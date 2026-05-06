Das Wichtigste auf einen Blick Schluss mit Rätselraten: Heute ist ein intelligentes tägliches Briefing in Slack, das dir deine Prioritäten, offenen Aufgaben und deinen Tagesplan an einem Ort zeigt.

Produktiver arbeiten: Heute arbeitet Hand in Hand mit Slackbot, dem Aktivitäten-Tab und der Fokus-Einstellung, damit dein Arbeitstag mühelos produktiv wird.

Jetzt in der Open Beta verfügbar: Heute steht allen Slack-Kund:innen mit Business+ und Enterprise-Plänen zur Verfügung. Jetzt der Beta beitreten.

Jeder Arbeitstag beginnt gleich. Du öffnest Slack und wirst sofort von einer Flut an Informationen überwältigt: ungelesene Channels, Thread-Antworten, Benachrichtigungen von jeder verknüpften App. Dich überkomt ein Gefühl der Dringlichkeit, aber alles sieht gleich aus. Du fängst an zu scrollen, und 20 Minuten später hast du zwar viel angesehen, weißt aber immer noch nicht, was du zuerst angehen sollst. Wir haben Heute entwickelt, damit du sofort weißt, was du priorisieren musst.

Eines der häufigsten Probleme, von dem uns Slack-Benutzer:innen berichten, ist nicht, dass es in Slack zu viele Nachrichten gibt, sondern dass es schwer ist zu erkennen, was wichtig ist, was ihre Aufmerksamkeit erfordert und was als nächstes ansteht. Von einer frühen Gruppe von Pilot-Kund:innen haben wir erfahren, dass die meisten Personen an einem gewöhnlichen Morgen weniger als 10 Aktivitäts-Benachrichtigungen haben. Die Überforderung kommt also nicht von der Menge, sondern von der Ungewissheit. Eine Nachricht zu lesen ist nicht dasselbe wie sie zu verstehen und zu bearbeiten, und genau hier kann KI wirklich helfen, indem sie dir hilft, Prioritäten zu erkennen.

Slack war schon immer dein Arbeitsort, und jetzt ist es auch der Ort, an dem KI arbeitet. Mitarbeitende möchten, dass KI sie produktiver macht, ohne dass sie groß darüber nachdenken müssen. Deshalb haben wir KI direkt in Slack integriert. Die neue Heute-Funktion generiert mithilfe von Signalen ein tägliches Briefing deiner Prioritäten, deines Kalenders und deiner Aufgaben aus allen verknüpften Apps direkt in Slack. Kein Tab-Wechsel, kein mühsames Zusammensuchen, stattdessen eine klare Gesamtübersicht über das Wesentliche, bevor der Tag richtig losgeht.

Stell dir Slack als die 2 % deiner KI-Investition vor, die den Wert der anderen 98 % erst nutzbar machen: In Slack finden nicht nur Unterhaltungen statt;, dort kommen Mitarbeitende, Agenten, Apps und Daten zusammen, damit du deine Arbeit erledigen kannst. Die Heute-Ansicht bündelt diese Arbeit aus all deinen Salesforce-Apps und -Daten, deine Agenten, deine ungelesenen Channels und Threads sowie deinen verknüpften Apps, damit du deinen Tag mit Klarheit beginnen kannst.

Slack ist die KI-Arbeitsplattform für jedes Team – dort, wo alle deine Mitarbeitenden, Daten, Apps und Agenten zusammenarbeiten. Wenn du all diese gemeinsame Intelligenz an einem Ort bündelst, verlagert sich die Herausforderung vom Zugang zur Klarheit. Heute gibt Personen die richtigen Signale darüber, was für sie am wichtigsten ist, damit sie ihre Arbeit erledigen können. Jaime DeLanghe Chief Product Officer, Slack, Salesforce

Heute beantwortet eine andere Frage

Als wir Heute entwickelt haben, gingen wir davon aus, dass das Problem die Informationsflut sei. Nach 50 Nutzer:innen-Interviews und mehr als 450 eingereichten Feedbacks haben wir etwas Aufschlussreicheres gelernt: Personen öffnen Heute nicht, um zu arbeiten. Sie öffnen es, um sich zu orientieren.

Die Frage, die Nutzer:innen sich wirklich stellen, lautet nicht „Was soll ich als Nächstes tun?“ Sondern: „Habe ich etwas verpasst? Kann ich weitermachen?“

Ohne Heute lagst du selbst in der Pflicht, Prioritäten zu setzen und herauszufinden, was als Erstes angegangen werden sollte – indem du DMs überflogen, Threads gecheckt und Channels durchgescrollt hast. Ein aufwändiger, nervenaufreibender Prozess, der selten zu echtem Überblick geführt hat. Heute verschafft dir diesen Überblick in Sekunden. Es zeigt dir die Accounts, die deine Aufmerksamkeit brauchen. Die Meetings, auf die du dich vorbereiten musst. Die Arbeit, die an diesem Tag wirklich zählt. Klarheit, an einem Ort.

Heute hat meinen Arbeitstag von Grund auf verändert. Es reduziert meinen morgendlichen Aufholbedarf und hilft mir, fokussiert zu bleiben – auf das, was wirklich zählt, statt mich im Rauschen zu verlieren. Sally Law Senior Product Manager, Xero

Starte jeden Morgen mit einem intelligenten täglichen Briefing

Heute gibt dir eine einheitliche Ansicht deiner Prioritäten, deines Kalenders und deiner dringendsten Aufgaben – zusammengeführt aus allen Apps, die du mit Slack verbunden hast. So entsteht das Gesamtbild in Heute:

Vorgeschlagene Fokusbereiche

Starte mit einer Übersicht KI-generierter Prioritäten, die auf deiner persönlichen Slack-Aktivität aus deinem gesamten vernetzten Ökosystem basieren. Das sind die Themen, Unterhaltungen und Projekte, die jetzt sofort deine Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn du bereit bist zu handeln, bitte einfach Slackbot, tiefer einzutauchen.

Deine Agenda

Dein täglicher Google- oder Outlook-Kalender, direkt in Slack integriert. Mit einem Klick kannst du Slackbot bitten, dich auf jedes Meeting vorzubereiten – indem er Kontext aus deinen Slack-Unterhaltungen zusammenführt, damit du bestens informiert einsteigst. Nutzer:innen mit Zusammenfassungen verbringen 33 % weniger Zeit in Meetings.

Highlights

Du siehst wichtige Nachrichten aus all deinen Systemen, damit sie nicht unter neueren Aktivitäten verschwinden. Die Lücke zwischen „Das hab ich gelesen“ und „Darauf hab ich geantwortet“ ist genau dort, wo Folgeaufgaben verloren gehen. Highlights schließt diese Lücke.

To-dos

Deine To-dos werden neben deinen Meetings und priorisierten Unterhaltungen angezeigt, damit du keine wichtige Aufgabe aus den Augen verlierst. Du kannst Aufgaben manuell hinzufügen oder sie von der KI hinzufügen lassen, sie nach und nach abhaken und immer genau dort weitermachen, wo du aufgehört hast – ganz ohne zusätzliche Tabs oder Kontextwechsel. Die To-dos in Heute basieren auf einer neu gestalteten Erfahrung im Tab „Später“, bei der eine klare Linie zwischen gespeicherten Referenzinhalten und tatsächlich zu erledigenden Aufgaben gezogen wird. Das ist das Puzzlestück, das das Gesamtbild vervollständigt: deine Unterhaltungen, dein Kalender und deine Aufgaben – alles an einem Ort.

Ich nutze Heute täglich, um Erwähnungen zu überprüfen, mich auf Meetings vorzubereiten und den Überblick über meine Arbeit zu behalten. Kein Suchen in Channels. Es hält mich organisiert und fokussiert auf das Wesentliche. Asad Rahman Director of IT, Wayfair

Produktiveres Arbeiten

Produktives Arbeiten bedeutet oft, mehr als 10-mal täglich zwischen Apps zu wechseln – und dabei gehen fast zwei Stunden durch den Wechsel des Fokus verloren. Slack hilft dabei, die Lücke zwischen Orientierung und Aktion zu schließen, damit du konzentriert bleiben kannst. Das bedeutet: Heute funktioniert nicht allein. Es ist Teil eines Trios von Funktionen, die gemeinsam eine kohärente Schaltzentrale für deinen Arbeitstag bilden:

Heute ist dein intelligentes tägliches Briefing, in dem dein Tag visualisiert und deine Prioritäten hervorgehoben werden.

Slackbot ist dein Produktivitätsassistent, der dir hilft, auf diese Prioritäten zu reagieren – durch das Verfassen von Follow-ups, die Vorbereitung auf Meetings und die Recherche in Tools wie Salesforce und Google Drive.

Aktivität ist dein Triage-Hub: ein einheitlicher, anpassbarer Posteingang für Benachrichtigungen – damit deine Heute-Ansicht frei bleibt für die Arbeit, die wirklich zählt.

Mit Heute verschaffst du dir in Sekunden einen Überblick. Mit Aktivität organisierst du deine Aufgaben, indem du Benachrichtigungen nach Priorität sortierst. Und mit Slackbot gehst du deine Aufgaben an. Informiere dich zunächst darüber, was wichtig ist, und tauche dann in die Arbeit ein. Frühe Pilot-Kund:innen von Heute geben an, dass sie sich mit diesem Ablauf 72 % produktiver fühlen. Wenn du tief in deine Arbeit eintauchen möchtest, kannst du die neue Fokusmodus-Einstellung nutzen, um Badges und Benachrichtigungen zu reduzieren. Der Fokusmodus ermöglicht es dir, Ablenkungen auszublenden, während du in Slack bleibst – damit dich eine Erwähnung oder Nachricht nicht aus deiner wichtigen Arbeit herausreißt. Wenn du fertig bist, kehrst du einfach zur Heute-Ansicht zurück und verpasst nichts.

An der Open Beta teilnehmen

Heute wird jetzt als Opt-in-Erlebnis für alle Slack-Kund:innen mit Business+- und Enterprise-Plänen eingeführt und kommt bald auch für Pro-Pläne. Administrator:innen können den Zugang zu Heute für ihre Organisation beantragen, indem sie dieses Formular ausfüllen. Nach der Aktivierung findest du es als eigenen Tab in deiner Slack-Seitenleiste.

Wichtige Hinweise zur Beta:

Business+- und Enterprise-Pläne mit KI-Zugang: Jetzt verfügbar. Administrator:innen können es für ihre Organisation aktivieren.

Pro-Pläne mit KI-Zugang: Kommt diesen Sommer.

Kalenderverbindung: Um das Tagesplan-Modul nutzen zu können, musst du deinen Kalender verbinden .

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Slack von einem Ort, an dem Gespräche stattfinden, zu einem Ort zu machen, an dem Arbeit erledigt wird. Slack ist die einheitliche Oberfläche, auf der Personen, Agenten, Apps und Daten zusammenkommen. Wenn du dir schon immer einen zentralen Ort gewünscht hast, an dem du deinen Tag in Slack beginnen kannst – einen Ort, der deine Arbeit, deine Prioritäten und das widerspiegelt, was wirklich zählt – dann ist die Heute-Ansicht genau das.

Nimm an der offenen Beta der Heute-Ansicht teil und starte deinen Morgen mit einem klaren Kopf. Du sorgst für den Kaffee – wir sorgen für den Durchblick.