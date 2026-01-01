Actualités

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Slack AI est disponible
Démarrez votre journée du bon pied grâce à nos nouvelles gonctionnalités d’IA générative, disponible dès maintenant
Activez le travail en synergie avec le client MCP de Slackbot
Vous pouvez désormais travailler avec plus de 20 applications partenaires qui s’intègrent à Slackbot et aux canaux partagés.
Des flux de travail plus intelligents, sans code : présentation des nouvelles étapes IA dans le Générateur de flux de travail
Désormais, vos flux de travail ne se contentent plus de déplacer des données : ils peuvent résumer, traduire et rédiger en votre nom, le tout grâce à l’IA.
Présentation de la fonction Aujourd’hui : votre brief quotidien intelligent dans Slack
La nouvelle vue Aujourd’hui vous montre ce qui compte le plus, pour que vous puissiez vous mettre directement au travail sans perdre de temps à faire défiler vos messages le matin.
Découvrez Slack CRM : la solution conversationnelle de gestion de la relation client pour les PME
Gérez chaque relation client sans jamais quitter Slack, de la prise de contact à la signature du contrat, en passant par l’assistance.
Slackbot devient votre meilleur allié dans la nouvelle interface de travail
Votre agent personnel de travail orchestre désormais vos agents tiers, met en avant le contexte métier et exécute des tâches dans toutes vos applications, le tout depuis une seule conversation.
Développer un espace de travail agentique dans Slack
Slackbot : l’interface conversationnelle unique pour gérer l’ensemble de votre écosystème agentique.
Libérer le potentiel des conversations : comment la nouvelle plateforme Slack propulse l’ère des agents IA
Les dernières mises à jour de la plateforme permettent d’utiliser facilement des agents IA qui comprennent le contexte de travail de votre équipe et accélèrent les opérations.