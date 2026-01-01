核心要点 尽览重要事项，告别盲目猜测：“今日”是 Slack 中的智能每日简报，让你能够一站式查看优先事项、待处理任务和每日日程。

提升工作效率：“今日”与 Slackbot、“活动”标签及“专注模式”设置协同配合，为你的工作日打造轻松高效的工作流程。

公开测试版现已上线：“今日”已面向所有使用企业增强套餐和 Enterprise 套餐的 Slack 用户开放。立即加入测试版。

每个工作日的开始都如出一辙。你一打开 Slack，海量信息便立即扑面而来：未读频道、消息列回复、已关联应用的通知。有些事情看似紧急，但一切又显得大同小异。你开始逐条浏览，20 分钟后，看了很多，却不知道究竟该优先处理哪些事项。为此，我们打造了“今日”，让你即刻掌握工作重心。

Slack 用户最常反映的痛点，不是消息太多，而是难以判断哪些重要、哪些需要关注、下一步该做什么。通过早期试点用户的反馈，我们了解到，大多数人每天早上的活动通知不超过 10 条，真正令人不堪重负的并非信息量，而是不确定性。查看消息，与理解并处理消息，是两回事，而这正是 AI 的用武之地：为你确定重要事项的优先级。

Slack 一直是开展工作的平台，如今也成为 AI 大展拳脚的舞台。人们希望 AI 帮助他们提升效率，而不是让他们多费心思。因此，我们将 AI 深度融入 Slack，实现他们的愿望。“今日”利用智能信号，将来自各个已关联应用的优先事项、日历和任务汇集在一起，制成一份每日简报，直接在 Slack 中呈现。无需切换标签页，不用手动拼凑信息，重要事项一目了然，助你高效度过一天。

可以将 Slack 视为 AI 投入中的 2% 部分，而这 2% 的投入，能够帮助释放剩下 98% 投入的价值：它不仅是对话发生的地方，更是人员、代理、应用与数据汇聚、推动工作落地的核心平台。“今日”视图会梳理所有 Salesforce 应用与数据、代理、频道未读消息与消息列，以及已关联应用中的工作内容，聚焦重点，让你胸有成竹地开始一天的工作。

Slack 是面向每个团队的 AI 工作平台，让您的人员、数据、应用和代理在同一平台上协同运转。当所有共享智能汇聚一处时，挑战便从“如何获取信息”转变为“如何获得清晰的方向”。“今日”为用户提供最关键的信息信号，让他们专注于真正重要的事，高效完成工作。 Salesforce Slack 首席产品官 Jaime DeLanghe

“今日”正在解答一个截然不同的问题

在着手打造今日时，我们原以为问题在于信息过载。然而，经过 50 次用户访谈和逾 450 份反馈提交，我们发现了一个更有启示性的规律：人们打开今日并不是为了处理工作，而是为了理清头绪。

用户真正想问的不是“我下一步该做什么？”而是“我有没有遗漏什么？我可以继续推进了吗？”

在有今日之前，判断优先级、决定先处理什么，全凭你自己——翻私信、查消息列、刷频道，拼凑出事情的来龙去脉。这个过程费时费力、令人焦虑，却鲜有结果。今日让你在几秒内就能获得这种确定感。它会告诉你哪些客户需要关注、哪些会议需要提前准备、这一天真正重要的工作是什么。一切清晰，尽在一处。

今日彻底改变了我开启工作日的方式。它减少了我早上的信息梳理时间，让我能专注于真正重要的事情，而不是迷失在纷繁的信息中。 Xero 高级产品经理 Sally Law

让智能每日简报开启你的早晨

今日为您提供统一视图，将您的工作重点、日历及最紧迫的任务整合在一处，涵盖您连接到 Slack 的所有应用。以下是今日视图的构成方式：

建议的焦点领域

基于您在整个已连接生态系统中的个人 Slack 活动，AI 为您生成工作重点概览。这些是目前最需要您关注的主题、对话和项目。当您准备好采取行动时，只需向 Slackbot 发出指令，深入了解详情。

您的日程

将您的 Google 或 Outlook 日历直接集成到 Slack 中。只需一键，即可让 Slackbot 从您的 Slack 对话中提取相关背景信息，帮您为任何会议做好充分准备。借助触手可及的会议摘要，用户的会议时间减少了 33%。

重点

来自所有系统的重要消息将被自动呈现，不会被新消息淹没。从“我看过了”到“我已回复”之间的空白地带，正是后续跟进容易被遗漏的地方。“重要信息”帮你填补这一缺口。

待办清单

您的待办清单与会议和重点对话并排显示，确保每一项需要跟进的事项都不会被遗漏。您可以手动添加任务，也可以让 AI 替您添加，随时勾选已完成的项目，并随时从上次中断的地方继续——无需打开额外的标签页，无需切换上下文。今日中的待办清单由全新改版的“留待以后处理”标签页功能驱动，清晰区分了仅供参考的已保存内容与真正需要您采取行动的事项。这是让全貌完整呈现的关键一环：您的对话、您的日历、您的任务，尽在同一处。

我每天都会使用今日来快速掌握提及情况、为会议做准备，并及时跟进工作进展。无需在频道中反复查找，它让我保持井然有序，专注于优先事项。 Wayfair IT总监 Asad Rahman

更高效的工作方式

日常处理工作，每天在各类应用间切换超 10 次，光是重新集中注意力，就要耗费近两小时。Slack 帮你缩短理清头绪到着手行动的间隔，让你始终保持专注。因此，今日不是单独运作的，它是三大功能组合的一部分，共同为你的工作日打造一个高效的指挥中心：

今日 是你的智能每日简报，以可视化方式呈现你的一天，并将重要事项一一呈现。

Slackbot 是你的效率助手，帮助你跟进优先事项——起草后续消息、为会议做好准备，并跨 Salesforce、Google Drive 等工具进行信息检索。

活动 是你的分类处理中枢：一个统一、可自定义的通知收件箱，让你的今日视图始终聚焦于真正重要的工作。

用今日视图快速掌握全局，在活动中分类处理通知、保持井然有序，再借助 Slackbot 逐一攻克待办事项。先明确重点，再全力投入工作。今日功能的早期试用客户表示，这套流程让他们的工作效率提升了 72%。当您需要深度专注时，还可以启用全新的专注模式，减少标记提示和通知干扰。专注模式让您在不离开 Slack 的情况下屏蔽干扰，不再因为一条提及或消息而打断重要工作。完成后，随时切回今日视图，一切动态尽在掌握。

加入公开测试版

今日现已面向所有使用 Business+ 和 Enterprise 套餐的 Slack 客户推出选择加入体验，并即将登陆专业套餐。管理员可通过填写此表单为其组织申请开通今日功能。开启后，您将在 Slack 左侧边栏中看到专属标签页。

关于测试版，有以下几点须知：

Business+ 和 Enterprise 套餐（需开通 AI 功能）： 现已上线。管理员可为其组织开启此功能。

专业套餐（需开通 AI 功能）： 即将于今年夏季推出。

日历连接： 使用日程标签需先 连接您的日历 。

我们的使命是将 Slack 从对话发生的地方转变为工作真正完成的地方。Slack 是人员、代理、应用与数据汇聚的统一平台。如果您一直希望在 Slack 中拥有一个开启每天工作的专属空间——一个能够呈现您的工作内容、工作重心和真正重要事项的地方——今日视图正是您所需要的。

加入今日视图公开测试版，以更清晰的状态开启每个清晨。您负责备好咖啡，我们来为您提供清晰的方向。