Slack AI 已经到来

编辑注：我们认真履行保护客户数据的承诺。了解我们如何构建安全且私密的 Slack。
在现代工作场所，交流想法的工具和方式不计其数，但要做到面面俱到并非易事。当信息陷入孤岛时，代价可能会很高：Gartner 报告称，47% 的数字工作者难以找到所需的信息，32% 的员工由于缺乏了解而做出了错误的决定。
如今，我们开始推出 Slack AI，它提供了一种安全、值得信赖且直观的 AI 体验，将让你在工作中领先一步。首先推出的是一组初始的生成功能，其中包括：
- 搜索答案，为你的问题提供个性化、智能的回复
- 频道要点回顾，从可访问的频道中生成重要的关键信息
- 消息列摘要，让你一键整理未读的长对话
这些新的原生功能易于使用，且用户无需培训。在你需要了解相关信息时，它们能准确地优先处理这些信息。这些功能构建在 Slack 安全可信的基础架构上，因此你可以完全控制自己的数据。
人工智能正渗透一切领域，但 Slack 的独特之处在于，其利用了你与同事在我们的平台上长期建立的历史记录的力量。Slack 在十年前推出时，旨在成为你所有项目、数据和对话的中心：员工依靠这些共享的知识完成出色的工作。有了 Slack AI，你现在可以从专有上下文的深层宝库中榨取更多信息，并立即找到所需的内容。
试点期间的一项内部分析发现，SpotOn、Uber 和 Anthropic 等客户使用 Slack AI 寻找答案、提炼知识和激发创意，平均每位用户每周可节省 97 分钟。想要了解更多？我们的新 AI 可以通过以下五种方式帮助你找到工作重点，并最高效地完成工作。
“在过去的十年里，Slack 彻底改变了我们的工作方式，将人员、应用和系统汇集到一个地方。有了 Slack AI，我们很高兴能将这种变革提升到新的水平。这些全新的 AI 功能使我们的客户能够访问 Slack 中的集体知识，从而能够更智能地工作，更快速地行动，把时间花在能够激发真正创新和增长的事情上。在生成式 AI 时代，Slack 是值得信赖的对话式平台，它连接了企业的每一个部分，从而提高团队的工作效率。”
个性化搜索结果触手可及
迎接企业搜索的全新阶段：为你的问题提供即时、量身定制的答案，让你不必像数字侦探一样浪费宝贵的时间来筛选搜索结果。
通过 AI 支持的搜索，用户可以获得清晰、简明、个性化的回答，还能看到对相关 Slack 消息的直接引用。如果你正在了解一个新项目，搜索答案将帮助你快速了解项目的目标、涉及的主要利益相关者等。系统将根据贵公司的公开交流和你的个人对话，为你呈现搜索结果。
这就意味着无需使用迂回的搜索词进行漫无目的的搜索；如果你不知道自己到底在找什么，AI 会给出明智的建议。只需以对话的方式提出问题，把对方想像成一位对贵组织了如指掌的友好同事。
搜索答案是一种很好的方法，可以：
- 了解新的营销活动或项目
- 了解公司政策的进展，例如交易审批流程
- 寻找内部主题专家以解决工程事故
- 从历史上下文洞察过去的决策
- 了解不熟悉的首字母缩略词的具体意思
“Slack AI 不仅极大地提高了工作效率，而且易于使用，就在 Slack 中的熟悉位置。我们的团队非常喜欢它能迅速给出答案的特点，并借此加快了决策速度，并更加专注于真正产生影响的工作。”
通过频道要点回顾和消息列摘要切入主题
如果你可以让对话中最重要的主题冒泡，而不必花几个小时回顾错过的每一条信息，那会怎么样？
有了频道要点回顾，你只需点击一下，就能生成任何频道的关键重要信息，并直接切入对你来说最重要的内容。无论你想整理未读消息、汇总过去七天的消息，还是设置自定义日期范围，都能快速了解正在发生的事情。
虽然要点回顾可以让你不再需要在繁忙的频道中进行挖掘，但消息列摘要却可以让你轻松了解长对话的要点，只需点击一下即可。每个摘要中都引用了清晰的来源，使你可以更深入地了解任何重要信息。
当你将这些强大的功能结合起来时，对话摘要就能帮助你剔除杂音，放大最重要的内容。例如，当新团队成员加入或退出销售交易时，他们往往没有太多的背景知识。有了频道要点回顾，他们就可以轻松总结客户频道，获得所需的背景信息，从而更有效地准备客户会议。
有了消息列摘要，我们的 AI 便可帮助你快速找到合适的人员来解决工程事故，并向其简要介绍情况，而不必再花时间向其解释错过的内容。
对话摘要是一种强大的工具，可以：
- 在离开一段时间后赶上工作进度
- 快速了解新项目的最新进展
- 在销售帐户频道中随时了解客户信息
- 概述事故响应频道的根本原因分析
- 从设计反馈频道中提炼主题
“在试点计划期间，我们亲身体验到了 Slack AI 为我们的业务带来的巨大生产力提升。Slack AI 帮助我们成倍提升了员工的工作效率。”
掌控自己的数据
信任是 Slack 和 Salesforce 最重要的价值观。我们一次又一次地听到客户说，在他们开始采用 AI 工具时，安全性是其首要要求。因此，我们致力于以安全、负责和道德的方式打造 AI 产品。
Slack 不会与 LLM 提供商共享客户数据，也不会使用客户数据来训练大型语言模型 (LLM)。Slack AI 在 Slack 的基础架构上运行，并坚持与客户期望 Slack 本身采用的相同安全实践和合规标准。最后，我们的 LLM 直接托管在 Slack 中，确保你的数据始终保持在内部。
同样的产品价值使我们成为一个安全的工作交流平台，也指导着我们对 Slack AI 的决策：一切以维护你的信任为中心。
“Slack AI 可帮助用户释放 Slack 中公司知识的全部潜力，同时支持现有的安全、隐私和合规控制。”
将最喜爱的 AI 工具引入 Slack
AI 不仅仅是 Slack 的原生内置功能，我们的客户已经将 Slack 用作 AI 驱动的工作目标，客户构建了超过 13,400 个 AI 定制内部 Slack 应用。我们的合作伙伴生态系统也在将 AI 集成到 Slack 应用中，无论是成长中的初创公司，还是规模化的企业。
以下是你可以使用的一些 AI 驱动的应用：
- PagerDuty：将 PagerDuty Copilot 带入 Slack，以显示洞察力、建议修复路径并简化团队的事故响应
- Notion：在 Slack 中共享链接时立即查看 Notion AI 摘要，将文档和维基的上下文引入你的会话中
- Perplexity：订阅主题并自动将更新传送到 Slack，可以在频道中共享这些主题以激发团队讨论。
“在 Perplexity，我们正在构建下一代答案引擎，应用最先进的 LLM，使知识即时可用。现在，通过 Perplexity Push，我们正在提供一种企业集成，将 AI 驱动的洞察力直接引入 Slack。从正在发生的对话和协作中，团队可以轻松地了解关心的话题。”
这仅仅是一个开始
我们将 AI 引入搜索和汇总等核心功能领域，因为我们知道，快速查找和理解大量信息对于从 Slack 中获得更多价值至关重要。但这只是第一阶段，随着时间的推移，我们将继续创新，为客户带来更多价值。
许多令人期待的功能即将推出。Slack AI 计划打造摘要功能，针对你想要了解内容但可能无需随时关注的频道，汇总其中的关键重要信息。Slack AI 让你轻松掌握可能会错过的内容，从而腾出时间并专注于首要任务。用户可以使用其想要汇总的频道自定义摘要，然后让 Slack AI 完成剩下的工作。
Slack 还正在与 Einstein Copilot 进行原生 AI 集成，这是一款适用于 Salesforce CRM 的全新对话式 AI 助手。它将通过直接在 Slack 中提供以可信客户数据为基础的问题答案，帮助员工更快地完成工作。
我们将 Slack 设想为 AI 驱动的对话式工作界面，其可以无缝连接并合成所有人员、数据和应用的见解和行动。我们希望你能专注于有意义的工作，而让 Slack 的 AI 处理琐碎的任务，从而使工作变得更加简单、愉快和高效。
立即开始使用 Slack AI
Slack AI 现已作为企业套餐的付费附加组件推出，提供英语版本。其他套餐和语言支持即将推出。
请联系我们以获得 Slack AI 使用权限，可以与销售人员聊天，也可以注册加入等候名单。在我们面向更多套餐和语言推出 Slack AI 时，将尽快联系你。
太棒了！
非常感谢你提供反馈！
收到！
感谢你提供反馈。
糟糕！我们遇到问题了。请稍后重试！