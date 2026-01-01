Partie 3

Le piège des e-mails et des messageries instantanées

Les e-mails restent l’outil de communication par défaut pour la plupart des entreprises, et celles qui donnent la priorité aux e-mails leur associent des messageries instantanées basiques comme Microsoft Teams. Ce système à deux outils est pratique en théorie, avec les e-mails pour les communications officielles, et la messagerie instantanée pour la collaboration rapide.



Mais en réalité, il fragmente le contexte dont l’IA a besoin pour être pleinement efficace. Cette division répartit le travail dans deux systèmes : deux flux de travail, deux expériences de recherche, et deux espaces dans lesquels le contexte disparaît.



L’IA n’est pas efficace lorsque les outils ne sont pas connectés. L’approche moderne du travail a besoin d’une plateforme unique pour les rapprocher tous, et non deux systèmes de communication. Les feuilles de route en matière d’investissement technologique confirment cette limitation : les entreprises continuent de développer des fonctionnalités IA centrées sur les outils et des intégrations supposées rapprocher ces outils, sans les unifier.

Teams renforce le rôle des e-mails au lieu de les éliminer. Pire encore, Teams augmente le nombre d’applications que les équipes utilisent au quotidien.

Pourquoi Teams n’a pas remplacé les e-mails Teams a été conçu pour les conversations en petits groupes, pas comme un système d’enregistrements. Les fonctionnalités IA centrées sur Outlook comme Copilot et Loop permettent de lier les deux plateformes traditionnelles. Ces composants ne seraient pas nécessaires si Teams pouvait servir de fondation au travail moderne. Le problème est dans l’architecture. Teams n’a pas été conçu pour s’adapter à la manière de travailler à l’ère de l’IA. C’est un outil conçu autour de SharePoint, un système de gestion de documents datant de 2001. La compartimentation rigide de Teams impose de privilégier la gouvernance au détriment de la visibilité. Les limitations sont prévisibles. Les canaux sont difficiles à trouver dans l’entreprise. Chaque équipe étant soumise à une limite de canaux, les entreprises doivent créer davantage d’équipes, ce qui fragmente davantage l’information. Seuls les propriétaires d’équipes peuvent ajouter des membres, ce qui limite la visibilité et ralentit la collaboration. Le paramétrage du type de canal (public, privé, partagé) est permanent. Si un canal public doit devenir privé, la seule solution est de le supprimer et de le recréer. Le résultat : des connaissances fragmentées entre une multitude de petits espaces de travail. Cette architecture rigide force les utilisateurs à rechercher des conversations, à recréer des canaux et à revenir aux e-mails pour tenir tout le monde informé. À l’ère de l’IA, cette architecture peut freiner la productivité. L’IA a besoin de systèmes dans lesquels les conversations créent un contexte durable, connecté et explorable. Le modèle de SharePoint, basé sur des dossiers, a été pensé pour organiser les fichiers, pas pour accélérer le travail de manière intelligente. Lorsque le travail reste compartimenté, l’IA ne peut pas en avoir une vision intégrale. Lorsque les autorisations par défaut limitent l’accès aux conversations, l’IA ne peut pas s’appuyer sur les connaissances de l’entreprise. Lorsque les limites structurelles fragmentent le savoir dans l’entreprise, l’IA perd toute efficacité.



L’ère de l’IA nécessite une solution radicalement différente : une plateforme qui permet aux humains et aux agents de partager un même contexte en continu, où les conversations ne sont pas compartimentées, et où le système est conçu pour rendre le travail plus visible et faciliter les actions.

Deux outils, un problème Outlook et Teams sont deux applications au fonctionnement paradoxal. L’une est trop rigide pour être capable d’évoluer, l’autre est trop fragmentée pour un déploiement à grande échelle. Et les deux augmentent la charge de travail des collaborateurs, qui doivent suivre, transférer et reconstituer les informations éparpillées. Au lieu de fluidifier le travail, elles créent de la friction. Et à l’ère de l’IA, cette friction limite les gains de productivité dont les entreprises ont besoin pour être compétitives.



Même si Microsoft implémente une couche d’IA dans Outlook et Teams, le modèle sous-jacent reste inchangé : deux outils, deux flux de travail, une expérience fragmentée. Le résultat est le même qu’il y a 20 ans : des messages sans fin, des informations éparpillées, et des utilisateurs qui passent à côté des évolutions technologiques.



Si l’IA doit tenir ses promesses, le travail ne peut se faire dans des e-mails, des onglets ou Teams. Vous avez besoin d’une plateforme conversationnelle unique, qui rapproche les utilisateurs, les systèmes et les agents au sein d’un système d’exploitation professionnel.