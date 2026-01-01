Actualités

Vous pouvez désormais travailler avec plus de 20 applications partenaires qui s’intègrent à Slackbot et aux canaux partagés.

Désormais, vos flux de travail ne se contentent plus de déplacer des données : ils peuvent résumer, traduire et rédiger en votre nom, le tout grâce à l’IA.

La nouvelle vue Aujourd’hui vous montre ce qui compte le plus, pour que vous puissiez vous mettre directement au travail sans perdre de temps à faire défiler vos messages le matin.

Gérez chaque relation client sans jamais quitter Slack, de la prise de contact à la signature du contrat, en passant par l’assistance.

Votre agent personnel de travail orchestre désormais vos agents tiers, met en avant le contexte métier et exécute des tâches dans toutes vos applications, le tout depuis une seule conversation.

Slackbot : l’interface conversationnelle unique pour gérer l’ensemble de votre écosystème agentique.

Les dernières mises à jour de la plateforme permettent d’utiliser facilement des agents IA qui comprennent le contexte de travail de votre équipe et accélèrent les opérations.