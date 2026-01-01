TABLE DES MATIÈRES
- Pourquoi les e-mails sont un frein
- La transformation du travail
- Le piège des e-mails et des messageries instantanées
- L’évolution du travail à l’ère de l’IA
- Slack : l’OS professionnel conçu pour l’entreprise agentique
- Ce que les entreprises les plus innovantes savent déjà
- Repenser le travail est indispensable
Partie 1
Pourquoi les e-mails sont un frein
Chaque entreprise fonctionne déjà sur la base d’un système de productivité, sans même en avoir conscience. Pour beaucoup, ce système est le même depuis des dizaines d’années. Le même trio de fonctionnalités qui ont défini l’avènement d’Internet règne encore sur les espaces de travail d’aujourd’hui : les e-mails, les outils de chat et les visioconférences.
À l’ère de l’IA, ce modèle s’écroule sous son propre poids. Les outils qui étaient autrefois essentiels au travail numérique sont devenus aujourd’hui un goulet d’étranglement, en piégeant les informations dans les boîtes de réception, en éparpillant le contexte dans différents outils, et en forçant l’IA à travailler avec des données et une compréhension partielles.
Ce n’est pas vos équipes le problème, mais le système qui est conçu pour un monde antérieur à l’IA, aux automatisations et au développement des entreprises modernes.
À l’ère de l’IA, ce modèle s’écroule sous son propre poids. Les outils qui étaient autrefois essentiels au travail numérique sont devenus aujourd’hui un goulet d’étranglement, en piégeant les informations dans les boîtes de réception, en éparpillant le contexte dans différents outils, et en forçant l’IA à travailler avec des données et une compréhension partielles.
Ce n’est pas vos équipes le problème, mais le système qui est conçu pour un monde antérieur à l’IA, aux automatisations et au développement des entreprises modernes.
Les outils technologiques fragmentés, qui étaient acceptés car nécessaires pour les activités, font rater des opportunités à l’ère de l’IA.
Les collaborateurs reçoivent en moyenne 117 e-mails par jour, et les plus courageux d’entre eux passent près de 9 heures par semaine à gérer leur boîte de réception, selon Microsoft1. Pendant ce temps, ils sont interrompus en permanence (près de 275 fois par jour). Les appels vidéo ont également le vent en poupe, avec une augmentation de 16 % des appels en dehors des heures de travail, ce qui rallonge les journées et nuit à la concentration.
Les solutions spécifiques comme les outils de suivi des projets comblent certaines lacunes, mais n’améliorent l’efficacité que partiellement et non à grande échelle. Chaque solution résout une partie du problème, mais compartimente davantage le travail pour les personnes et l’IA.
Les solutions spécifiques comme les outils de suivi des projets comblent certaines lacunes, mais n’améliorent l’efficacité que partiellement et non à grande échelle. Chaque solution résout une partie du problème, mais compartimente davantage le travail pour les personnes et l’IA.
« À l’ère de l’IA, je ne me contente pas de réfléchir à l’innovation. J’essaie de réinventer totalement le fonctionnement des entreprises. »
Vice-président principal et directeur des RH, Adecco