack. Agrega un nuevo paso de generación de respuestas de IA a cualquier automatización, escribe una indicación, dirígela a tus fuentes de conocimiento (canales, canvas, listas) y deja que un modelo grande de lenguaje (LLM) haga el trabajo. Resumir un hilo, traducir un mensaje, redactar una respuesta. Tus flujos de trabajo ahora son mucho más inteligentes. La implementación se hará del 21 al 30 de abril en espacios de trabajo con planes Business+ V2 y Enterprise+.

Kit para desarrolladores de agentes para Slack

Desarrollar agentes de IA para Slack nunca fue tan rápido. Una nueva colección de herramientas para desarrolladores, que incluye un único comando slack create agent , compatibilidad mejorada con el marco Bolt y flexibilidad para la integración de un LLM propio, permite que los desarrolladores creen un agente listo para trabajar en minutos. Dos aplicaciones de muestra de código abierto (Agente de inicio y Agente de soporte) les dan a los equipos un punto de partida, con compatibilidad con el SDK de Claude, el SDK de OpenAI e IA de Pydantic. Una experiencia con documentos completamente renovada y una guía de inicio rápido de agentes completan el panorama.

Ya disponible

Enfócate en lo importante

Un lugar para todo aquello que necesita tu atención: la nueva pestaña Actividad

Las menciones, los hilos, los mensajes directos y las notificaciones de canales se acumulan rápidamente. La nueva pestaña Actividad reúne todos estos elementos en una única vista organizada para que puedas obtener un panorama claro de lo que está ocurriendo y a qué debes dedicar tu atención. Enfócate en lo importante, descarta lo que no lo es y ponte al día con tu trabajo.

La implementación se hará del 21 al 30 de abril en espacios de trabajo con planes Pro, Business+ y Enterprise.

Este fue el resumen de abril. Consulta nuestra página web de innovaciones para conocer los lanzamientos anteriores.

Vista previa de la hoja de ruta: próximamente en Slackbot

En marzo, compartimos la visión a futuro para Slackbot y te mostramos las interesantes maneras en que Slackbot puede ayudarte a trabajar, en su calidad del compañero de IA más potente. Además de las nuevas funciones que describimos anteriormente, y que estarán disponibles a partir de este mes, te presentamos otras mejoras que completan nuestras 30 capacidades previstas principales para Slackbot de este año:

Se tiene como objetivo lanzar la disponibilidad general de estas capacidades entre mayo y junio de 2026 Creación y actualización de registros de Salesforce con Slackbot: los usuarios pueden crear y actualizar registros de Salesforce directamente desde una conversación de Slackbot, sin salir de Slack. Acciones en cualquier aplicación con el cliente de MCP de Slackbot: Slackbot puede emprender acciones en aplicaciones de terceros con el protocolo de contexto modelo (MCP). Prueba de Slackbot para equipos con planes Gratuito y Pro: las capacidades de IA de Slackbot se ponen a disposición de los equipos con planes Gratuito y Pro a través de un modelo de prueba basado en el uso (implementación gradual continua). Automatizaciones desencadenadas por eventos: se ejecutan automáticamente acciones de Slackbot en respuesta a eventos específicos en Slack o en aplicaciones conectadas. Generación de documentos, hojas de cálculo y diapositivas: los usuarios pueden generar documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente a través de Slackbot. Comandos por voz: los usuarios pueden interactuar con Slackbot con mensajes de voz en lugar de texto. Búsqueda web: Slackbot puede hacer búsquedas en la Web y aportar información en tiempo real a la conversación. Investigación profunda: Slackbot puede llevar a cabo investigaciones integrales y de varios pasos sobre un tema sintetizando la información de diversas fuentes. Traspasos con IA incorporados: se posibilita un traspaso fluido entre Slackbot y otros agentes de IA o agentes humanos dentro de una conversación. Diagramas nativos: Slackbot puede generar y mostrar visualizaciones de datos, como diagramas y gráficos, directamente en Slack. Memoria: Slackbot puede recordar el contexto y las preferencias contenidos en las conversaciones a lo largo del tiempo. Enlace de explicación de IA en Slackbot: los usuarios pueden incluir un enlace a una explicación generada con IA en un hilo de Slackbot para un seguimiento más profundo. Enlace de resúmenes de archivos en Slackbot: pueden conectarse resultados de resúmenes de archivos con una conversación de Slackbot para profundizar en el tema y aportar preguntas y respuestas.

Se tiene como objetivo lanzar la disponibilidad general en el tercer y el cuarto trimestre Slackbot para tu computadora: integra una experiencia exclusiva de Slackbot en la aplicación de computadora para interactuar con la IA de formas más completas y accesibles. Inteligencia para reuniones: obtén perspectivas, resúmenes y tareas a realizar generados con IA a partir de las reuniones. Generación de imágenes: Slackbot puede crear imágenes a partir de indicaciones de texto introducidas en una conversación. Orquestación de varios agentes: Slackbot puede coordinar varios agentes de IA para que trabajen juntos en tareas complejas. Redactor personalizado de Slackbot: los usuarios o administradores pueden personalizar el modo en que Slackbot redacta sus respuestas y les da formato.



Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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