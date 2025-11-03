Microsoft découple Teams : c'est l’occasion de réinventer le travail

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a découplé Teams des suites Microsoft 365 et Office 365 à l’échelle mondiale. Par conséquent, Teams ne sera plus automatiquement inclus dans Microsoft 365. Désormais, les clients devront l'acheter séparément ou choisir Microsoft 365 sans Teams.

Il ne s'agit pas seulement d'un changement de tarification. C'est une opportunité pour les responsables informatiques et les dirigeants d’entreprise de repenser leur façon de travailler et de concevoir une pile technologique adaptée à leurs activités au lieu de se contenter de logiciels pré-packagés.

Pourquoi c'est important

L’arrivée de l’IA exige une évolution des méthodes de travail. Le trio infernal e-mail, chat et réunions vidéo fragmente le contexte de travail, enfouit les connaissances et ralentit la prise de décisions importantes.

Avec le découplage de Teams, les entreprises ont l’opportunité rare de transformer leur structure de base pour favoriser la croissance. Slack fournit ces nouvelles fondations avec un système d'exploitation professionnel ouvert et intelligent qui connecte les personnes, les données, les applications et l'IA dans un flux homogène, entraînant une exécution plus rapide, des décisions plus précises et un impact mesurable sur les résultats.

Inscrivez-vous à notre webinaire en direct, Comment Slack libère tout le potentiel de votre équipe, le 18 novembre à 20 h CET, pour découvrir comment Slack maximise vos investissements technologiques, y compris Microsoft.

Un moment crucial pour adapter la productivité à l'IA

Nous entrons dans une nouvelle ère de productivité, alimentée par l'IA et des agents intelligents qui automatisent les flux de travail et font émerger des insights de vos données. Mais cet avenir exige des écosystèmes ouverts et connectés qui échangent facilement des données entre applications. Les écosystèmes fermés cloisonnent les connaissances dans des silos, ralentissent les décisions et limitent la rentabilité de vos investissements technologiques. Slack, à l’inverse, les connecte entre eux.

Construisez votre pile technologique idéale : explorez plus de 2 600 intégrations dans Slack Marketplace et connectez toutes vos applications à Slack, y compris Microsoft 365.

Optimisez votre investissement Microsoft

Vous n'avez pas à choisir entre Slack et Microsoft. En fait, 76 % des clients Slack utilisent également les outils Microsoft.

Slack a été conçu comme une base ouverte, prête pour l'IA, qui connecte vos collaborateurs, données, applications et l’IA dans une couche extensible et interopérable unique. Il optimise Microsoft 365 en permettant à vos équipes de travailler plus intelligemment avec les outils sur lesquels elles s'appuient déjà : Teams, Outlook et des milliers d'autres. Voici comment :

Fichiers et stockage

Slack intègre SharePoint et OneDrive pour que les équipes puissent rechercher, partager et avoir un aperçu des documents directement dans Slack. Les notifications automatiques maintiennent tout le monde aligné, éliminant la navigation entre onglets et le basculement entre applications, ce qui économise du temps et maintient les personnes dans le flux de travail.

Calendrier, e-mail et réunions

L'intégration Outlook de Slack rassemble calendrier et communications. Recevez des rappels, mettez à jour le statut Slack automatiquement et rejoignez les réunions Teams depuis Slack.

Sécurité et continuité informatique

Slack intègre Azure Active Directory pour l'authentification unique, la gestion des utilisateurs et les politiques de conformité, préservant ainsi les fondements de sécurité de Microsoft 365 tout en offrant à vos équipes plus de flexibilité et de transparence.

C'est le moment de moderniser vos activités

Le règlement européen offre l’opportunité unique de faire évoluer votre structure de productivité et d'extraire davantage de valeur de votre entreprise.

Êtes-vous prêt à construire une structure d’entreprise plus flexible et adaptée à l'IA ? Laissez-nous vous montrer comment procéder.

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