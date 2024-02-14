Slack AI ist da

Hinweis der Herausgeber: Wir nehmen unsere Verpflichtung zum Schutz von Kundendaten ernst. Erfahre, wie wir Slack sicher und geschlossen aufgebaut haben.

Im modernen Arbeitsumgebungen gibt es zahllose Tools und Möglichkeiten, um Ideen auszutauschen, aber es ist nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Wenn Informationen in Silos feststecken, kann das einen hohen Preis haben: Laut einer Studie von Gartner haben 47 % der digital arbeitenden Personen Probleme, benötigte Informationen zu finden, und 32 % der Mitarbeitenden haben aufgrund von Unkenntnis schon einmal eine falsche Entscheidung getroffen.

Heute beginnen wir mit der Einführung von Slack AI, einer sicheren, zuverlässigen und intuitiven KI-Erfahrung, mit der du während deines gesamten Arbeitstags immer einen Schritt voraus bist. Wir starten mit einer Reihe generativer Funktionen, darunter:

Antworten suchen: personalisierte, fundierte Antworten auf deine Fragen

Channel-Zusammenfassungen: generieren die wichtigsten Highlights aus für dich zugänglichen Channels

Thread-Zusammenfassungen: fassen mit einem Klick das Wichtigste aus langen Unterhaltungen zusammen

Diese neuen nativen Funktionen sind leicht zu verwenden und erfordern keine Schulung. Sie priorisieren das Wissen, das du brauchst, und zwar genau dann, wenn du es brauchst. Und sie basieren auf der sicheren, zuverlässigen Infrastruktur von Slack, sodass du immer die volle Kontrolle über deine Daten hast.

Künstliche Intelligenz hält überall Einzug. Slack hebt sich jedoch von anderen KI-Lösungen ab, denn wir nutzen die Informationen, die du und deine Kolleg:innen im Laufe der Zeit auf unserer Plattform gesammelt hast. Als Slack vor zehn Jahren auf den Markt kam, war es als Zentrale für all deine Projekte, Daten und Unterhaltungen konzipiert – also für das gesammelte Wissen, das Mitarbeitende für die Arbeit benötigen. Mit Slack AI kannst du diesen Wissensspeicher jetzt noch besser ausschöpfen und sofort das finden, was du brauchst.

Bei einer internen Analyse während der Pilotphase haben wir festgestellt, dass Kund:innen wie z. B. SpotOn, Uber und Anthropic jede Woche durchschnittlich 97 Minuten pro Benutzer:in sparen könnten, indem sie Slack AI nutzen, um Antworten zu finden, Wissen zu bündeln und Ideen zu entwickeln. Möchtest du mehr erfahren? Hier sind fünf Möglichkeiten, wie du unsere neue KI-Lösung nutzen kannst, um konzentriert und produktiv zu arbeiten.

Slack AI-Zusammenfassung und -Suchfunktionen

„Slack bringt Menschen, Apps und Systeme an einem zentralen Ort zusammen und hat damit in den letzten zehn Jahren unsere Arbeitsweise revolutioniert. Wir freuen uns sehr darauf, mit Slack AI jetzt die nächste Stufe dieser Transformation auf den Weg bringen zu können. Diese neuen KI-Funktionen ermöglichen es unseren Kund:innen, auf ihr kollektives Wissen in Slack zuzugreifen – so können sie informierter arbeiten, schneller reagieren und mehr Zeit für die Dinge aufbringen, die für echte Innovationen und Wachstum sorgen. Im Zeitalter der generativen KI ist Slack die zuverlässige Plattform für Unterhaltungen, die alle Teile eines Unternehmens miteinander vernetzt und die Team-Produktivität enorm verbessert.“ Denise Dresser CEO, Slack

Personalisierte Suchergebnisse direkt zur Hand

Willkommen im Eldorado der unternehmensweiten Suche: Hier erhältst du sofort perfekt passende Antworten auf deine Fragen und musst deine Zeit nicht mehr mit mühsamer Detektivarbeit vergeuden, um in den Suchergebnissen das Richtige zu finden.

Mit der KI-gestützten Suchfunktion erhalten Benutzer:innen klare, prägnante und personalisierte Antworten mit direkten Zitaten aus relevanten Slack-Nachrichten. Wenn du dich in ein neues Projekt einarbeitest, hilft dir „Antworten suchen“ dabei, das Ziel des Projekts, die wichtigen Beteiligten und vieles mehr schnell zu verstehen. Die Ergebnisse basieren auf der öffentlichen Kommunikation deines Unternehmens und deinen persönlichen Unterhaltungen.

Keine Suche nach der Nadel im Heuhaufen mehr: Wenn du nicht genau weißt, nach welchen Stichwörtern du suchen musst, macht Slack AI dir intelligente Vorschläge. Stelle einfach eine Frage, so wie du es auch im Gespräch mit Kolleg:innen tun würdest, die sich in deiner Organisation bestens auskennen.

Slack AI-Suche



„Antworten suchen“ hilft dir dabei:

Neue Marketing-Kampagnen oder Projekte kennenzulernen

Schnell Informationen zu Unternehmensrichtlinien zu finden, z. B. zum Prozess für die Genehmigung von Geschäften

Interne Fachleute zu finden, um ein technisches Problem zu lösen

Einblicke in frühere Entscheidungen und den entsprechenden Kontext zu erhalten

Die Bedeutung unbekannter Akronyme herauszufinden

„Slack AI kurbelt nicht nur die Produktivität enorm an – die Funktion lässt sich auch kinderleicht verwenden und zwar genau da, wo wir bereits in Slack arbeiten. Alle in unserem Team sind begeistert, wie schnell sie Antworten finden. Wir können schneller Entscheidungen treffen und uns besser auf die Aufgaben konzentrieren, die tatsächlich etwas bewirken.“ Kate Earle Jensen Head of Sales and Partnerships, Anthropic

Komme mit Channel- und Thread-Zusammenfassungen schnell auf den Punkt

Wie wäre es, wenn du die wichtigsten Themen einer Unterhaltung herausfiltern könntest, anstatt stundenlang alle Nachrichten zu lesen, die du verpasst hast?

Mit Channel-Zusammenfassungen kannst du mit nur einem Klick die wichtigsten Highlights eines Channels abrufen und hast sofort die Informationen, die für dich am wichtigsten sind. Du erhältst einen schnellen Überblick über alles, was passiert, z. B. über ungelesene E-Mails oder alle Vorgänge in der letzten Woche oder in einem von dir angegebenen Zeitraum.

Channel-Zusammenfassungen ersparen dir das mühsame Durchforsten eines sehr aktiven Channels. Mit Thread-Zusammenfassungen kannst du schnell die Essenz einer langen Unterhaltung herausfiltern – auch wieder mit nur einem Klick. In jeder Zusammenfassung sind eindeutige Quellen angegeben, sodass du weißt, wo du detaillierte Informationen findest.

Wenn du diese beiden effektiven Funktionen kombinierst, kannst du schnell alles Unwichtige herausfiltern und dich auf die wichtigsten Punkte konzentrieren. In Geschäftsabschlüsse sind beispielsweise immer wieder neue Teammitglieder involviert und sie verfügen zunächst über wenig oder gar keinen Kontext. Mit Channel-Zusammenfassungen können diese Personen jetzt ganz einfach den Account-Channel zusammenfassen und erhalten schnell den Kontext, den sie für die effektive Vorbereitung auf ein Meeting mit Kund:innen benötigen.

Und mit Thread-Zusammenfassungen hilft unsere KI dir dabei, schnell die richtigen Fachleute zu finden, wenn ein technisches Problem gelöst werden muss, und ihnen sofort die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Slack AI-Zusammenfassungen



Zusammenfassungen von Unterhaltungen sind effektive Tools, die dir helfen:

Nach einer Auszeit wieder alles aufzuholen

Dich mit einem neuen Projekt vertraut zu machen

In Account-Channels des Vertriebs über Kund:innen informiert zu bleiben

Aus Informationen in Channels zur Reaktion auf Vorfälle eine Ursachenanalyse zu skizzieren

Themen aus Channels mit Feedback zu Entwürfen zu extrahieren

„Während des Pilotprogramms haben wir die riesigen Produktivitätssteigerungen, die Slack AI unserem Unternehmen ermöglichen kann, hautnah erlebt. Slack AI hat die Arbeit unserer Mitarbeitenden enorm beschleunigt.“ Zach Hyman Co-CEO, SpotOn

Du hast die Kontrolle über deine Daten

Vertrauen ist der wichtigste Wert bei Slack und Salesforce. Wir hören immer wieder von unseren Kund:innen, dass Sicherheit oberste Priorität hat, wenn sie mit der Verwendung von KI-Tools beginnen. Darum haben wir uns verpflichtet, KI-Produkte auf sichere, verantwortungsvolle und ethisch korrekte Weise zu entwickeln.

Slack teilt keine Kundendaten mit LLM-Anbietern (Large Language Models, große Sprachmodelle) und nutzt Kundendaten nicht, um LLMs zu trainieren. Slack AI wird in der Infrastruktur von Slack ausgeführt und hält dieselben Sicherheits- und Compliance-Standards ein, die Kund:innen von Slack selbst erwarten. Unsere LLMs werden direkt in Slack gehostet, um sicherzustellen, dass deine Daten in deinem Unternehmen bleiben.

Bei unseren Entscheidungen zu Slack AI lassen wir uns von denselben Produktwerten leiten, die auch dafür sorgen, dass Slack eine sichere Kommunikationsplattform ist – dein Vertrauen steht bei uns im Fokus.

„Mit Slack AI können Benutzer:innen das volle Potenzial des Unternehmenswissens in Slack ausschöpfen und dabei vorhandene Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Kontrollen erfüllen.“ Irwin Lazar President and Principal Analyst, Metrigy

Integriere deine bevorzugten KI-Tools in Slack

KI ist nicht einfach nur nativ in Slack integriert – unsere Kund:innen nutzen Slack bereits für KI-gestützte Arbeit: Sie haben bereits mehr als 13.400 benutzerdefinierte, KI-gestützte interne Slack-Apps entwickelt. Die Partner:innen unseres Partnerökosystems integrieren KI auch in Slack-Apps – Start-ups ebenso wie etablierte Unternehmen, die expandieren möchten.

Hier sind einige der KI-gestützten Apps, die du nutzen kannst:

PagerDuty : Integriere PagerDuty Copilot in Slack, um Erkenntnisse zu gewinnen, Lösungswege zu empfehlen und die Vorfallsreaktion deines Teams zu optimieren.

Notion : Sehe sofort Notion AI-Zusammenfassungen für in Slack geteilte Links an, um Kontext aus Dokumenten und Wikis in deinen Unterhaltungen zu nutzen.

Perplexity : Abonniere Themen und leite automatisch Updates an Slack weiter, wo sie in Channels geteilt werden können, um neue Ideen in Teamunterhaltungen anzuregen.

„Wir bei Perplexity bauen den Antwort-Engine der nächsten Generation. Wir wenden die modernsten und am besten entwickelten LLMs an, um Wissen sofort zugänglich zu machen. Mit Perplexity Push liefern wir jetzt eine Unternehmensintegration, mit der sich KI-gestützte Einblicke direkt in Slack nutzen lassen. Teams bleiben bei wichtigen Themen immer auf dem Laufenden – und zwar genau da, wo Unterhaltungen und Zusammenarbeit bereits stattfinden.“ Aravind Srinivas CEO, Perplexity

Das ist erst der Anfang

Wir integrieren KI in unsere Kernfunktionen für Suchvorgänge und Zusammenfassungen, weil wir wissen: Damit Slack noch besser eingesetzt werden kann, ist es von entscheidender Bedeutung, schnell große Mengen an Informationen durchsuchen und die wichtigsten Aspekte herauszuziehen zu können. Das ist aber erst der Anfang: Wir entwickeln weiter innovative Funktionen, damit Slack unseren Kund:innen in Zukunft einen noch größeren Mehrwert bietet.

Es wird noch viele neue spannende Funktionen geben, z. B. Übersichten über die wichtigsten Punkte in Channels, in denen du auf dem Laufenden bleiben möchtest, um die du dich aber nicht sofort kümmern musst. Slack AI sammelt für dich alle wichtigen Informationen, die du sonst möglicherweise verpassen würdest. So kannst du deine Zeit und Energie auf deine Top-Prioritäten konzentrieren. Du kannst einfach die Channels angeben, für die du Übersichten erhalten möchtest, und den Rest getrost Slack AI überlassen.

Slack entwickelt auch eine native KI-Integration in Einstein Copilot, einen neuen unterhaltungsbasierten KI-Assistenten für Salesforce CRM. Mit dieser Integration können deine Mitarbeitenden ihre Aufgaben schneller erledigen, da sie Antworten basierend auf zuverlässigen Kundendaten direkt in Slack bereitstellt.



Unsere Vision von Slack ist es, eine KI-gestützte Oberfläche für Unterhaltungen in Arbeitsumgebungen bereitzustellen, in der Erkenntnisse und Aktionen nahtlos miteinander verknüpft und zusammengefasst sind – über alle Personen, Daten und Apps hinweg. Wir möchten, dass du dich auf sinnvolle Aufgaben konzentrieren kannst, während die KI von Slack sich um alltägliche Dinge kümmert. So wird deine Arbeit grundlegend einfacher, angenehmer und produktiver.

Beginne noch heute mit der Nutzung von Slack AI

Slack AI ist ab heute als kostenpflichtiges Add-on auf Englisch für Enterprise-Pläne verfügbar. Weitere Pläne und Sprachen folgen in Kürze.

Kontaktiere uns, um Zugriff auf Slack AI zu erhalten, egal ob du erst mit unserem Vertrieb sprechen oder dich für die Warteliste anmelden möchtest, Wir melden uns wieder, sobald weitere Pläne und Sprachen verfügbar sind.

