Slack AI est disponible

Note de l’éditeur : nous prenons au sérieux notre engagement à protéger les données de nos clients. Découvrez comment nous avons créé Slack de manière à ce que les données restent sécurisées et privées.

D’innombrables outils et moyens d’échanger des idées sont disponibles dans nos environnements de travail modernes, mais il n’est pas toujours facile de rester au fait des dernières actualités. Lorsque les informations sont cloisonnées dans des silos, les coûts peuvent être importants : Gartner indique que 47 % des travailleurs numériques ont du mal à trouver les informations dont ils ont besoin, et 32 % des salariés ont déjà pris une mauvaise décision en raison d’un manque de connaissances.

Aujourd’hui, nous commençons à déployer Slack AI, une fonctionnalité d’intelligence artificielle sécurisée, fiable et intuitive qui vous donnera une longueur d’avance au travail. Nous commençons par un ensemble de capacités génératives initiales, notamment :

La recherche de réponses qui fournit des réponses personnalisées et intelligentes à vos questions

Les résumés des canaux qui extraient les points clés des canaux accessibles

Les résumés des fils de discussion qui vous permettent de résumer de longues conversations en un seul clic

Ces nouvelles fonctionnalités natives sont faciles à utiliser et ne nécessitent aucune formation. Elles donnent la priorité à ce que vous avez besoin de savoir, quand vous en avez besoin, et elles sont construites sur l’infrastructure sécurisée et fiable de Slack afin que vous gardiez le contrôle total de vos données.

L’intelligence artificielle s’immisce dans notre quotidien, mais Slack se distingue en exploitant la puissance de l’historique que vous créez avec vos collègues au fil du temps sur notre plateforme. Lorsque Slack a été lancé il y a dix ans, il a été conçu pour être le centre de tous vos projets, données et conversations, pour accueillir les connaissances partagées dont les salariés dépendent pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Avec Slack AI, vous pouvez encore mieux exploiter cette précieuse source d’informations et trouver immédiatement ce dont vous avez besoin.

Une analyse interne réalisée au cours du projet pilote a révélé que les clients tels que SpotOn, Uber et Anthropic pourraient économiser en moyenne 97 minutes par utilisateur chaque semaine en utilisant Slack AI pour trouver des réponses, partager des connaissances et faire germer des idées. Vous souhaitez en savoir plus ? Voici cinq façons dont notre nouvelle IA peut vous aider à vous concentrer et à donner le meilleur de vous-même au travail.

Slack AI Résumé et fonctionnalités de recherche

« Au cours de la dernière décennie, Slack a révolutionné notre façon de travailler, en rassemblant les personnes, les applications et les systèmes au même endroit. Avec Slack AI, nous sommes ravis d'accélérer cette transformation. Ces nouvelles capacités d’IA permettent à nos clients d’accéder aux connaissances collectives dans Slack afin qu’ils puissent travailler plus intelligemment, avancer plus vite et consacrer leur temps aux tâches qui favorisent l’innovation et la croissance. À l’ère de l’IA générative, Slack est la plateforme conversationnelle de confiance qui connecte tous les membres d’une entreprise afin d’optimiser la productivité des équipes. » Denise Dresser PDG, Slack

Des résultats de recherche personnalisés à portée de main

Trouvez le Saint-Graal de la recherche en entreprise : des réponses instantanées et personnalisées à vos questions, sans que vous ayez à perdre un temps précieux à passer les résultats au crible comme un détective en ligne.

Grâce à la recherche alimentée par l’IA, les utilisateurs obtiennent des réponses claires, concises et personnalisées avec des références directes aux messages Slack pertinents. Si vous vous renseignez sur un nouveau projet, la recherche de réponses vous aidera à comprendre rapidement l’objectif du projet, les principaux intervenants impliqués et plus encore. Les résultats vous sont fournis à partir des communications publiques de votre entreprise et de vos conversations personnelles.

Si vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez, l’IA vous proposera des suggestions intelligentes. Il vous suffit de poser une question de manière naturelle, comme vous le feriez à ce collègue sympathique qui connaît votre entreprise sur le bout des doigts.

Slack AI Recherche



Grâce à la recherche de réponses, vous pouvez notamment :

Obtenir les informations clés d’une nouvelle campagne ou d’un nouveau projet marketing

Vous familiariser avec les politiques de l’entreprise, telles que le processus de validation des contrats

Trouver des experts internes pour résoudre un incident technique spécifique

Recueillir des informations sur les décisions prises dans le passé à partir de l’historique

Obtenir la définition d’acronymes peu familiers

« Slack AI n’offre pas seulement un énorme gain de productivité : il est aussi facile à utiliser, intégré à Slack, notre environnement de travail. Notre équipe apprécie la rapidité avec laquelle elle peut trouver des réponses, ce qui se traduit par une prise de décision plus rapide et une meilleure concentration sur les tâches importantes. » Kate Earle Jensen Responsable des ventes et des partenariats, Anthropic

Gagner du temps grâce aux résumés des canaux et des fils de discussion

Et si vous pouviez faire remonter les thèmes les plus importants d’une conversation au lieu de passer des heures à relire tous les messages que vous avez manqués ?

Avec les résumés des canaux, vous pouvez générer les informations essentielles de n’importe quel canal en un clic et passer directement à ce qui est le plus important pour vous. Vous obtiendrez un aperçu de ce qui se passe, que vous souhaitiez rattraper les messages non lus, résumer les publications des sept derniers jours ou définir une plage de dates personnalisée.

Alors que les résumés vous évitent d’avoir à fouiller dans un canal très fréquenté, les résumés de fils de discussion extraient l’essentiel d’une longue conversation, toujours en un seul clic. Les sources sont clairement citées dans chaque résumé, ce qui vous permet d’approfondir chaque point important.

Lorsque vous combinez ces fonctionnalités puissantes, les résumés de conversation vous permettent d’éviter de vous disperser et de dégager ce qui est le plus important. Par exemple, lorsque de nouveaux membres de l’équipe sont amenés à participer à une opération commerciale, ils arrivent souvent sans beaucoup d’informations. Grâce aux résumés de canaux, ils peuvent facilement résumer le canal du compte et obtenir les informations dont ils ont besoin pour se préparer plus efficacement à une réunion avec un client.

Grâce aux résumés des fils de discussion, notre IA peut vous aider à trouver rapidement les bonnes personnes pour résoudre un incident technique, par exemple, et les informer de la situation au lieu de passer du temps à leur expliquer ce qu’ils ont manqué.

Résumé par Slack AI



Les résumés de conversation sont des outils puissants pour :

Découvrir ce qui s’est passé en votre absence

Intégrer rapidement un nouveau projet

Rester à jour sur les clients grâce aux canaux de comptes commerciaux

Faire une analyse de cause racine (RCA) à partir des canaux de réponse aux incidents

Isoler des thématiques à partir des canaux de commentaires sur le design

« Au cours du programme pilote, nous avons pu constater en amont les gains de productivité importants que Slack AI pouvait apporter à notre entreprise. Slack AI a permis d’accélérer le travail de nos collaborateurs de manière exponentielle. » Zach Hyman Co-PDG, SpotOn

Vous contrôlez vos données

La confiance est notre valeur la plus importante chez Slack et Salesforce. Nos clients nous répètent sans cesse que la sécurité est leur principale exigence lorsqu’ils choisissent d’adopter des outils d’intelligence artificielle. C’est pourquoi nous nous engageons à concevoir des produits d’IA de manière sécurisée, responsable et éthique.

Slack ne partage pas les données des clients avec les fournisseurs de LLM et n’utilise pas les données des clients pour former de grands modèles de langage (LLM). Slack AI fonctionne sur l’infrastructure de Slack et respecte les mêmes pratiques de sécurité et normes de conformité que les clients attendent de Slack. Enfin, nos LLM sont hébergés directement au sein de Slack, ce qui garantit que vos données restent en interne.

Les valeurs qui font de nous une plateforme de communication sécurisée pour le travail guident également notre prise de décision concernant Slack AI : elle vise avant tout à préserver votre confiance.

« Slack AI aide les utilisateurs à exploiter tout le potentiel des connaissances de leur entreprise dans Slack, tout en prenant en charge les contrôles existants en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité. » Irwin Lazar Président et analyste principal, Metrigy

Intégrer vos outils d’intelligence artificielle favoris dans Slack

L’IA n’est pas seulement intégrée en mode natif dans Slack : nos clients utilisent déjà Slack comme espace pour le travail alimenté par l’IA, avec plus de 13 400 applications Slack internes personnalisées créées par les clients. Notre écosystème de partenaires intègre également l’IA dans les applications Slack, qu’il s’agisse de startups en pleine croissance ou d’entreprises en pleine expansion.

Voici quelques-unes des applications alimentées par l’IA disponibles :

PagerDuty : intégrez PagerDuty Copilot dans Slack pour faire remonter des informations, suggérer des pistes de remédiation et rationaliser les réponses aux incidents de votre équipe

Notion : affichez instantanément les résumés de Notion AI lorsque des liens sont partagés dans Slack, afin d’importer le contexte des documents et des wikis dans vos conversations

Perplexity : abonnez-vous à des sujets et envoyez automatiquement leurs mises à jour dans Slack, où elles peuvent être partagées dans des canaux pour favoriser des discussions au sein de l’équipe

« Chez Perplexity, nous construisons le moteur de réponse de demain, en appliquant les grands modèles de langage les plus avancés pour rendre la connaissance instantanée et accessible. Aujourd’hui, avec Perplexity Push, nous proposons une intégration d’entreprise qui apporte des informations alimentées par l’IA directement dans Slack. Les équipes peuvent facilement suivre les sujets qui les intéressent, directement dans leur environnement de travail. » Aravind Srinivas PDG, Perplexity

Et ce n’est que le début

Nous intégrons l’IA à nos fonctionnalités principales de recherche et de résumé, car nous savons qu’il est essentiel de trouver des réponses rapidement et de donner un sens à de grands volumes d’informations pour tirer encore plus de valeur de Slack. Mais ce n’est que la première pierre de l’édifice, car nous continuons à innover et à apporter plus de valeur à nos clients au fil du temps.

Nous œuvrons à mettre au point de nouvelles fonctionnalités inspirantes. Slack AI pourra créer des condensés résumant les messages clés des canaux sur lesquels vous souhaitez rester informé, mais qui ne requièrent peut-être pas votre attention immédiate. En vous permettant de lire ce que vous auriez autrement manqué, Slack AI libère du temps et de l’attention pour vos priorités. Les utilisateurs peuvent personnaliser le résumé en sélectionnant les canaux qui les intéressent, puis laisser Slack AI faire le reste.

Slack développe également une intégration native de l’IA avec Einstein Copilot, un nouvel assistant d’IA conversationnelle pour la GRC Salesforce. Il permettra à vos collaborateurs de travailler plus rapidement en fournissant des réponses aux questions directement dans Slack, basées sur des données clients fiables.



Nous envisageons Slack comme l’interface conversationnelle alimentée par l’IA pour le travail, qui connecte et synthétise de manière transparente les idées et les actions à travers l’ensemble des collaborateurs, données et applications. Nous voulons que vous puissiez vous concentrer sur les tâches importantes pendant que l’IA de Slack s’occupe des tâches communes, afin que votre travail soit fondamentalement plus simple, plus agréable et plus productif.

Commencez à utiliser Slack AI dès aujourd’hui

Slack AI est disponible dès aujourd’hui en anglais en tant que module complémentaire payant pour les forfaits Enterprise. D’autres forfaits et d’autres langues seront bientôt pris en charge.

Veuillez nous contacter pour obtenir l’accès à Slack AI, que vous souhaitiez discuter avec nos représentants ou vous inscrire sur la liste d’attente. Nous vous contacterons dès que d’autres forfaits et d’autres langues seront pris en charge.

