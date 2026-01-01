時間是我們最寶貴的資產，但我們卻經常浪費大量時間在搜尋資訊上。事實上，平均每週有 20% 的工作時間都花在查找資料上。Slack 的企業搜尋功能現已整合所有對話、應用程式與資料，打造出一個智慧、可搜尋的資訊中心，無需切換應用程式，即可快速找到所需內容。

學會正確的搜尋方式，能幫您節省時間、減少尋找資訊時的挫折感。準備好最佳化您的搜尋流程了嗎？在這篇文章中，我們將分享實用秘訣與專家秘訣，幫助您充分發揮這項強大新功能的效益。

如何開始使用 Slack 的企業搜尋功能

Slack 搜尋功能可協助您找到與團隊分享的對話和檔案。但資訊分散各處，如果找不到所需內容，就無法有效完成工作。這正是 Slack 為何將搜尋功能全面升級，將 AI 搜尋整合進工作流程中。企業搜尋橫跨整個組織的應用程式與資料庫，讓您在需要的時候，準確找到所需資訊，專注處理真正重要的事情。

1. 搜尋任何內容，找到一切所需

連接所有應用程式與資料。企業搜尋是一個統一的搜尋列，能橫跨您最常使用的應用程式與資料來源進行搜尋，讓您無需離開 Slack 就能查找資訊 (並且完全遵守您的存取權限)。在搜尋結果中點擊資料來源旁的加號圖示，即可搜尋 Salesforce、Google Drive、Microsoft、GitHub、Confluence、Jira、Asana 和 Box 等平台。(請遵循以下步驟，了解詳細資訊。) 您在工作空間中還沒看到這些功能嗎？請聯絡您的系統管理員，啟用企業搜尋，立即開始使用。

像和隊友對話一樣提問。有了企業搜尋，知識擷取就能轉型成知識交付。您不需要精確知道自己在找什麼，只要用自己的語言提出問題即可 (別忘了在句尾加上問號，這有助於系統理解！)。問題描述越清楚、越具體，得到的結果就越準確。企業搜尋能理解您的提問、連結各種應用程式與資料來源，並在提供結果時即時檢查您的存取權限，確保所有資訊安全無虞。

提供結果意見反應。企業搜尋採用基於公司自有資料的擷取擴增產生 (RAG) 為每次搜尋提供高度相關且個人化的結果。每當您進行搜尋時，都可以透過「讚」或「倒讚」按鈕提供意見反應，幫助我們持續最佳化回應品質。

2. 提出更聰明的問題，獲得更精準的回應

從小我們就學會五個 W 問題：誰 (Who)、什麼 (What)、何時 (When)、在哪裡 (Where)、為什麼 (Why)。這是提問並獲得答案的基礎。Slack 的 AI 搜尋列也是如此運作，所以您只需要想像平常與人對話時如何提問，然後直接輸入即可。

具體說明您要找的內容，才能在第一次搜尋時就精準命中。例如，如果您知道自己正在找的是簡報檔或試算表，請明確指出。

以下是根據您的團隊需求，可能會用來提問的方式：

銷售：Hawksdale 集團的交易進展如何？

工程：我們是如何解決 A 公司報告的系統故障？

行銷：為什麼 Starsdale 產品的上市時間延遲了？

人資：員工出差指南 PDF 中最新的旅館政策是什麼？

3. 像專家一樣掌握搜尋結果

根據您的搜尋，結果可能會包含多個被引用的對話，這時您可能需要進一步挖掘才能找到所需的資訊。與其如此，不如使用篩選器來指定資料來源並縮小搜尋範圍。您可以點擊左側的圖示，選擇您想要參考的特定來源。這樣能幫助您精準鎖定所需的內容。

💡另一個專業提示：如果您沒有得到明確的答案，或是第一次搜尋涵蓋了太多來源，不妨針對結果提出後續問題，進一步精煉您的搜尋內容。

如何開始使用 管理員可以採取簡單步驟，讓企業搜尋更有效地服務團隊： 1. 從痛點著手 與不同團隊溝通，了解他們為何花時間尋找資訊：是要熟悉帳戶歷史、解決客戶問題，還是協助新成員就職。詢問他們哪些環節特別耗時，或在哪些地方覺得難以取得所需資料。這些真實案例能幫助您洞察他們的痛點，從而提供符合需求的解決方案。 2. 與最常使用的應用程式相對應 透過這些交流，找出存放最重要知識的系統。先連結正確的工具，能讓搜尋功能立刻發揮效用。設定簡單，只需花費幾秒鐘。 3. 幫助員工提出能獲得更佳搜尋結果的問題 少許訓練，顯著效果。教導團隊如何使用自然語言搜尋，找到所需資訊。多虧了 Google，以往靠記檔案名稱來搜尋的時代已成過去，您現在可以直接提出真實問題，並獲得帶有引用來源的摘要回覆。額外加分：為了讓大家更快上手，不妨在內部 Slack 頻道分享搜尋提示和祕訣！ 4. 讓您的組織以搜尋為優先 改變管理往往充滿挑戰。為了幫助團隊成功轉型，鼓勵他們在頻道發問或私訊之前，先使用搜尋功能。當企業搜尋成為找答案的預設方式，知識就能在整個組織中更快速地流動起來。

透過 Slack 的企業搜尋功能，全面提升工作效率

開始使用企業搜尋就像提出問題那麼簡單，剩下的全都交給 AI 處理。這是顯著的進步，不再只是輸入提示。現在，所有 Enterprise+ 方案的使用者都能使用這項功能。如果您準備好邁出下一步，現在就試用看看，或聯絡您的 Slack 系統管理員申請存取權限。