El tiempo es nuestro recurso más valioso, pero lo desperdiciamos mucho al tener que explorar contenido para encontrar información. De hecho, el 20 % de la semana laboral promedio se usa en la búsqueda de información. Ahora, la búsqueda empresarial de Slack reúne todas tus conversaciones, aplicaciones y datos en un único centro inteligente y con capacidad de búsqueda para evitar el cambio entre aplicaciones.

Aprender la forma correcta de hacer búsquedas puede devolverte más de tu tiempo y reducir las dificultades para encontrar lo que necesitas. ¿Quieres optimizar tu proceso de búsqueda? En esta publicación, incluiremos consejos prácticos y trucos de expertos para ayudarte a aprovechar al máximo esta nueva y potente funcionalidad.

Cómo comenzar con la búsqueda empresarial en Slack

La búsqueda de Slack es el lugar para encontrar conversaciones y archivos compartidos con tu equipo. Sin embargo, la información está en todas partes, y si no encuentras la que necesitas, no puedes usarla para avanzar con el trabajo. Por eso, Slack llevó la búsqueda al siguiente nivel al integrar la búsqueda con tecnología de IA directamente en el trabajo. La búsqueda empresarial incluye todas las aplicaciones y datos de tu organización a fin de ayudarte a encontrar exactamente lo que necesitas cuando lo necesitas, para que puedas concentrarte en lo más importante.

1. Busca lo que quieras y encuéntralo todo

Conecta todos tus datos y aplicaciones. La búsqueda empresarial es una única barra de búsqueda que opera en todas tus aplicaciones y fuentes de datos más usadas para que no debas salir de Slack (y conoce y respeta los permisos). Haz clic en el ícono del signo más junto a una fuente de datos en los resultados de búsqueda para que se realice una búsqueda en Salesforce, Google Drive, Microsoft, GitHub, Confluence, Jira, Asana y Box. (Sigue estos pasos para más detalles). ¿Aún no está disponible en tu espacio de trabajo? Pídele al administrador que active la búsqueda empresarial para que puedas comenzar a usarla.

Haz preguntas como si hablaras con un compañero. Con la búsqueda empresarial, la obtención de conocimientos se transformó en entrega de conocimientos. No es necesario que sepas exactamente qué es lo que buscas. Simplemente, puedes hacer una pregunta con tus propias palabras (es mejor si agregas un signo de pregunta al final). Cuantos más detalles incluyas en la pregunta, mejores serán los resultados. La búsqueda empresarial entiende tus preguntas, se conecta con tus aplicaciones y datos y, además, mantiene la seguridad al comprobar los permisos de acceso en tiempo real cuando te muestra resultados.

Comparte tu opinión acerca de los resultados. La búsqueda empresarial usa generación aumentada de recuperación (RAG) con base en los datos de tu empresa, lo que brinda resultados altamente relevantes y personalizados en cada búsqueda. Cada vez que realices una búsqueda, puedes compartir tu opinión mediante los botones de pulgar arriba y pulgar abajo. Esto nos ayuda a mejorar la calidad de las respuestas.

2. Haz preguntas más inteligentes y obtén respuestas más relevantes

Durante la niñez, aprendemos acerca de las palabras clave para comenzar las preguntas y obtener respuestas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. La barra de búsqueda de Slack con tecnología de IA funciona igual: solo debes pensar en la forma típica en la que sueles hacer preguntas a otras personas durante tus conversaciones y escribir esas preguntas.

Incluye información específica acerca de lo que buscas para obtener exactamente lo que necesitas a la primera. Por ejemplo, puedes incluir si buscas una presentación o una hoja de cálculo.

Te damos algunos ejemplos de cómo formular las preguntas según tu equipo:

Ventas: ¿Cuál es el estado de la negociación con Mercatrans S. A.?

Ingeniería: ¿Qué hicimos para resolver el corte que reportó Ficciones?

Marketing: ¿Por qué se aplazó el lanzamiento del producto de Casiopea?

RR. HH.: ¿Cuál es la versión más reciente de la política para hoteles del PDF de la guía para viajes de los empleados?

3. Explora respuestas con facilidad

Con base en tu búsqueda, es posible que obtengas resultados con citas de varias conversaciones, lo que requiere que explores en más profundidad para encontrar lo que necesitas. En su lugar, usa filtros para especificar fuentes y limitar los resultados. Para elegir una fuente específica, haz clic en los logotipos de la izquierda y selecciona solo los que quieras incluir. Con esto, será más fácil acercarte al contenido exacto que necesitas.

💡Otro consejo de expertos: Si no obtuviste una respuesta demasiado clara o la búsqueda usó demasiadas fuentes de información, puedes hacer más preguntas acerca de los resultados para mejorarlos.

Cómo comenzar Los administradores pueden tomar medidas sencillas para adaptar la búsqueda a su equipo: 1. Comienza con los retos principales Habla con los equipos para entender por qué pasan tiempo buscando información. ¿Buscan historiales de cuentas para ponerse al día? ¿Quieren resolver problemas de los clientes? ¿Deben incorporar miembros nuevos al equipo? Pregunta qué les lleva tiempo adicional o en qué sector se les dificulta buscar la información que necesitan. Estos ejemplos reales pueden ayudarte a entender sus retos para brindarles soluciones que se adapten a sus necesidades. 2. Mapea tus aplicaciones más usadas Usa estas conversaciones para identificar cuáles son los sistemas que guardan tus conocimientos más valiosos. Conectar las herramientas correctas desde un principio hace que la búsqueda sea útil de inmediato. La configuración es sencilla y toma unos pocos segundos. 3. Ayuda a las personas a formular preguntas para obtener mejores resultados Una capacitación breve ayuda mucho. Enseña a los equipos cómo buscar con lenguaje natural para encontrar lo que necesitan. Gracias a Google, los días de tener que buscar nombres de archivos quedaron en el pasado. En su lugar, puedes hacer preguntas reales y obtener como respuesta un resumen que incluye citas. Ayuda adicional: Para demostrar mejor esto a las personas, puedes publicar consejos y trucos en un canal interno de Slack. 4. Transforma tu organización para que se priorice la búsqueda La administración de cambios puede ser complicada. Para mejorar el trabajo en los equipos, incentiva a los miembros a que realicen búsquedas antes de hacer preguntas en canales o mensajes directos. Cuando la búsqueda empresarial se convierta en la manera principal de encontrar respuestas, el conocimiento empezará a viajar a más velocidad dentro de la empresa.

Sube de nivel con la búsqueda empresarial en Slack

Es muy sencillo comenzar con la búsqueda empresarial: basta con hacer una pregunta y dejar que la IA haga el trabajo por ti. Es progreso más que simples solicitudes. Además, ya está disponible para todos los usuarios del plan Enterprise+. Si quieres dar los siguientes pasos, pruébala hoy. También puedes contactar a tu administrador de Slack para solicitar acceso.