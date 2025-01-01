Slack AI 已经到来

编辑注：我们认真履行保护客户数据的承诺。了解我们如何构建安全且私密的 Slack。

在现代工作场所，交流想法的工具和方式不计其数，但要做到面面俱到并非易事。当信息陷入孤岛时，代价可能会很高：Gartner 报告称，47% 的数字工作者难以找到所需的信息，32% 的员工由于缺乏了解而做出了错误的决定。

如今，我们开始推出 Slack AI，它提供了一种安全、值得信赖且直观的 AI 体验，将让你在工作中领先一步。首先推出的是一组初始的生成功能，其中包括：

搜索答案 ，为你的问题提供个性化、智能的回复

频道要点回顾 ，从可访问的频道中生成重要的关键信息

消息列摘要 ，让你一键整理未读的长对话

这些新的原生功能易于使用，且用户无需培训。在你需要了解相关信息时，它们能准确地优先处理这些信息。这些功能构建在 Slack 安全可信的基础架构上，因此你可以完全控制自己的数据。

人工智能正渗透一切领域，但 Slack 的独特之处在于，其利用了你与同事在我们的平台上长期建立的历史记录的力量。Slack 在十年前推出时，旨在成为你所有项目、数据和对话的中心：员工依靠这些共享的知识完成出色的工作。有了 Slack AI，你现在可以从专有上下文的深层宝库中榨取更多信息，并立即找到所需的内容。

试点期间的一项内部分析发现，SpotOn、Uber 和 Anthropic 等客户使用 Slack AI 寻找答案、提炼知识和激发创意，平均每位用户每周可节省 97 分钟。想要了解更多？我们的新 AI 可以通过以下五种方式帮助你找到工作重点，并最高效地完成工作。

Slack AI 汇总和搜索功能

“在过去的十年里，Slack 彻底改变了我们的工作方式，将人员、应用和系统汇集到一个地方。有了 Slack AI，我们很高兴能将这种变革提升到新的水平。这些全新的 AI 功能使我们的客户能够访问 Slack 中的集体知识，从而能够更智能地工作，更快速地行动，把时间花在能够激发真正创新和增长的事情上。在生成式 AI 时代，Slack 是值得信赖的对话式平台，它连接了企业的每一个部分，从而提高团队的工作效率。” Slack CEO Denise Dresser

个性化搜索结果触手可及

迎接企业搜索的全新阶段：为你的问题提供即时、量身定制的答案，让你不必像数字侦探一样浪费宝贵的时间来筛选搜索结果。

通过 AI 支持的搜索，用户可以获得清晰、简明、个性化的回答，还能看到对相关 Slack 消息的直接引用。如果你正在了解一个新项目，搜索答案将帮助你快速了解项目的目标、涉及的主要利益相关者等。系统将根据贵公司的公开交流和你的个人对话，为你呈现搜索结果。

这就意味着无需使用迂回的搜索词进行漫无目的的搜索；如果你不知道自己到底在找什么，AI 会给出明智的建议。只需以对话的方式提出问题，把对方想像成一位对贵组织了如指掌的友好同事。

Slack AI 搜索



搜索答案是一种很好的方法，可以：

了解新的营销活动或项目

了解公司政策的进展，例如交易审批流程

寻找内部主题专家以解决工程事故

从历史上下文洞察过去的决策

了解不熟悉的首字母缩略词的具体意思

“Slack AI 不仅极大地提高了工作效率，而且易于使用，就在 Slack 中的熟悉位置。我们的团队非常喜欢它能迅速给出答案的特点，并借此加快了决策速度，并更加专注于真正产生影响的工作。” Anthropic 销售与合作主管 Kate Earle Jensen

通过频道要点回顾和消息列摘要切入主题

如果你可以让对话中最重要的主题冒泡，而不必花几个小时回顾错过的每一条信息，那会怎么样？

有了频道要点回顾，你只需点击一下，就能生成任何频道的关键重要信息，并直接切入对你来说最重要的内容。无论你想整理未读消息、汇总过去七天的消息，还是设置自定义日期范围，都能快速了解正在发生的事情。

虽然要点回顾可以让你不再需要在繁忙的频道中进行挖掘，但消息列摘要却可以让你轻松了解长对话的要点，只需点击一下即可。每个摘要中都引用了清晰的来源，使你可以更深入地了解任何重要信息。

当你将这些强大的功能结合起来时，对话摘要就能帮助你剔除杂音，放大最重要的内容。例如，当新团队成员加入或退出销售交易时，他们往往没有太多的背景知识。有了频道要点回顾，他们就可以轻松总结客户频道，获得所需的背景信息，从而更有效地准备客户会议。

有了消息列摘要，我们的 AI 便可帮助你快速找到合适的人员来解决工程事故，并向其简要介绍情况，而不必再花时间向其解释错过的内容。

Slack AI 汇总



对话摘要是一种强大的工具，可以：

在离开一段时间后赶上工作进度

快速了解新项目的最新进展

在销售帐户频道中随时了解客户信息

概述事故响应频道的根本原因分析

从设计反馈频道中提炼主题

“在试点计划期间，我们亲身体验到了 Slack AI 为我们的业务带来的巨大生产力提升。Slack AI 帮助我们成倍提升了员工的工作效率。” SpotOn 联席 CEO Zach Hyman

掌控自己的数据

信任是 Slack 和 Salesforce 最重要的价值观。我们一次又一次地听到客户说，在他们开始采用 AI 工具时，安全性是其首要要求。因此，我们致力于以安全、负责和道德的方式打造 AI 产品。

Slack 不会与 LLM 提供商共享客户数据，也不会使用客户数据来训练大型语言模型 (LLM)。Slack AI 在 Slack 的基础架构上运行，并坚持与客户期望 Slack 本身采用的相同安全实践和合规标准。最后，我们的 LLM 直接托管在 Slack 中，确保你的数据始终保持在内部。

同样的产品价值使我们成为一个安全的工作交流平台，也指导着我们对 Slack AI 的决策：一切以维护你的信任为中心。

“Slack AI 可帮助用户释放 Slack 中公司知识的全部潜力，同时支持现有的安全、隐私和合规控制。” Metrigy 总裁兼首席分析师 Irwin Lazar

将最喜爱的 AI 工具引入 Slack

AI 不仅仅是 Slack 的原生内置功能，我们的客户已经将 Slack 用作 AI 驱动的工作目标，客户构建了超过 13,400 个 AI 定制内部 Slack 应用。我们的合作伙伴生态系统也在将 AI 集成到 Slack 应用中，无论是成长中的初创公司，还是规模化的企业。

以下是你可以使用的一些 AI 驱动的应用：

PagerDuty ： 将 PagerDuty Copilot 带入 Slack，以显示洞察力、建议修复路径并简化团队的事故响应

Notion ： 在 Slack 中共享链接时立即查看 Notion AI 摘要，将文档和维基的上下文引入你的会话中

Perplexity ：订阅主题并自动将更新传送到 Slack，可以在频道中共享这些主题以激发团队讨论。

“在 Perplexity，我们正在构建下一代答案引擎，应用最先进的 LLM，使知识即时可用。现在，通过 Perplexity Push，我们正在提供一种企业集成，将 AI 驱动的洞察力直接引入 Slack。从正在发生的对话和协作中，团队可以轻松地了解关心的话题。” Perplexity CEO Aravind Srinivas

这仅仅是一个开始

我们将 AI 引入搜索和汇总等核心功能领域，因为我们知道，快速查找和理解大量信息对于从 Slack 中获得更多价值至关重要。但这只是第一阶段，随着时间的推移，我们将继续创新，为客户带来更多价值。

许多令人期待的功能即将推出。Slack AI 计划打造摘要功能，针对你想要了解内容但可能无需随时关注的频道，汇总其中的关键重要信息。Slack AI 让你轻松掌握可能会错过的内容，从而腾出时间并专注于首要任务。用户可以使用其想要汇总的频道自定义摘要，然后让 Slack AI 完成剩下的工作。

Slack 还正在与 Einstein Copilot 进行原生 AI 集成，这是一款适用于 Salesforce CRM 的全新对话式 AI 助手。它将通过直接在 Slack 中提供以可信客户数据为基础的问题答案，帮助员工更快地完成工作。



我们将 Slack 设想为 AI 驱动的对话式工作界面，其可以无缝连接并合成所有人员、数据和应用的见解和行动。我们希望你能专注于有意义的工作，而让 Slack 的 AI 处理琐碎的任务，从而使工作变得更加简单、愉快和高效。

立即开始使用 Slack AI

Slack AI 现已作为企业套餐的付费附加组件推出，提供英语版本。其他套餐和语言支持即将推出。

请联系我们以获得 Slack AI 使用权限，可以与销售人员聊天，也可以注册加入等候名单。在我们面向更多套餐和语言推出 Slack AI 时，将尽快联系你。

