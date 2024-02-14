A IA do Slack chegou

Nota do editor: levamos muito a sério nosso compromisso de proteger os dados dos clientes. Saiba como criamos o Slack para ser seguro e privado.

No ambiente de trabalho moderno, existem inúmeras ferramentas e maneiras para trocar ideias, mas nem sempre é fácil ficar a par de tudo. Quando as informações não circulam em uma empresa, os custos podem ser significativos: a Gartner afirma que 47% dos trabalhadores digitais têm dificuldade em encontrar as informações que necessitam e que 32% dos funcionários tomaram a decisão errada devido à falta de conhecimento.

Hoje, iniciamos a implementação da IA do Slack, uma experiência de IA segura, confiável e intuitiva que vai colocar você um passo à frente na sua jornada de trabalho. Estamos começando com um conjunto de recursos generativos iniciais, incluindo:

Respostas da pesquisa que apresentam resultados inteligentes e personalizados para suas perguntas

Destaques de canal que geram os principais destaques de canais acessíveis

Resumos de conversa que deixam você por dentro de conversas longas com apenas um clique

Esses novos recursos nativos são fáceis de usar e dispensam treinamento. Eles priorizam justamente o que você precisa saber na hora que precisa saber. Além disso, foram criados na infraestrutura segura e confiável do Slack, para que você continue tendo controle total dos seus dados.

A inteligência artificial está encontrando seu jeito para fazer tudo, mas a IA do Slack se diferencia por aproveitar a força da história que você e seus colegas constroem ao longo do tempo na nossa plataforma. Quando o Slack foi lançado uma década atrás, ele foi projetado para ser um espaço para colocar todos os projetos, dados e conversas, ou seja, os conhecimentos compartilhados dos quais os funcionários dependem para trabalhar melhor. Com a IA do Slack, você pode aproveitar, ao máximo, esse profundo reservatório de contexto proprietário e achar imediatamente o que necessita.

Uma análise interna durante o piloto constatou que os clientes, como SpotOn, Uber e Anthropic poderiam economizar, em média, 97 minutos por usuário toda semana caso a IA do Slack fosse usada para achar respostas, compartilhar conhecimentos e gerar ideias. Tudo pronto para aprender mais? Aqui temos cinco maneiras como nossa IA pode ajudar você a encontrar o foco e alcançar produtividade máxima no trabalho.

Recursos de resumo e pesquisa da IA do Slack

“Na década passada, o Slack revolucionou a forma como trabalhamos, integrando as pessoas, os apps e os sistemas em um só lugar. Com a IA do Slack, temos a alegria de levar essa transformação para outro patamar. Esses novos recursos da IA permitem que nossos clientes acessem o conhecimento coletivo no Slack, para que eles trabalhem de maneira mais inteligente, com mais rapidez e dediquem seu tempo a atividades que promovam inovação e crescimento autênticos. Na era da IA generativa, o Slack é a plataforma conversacional de confiança, que conecta todas as partes da sua empresa para estimular a produtividade da equipe.” Denise Dresser CEO, Slack

Resultados personalizados da pesquisa ao seu alcance

Dê as boas-vindas ao que há de melhor na pesquisa corporativa: respostas imediatas e personalizadas para suas perguntas, para que você não tenha que perder um tempo precioso analisando resultados como se fosse um detetive digital.

Por meio da pesquisa feita com tecnologia de IA, os usuários recebem respostas claras, concisas e personalizadas, com citações para mensagens relevantes do Slack. Se você estiver conhecendo um novo projeto, as respostas da pesquisa ajudarão você a entender rapidamente quais são os objetivos do projeto, a saber quais são as partes interessadas envolvidas e muito mais. Os resultados são apresentados a você com base nas suas comunicações públicas feitas na empresa e nas suas conversas pessoais.

Isso significa que não haverá buscas sem sentido com termos de pesquisa improvisados; se você não souber exatamente o que está procurando, a IA fará sugestões inteligentes. Basta fazer uma pergunta de maneira conversacional, como se estivesse falando com aquele colega simpático que sabe tudo sobre sua organização.

Pesquisa da IA do Slack



Pesquisar perguntas é uma forma ótima de:

Conhecer uma nova campanha de marketing ou projeto

Ficar a par das políticas da empresa, como o processo de aprovação de negócios

Encontrar especialistas no assunto que sejam internos para resolver um incidente de engenharia

Obter informações sobre decisões antigas com base em contexto histórico

Definir acrônimos pouco conhecidos

“A IA do Slack não é apenas um grande aumento na produtividade, como também é fácil de usar e está disponível onde já trabalhamos no Slack. Nossa equipe adora ver a velocidade com que consegue encontrar respostas, o que significa poder tomar decisões com mais rapidez e ter mais foco no trabalho que realmente gera um impacto.” Kate Earle Jensen Diretora de vendas e parcerias, Anthropic

Vá direto ao ponto com os destaques de canal e resumos de conversa

E se você pudesse falar sobre os temas mais importantes em uma conversa em vez de ter que passar horas analisando cada mensagem que você perdeu?

Com os destaques de canal, você pode gerar os principais destaques de cada canal com um clique e ir direto para o que é mais importante para você. Você terá um rápido resumo do que está acontecendo, seja para ficar por dentro das mensagens não lidas, resumir os últimos sete dias ou definir um intervalo de datas personalizado.

Enquanto os destaques poupam você do trabalho de vasculhar um canal cheio de informações, os resumos de conversa mostram uma visão geral de uma conversa longa, e tudo isso com apenas um clique. Fontes claras são citadas em cada resumo, permitindo que você tenha mais detalhes sobre os destaques.

Quando você combina esses recursos avançados, os resumos de conversa podem ajudar você a eliminar os ruídos de comunicação e dar atenção ao que é mais importante. Por exemplo, quando novos membros da equipe são adicionados a uma operação de vendas, geralmente entram sem muito contexto. Com os destaques de canal, os novos membros podem resumir facilmente o canal de vendas e ter o contexto necessário para se prepararem para uma reunião com o cliente de maneira eficaz.

E com os resumos de conversa, nossa IA pode ajudar você a encontrar com rapidez as pessoas certas que podem responder a um incidente de engenharia, por exemplo, para explicar a elas a situação, em vez de ficar relatando todas as conversas que elas não leram.

Resumo da IA do Slack



Os resumos de conversa são ferramentas muito eficientes para que você:

Saiba de tudo o que aconteceu enquanto estava ausente do trabalho

Fique por dentro de um novo projeto

Tenha informações sobre clientes nos canais de vendas

Elabore uma análise de causa raiz com base em canais de resposta a incidentes

Extraia temas de canais de feedback sobre design

“Durante o programa piloto, experimentamos, em primeira mão, os principais ganhos de produtividade que a IA do Slack poderia proporcionar à nossa empresa. Ela nos ajudou a agilizar o trabalho dos nossos funcionários de forma exponencial.” Zach Hyman Co-CEO, SpotOn

Você controla seus dados

A confiança é o nosso valor mais importante no Slack e na Salesforce. Várias vezes, ouvimos nossos clientes falarem que a segurança é sua principal prioridade quando eles começam a adotar ferramentas de IA. É por isso que temos o compromisso de desenvolver produtos de IA com segurança, responsabilidade e ética.

O Slack não compartilha dados de clientes com provedores de LLM e não usa dados de clientes para treinar grandes modelos de linguagem (LLMs). A IA do Slack é executada na infraestrutura do Slack e mantém as mesmas práticas de segurança e os mesmos padrões de conformidade que os clientes esperam do próprio Slack. E, por fim, nossos LLMs são hospedados diretamente no Slack, garantindo que seus dados fiquem armazenados internamente.

Os mesmos valores de produto que nos tornam uma plataforma de comunicação segura para o trabalho também orientam nossas decisões em relação à IA do Slack, e todos eles têm como foco manter sua confiança.

“A IA do Slack ajuda os usuários a aproveitar todo o potencial do conhecimento da empresa que está no Slack, ao mesmo tempo em que oferece suporte aos controles existentes de segurança, privacidade e conformidade.” Irwin Lazar Presidente e analista principal, Metrigy

Traga suas ferramentas favoritas de IA para o Slack

A IA não foi apenas desenvolvida de maneira nativa no Slack: nossos clientes já estão usando o Slack como local para armazenar o trabalho feito com tecnologia de IA, com mais de 13.400 apps internos personalizados do Slack criados por clientes. Nosso ecossistema de parceiros também está integrando a IA em apps do Slack, desde startups em crescimento a grandes empresas em expansão.

Veja alguns dos apps com tecnologia de IA que você pode usar:

PagerDuty : traga o PagerDuty Copilot para o Slack, para dar visibilidade às informações, sugerir roteiros de correção e agilizar a resposta a incidentes da sua equipe

Notion : veja resumos da IA do Notion imediatamente quando os links são compartilhados no Slack, trazendo o contexto de documento e wikis para suas conversas

Perplexity : assine tópicos e obtenha atualizações automaticamente no Slack, onde eles podem ser compartilhados em canais para promover discussões em equipe.

“Na Perplexity, estamos criando o mecanismo de respostas da próxima geração, aplicando os LLMs mais avançados para transformar o conhecimento em algo instantâneo e acessível. Agora com o Perplexity Push, proporcionamos uma integração da empresa que traz informações obtidas com tecnologia de IA diretamente para o Slack. As equipes podem ficar facilmente a par dos tópicos que importam para elas onde as conversas e a colaboração já acontecem.” Aravind Srinivas CEO, Perplexity

Isso é só o começo

Estamos trazendo a IA para as nossas principais áreas de recursos de pesquisa e resumo, pois sabemos que encontrar rapidamente grandes volumes de informações e dar sentido a elas é fundamental para agregar ainda mais valor ao Slack. Mas isso é apenas o primeiro capítulo, já que continuamos a inovar e a oferecer mais benefícios para nossos clientes ao longo do tempo.

Há muito mais recursos interessantes à vista. A IA do Slack planeja criar resumos sintetizando os principais destaques de canais sobre os quais você deseja se manter informado, mas que talvez não exijam sua atenção imediata. Ao permitir que os usuários se informem sobre aquilo que, de outra forma, passaria despercebido, a IA do Slack economiza tempo time e foco para suas maiores prioridades. Os usuários podem personalizar o resumo com os canais dos quais querem ter um resumo e, então, deixar que a IA do Slack faça o resto do serviço.

O Slack também está desenvolvendo uma integração de IA nativa com o Einstein Copilot, um novo assistente de IA conversacional do CRM da Salesforce. Ele permitirá que seus funcionários façam o trabalho mais rápido dando respostas a perguntas diretamente no Slack que dependem de dados de clientes confiáveis.



Nós imaginamos o Slack como a interface conversacional com tecnologia de IA para o ambiente de trabalho que conecta e sintetiza perfeitamente informações e ações entre todos os seus funcionários, dados e apps. Queremos que você se concentre no trabalho significativo enquanto a IA do Slack lida com tarefas rotineiras, para que o trabalho possa ser muito mais simples, mais agradável e mais produtivo.

Comece a usar a IA do Slack hoje mesmo

Hoje a IA do Slack pode ser obtida como complemento pago dos planos Empresariais e foi disponibilizada em inglês. Em breve, teremos outros planos e idiomas disponíveis.

Entre em contato para ter acesso à IA do Slack, seja para falar com o departamento de vendas ou se inscrever na lista de espera. Entraremos em contato quando outros planos e idiomas estiverem disponíveis.

