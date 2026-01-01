Le coût des habitudes de travail à l’ère de l’IA

Pour assurer leur croissance, les entreprises doivent être capables de s’affranchir des outils compartimentés comme les e-mails, les messageries instantanées ou la visioconférence, et d’adopter un système d’exploitation professionnel.

1TABLE DES MATIÈRES
  1. Pourquoi les e-mails sont un frein
  2. La transformation du travail
  3. Le piège des e-mails et des messageries instantanées
  4. L’évolution du travail à l’ère de l’IA
  5. Slack : l’OS professionnel conçu pour l’entreprise agentique
  6. Ce que les entreprises les plus innovantes savent déjà
  7. Repenser le travail est indispensable
TABLE DES MATIÈRES
  1. Pourquoi les e-mails sont un frein
  2. La transformation du travail
  3. Le piège des e-mails et des messageries instantanées
  4. L’évolution du travail à l’ère de l’IA
  5. Slack : l’OS professionnel conçu pour l’entreprise agentique
  6. Ce que les entreprises les plus innovantes savent déjà
  7. Repenser le travail est indispensable
Partie 1

Pourquoi les e-mails sont un frein

Chaque entreprise fonctionne déjà sur la base d’un système de productivité, sans même en avoir conscience. Pour beaucoup, ce système est le même depuis des dizaines d’années. Le même trio de fonctionnalités qui ont défini l’avènement d’Internet règne encore sur les espaces de travail d’aujourd’hui : les e-mails, les outils de chat et les visioconférences.

À l’ère de l’IA, ce modèle s’écroule sous son propre poids. Les outils qui étaient autrefois essentiels au travail numérique sont devenus aujourd’hui un goulet d’étranglement, en piégeant les informations dans les boîtes de réception, en éparpillant le contexte dans différents outils, et en forçant l’IA à travailler avec des données et une compréhension partielles.

Ce n’est pas vos équipes le problème, mais le système qui est conçu pour un monde antérieur à l’IA, aux automatisations et au développement des entreprises modernes.
Les outils technologiques fragmentés, qui étaient acceptés car nécessaires pour les activités, font rater des opportunités à l’ère de l’IA.
Les collaborateurs reçoivent en moyenne 117 e-mails par jour, et les plus courageux d’entre eux passent près de 9 heures par semaine à gérer leur boîte de réception, selon Microsoft1. Pendant ce temps, ils sont interrompus en permanence (près de 275 fois par jour). Les appels vidéo ont également le vent en poupe, avec une augmentation de 16 % des appels en dehors des heures de travail, ce qui rallonge les journées et nuit à la concentration.

Les solutions spécifiques comme les outils de suivi des projets comblent certaines lacunes, mais n’améliorent l’efficacité que partiellement et non à grande échelle. Chaque solution résout une partie du problème, mais compartimente davantage le travail pour les personnes et l’IA.
Image d’un client
« À l’ère de l’IA, je ne me contente pas de réfléchir à l’innovation. J’essaie de réinventer totalement le fonctionnement des entreprises. »
Prasad Swaminathan
Vice-président principal et directeur des RH, Adecco
Partie 2

La transformation du travail

La manière dont nous travaillons ne s’est pas adaptée au fonctionnement de l’IA. Pour être honnête, elle ne coïncide même pas avec notre fonctionnement naturel.

La plupart des entreprises ont modernisé leur infrastructure, leur analyse de données et leurs systèmes CRM, mais pas l’expérience des collaborateurs. De fait, les collaborateurs passent encore la moitié de leur temps à jongler entre différents systèmes déconnectés au lieu d’avancer dans leurs tâches.

Le travail avance et les activités se développent, mais en réalité nous acceptons de perdre du temps sur des tâches non productives (jongler entre les conversations et les applications, rechercher des données éparpillées dans des e-mails, discussions et tableaux de bord, etc.).
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Une plateforme de gestion SaaS intègre en moyenne 114 applications SaaS. Pourtant, les entreprises ne connaissent et n’utilisent activement que 40 % de leurs applications, et Gartner estime que près de 25 % des licences SaaS provisionnées ne sont pas utilisées, ce qui augmente les coûts et réduit la visibilité.

À l’ère de l’IA, ce modèle n’est plus tenable. Au cours des 10 prochaines années, la différence entre les entreprises à forte croissance et les autres se fera sur leur capacité à repenser leur manière de travailler.
Trois changements qui caractérisent l’ère de l’IA
01

La conversation joue un rôle essentiel pour l’IA.

Nous nous sommes habitués à utiliser l’IA dans notre sphère personnelle par le biais de prompts simples, de commandes vocales et de langage naturel. En conséquence, nous souhaitons pouvoir en faire de même dans le cadre de notre travail : ça tombe bien, c’est exactement de cette manière que les agents IA fonctionnent le mieux.

L’IA tire sa puissance du contexte. Il s’agit de comprendre ce qui se passe, pourquoi c’est important, et ce qui va se passer ensuite.

Mais la conversation n’est pas uniquement le meilleur vecteur de collaboration des humains  ; c’est aussi celui des agents IA. Ce sont les conversations qui renferment le contexte le plus riche, car c’est là que l’on retrouve et partage les décisions, les perspectives, les attentes et les insights, ce qui constitue une mine d’informations pour les agents IA.
02

L’efficacité est désormais un impératif pour favoriser la croissance.

La masse salariale représente plus de 70 % des dépenses opérationnelles ; elle constitue par conséquent votre principal levier de croissance. Les entreprises qui tirent parti de la productivité humaine et numérique pour maximiser leurs performances domineront les marchés. Les autres verront leurs marges fondre à cause de leur inefficacité.

La croissance nouvelle génération exige un système d’exploitation professionnel intégré, conçu pour permettre aux humains et aux outils IA de travailler et de prendre des décisions en harmonie.
03

L’IA a besoin d’une couche opérationnelle ouverte et unifiée.

Pour réussir à l’ère de l’IA, vous avez besoin d’agents IA sur mesure, conçus pour collaborer avec les membres d’équipe de chaque secteur. Mais il ne s’agit pas simplement d’intégrer des agents dans des applications fragmentées, car cela génère du chaos. Sans plateforme unifiée, les collaborateurs se retrouveront submergés par les agents, et le ROI des équipes en souffrira.

Pour anticiper l’avenir du travail, les équipes ont besoin d’un système d’exploitation professionnel qui centralise les personnes, les applications, les données et les outils IA pour partager des informations contextualisées, prendre des décisions et favoriser l’apprentissage. Vous pourrez ainsi maximiser le potentiel de votre investissement le plus indispensable : vos collaborateurs.
Partie 3

Le piège des e-mails et des messageries instantanées

Les e-mails restent l’outil de communication par défaut pour la plupart des entreprises, et celles qui donnent la priorité aux e-mails leur associent des messageries instantanées basiques comme Microsoft Teams. Ce système à deux outils est pratique en théorie, avec les e-mails pour les communications officielles, et la messagerie instantanée pour la collaboration rapide.

Mais en réalité, il fragmente le contexte dont l’IA a besoin pour être pleinement efficace. Cette division répartit le travail dans deux systèmes : deux flux de travail, deux expériences de recherche, et deux espaces dans lesquels le contexte disparaît.

L’IA n’est pas efficace lorsque les outils ne sont pas connectés. L’approche moderne du travail a besoin d’une plateforme unique pour les rapprocher tous, et non deux systèmes de communication. Les feuilles de route en matière d’investissement technologique confirment cette limitation : les entreprises continuent de développer des fonctionnalités IA centrées sur les outils et des intégrations supposées rapprocher ces outils, sans les unifier.
Teams renforce le rôle des e-mails au lieu de les éliminer. Pire encore, Teams augmente le nombre d’applications que les équipes utilisent au quotidien.

Comparaison entre Teams et Slack

Pourquoi Teams n’a pas remplacé les e-mails
Teams a été conçu pour les conversations en petits groupes, pas comme un système d’enregistrements. Les fonctionnalités IA centrées sur Outlook comme Copilot et Loop permettent de lier les deux plateformes traditionnelles. Ces composants ne seraient pas nécessaires si Teams pouvait servir de fondation au travail moderne.
Le problème est dans l’architecture. Teams n’a pas été conçu pour s’adapter à la manière de travailler à l’ère de l’IA. C’est un outil conçu autour de SharePoint, un système de gestion de documents datant de 2001. La compartimentation rigide de Teams impose de privilégier la gouvernance au détriment de la visibilité.
Les limitations sont prévisibles. Les canaux sont difficiles à trouver dans l’entreprise. Chaque équipe étant soumise à une limite de canaux, les entreprises doivent créer davantage d’équipes, ce qui fragmente davantage l’information. Seuls les propriétaires d’équipes peuvent ajouter des membres, ce qui limite la visibilité et ralentit la collaboration. Le paramétrage du type de canal (public, privé, partagé) est permanent. Si un canal public doit devenir privé, la seule solution est de le supprimer et de le recréer.
Le résultat : des connaissances fragmentées entre une multitude de petits espaces de travail. Cette architecture rigide force les utilisateurs à rechercher des conversations, à recréer des canaux et à revenir aux e-mails pour tenir tout le monde informé.
À l’ère de l’IA, cette architecture peut freiner la productivité. L’IA a besoin de systèmes dans lesquels les conversations créent un contexte durable, connecté et explorable. Le modèle de SharePoint, basé sur des dossiers, a été pensé pour organiser les fichiers, pas pour accélérer le travail de manière intelligente.
Lorsque le travail reste compartimenté, l’IA ne peut pas en avoir une vision intégrale. Lorsque les autorisations par défaut limitent l’accès aux conversations, l’IA ne peut pas s’appuyer sur les connaissances de l’entreprise. Lorsque les limites structurelles fragmentent le savoir dans l’entreprise, l’IA perd toute efficacité.

L’ère de l’IA nécessite une solution radicalement différente : une plateforme qui permet aux humains et aux agents de partager un même contexte en continu, où les conversations ne sont pas compartimentées, et où le système est conçu pour rendre le travail plus visible et faciliter les actions.
Deux outils, un problème
Outlook et Teams sont deux applications au fonctionnement paradoxal. L’une est trop rigide pour être capable d’évoluer, l’autre est trop fragmentée pour un déploiement à grande échelle. Et les deux augmentent la charge de travail des collaborateurs, qui doivent suivre, transférer et reconstituer les informations éparpillées. Au lieu de fluidifier le travail, elles créent de la friction. Et à l’ère de l’IA, cette friction limite les gains de productivité dont les entreprises ont besoin pour être compétitives.

Même si Microsoft implémente une couche d’IA dans Outlook et Teams, le modèle sous-jacent reste inchangé : deux outils, deux flux de travail, une expérience fragmentée. Le résultat est le même qu’il y a 20 ans : des messages sans fin, des informations éparpillées, et des utilisateurs qui passent à côté des évolutions technologiques.

Si l’IA doit tenir ses promesses, le travail ne peut se faire dans des e-mails, des onglets ou Teams. Vous avez besoin d’une plateforme conversationnelle unique, qui rapproche les utilisateurs, les systèmes et les agents au sein d’un système d’exploitation professionnel.
Image d’un client
« Au début, vous considérez Slack uniquement comme un outil, puis vous vous rendez compte que sans cette plateforme, votre entreprise ne fonctionnerait pas. »
Philip Hess
PDG, reMarkable
Partie 4

L’évolution du travail à l’ère de l’IA

Pour réussir à l’ère de l’IA, les entreprises ont besoin d’une plateforme de travail moderne, qui regroupe les personnes, les systèmes et les agents IA afin de partager des informations contextualisées et de prendre des décisions en temps réel. Cela implique de repenser la manière de travailler dans l’entreprise. Il faut s’affranchir des systèmes statiques et des processus rigides pour adopter des réseaux qui réagissent et s’adaptent en fonction de l’évolution des priorités. Voici comment :
01

Systèmes d’enregistrement

Systèmes d’action
Les entreprises qui réussissent aujourd’hui sont celles qui exploitent leurs données. Elles génèrent des insights à partir de leurs CRM, cloud de données et systèmes opérationnels, qu’elles intègrent directement dans leurs processus de travail. Cela permet aux collaborateurs et aux agents IA d’agir immédiatement. Au lieu de jongler entre une multitude d’outils et d’applications, les utilisateurs profitent d’informations contextualisées et enrichies, prêtes à être mises en pratique.

C’est ce qui constitue la base d’un système d’action : un espace qui rapproche les données et les conversations, non pas pour prendre des mesures réactives, mais pour booster les résultats.
02

Processus rigides

Entreprises flexibles
Initialement, la croissance impliquait d’ajouter des couches ; aujourd’hui, elle nécessite de supprimer les frictions.

Les entreprises flexibles sont comme des systèmes vivants. Elles utilisent des canaux partagés, des résumés générés par l’IA et des automatisations intelligentes pour gérer les priorités, trouver des solutions plus rapidement et s’adapter au fur et à mesure. L’IA accélère l’exécution des processus. En rendant chaque flux de travail plus intelligent, les entreprises s’affranchissent des approches statiques pour gagner en flexibilité.
03

Tâches fastidieuses

Travail avec des objectifs clairs
Les tâches répétitives et non productives doivent être automatisées et optimisées grâce à l’IA. Cela permet aux équipes de se focaliser sur les tâches qui génèrent de la valeur métier, comme la créativité, la stratégie et les relations. L’IA ne crée pas un surplus de travail ; elle permet de travailler de manière plus pertinente.

Les entreprises qui adoptent cette transition accélèrent le travail et facilitent la créativité à grande échelle.
04

Outils d’IA

Systèmes agentiques
Des milliers d’entreprises testent les agents IA, mais la plupart font face au même problème : les agents manquent de pertinence s’ils n’ont pas accès au contexte. Ils sont bloqués, victimes d’hallucinations, et nécessitent en permanence l’intervention des humains pour être efficaces. Les transformations à venir vont redéfinir les méthodes de travail avec l’IA, et le contexte est essentiel.

Le contexte enrichi ne se trouve pas dans des bases de données, mais dans nos conversations. Chaque décision, chaque explication, chaque exception initiée par un collaborateur permet à l’IA de comprendre l’importance de tel ou tel élément. Ce contexte conversationnel est le fondement de toute entreprise agentique, dans laquelle l’IA collabore avec les humains au lieu de simplement répondre à leurs requêtes.

Quand un agent manque de contexte, les utilisateurs passent plus de temps à clarifier les prompts qu’à effectuer des tâches concrètes. La solution : lancer des agents dans un environnement qui leur permet d’observer les conversations en cours.
36 %
Temps que les clients gagnent grâce à l’automatisation des processus dans Slack5
5 M$
Estimation des économies pour Box grâce à l’automatisation Slack6
L’impératif de la compétitivité
Moderniser le travail à l’ère de l’IA n’implique pas uniquement de déployer des outils IA. Il s’agit de repenser les flux de travail au sein de l’entreprise. Pour rester compétitives, les entreprises doivent en effet s’affranchir des outils déconnectés et des flux compartimentés afin d’adopter un système d’exploitation professionnel unifié, qui rapproche chaque utilisateur et chaque agent au sein d’un flux unique et intelligent.

C’est de cette manière que vous pourrez maximiser le potentiel de transformation de l’IA. Les entreprises qui prendront ce virage pourront booster leurs résultats, tandis que les autres stagneront.
Image d’un client
« Je le dis à chaque dirigeant, il faut intégrer Slack le plus tôt possible. C’est la fondation de vos activités : comment vous les construisez, les développez et maintenez leur efficacité au fur et à mesure de votre croissance. »
Jordan Nathan
PDG, Caraway
Partie 5

Slack : l’OS professionnel conçu pour l’entreprise agentique

L’avenir du travail ne passera pas par une énième application supplémentaire, mais par une plateforme ouverte et boostée par l’IA, qui facilitera la collaboration et la productivité sans limitations.

Slack transforme la manière dont fonctionnent les entreprises modernes en intégrant les personnes, les données, les systèmes, les outils IA personnalisés et les agents au sein d’un espace de travail intelligent unique. C’est là que les conversations se transforment en décisions et les données en action, et c’est là que l’IA remplit activement son rôle de coéquipier.

Slack permet aux entreprises de passer de la coordination à l’orchestration et des outils dispersés aux environnements unifiés où le travail se déroule de manière fluide et naturelle.
Un espace de travail centralisé qui unifie toutes les fonctions
Le travail moderne est fragmenté entre e-mails, feuilles de calcul et outils individuels. Slack remplace tout cela par un espace de travail numérique centralisé, qui regroupe les communications, les projets et les données.

Au lieu de jongler entre des dizaines d’applications, les équipes ont une vue d’ensemble centralisée, ce qui élimine les demandes redondantes et facilite la prise rapide de décision en toute confiance. Les responsables ont une visibilité sur l’ensemble de l’entreprise, et peuvent déterminer l’évolution des problématiques et des priorités en temps réel.

Avec Slack, vous bénéficiez enfin d’une visibilité complète sur vos activités.
Image d’un client
« On me dit souvent que je connais mon entreprise sur le bout des doigts. C’est surtout parce que je suis une grande utilisatrice de Slack. »
May Habib
PDG, Writer AI
Une interface conversationnelle qui connecte les personnes, les systèmes et l’IA
Slack est un outil conçu autour d’une interface conversationnelle, qui permet aux humains d’interagir de manière naturelle avec la technologie. Les collaborateurs peuvent poser des questions, extraire des données et créer des flux de travail à partir de commandes en langage naturel, comme « montre-moi les renouvellements d’abonnements clients ce trimestre », ou « résume les dernières infos concernant l’ingénierie », et Slackbot fournit les réponses instantanément en s’appuyant sur les systèmes qui soutiennent vos activités.

Cette approche conversationnelle transforme la manière dont les collaborateurs travaillent avec les données et avec l’IA. Elle réduit la friction, accélère l’adoption et donne à chaque collaborateur la possibilité d’interagir avec la totalité des systèmes d’entreprises, sans devoir suivre de formation, sans jongler entre différents onglets et sans perdre de temps.

Dans Slack, la conversation est l’interface. Et désormais, cette interface inclut vos agents IA – sécurisés, connectés au contexte et travaillant au contact de votre équipe.
Image d’un client
« Si je reprends la gestion d’un compte client qui a 20 ans, j’ai besoin de connaître les principaux responsables, l’historique des utilisations, les dispositions du contrat ainsi que les problèmes en cours dans Slack, Salesforce et Box. Grâce aux agents IA, je peux accéder à ce contexte instantanément. »
Mark Wayland
Ancien CRO, Box
Flexible et personnalisable pour tous les flux de travail
Chaque entreprise a sa propre manière de travailler ; par conséquent, les flux de travail ne devraient pas se conformer à un système rigide unique. Slack est conçu pour être adaptable.

Les entreprises peuvent créer des automatisations et processus personnalisés à l’aide d’outils no-code intuitifs comme le Générateur de flux de travail, ou augmenter Slack à l’aide d’intégrations personnalisées pour des besoins spécifiques. Les équipes marketing peuvent organiser les lancements, les équipes de vente peuvent suivre la progression des pipelines, et l’équipe informatique peut gérer les incidents depuis un espace de travail centralisé, adapté à la manière dont chaque équipe travaille.

Cette flexibilité permet d’organiser le travail en fonction des besoins de l’entreprise, et non l’inverse.
Slack booste la croissance commerciale
4x
plus rapide pour les cycles de vente7
2x
plus rapide pour les contrats7
36 %
d’augmentation du taux de réussite7
Connecté à toutes les applications métier et sources de données
Slack intègre facilement plus de 2 600 applications et systèmes, de Salesforce à ServiceNow, en passant par Asana, Google Drive, Jira ou Microsoft Teams, Drive et SharePoint, pour constituer l’infrastructure qui soutient les entreprises modernes.

Les informations en temps réel permettent aux équipes de suivre l’évolution du travail. Lorsqu’un contrat est conclu, qu’une campagne est lancée ou qu’une demande d’assistance est remontée, les intervenants concernés sont automatiquement informés dans le bon canal, et reçoivent toutes les informations sur le contexte et les prochaines étapes à suivre.

Nos fonctionnalités professionnelles de sécurité, de gouvernance et de conformité garantissent une connectivité fiable qui répond aux exigences strictes des plus grandes entreprises.
Conçu pour l’ère de l’IA
C’est par sa manière de rapprocher les personnes et l’IA au sein d’un flux de travail unique que Slack se distingue en tant que système d’exploitation professionnel.

Grâce à des technologies comme l’API de recherche en temps réel (RTS) et le protocole MCP (Model Context Protocol), Slack fournit aux agents IA un accès sécurisé au contexte professionnel, ce qui leur permet de générer des résumés et des recommandations, et de prendre des décisions en temps réel aux côtés des collaborateurs.

C’est ce qui constitue l’architecture d’une entreprise agentique : un environnement unifié, dans lequel convergent les données, les conversations et les décisions. C’est ce système qui favorise la collaboration entre les personnes et les agents IA, sur la base d’un contexte commun.
Slack, un outil que les utilisateurs apprécient
Dans un monde où les outils professionnels sont conçus pour répondre à des impératifs de conformité et de contrôle, c’est leur praticité et leur pertinence qui leur permettent de se démarquer. Et c’est précisément ce que les collaborateurs attendent d’eux. Aujourd’hui, la masse salariale représente plus de la moitié des charges des entreprises. Dans ce contexte, les logiciels sont bien plus que de simples outils : ils permettent à vos collaborateurs de maximiser leur potentiel. Des études montrent que les entreprises où l’engagement des collaborateurs est important sont plus performantes que les autres en matière de productivité, de rentabilité et de rétention.

Lorsque votre plateforme professionnelle est intuitive, fluide et agréable à utiliser, elle favorise l’adoption, crée un élan positif et permet d’attirer les meilleurs talents. Slack fluidifie le travail en proposant un espace qui regroupe les conversations, le contexte, les applications, les agents et les données.
Image d’un client
« Je dispose désormais d’un emplacement où communiquer avec tout le reste de l’entreprise afin de partager nos expériences, nos réussites et nos connaissances. Qui plus est, nous avons constaté d’énormes gains de productivité. Nous ne regrettons pas d’avoir misé sur Slack. »
Varun Krishna
PDG, Rocket Companies
L’avantage des canaux Slack
Les canaux Slack constituent l’architecture surpuissante qui facilite l’exécution d’un système d’exploitation professionnel. Contrairement à la structure de Teams, basée sur des dossiers et héritée de SharePoint, les canaux Slack sont fluides, flexibles et illimités. Le travail peut démarrer à partir d’un message direct de groupe, devenir un espace privé, regrouper plusieurs équipes, ou même inclure des partenaires externes, le tout sans interruption dans le flux des échanges ou le contexte.

Les canaux ne sont pas limités par la hiérarchie ou la propriété. Chaque collaborateur peut être ajouté au fil de l’eau. Mais les canaux ne rapprochent pas uniquement les personnes. Ils regroupent également les fichiers, les données, les applications, les flux de travail, les automatisations personnalisées, et désormais les agents IA. Chaque canal devient une collection vivante de décisions et d’informations contextuelles, qui facilitent la collaboration entre les personnes et l’IA.

C’est ce qui confère à Slack son avantage structurel. Alors que d’autres systèmes reproduisent la manière dont le contenu est stocké, Slack reproduit la manière réelle de travailler : ouverte, flexible et évolutive à l’infini. C’est pourquoi les clients Slack peuvent travailler aussi efficacement, tandis que les entreprises qui utilisent les e-mails et SharePoint créent des silos.
La plateforme qui simplifie le travail de demain
Slack donne vie à toutes vos activités. C’est une plateforme conçue pour rapprocher les utilisateurs, les systèmes et l’IA au sein d’un flux de travail intelligent. Elle transforme les systèmes d’enregistrements en systèmes d’action, où les données sont transformées en décisions. Elle aide les entreprises à s’affranchir de hiérarchies rigides pour adopter des réseaux flexibles, qui s’appuient sur un contexte partagé et un apprentissage continu. Elle facilite le travail en fonction d’objectifs clairs, pour booster la productivité, la créativité et le potentiel de tous les collaborateurs. Et elle transforme l’IA d’un ensemble d’outils déconnectés en un système agentique, qui travaille et apprend en temps réel au contact des utilisateurs.
Partie 6

Ce que les entreprises les plus innovantes savent déjà

Les entreprises les plus innovantes ont basculé vers un système d’exploitation professionnel basé sur l’IA pour orchestrer le travail.

Les pionniers comme OpenAI et Anthropic ainsi que la nouvelle génération d’innovateurs comme Rivian, Box, reMarkable ou Vercel ont tous un point commun : leurs équipes travaillent dans Slack.

Ces entreprises n’ont pas simplement adopté un nouvel outil, elles ont totalement repensé leur manière de travailler. Les e-mails et les outils collaboratifs statiques n’auraient jamais pu suivre le rythme de leurs innovations ou la vélocité requise pour déployer les activités IA à grande échelle. Elles avaient besoin d’une plateforme permettant de combiner les idées, le contexte et les actions en temps réel.
Les e-mails ne peuvent pas suivre le rythme des innovations.
Pour ces entreprises, les canaux Slack relient les services de la recherche, des produits et des opérations, et facilitent la collaboration entre les personnes et les agents IA. Rivian utilise Slack comme infrastructure opérationnelle, qui rapproche les ingénieurs, les spécialistes de la chaîne d’approvisionnement et les équipes clients au sein de canaux partagés pour accélérer les lancements de produits et booster l’apprentissage. Pour les dirigeants de Box, le constat est simple : « Sans Slack, l’entreprise ne pourrait tout simplement pas fonctionner. »

Ces signes ne trompent pas. Les entreprises les plus innovantes ont compris que l’avenir du travail ne passera pas par les e-mails. Elles ont basculé vers une plateforme moderne, ouverte, extensible et conçue pour prendre en charge la nouvelle collaboration entre humains et IA.

Les entreprises qui fonctionnent toujours sur la base des e-mails doivent se rendre à l’évidence : la nouvelle vague de croissance passe d’ores et déjà par Slack.
Image d’un client
« Slack est notre système d’exploitation professionnel et nous l’utilisons pour gérer toutes nos activités. Nous avons adopté cette plateforme dès le début, et elle nous accompagne au fil de notre développement. »
Demetri Salvaggio
Vice-président de l’expérience client et des opérations, Engine
Partie 7

Repenser le travail est indispensable

Nous sommes bel et bien entrés dans l’ère de l’IA. Désormais, les cadres ne doivent plus se demander si l’IA va leur permettre de transformer leurs activités, mais plutôt si leur modèle opérationnel est adapté à cette nouvelle réalité.

Ces 20 dernières années, les entreprises ont investi des milliards dans des systèmes d’enregistrements (CRM, ERP, plateformes analytiques), mais la couche qui permet aux collaborateurs de faire leur travail a à peine évolué. La prise de décision est toujours consignée dans les e-mails, la progression du travail passe encore par des réunions, et le contexte se perd dans des silos.

Ce modèle ne permet pas d’affronter les défis de demain. Des entreprises comme OpenAI, Anthropic, Rivian, Box ou Stripe, qui sont à la pointe du changement, ont déjà montré que l’avenir du travail passe par la rapidité des informations. Il se déroule dans un espace unifié, qui rapproche les humains et les agents IA.

C’est ça, la transformation du travail : passer de la communication à la collaboration, de la collaboration à l’orchestration, et de l’orchestration à la prise de décision intelligente. C’est la convergence de la productivité, de la croissance et du potentiel humain, au sein d’un système d’exploitation conçu pour l’ère agentique : Slack.
Premiers pas
01

Repérez l’endroit où se déroule réellement le travail

Dépassez le cadre de vos outils. Identifiez les endroits où se prennent les décisions et où vous stockez vos informations contextuelles. Si c’est dans vos boîtes e-mail, votre entreprise est déjà à la traîne.
02

Identifiez vos premiers systèmes d’action

Commencez par les tâches avec le plus de friction, comme l’exécution des ventes, la résolution des demandes d’assistance ou les opérations informatiques. Combinez vos données, vos flux de travail et vos outils IA dans des canaux Slack, où vos équipes collaborent déjà : vous observerez une transformation radicale.
03

Activez la structure de votre IA

Utilisez des intégrations sécurisées, l’API de recherche en temps réel et le protocole MCP pour connecter vos agents IA à l’intégralité du contexte de votre entreprise en toute sécurité. L’IA a besoin de contexte pour maximiser son potentiel.
04

Repensez la productivité en tant que croissance

Chaque gain de productivité des collaborateurs se traduit par des gains de chiffre d’affaires. Vous devez considérer votre système d’exploitation professionnel comme votre plateforme de croissance la plus stratégique.
Le travail ne passe plus par les e-mails
Il se déroule désormais dans un réseau ouvert, où l’IA et les personnes combinent leur puissance pour faciliter la croissance.

Ce n’est pas l’augmentation du nombre d’applications, de réunions ou d’e-mails qui facilitera la croissance de demain, mais la capacité des entreprises à repenser leur manière de travailler.

Le travail de demain ne se déroule plus dans les boîtes de réception, mais dans Slack.

Votre entreprise suivra-t-elle cette transformation ?
1 Microsoft, Work Trend Index, 2025
2 Quickbase, Roadblocks to the Dynamic Enterprise report, 2023
3 Gartner, Inc., 2025
4 MDPI, Workforce Measurement and Human Capital Management, 2021
5 2025 Salesforce Customer Success Metrics, Salesforce, enquête auprès de 3 061 clients dans 9 pays, 2025
6 Étude de cas Box, 2024
7 Salesforce, indicateurs de réussite clients pour l’exercice 2025
8 Deloitte, Human Capital Trends report, 2025
9 Gallup, Employee Engagement report, 2024

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