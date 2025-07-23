시간은 가장 소중한 자산입니다. 하지만 정보를 찾는 데 너무 많은 시간을 낭비하게 되죠. 실제로 평균 근무 주간의 20%를 정보 검색에 시간을 보냅니다. 이제 Slack의 엔터프라이즈 검색은 앱을 전환할 필요 없이 모든 대화, 앱 및 데이터를 검색할 수 있는 하나의 지능형 허브로 가져옵니다.

올바른 검색 방법을 익히면 더 많은 시간을 되찾을 수 있고, 필요한 정보를 찾을 때의 스트레스를 줄일 수 있습니다. 검색 프로세스를 최적화할 준비가 되셨나요? 이번 포스트에서는 이 강력한 새 기능을 최대한 활용하는 데 도움이 될 실용적인 비법과 전문가의 요령을 공유해 드리겠습니다.

Slack에서 엔터프라이즈 검색을 시작하는 방법

Slack 검색은 팀과 공유했던 대화와 파일을 찾을 수 있는 곳입니다. 하지만 정보는 여기저기 산재하며, 필요한 정보를 찾을 수 없다면 업무에 활용할 수 없습니다. 이러한 이유로 Slack은 검색의 수준을 한 단계 높여 AI 기반 검색을 업무에 바로 통합했습니다. 엔터프라이즈 검색은 조직의 모든 앱과 데이터까지 아우르도록 확장되었으며, 이를 통해 사용자는 원하는 때 필요한 정보를 정확하게 찾아 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

1. 무엇이든 검색하고, 필요한 모든 것을 찾기

모든 앱과 데이터를 연결해 보세요. 엔터프라이즈 검색은 가장 자주 사용하는 모든 앱과 데이터 출처 전반에서 작동하는 단일 검색창이므로 Slack을 떠날 필요가 없습니다(또한 Slack은 사용자의 권한을 파악하고 권한 범위 내에서 작동합니다). 검색 결과의 데이터 출처 옆에 있는 추가 아이콘을 클릭하면 Salesforce, Google Drive, Microsoft, GitHub, Confluence, Jira, Asana 및 Box에서 검색할 수 있습니다(자세한 내용은 다음 단계 참조). 아직 워크스페이스에서 이러한 기능을 사용할 수 없나요? 사용할 수 있도록 관리자에게 엔터프라이즈 검색을 활성화해 달라고 요청하세요.

팀원과 대화하듯 질문해 보세요. 엔터프라이즈 검색이 도입되면서 지식 검색이 지식 전달로 바뀌었습니다. 찾고자 하는 내용을 정확히 알지 못해도 대화하듯이 질문할 수 있습니다(문장 끝에 물음표를 넣는다면 훨씬 결과에 도움이 될 거예요!). 또한 질문할 때 더 자세히 설명할수록 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 엔터프라이즈 검색은 사용자의 질문을 이해하고, 앱과 데이터와 연결되며, 결과를 제공할 때 실시간으로 액세스 권한을 확인하여 모든 정보를 안전하게 보호합니다.

결과에 대한 피드백을 제공하세요. 엔터프라이즈 검색은 회사의 자체 데이터를 기반으로 검색 증강 생성(RAG)을 사용하여 각 검색 건에 대해 관련도 높고 개인화된 결과를 제공합니다. 검색할 때마다 엄지척 또는 엄지손가락을 아래로 한 이미지 버튼을 이용해 피드백을 준다면 제공 받는 답변의 품질을 개선할 수 있습니다.

2. 더 스마트하게 질문하고 관련성 높은 답변을 받기

어릴 때 육하원칙 중 ‘누가, 언제, 어디서, 무엇을, 왜, 어떻게’에 대해 배우셨을 것입니다. 이는 질문하고 답변을 얻는 시작점이죠. Slack의 AI 기반 검색창은 동일한 방식으로 작동하므로 사용자는 평소 대화로 질문하던 방식을 떠올리고 그대로 입력하기만 하면 됩니다.

필요한 정보를 처음부터 정확하게 제공 받을 수 있도록 프레젠테이션이나 스프레드시트를 찾고 있다는 등 원하는 정보를 구체적으로 입력하세요.

팀에 따라 질문을 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

영업: Hawksdale 그룹의 거래 진행 상태는 어떤가요?

엔지니어링: Acme에서 보고한 중단 문제를 해결하기 위해 어떤 조치를 취했나요?

마케팅: Starsdale에서 제품의 출시가 지연된 이유는 무엇인가요?

HR: 직원 출장 가이드 PDF에서의 최신 호텔 정책은 무엇인가요?

3. 전문가처럼 응답을 탐색하기

검색에 따라 여러 대화가 인용된 결과를 얻을 수도 있으며, 필요한 정보를 찾기 위해 추가로 검색해야 할 수 있습니다. 그 대신 필터를 사용해 출처를 지정하고 검색 범위를 좁혀보세요. 왼쪽에 있는 로고를 클릭하고 참조하려는 출처만 택해 특정 출처를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 필요한 콘텐츠를 정확히 찾아내는 데 도움이 됩니다.

💡또 다른 전문가 팁: 명확한 답변을 얻지 못했거나 초반 검색이 너무 많은 출처의 정보를 취합해 이뤄진 경우 결과에 대한 후속 질문을 통해 검색을 더욱 구체화하세요.

시작 방법 관리자는 간단한 단계를 통해 팀이 엔터프라이즈 검색을 사용할 수 있게 설정할 수 있습니다. 1. 불만 지점에서부터 시작하세요 여러 팀과 대화하여 정보를 찾는 데 시간을 할애하는 이유를 알아보세요. 계정 내역에 대한 최신 정보를 빠르게 파악하거나, 고객 문제를 해결하거나, 새로운 팀원을 온보딩하는 것이 목적일 수 있습니다. 추가적인 시간을 할애하게 되는 요인이나 필요한 정보를 찾는 데 어려움을 느끼는 부분이 무엇인지 질문해 보세요. 이러한 실제 사례를 통해 직원들의 불만 지점에 대한 인사이트를 얻어 그들의 요구를 충족하는 솔루션을 제공할 수 있습니다. 2. 가장 많이 사용하는 앱을 매핑하세요 이러한 대화를 통해 가장 가치 있는 지식을 보유하고 있는 시스템을 파악하세요. 적합한 도구를 먼저 연결하면 당장 유용하게 사용할 수 있는 검색 결과를 얻을 수 있습니다. 설정은 간단하며, 단 몇 초면 충분합니다. 3. 더 나은 결과를 얻을 수 있는 질문을 할 수 있도록 도와주세요 약간의 교육은 큰 도움이 됩니다. 팀원에게 자연어 검색을 사용하여 필요한 정보를 찾는 방법을 보여주세요. Google 덕분에 파일 이름을 찾아 헤매던 시절은 지나갔습니다. 대신 현실적인 질문을 하고 인용이 포함된 요약을 받아볼 수 있습니다. 추가적인 비법을 알려드리자면, 사람들이 사용법을 익힐 수 있도록 내부 Slack 채널에 비법과 요령을 포스팅해 보세요! 4. 조직이 검색을 늘 우선하도록 지원하세요 변화 관리는 어려울 수 있습니다. 팀원이 채널이나 DM으로 질문하기 전에 검색을 먼저 해보도록 독려하여 성공할 수 있는 환경을 조성하세요. 답을 찾을 때 엔터프라이즈 검색부터 이용하는 문화가 정착된다면 회사 전체에 지식 교류가 더욱 활발해지기 시작합니다.

Slack의 엔터프라이즈 검색으로 업무 수준을 한 단계 높이세요

엔터프라이즈 검색을 시작하는 방법은 질문을 한 뒤 AI가 알아서 처리하도록 맡기는 것처럼 매우 간단합니다. 프롬프트가 아니라 발전 과정인 것이죠. 게다가 이제 Enterprise+ 플랜을 이용하는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 다음 단계로 나아갈 준비가 되었다면 지금 바로 사용해 보거나 Slack 관리자에게 문의하여 액세스를 요청하세요.