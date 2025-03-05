Encuéntralo todo: presentamos la búsqueda empresarial en Slack

Slack es el lugar donde trabajan los equipos y las empresas más innovadores. Es un sistema operativo de trabajo en el que se generan ideas a través de conversaciones, se transforman las ideas en planes, se comparten conocimientos especializados, se accede a aplicaciones y se ejecutan flujos de trabajo. Ahora imagina una experiencia de búsqueda empresarial integral que se extienda más allá de los límites de Slack, con la que puedas encontrar todo lo que necesitas en tu organización para trabajar con mayor rapidez.

Hoy nos complace presentar la búsqueda empresarial para Slack, una experiencia de búsqueda con tecnología de IA que puede abarcar todas las aplicaciones y los archivos de tu organización, y así ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas, en el momento en que lo necesitas, de modo que puedas concentrarte en las tareas importantes.

La búsqueda empresarial aprovecha la potente experiencia de búsqueda conversacional con IA de Slack. Puedes conectar todas las aplicaciones de terceros y unidades de almacenamiento a Slack, y crear una plataforma centralizada para todos los conocimientos y datos de tu empresa en la que sea posible realizar búsquedas. Ahora puedes encontrar cualquier cosa que necesites al instante, ya sean archivos y documentos o datos e información conversacionales, todo desde la barra central de búsqueda en Slack.

Los sistemas empresariales conectados incluirán a Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira y Salesforce, entre otros. El primer conjunto de conectores ya está disponible, y se agregarán otros próximamente. Los clientes que tienen licencias de IA de Slack en el plan Enterprise Grid pueden empezar a usar la búsqueda empresarial de Slack hoy mismo.

Descubre la potencia de los datos conectados

Los empleados alternan entre aplicaciones docenas de veces por día simplemente para encontrar la información que necesitan, lo que sabotea la productividad. La búsqueda empresarial en Slack revoluciona el modo en que puedes encontrar archivos, datos y documentos: no pierdas más tiempo examinando interminables carpetas o recurriendo a métodos de búsqueda obsoletos.

La búsqueda empresarial unifica todos los componentes tecnológicos de los que dispones en Slack en una única interfaz en la que puedes hacer búsquedas. Es como tener un asistente de búsqueda superinteligente al que puedes acudir en cualquier momento. Los algoritmos y la interfaz conversacional optimizados brindan respuestas concretas y te permiten encontrar esa presentación, ese informe o ese conjunto de datos decisivos en cuestión de segundos. Además, dado que la confianza está en los cimientos de todo lo que hacemos, los resultados de las búsquedas adhieren a los permisos más recientes de las aplicaciones conectadas, por lo que solo verás la información que tienes autorización para ver.

Con la búsqueda empresarial, tienes la seguridad de saber que todo lo que necesitas está al alcance de tu mano, lo que impulsa la productividad y un flujo de trabajo ininterrumpido.

Llega más lejos con los conectores de Google Drive y GitHub

Con el conector de Google Drive, no solo verás notificaciones de Drive del trabajo que se está llevando a cabo; también podrás buscar en las presentaciones de diapositivas, los documentos y las hojas de cálculo que tu empresa creó a lo largo de los años. Esta integración ampliada incorpora a Slack, de forma directa y segura, datos de las aplicaciones de Google Workspace que ya conoces. De esta manera, obtienes acceso a información conversacional histórica sobre el trabajo y a los productos finales que tuvieron éxito, por lo que no tendrás que empezar de cero cuando desarrolles una nueva presentación.

Con el conector de GitHub, puedes acceder inmediatamente a las solicitudes pull, o propuestas para incorporar cambios a tu base de código, de tus repositorios sin salir de Slack. Además, las respuestas generadas con IA acerca de tu pila de código ahora incluyen referencias a las solicitudes pull, por lo que dispondrás de una resolución de problemas más rápida, información más completa y más tiempo para dedicarte a lo que importa: desarrollar software de primer nivel. ¿Tienes alguna pregunta sobre cómo se implementó un cambio en las computadoras y los sistemas iOS y Android? ¿Quieres encontrar la activación/desactivación de prueba adecuada para una nueva función? Con la ayuda de la búsqueda empresarial, hallarás las respuestas de inmediato.

Este es un pantallazo de lo que vendrá: podrás encontrar rápidamente los documentos y archivos de referencia de Box que hacen que tu organización funcione con fluidez, y estos elementos podrán, a su vez, aportar respuestas para que las consultas de los empleados se basen en las mejores fuentes posibles. Por otro lado, con Asana, podrás buscar en las tareas de la organización para conocer el estado de un proyecto, adentrarte en los detalles de un producto planificado y colaborar con aún más eficacia.

No es ningún secreto que las personas y los equipos de todos los tamaños recurren a herramientas de primer nivel para hacer un trabajo excelente. Con el lanzamiento de las capacidades de búsqueda empresarial de Slack, los clientes que usan tanto Google Workspace como Slack podrán acceder de manera segura a información de sus aplicaciones de colaboración preferidas directamente en Slack. Esperamos con ansias descubrir cómo nuestros clientes en común usan este nuevo conector a gran escala. Yulie Kwon Kim Vicepresidenta de Productos, Google Workspace, Google

Haz búsquedas en toda la empresa con IA de Slack

En Slack, el objetivo siempre fue ayudarte a encontrar lo que necesitas dentro de tu entorno de Slack, desde mensajes y archivos hasta conversaciones. Con IA de Slack, mejoramos esta función aún más. ¿Necesitas explorar rápidamente un hilo extenso? IA de Slack puede resumirlo. ¿Tienes una pregunta sobre un proyecto? IA de Slack puede responderla. Con la búsqueda empresarial, estamos ampliando esa búsqueda con tecnología de IA a absolutamente todos los componentes tecnológicos de tu organización. Formula una pregunta y obtén respuestas inmediatas de todos tus sistemas y fuentes de datos sin tener que salir de Slack.

A medida que integramos rápidamente más aplicaciones de terceros, la búsqueda de Slack se convertirá en la plataforma definitiva para todo el conocimiento de tu organización, lo que permitirá a los equipos encontrar respuestas a partir de conversaciones (tanto entre personas como con agentes), documentos, archivos de proyectos, tareas y más. Podrás buscar prácticamente cualquier contenido accesible dentro de estas aplicaciones directamente en Slack.

Necesitamos una única interfaz centralizada para todas las fuentes de datos de nuestros diferentes sistemas, y eso es exactamente lo que ofrece la búsqueda empresarial de Slack. Con la ayuda de la IA, podemos mostrar toda la información correcta a los usuarios. HC Madsen (elle) Responsable sénior de ingeniería de sistemas de TI, EasyPark Group

¿Por qué la búsqueda empresarial es importante en la actualidad?

La forma en la que trabajamos cambió: es más colaborativa, recibe mayor impulso de la IA y recurre más al uso de agentes, con lo que los sistemas pueden adaptarse a información nueva, tomar decisiones y actuar en nuestro nombre. En esta nueva era de trabajo en equipo inteligente, las personas y los agentes de IA colaboran sin complicaciones para lograr una mayor eficiencia y mejores resultados. La búsqueda empresarial es la herramienta que te permitirá desenvolverte en este panorama en evolución.

Elimina la frustración de cambiar de aplicaciones: Encuentra lo que necesitas ―ya sean presentaciones importantes, conversaciones de cuentas y solicitudes pull de ingeniería― directamente en Slack.

Descubre información oculta: Encuentra información que ni siquiera sabías que existía. Formula una pregunta y obtén respuestas de todos los rincones de la empresa.

Impulsa la productividad: Optimiza las búsquedas con lenguaje conversacional y consigue resultados más específicos y pertinentes que te servirán para trabajar con mayor rapidez.

Toma decisiones más inteligentes: Accede a un panorama completo de todos tus datos para tomar decisiones fundamentadas con confianza.

Prepárate para la era de los agentes: A medida que integramos cada vez más a los agentes de IA en nuestro trabajo, la búsqueda empresarial aporta el pilar necesario para lograr una automatización fluida y una delegación inteligente de tareas en todos los componentes tecnológicos.

¿Qué distingue a la búsqueda empresarial de Slack?

Con la búsqueda empresarial, se facilita el acceso al conocimiento colectivo de la organización, y los empleados de todos los departamentos pueden encontrar la información que necesitan, en el momento en que la necesitan, en la plataforma en la que están trabajando. Al hacer búsquedas en los datos de los clientes, las aplicaciones conectadas y las conversaciones, cada persona puede encontrar información decisiva, tomar medidas y reintroducir datos a los sistemas de la empresa.

Estos son los factores que distinguen a nuestra búsqueda empresarial:

Seguridad de los datos: El hecho de que las búsquedas se hagan en tiempo real implica que el acceso a los datos puede cambiar a lo largo del tiempo. Con las búsquedas federadas al nivel del usuario en las aplicaciones conectadas y las fuentes de datos, los permisos de las fuentes externas permanecen vinculadas a cada usuario, por lo que tendrás el acceso adecuado en el momento correcto.

Relevancia personalizada: Aprendemos qué es importante para ti. Nuestra búsqueda se adapta a tu función, tus proyectos y las personas con las que interactúas, por lo que obtendrás resultados adaptados a tus necesidades específicas.

Integración fluida con Slack: No se trata de una herramienta independiente; es una extensión natural de tu experiencia con Slack. Haz búsquedas directamente desde la interfaz de Slack y obtén resultados inmediatos y aplicables.

Revela conocimientos especializados ocultos: Encuentra rápidamente a las personas que tienen las respuestas que necesitas. Identifica a expertos en áreas concretas según sus contribuciones a conversaciones pertinentes.

Preguntas conversacionales : Usa lenguaje natural para hacer búsquedas y obtén resúmenes y resultados pertinentes de todas las fuentes de datos. Con la interfaz intuitiva, encontrarás la información que necesitas con más facilidad que nunca.

La búsqueda empresarial en Slack ha sido un punto de inflexión. Su capacidad para detectar información de diversas fuentes me ha ayudado a encontrar rápidamente lo que necesito. En una ocasión, había estado buscando en todas partes un video de demostración en particular y, luego de conectarme con Google Drive en la búsqueda empresarial de Slack, lo encontré de inmediato, al igual que al hilo en el que tenía que compartir el video. Poder localizar rápidamente ese material y permanecer en la plataforma en la que debía trabajar me permitió ahorrar mucho tiempo y cambios de contexto. Neil Brady Director, Línea de Productos, Salesforce

¿Tienes todo preparado para probar la búsqueda empresarial?

Simplemente escribe una pregunta en la barra de búsqueda de Slack. Siempre tendrás acceso a la información más actualizada, sin indexación ni almacenamiento.

La búsqueda empresarial para Google Drive y GitHub está disponible hoy por solicitud y se pondrá a disposición de los clientes con planes Enterprise Grid y licencias para IA de Slack en las próximas semanas. Pronto lanzaremos nuevas fuentes; síguenos en redes sociales para estar al tanto.