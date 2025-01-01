时间是最宝贵的资产，但我们浪费了太多时间在筛选信息的过程中。事实上，员工平均每周有 20% 的时间花在搜索信息上。如今，Slack 中的企业搜索功能将所有对话、应用和数据整合到一个智能可搜索的中心，无需切换应用。

学习正确的搜索方法，不仅能为你节省更多时间，还能轻松找到所需信息，不再大海捞针。准备好优化搜索流程了吗？我们将在本文中分享实用提示和专家技巧，帮助你充分利用这项强大的新功能。

如何在 Slack 中上手使用企业搜索功能

Slack 搜索功能是查找与团队分享过的对话和文件的利器。但是，信息分散在各处，如果找不到所需信息，就无法顺利推进工作。正因如此，Slack 已全面升级搜索功能，将 AI 驱动的搜索功能融入工作环境。企业搜索功能覆盖贵组织的所有应用与数据，可帮助你按需精准调取信息，从而专注于关键的工作。

1. 随心搜索，尽在掌握

联通所有应用与数据。企业搜索功能通过单一搜索栏实现检索，覆盖你最常用的所有应用和数据源，能让你直接在 Slack 中查找所需信息（该功能还了解并遵循你的权限设置）。在搜索结果中单击数据源旁边的加号图标，即可跨 Salesforce、Google 云端硬盘、Microsoft、GitHub、Confluence、Jira、Asana 和 Box 等多个平台进行搜索。（如需更多详细信息，请按这些步骤操作。）工作区没有该功能？可联系管理员启用企业搜索功能，即刻上手体验。

随意提问，就像与团队成员交流那样。有了企业搜索功能，知识检索已升级为知识推送。你不必精确描述要搜索的内容，只需用简单的话语提问（记得在句尾加上问号，帮助提升精准率！）。问题描述得越详细，搜索结果就越精准。企业搜索功能不仅理解你的问题、联通应用与数据源，还会在返回结果时核查访问权限，确保所有信息安全无虞。

就搜索结果提供反馈。企业搜索功能利用基于贵公司自身数据的检索增强生成 (RAG) 技术，针对每次搜索提供高度相关且个性化的结果。每一次搜索信息时，你可以通过“竖起大拇指”或“大拇指朝下”按钮对搜索结果进行反馈，帮助我们持续优化答案。

2. 提问越精准，答案越清晰

小时候，大家学过“五个 W”（五个“什么”）原则：什么人 (who)、什么事 (what)、什么时间 (when)、什么地点 (where)，以及为什么 (why)。这些都是提出问题和获取答案的基本方法。Slack AI 驱动的搜索栏也遵循同样的逻辑。这样一来，你只需要想想平常如何向别人提问，然后输入同样的问题即可。

具体说明你要查找的内容，比如，你是要搜索演示文稿，还是电子表格，这样就能一次性获得精确结果。

你可以参考这些针对不同团队类型的提问范例：

销售团队：与天诚集团的交易进展如何？

工程师团队：我们针对极点创科报告的故障采取了哪些解决措施？

营销团队：Starsdale 产品发布会延期的原因是什么？

人力资源：员工差旅指南 PDF 中的酒店政策有哪些更新？

3. 像专业人士一样筛选回答

根据你的搜索内容，返回的结果可能会显示多个引用的对话，导致你不得不进一步挖掘所需内容。这个时候，你可以使用筛选器指定信息来源并缩小搜索范围。你可以单击左侧徽标选择特定来源，仅勾选想要参考的内容。该操作可帮助你精准找到目标信息。

💡 另一个专业技巧：如果没有获得清晰答案，或者初始搜索涉及过多信息来源，你可以针对现有结果提出后续问题，从而进一步优化搜索。

如何上手使用 管理员可以采取一些简单步骤，让企业搜索功能为团队发挥效用： 1. 先从痛点入手 与不同团队沟通，探究他们费力查找信息的原因：是为了快速熟悉客户历史记录、解决客户问题，还是为新的团队成员进行入职培训？问问他们哪些事情占用了额外时间，或者在哪些问题上难以获取所需信息。这些真实案例能帮助你洞察他们的痛点，从而提供满足他们需求的解决方案。 2. 映射最常用的应用 通过这些对话，你可以确定哪些系统中存储了最宝贵的知识。优先关联正确的工具，可让搜索功能立刻发挥作用。设置过程十分简单，只需几秒钟即可完成。 3. 帮助团队成员提出有效问题，从而获得更优结果 适当培训可带来显著效果。向团队展示如何使用自然语言搜索来快速找到所需内容。有了 Google 技术，曾经费力搜索文件名的时代已结束。现在，只需用自然语言提问，即可获得附带引文的摘要。额外建议：为了帮助大家快速上手，可在内部 Slack 频道中分享实用提示和技巧！ 4. 推动贵组织建立“搜索功能优先”的工作模式 变革管理可能充满挑战。鼓励团队成员在频道或私信中提问前先使用搜索功能，帮助他们高效工作。当企业搜索功能成为获取答案的默认利器时，知识就能更快地在整个公司流动传播。

利用 Slack 中的企业搜索功能提高工作效率

企业搜索功能上手十分简单，只需提出问题，其余工作交给 AI 为你处理。这个过程不是简单地输入提示，而是看得见的效率提升。现在，所有使用 Enterprise+ 套餐的人员都能使用该功能。如果你已准备好迈出下一步，可立即尝试这项强大功能。或者，你也可以联系 Slack 管理员，申请该功能的访问权限。