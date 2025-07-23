Le temps est notre bien le plus précieux, mais nous le gaspillons souvent à rechercher des informations. En moyenne, 20 % d'une semaine de travail sont consacrés à la recherche d'informations. Dans Slack, toutes vos conversations, applications et données sont regroupées dans un hub intelligent que la Recherche d’entreprise peut explorer, sans qu'il soit nécessaire de changer d'application.

Perfectionner vos méthodes de recherche, vous fera gagner du temps et supprimera la frustration de ne pas trouver l’information dont vous avez besoin. Prêt à optimiser votre processus de recherche ? Dans cet article, nous partagerons des conseils pratiques et des astuces d'experts pour vous aider à exploiter au mieux cette nouvelle fonctionnalité puissante.

Comment démarrer avec la recherche d'entreprise dans Slack

La recherche Slack puise dans les conversations et les fichiers qui ont été partagés avec votre équipe. Cependant, l'information peut être ailleurs, et si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, vous ne pouvez pas l'utiliser pour accomplir votre travail. C'est pourquoi Slack a propulsé la recherche au niveau supérieur, en intégrant directement la recherche alimentée par l'IA dans le travail. La Recherche d'entreprise s'étend désormais à toutes les applications et données de votre entreprise Elle vous aide à trouver exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

1. Trouvez tout ce que vous cherchez

Connectez toutes vos applications et données. La Recherche d'entreprise est une barre de recherche unique qui fonctionne avec toutes vos applications et sources de données les plus couramment utilisées ; vous n'avez donc jamais besoin de quitter Slack (et elle connaît et respecte vos autorisations). Cliquez sur l'icône plus à côté d'une source de données dans les résultats de recherche, et elle effectuera une recherche dans Salesforce, Google Drive, Microsoft, GitHub, Confluence, Jira, Asana et Box. (Suivez ces étapes pour plus de détails.) Ces options ne sont pas encore disponibles dans votre espace de travail ? Demandez à votre administrateur d'activer la Recherche d'entreprise pour que vous puissiez commencer.

Posez des questions en langage naturel, comme si vous parliez à un collègue. Avec la Recherche d'entreprise, la récupération des connaissances s'est transformée en transmission des connaissances. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que vous cherchez ; vous pouvez poser une question avec vos propres mots (n'oubliez pas le point d'interrogation à la fin, cela aide !). Et plus vous fournissez de détails dans votre question, meilleurs seront les résultats obtenus. La Recherche d'entreprise comprend vos questions, se connecte à vos applications et données, et garantit la sécurité en vérifiant vos autorisations d'accès en temps réel lorsqu'elle vous donne un résultat.

Donnez votre avis sur les résultats. La Recherche d'entreprise utilise la génération augmentée par récupération (RAG) basée sur les propres données de votre entreprise, ce qui fournit des résultats hautement pertinents et personnalisés pour chaque recherche. Chaque fois que vous effectuez une recherche, vous pouvez donner votre avis via le bouton pouce levé ou pouce baissé afin que nous puissions améliorer la qualité des réponses fournies.

2. Posez des questions plus intelligentes, obtenez des réponses plus pertinentes

Dans l'enfance, on apprend les pronoms interrogatifs : qui, que, quoi, quand, où, pourquoi, comment, etc. C'est le point de départ pour poser des questions et obtenir des réponses. La barre de recherche alimentée par l'IA de Slack fonctionne de la même manière. Il vous suffit donc de réfléchir à la façon dont vous posez habituellement des questions dans une conversation, et de le taper.

Soyez précis sur ce que vous recherchez afin d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin du premier coup, par exemple si vous savez que vous cherchez une présentation ou un tableur.

Voici comment vous pourriez formuler des questions en fonction de votre équipe :

Ventes : Quel est le statut du contrat avec le groupe Hawksdale ?

Ingénierie : Qu'avons-nous fait pour résoudre la panne signalée par Acme ?

Marketing : Pourquoi le lancement du produit Starsdale a-t-il été retardé ?

RH : Quelle est la dernière politique d’hébergement des salariés dans le guide PDF des déplacements professionnels ?

3. Filtrez les réponses comme un pro

En fonction de votre recherche, vous pourriez obtenir des résultats citant plusieurs conversations, ce qui vous obligerait à creuser davantage pour trouver ce dont vous avez besoin. Au lieu de cela, utilisez les filtres pour spécifier vos sources et affiner les résultats. Vous pouvez choisir une source spécifique en cliquant sur les logos sur le côté gauche et en sélectionnant uniquement ceux que vous souhaitez consulter. Cela vous aide à vous concentrer sur le contenu exact dont vous avez besoin.

💡Un autre conseil de pro : Si vous n'avez pas obtenu une réponse claire ou si la recherche initiale a puisé dans trop de sources, posez des questions complémentaires sur les résultats pour affiner davantage votre recherche.

Comment démarrer Les administrateurs peuvent prendre des mesures simples pour faire fonctionner la recherche d'entreprise pour leur équipe : 1. Commencez par les sources de frustration Échangez avec différentes équipes pour comprendre pourquoi elles passent du temps à chercher des informations : s'agit-il de se mettre à jour sur l'historique d'un compte, de résoudre des problèmes clients ou d'intégrer de nouveaux collaborateurs ? Posez des questions sur ce qui leur prend du temps supplémentaire ou sur les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir les informations dont elles ont besoin. Ces exemples concrets vous donneront un aperçu de leurs frustrations, vous permettant ainsi de proposer des solutions adaptées à leurs besoins. 2. Cartographiez vos applications les plus utilisées Utilisez ces conversations pour identifier les systèmes qui contiennent vos connaissances les plus précieuses. Connecter les bons outils en premier lieu rend la recherche immédiatement utile. La configuration est simple et ne prend que quelques secondes. 3. Aidez les utilisateurs à poser des questions qui leur donnent de meilleurs résultats Une petite formation peut faire une grande différence. Montrez aux équipes comment utiliser la recherche en langage naturel pour trouver ce dont elles ont besoin. Grâce à Google, fini le temps où l'on cherchait des noms de fichiers. Vous pouvez désormais poser de vraies questions et obtenir un résumé, avec des citations à l'appui. Bonus : pour aider les utilisateurs à s'y habituer, publiez des conseils et astuces dans un canal Slack interne. 4. Encouragez votre entreprises à utiliser la recherche La gestion du changement peut être difficile. Préparez les équipes au succès en les encourageant à effectuer une recherche avant de poser des questions dans les canaux ou les messages directs. Lorsque la Recherche d'entreprise devient le moyen par défaut de trouver des réponses, les connaissances circulent plus rapidement dans toute l'entreprise.

Passez à la vitesse supérieure avec la recherche d'entreprise dans Slack

Pour commencer à utiliser la recherche d'entreprise, il suffit de poser une question et de laisser l'IA faire le travail pour vous. C'est une question de progrès, pas de requêtes. Cette fonctionnalité est désormais accessible à tous les utilisateurs au forfait Enterprise+. Si vous êtes prêt à franchir le pas, essayez-la dès aujourd'hui ou contactez votre administrateur Slack pour demander un accès.