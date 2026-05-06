Points clés Fini de vous demander quelles sont vos priorités de la journée : Aujourd’hui est un brief quotidien intelligent dans Slack, qui présente dans une vue unique vos priorités, vos tâches en cours et votre agenda de la journée.

Gagnez en productivité : Aujourd’hui fonctionne de concert avec Slackbot, l’onglet Activité et le mode concentration pour vous offrir un flux de travail fluide et efficace.

Disponible dès maintenant en bêta ouverte : Aujourd’hui est disponible pour tous les clients Slack disposant d’un forfait Business+ ou Enterprise. Rejoignez la bêta dès maintenant.

Chaque journée de travail commence de la même façon. Vous ouvrez Slack et vous êtes aussitôt submergé(e) par un flot d’informations : des canaux non lus, des réponses dans des fils de discussion, des notifications de toutes les applications connectées. Quelque chose semble urgent, mais tout se ressemble. Vous commencez à faire défiler, et 20 minutes plus tard, vous avez tout parcouru sans vraiment savoir ce qui nécessite votre attention. Nous avons créé la vue Aujourd’hui pour vous permettre de savoir immédiatement où concentrer votre énergie.

L’une des difficultés les plus fréquemment exprimées par les utilisateurs de Slack n’est pas que Slack contient trop de messages, mais qu’il est difficile de savoir ce qui est important, ce qui requiert votre attention et ce qui vient ensuite. En observant un premier groupe de clients pilotes, nous avons appris que la plupart des personnes reçoivent moins de 10 notifications d’activité au cours d’une matinée ordinaire. La surcharge ne vient donc pas du volume, mais de l’incertitude. Lire un message n’est pas la même chose que le comprendre et le traiter, et c’est là que l’IA peut véritablement apporter sa valeur ajoutée : en vous indiquant ce qui est le plus important.

Slack a toujours été l’épicentre du travail, et c’est désormais là où l’IA opère. Les utilisateurs veulent que l’IA les aide à être plus productifs, sans leur imposer de charge mentale supplémentaire. C’est pourquoi nous avons intégré l’IA directement dans Slack. La fonction Aujourd’hui utilise des signaux pour compiler un brief du jour incluant vos priorités, votre calendrier et vos tâches provenant de toutes vos applications connectées, directement dans Slack. Aucun changement d’onglet, aucun regroupement d’informations à effectuer : juste une vision claire de ce qui compte, avant que la journée ne vous échappe.

Considérez Slack comme 2 % de votre investissement en IA, qui permet de libérer la valeur des 98 % restants : ce n’est pas seulement l’endroit où les conversations ont lieu, c’est là où les personnes, les agents IA, les applications et les données convergent pour vous permettre d’accomplir votre travail. La vue Aujourd’hui rassemble ce travail depuis l’ensemble de vos applications et données Salesforce, de vos agents, de vos canaux et fils de discussion non lus, ainsi que de vos applications connectées, afin que vous puissiez commencer votre journée avec une vision claire.

Slack est la plateforme de travail IA pour toutes les équipes, où vos collaborateurs, vos données, vos applications et vos agents travaillent ensemble. Lorsque vous rassemblez toute cette intelligence collective en un seul endroit, le défi n’est plus l’accès à l’information, mais la clarté. Aujourd’hui donne aux utilisateurs les bons signaux sur ce qui compte le plus pour eux, afin qu’ils puissent avancer dans leur travail. Jaime DeLanghe Directrice produit de Slack, Salesforce

Aujourd’hui répond à une question différente

Lorsque nous avons commencé à développer Aujourd’hui, nous pensions que le problème était la surcharge d’informations. Après 50 entretiens utilisateurs et plus de 450 retours, nous avons découvert quelque chose de plus révélateur : les utilisateurs n’ouvrent pas Aujourd’hui pour travailler. Ils l’ouvrent pour s’orienter.

La vraie question que se posent les utilisateurs n’est pas « Par quoi dois-je commencer ? » mais bien « Ai-je manqué quelque chose ? Puis-je avancer ? »

Avant Aujourd’hui, c’est vous qui deviez déterminer vos priorités et par où commencer, en reconstituant l’état des choses à force de parcourir vos messages directs, de consulter les fils de discussion et de faire défiler les canaux. Un processus laborieux et source d’anxiété, qui aboutissait rarement à une véritable confiance. Aujourd’hui vous offre cette confiance en quelques secondes. Il vous montre les comptes qui nécessitent votre attention. Les réunions pour lesquelles vous devez vous préparer. Le travail qui compte vraiment en cette journée précise. La clarté, en un seul endroit.

Aujourd’hui a véritablement transformé ma façon de commencer ma journée de travail. Cela réduit le temps que je consacre à rattraper mon retard le matin et m’aide à rester concentrée sur ce qui compte vraiment, plutôt que de me perdre dans le bruit ambiant. Sally Law Directrice en chef des produits, Xero

Entamez chaque journée par un briefing quotidien pertinent.

Aujourd’hui vous offre une vue unifiée de vos priorités, de votre agenda et de vos tâches les plus urgentes, regroupées depuis toutes les applications que vous avez connectées à Slack. Voici comment se compose le tableau de bord Aujourd’hui :

Axes de concentration suggérés

Commencez par un aperçu des priorités générées par l’IA, basées sur votre activité personnelle dans Slack à travers l’ensemble de votre écosystème connecté. Ce sont les thématiques, les conversations et les projets qui nécessitent votre attention dès maintenant. Et lorsque vous êtes prêt à passer à l’action, demandez simplement à Slackbot de creuser le sujet.

Votre agenda

Votre agenda Google ou Outlook, intégré directement dans Slack. En un seul clic, demandez à Slackbot de vous préparer pour n’importe quelle réunion en rassemblant le contexte issu de vos conversations Slack, pour que vous arriviez prêt. Grâce aux résumés disponibles en un instant, les utilisateurs constatent une réduction de 33 % du temps passé en réunion.

Points clés

Les messages importants issus de tous vos systèmes sont mis en avant pour ne pas se retrouver noyés sous les nouvelles activités. Le suivi de certains messages peut passer à la trappe, messages qui n'obtiendront alors jamais aucune réponse. Les points clés comblent cet écart.

Liste de tâches

Votre liste de tâches apparaît aux côtés de vos réunions et de vos conversations prioritaires, pour que rien de ce qui requiert votre attention ne passe à la trappe. Vous pouvez ajouter des tâches manuellement ou laisser l’IA le faire à votre place, les cocher au fur et à mesure, et reprendre exactement là où vous en étiez — sans onglets superflus, sans changer de contexte. La liste de tâches dans Aujourd’hui repose sur une expérience repensée dans l’onglet Plus tard, qui établit une distinction claire entre ce qui est enregistré à titre de référence et ce que vous devez réellement accomplir. C’est la pièce qui complète le tableau : vos conversations, votre agenda et vos tâches, réunis en un seul endroit.

Une façon plus efficace de travailler

Accomplir son travail implique généralement de passer d’une application à l’autre plus de 10 fois par jour, ce qui vous fait perdre près de deux heures à vous reconcentrer. Slack contribue à combler l’écart entre orientation et action pour vous permettre de rester concentré. C’est pourquoi Aujourd’hui ne fonctionne pas seul : il fait partie d’un trio de fonctionnalités qui, ensemble, constituent un véritable poste de commande pour votre journée de travail :

Aujourd’hui est votre brief du jour intelligent, qui vous offre une vue d’ensemble de votre journée et met en avant vos priorités.

Slackbot est votre assistant productivité, qui vous aide à agir sur ces priorités en rédigeant des suivis, en vous préparant pour vos réunions et en effectuant des recherches dans vos outils tels que Salesforce et Google Drive.

Activité est votre centre de gestion des notifications : une boîte de réception unifiée et personnalisable, afin que votre vue Aujourd’hui reste dédiée aux tâches qui comptent vraiment.

Orientez-vous en quelques secondes avec Aujourd’hui. Organisez-vous en triant vos notifications dans l’activité. Puis attaquez vos tâches avec Slackbot. Commencez par identifier ce qui compte vraiment, puis plongez dans le travail. Les premiers clients du programme pilote d’Aujourd’hui indiquent se sentir 72 % plus productifs grâce à cette approche. Et lorsque vous souhaitez vous concentrer pleinement sur votre travail, vous pouvez utiliser le nouveau paramètre mode concentration pour réduire les badges et les notifications. Le mode concentration vous permet d’éliminer les distractions tout en restant dans Slack, sans être interrompu par une mention ou un message. Une fois terminé, revenez directement à la vue Aujourd’hui : vous n’aurez rien manqué.

Rejoindre la bêta ouverte

Aujourd’hui est désormais disponible en version bêta ouverte en option pour tous les clients Slack disposant des forfaits Business+ et Enterprise, et sera prochainement disponible pour les forfaits Pro. Les administrateurs peuvent demander l’accès à Aujourd’hui pour leur organisation en remplissant ce formulaire. Une fois activé, vous le trouverez sous forme d’un onglet dédié dans la barre latérale gauche de Slack.

Quelques informations à connaître pour la version bêta :

Forfaits Business+ et Enterprise, avec accès à l’IA : Disponible dès maintenant. Les administrateurs peuvent l’activer pour leur organisation.

Forfaits Pro avec accès à l’IA : Disponible cet été.

Connexion du calendrier : Pour accéder au module Agenda, vous devez connecter votre calendrier .

Notre mission est de transformer Slack : passer d’un espace de conversation à un véritable espace de travail. Slack est la surface unique et unifiée où convergent les personnes, les agents, les applications et les données. Si vous avez toujours voulu un endroit unique pour commencer votre journée dans Slack — un endroit qui reflète votre travail, vos priorités et ce qui compte vraiment — c’est la vue Aujourd’hui.

Rejoignez la version bêta ouverte de la vue Aujourd’hui et commencez vos matinées du bon pied. Vous apportez le café, nous apportons la clarté.