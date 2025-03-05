Alle Inhalte sofort griffbereit: Einführung der Enterprise-Suche in Slack

In Slack arbeiten die innovativsten Teams und Unternehmen. Die Plattform ist dein Betriebssystem für die Arbeit, in dem aus Unterhaltungen Ideen entstehen, Ideen zu Plänen werden, Fachwissen ausgetauscht wird, auf Apps zugegriffen werden kann und Workflows ausgeführt werden. Stelle dir eine umfassende Enterprise-Suche vor, die über Slack hinausgeht und in deinem ganzen Unternehmen alles findet, was du brauchst, um schneller zu arbeiten.

Heute veröffentlichen wir die Enterprise-Suche für Slack. Dabei handelt es sich um eine KI-gestützte Suchfunktion, die sich auf alle Apps und Dateien deines Unternehmens erstreckt und mit der du alles, was du brauchst, sofort findest.

Die Enterprise-Suche baut auf der effektiven KI-Suchfunktion von Slack auf und ermöglicht es dir, alle Apps und Datenträger von Drittanbietern mit Slack zu vernetzen und einen zentralen, durchsuchbaren Anlaufpunkt für das gesamte Wissen und die Daten deines Unternehmens zu schaffen. Ab sofort kannst du alles sofort finden – von Dateien und Dokumenten bis hin zu Unterhaltungsdaten und wichtigen Erkenntnissen – und zwar über die zentrale Suchleiste in Slack.

Zu den vernetzten Unternehmenssystemen gehören unter anderem Asana, Box, GitHub, Google Drive, Jira und Salesforce. Ab heute steht das erste Connector-Set zur Verfügung, und weitere werden in Kürze folgen. Alle Kund:innen mit Slack AI-Lizenzen im Rahmen des Enterprise Grid-Plans können die Slack Enterprise-Suche ab sofort nutzen.

Entdecke die Power deiner vernetzten Daten

Mitarbeitende wechseln dutzende Male am Tag zwischen Apps hin und her, nur um die Informationen zu finden, die sie brauchen – ein echter Produktivitätskiller. Die Enterprise-Suche für Slack revolutioniert die Art und Weise, wie du Dateien, Daten und Dokumente findest: keine Zeitverschwendung mehr durch endlose Ordner oder veraltete Suchmethoden.

Die Enterprise-Suche führt deinen gesamten Tech-Stack in Slack in einer einzigen, durchsuchbaren Benutzeroberfläche zusammen. Es ist, als hättest du einen superschlauen Suchassistenten, mit dem du dich jederzeit austauschen kannst. Unsere ausgefeilten Algorithmen und die dialogorientierte Benutzeroberfläche liefern präzise Antworten und ermöglichen es dir, wichtige Präsentationen, Berichte oder Datensätze in Sekundenschnelle zu finden. Und weil Vertrauen die Grundlage für unsere gesamte Arbeit ist, werden deine aktuellen Berechtigungen für vernetzte Apps bei der Suche berücksichtigt, damit du nur die Informationen siehst, die du auch sehen sollst.

Mit der Enterprise-Suche hast du die Gewissheit, dass du alles, was du brauchst, sofort zur Hand hast. Das Ergebnis? Mehr Produktivität und ein reibungsloser Arbeitsablauf.

Mit Google Drive- und GitHub-Connectors tiefer gehen

Mit dem Google Drive-Connector siehst du nicht nur Benachrichtigungen von Drive, dass gerade gearbeitet wird, sondern du kannst auch alle Slide Decks, Dokumente und Tabellenkalkulationen durchsuchen, die dein Unternehmen im Laufe der Jahre erstellt hat. Diese erweiterte Integration integriert Daten aus den dir bekannten Google Workspace-Apps direkt in Slack. So erhältst du Einblick in frühere Unterhaltungen zur Arbeit sowie in fertige Arbeitsergebnisse, die sich bewährt haben, sodass du bei der Erstellung einer neuen Präsentation nicht bei Null anfangen musst.

Mit dem GitHub-Connector kannst du sofort auf Pull-Anforderungen – oder Vorschläge zum Zusammenführen von Änderungen an deiner Codebasis – in deinen Repositorys zugreifen, ohne Slack zu verlassen. Und KI-Antworten zu deinem Code-Stack beziehen sich jetzt auf deine Pull-Anforderungen. So kannst du Fehler schneller beheben, bekommst detailliertere Einblicke und hast mehr Zeit, dich auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt: gute Software zu entwickeln. Du hast eine Frage dazu, wie eine Änderung auf dem Desktop, iOS und Android implementiert wurde? Oder du willst den richtigen Experimentierschalter für eine neue Funktion finden? Die Enterprise-Suche hilft dir, ihn sofort zu finden.

Ein Ausblick auf die Zukunft: Du wirst in der Lage sein, schnell die wichtigsten Dokumente und Dateien in Box zu finden, die für einen reibungslosen Ablauf in deiner Organisation sorgen – und sie werden dich auch mit Antworten versorgen, damit bei der Beantwortung der Fragen deiner Mitarbeitenden die bestmöglichen Quellen einbezogen werden. Mit Asana kannst du außerdem die Aufgaben deiner Organisation durchsuchen, um den Status eines Projekts zu ermitteln, Details zu einer geplanten Aufgabe zu erfahren und noch effektiver zusammenzuarbeiten.

Es ist bekannt, dass Menschen und Teams jeder Größe auf die bestmöglichen Tools angewiesen sind, um bestmöglich zu arbeiten. Mit der Einführung der Enterprise-Suchfunktionen von Slack können gemeinsame Kund:innen von Google Workspace und Slack sicher auf Informationen aus ihren bevorzugten Apps für die Zusammenarbeit zugreifen – direkt in Slack. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie unsere gemeinsamen Kund:innen diesen neuen Connector in großem Umfang nutzen. Yulie Kwon Kim VP of Product, Google Workspace, Google

Suche mit Slack AI unternehmensweit

Uns lag es hier bei Slack schon immer am Herzen, dir dabei zu helfen, das zu finden, was du in deiner Slack-Umgebung brauchst – von Nachrichten über Dateien bis hin zu Unterhaltungen. Und mit Slack AI haben wir all das jetzt noch besser gemacht. Du musst dich schnell in einen langen Thread einarbeiten? Slack AI kann ihn zusammenfassen. Du hast eine Frage zu einem Projekt? Slack AI kann sie beantworten. Mit der Enterprise-Suche erweitern wir jetzt die KI-gestützte Suche auf den gesamten Tech-Stack deiner Organisation. Stelle eine Frage und erhalte sofort Antworten aus all deinen Systemen und Datenquellen – ohne Slack zu verlassen.

Da wir immer mehr Apps von Drittanbietern integrieren, wird die Slack-Suche zur zentralen Anlaufstelle für das gesamte Wissen in deiner Organisation. So kann jedes Team Antworten basierend auf Unterhaltungen (sowohl menschliche als auch agentenbasierte), Dokumenten, Projektdateien, Aufgaben und vielem mehr finden. So gut wie jeder auffindbare Inhalt in diesen Apps kann direkt in Slack durchsucht werden.

Wir brauchen eine zentrale Anlaufstelle für alle unsere Datenquellen in den verschiedenen Systemen. Die Enterprise-Suche in Slack bietet genau das. Mithilfe von KI können wir unseren Benutzer:innen die richtigen Informationen unmittelbar präsentieren. HC Madsen (divers) Senior IT Systems Engineer, EasyPark Group

Warum die Enterprise-Suche jetzt so wichtig ist

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich verändert. Sie ist stärker auf Zusammenarbeit, KI und Agenten ausgerichtet – Systeme, die sich an neue Informationen anpassen, Entscheidungen treffen und in unserem Namen handeln können. In dieser neuen Ära der intelligenten Teamarbeit arbeiten Menschen und KI-Agenten nahtlos zusammen, um die Effizienz zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Enterprise-Suche ist entscheidend, damit du dich in diesem neuen, stetig wachsenden Arbeitsumfeld bestmöglich zurechtfindest.

Schluss mit der Frustration beim App-Wechsel: Finde alles, von wichtigen Präsentationen über Account-Unterhaltungen bis hin zu technischen Pull-Anforderungen – direkt in Slack.

Verborgenes Wissen entdecken: Entdecke Erkenntnisse, von denen du nicht einmal wusstest, dass sie existieren. Stelle eine Frage und erhalte Antworten aus deinem gesamten Unternehmen.

Deine Produktivität steigern: Verfeinere deine Suche mit dialogorientierten Formulierungen und erhalte spezifischere, relevante Ergebnisse, die dir helfen, deine Arbeit schneller zu erledigen.

Klügere Entscheidungen treffen: Verschaffe dir einen vollständigen Überblick über alle deine Daten, damit du fundierte Entscheidungen treffen kannst.

Vorbereitung auf das agentenbasierte Zeitalter: Da KI-Agenten immer stärker in unsere Arbeit integriert werden, bietet die Enterprise-Suche die Grundlage für eine nahtlose Automatisierung und intelligente Verteilung von Aufgaben über den gesamten Tech-Stack.

Was die Enterprise-Suche von Slack auszeichnet

Die Enterprise-Suche erschließt das kollektive Wissen deiner Organisation und gibt Mitarbeitenden in allen Abteilungen die Möglichkeit, die benötigten Informationen zu finden, wenn sie sie brauchen, und zwar genau dort, wo sie gerade arbeiten. Mit der Suche in Kundendaten, vernetzten Apps und Unterhaltungen können alle wichtige Erkenntnisse gewinnen, Maßnahmen ergreifen und Daten in die Unternehmenssysteme einspeisen.

So hebt sich unsere Enterprise-Suche ab:

Datensicherheit: Echtzeitsuchen bedeuten, dass sich dein Zugriff auf Daten im Laufe der Zeit ändern kann. Mit der kombinierten Suche auf Benutzerebene über vernetzte Apps und Datenquellen folgen die Berechtigungen für externe Quellen allen Benutzer:innen, damit du zur richtigen Zeit den richtigen Zugriff hast.

Personalisierte Relevanz: Wir lernen, was für dich wichtig ist. Unsere Suche passt sich an deine Rolle, deine Projekte und die Personen, mit denen du zu tun hast, an – und liefert Ergebnisse, die auf deine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Nahtlose Slack-Integration: Es handelt sich nicht um ein separates Tool, sondern um eine natürliche Erweiterung deiner Slack-Erfahrung. Suche direkt in der Slack-Oberfläche und erhalte sofort umsetzbare Ergebnisse.

Verborgenes Fachwissen entdecken: Finde schnell die Personen, die die Antworten haben, die du brauchst. Identifiziere Fachleute anhand ihrer Beiträge zu relevanten Unterhaltungen.

Unterhaltungsrelevante Fragen : Suche in natürlicher Sprache und erhalte Zusammenfassungen und relevante Ergebnisse aus allen deinen Datenquellen. Mit dieser intuitiven Benutzeroberfläche ist es einfacher als je zuvor, die benötigten Informationen zu finden.

Die Enterprise-Suche in Slack hat alles verändert. Die Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zu ziehen, hat mir geholfen, alles, was ich brauche, schnell zu finden. Einmal habe ich überall nach einem bestimmten Demovideo gesucht, und nachdem ich die Enterprise-Suche von Slack mit Google Drive verbunden hatte, habe ich es sofort – und auch den Thread, in dem ich die Demo teilen musste. Dadurch, dass ich das Video schnell finden konnte und dass ich immer genau dort war, wo ich es benötigte, konnte ich viel Zeit und Kontextwechsel sparen. Neil Brady Director, Product Line, Salesforce

Bereit, die neue Suche auszuprobieren?

Gib deine Frage einfach in die Slack-Suchleiste ein. Keine Indizierung, keine Speicherung – nur die aktuellsten Informationen.

Die Enterprise-Suche für Google Drive und GitHub ist ab heute auf Anfrage verfügbar und wird in den kommenden Wochen für Kund:innen mit Slack AI-Lizenzen im Rahmen des Enterprise Grid-Plans eingeführt. Wir werden in Kürze weitere Quellen veröffentlichen, also folgen uns in den sozialen Medien für Updates.