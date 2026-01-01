時間是我們最寶貴的資產，但我們卻經常浪費大量時間在搜尋資訊上。事實上，平均每週有 20% 的工作時間都花在查找資料上。Slack 的企業搜尋功能現已整合所有對話、應用程式與資料，打造出一個智慧、可搜尋的資訊中心，無需切換應用程式，即可快速找到所需內容。
學會正確的搜尋方式，能幫您節省時間、減少尋找資訊時的挫折感。準備好最佳化您的搜尋流程了嗎？在這篇文章中，我們將分享實用秘訣與專家秘訣，幫助您充分發揮這項強大新功能的效益。
如何開始使用 Slack 的企業搜尋功能
Slack 搜尋功能可協助您找到與團隊分享的對話和檔案。但資訊分散各處，如果找不到所需內容，就無法有效完成工作。這正是 Slack 為何將搜尋功能全面升級，將 AI 搜尋整合進工作流程中。企業搜尋橫跨整個組織的應用程式與資料庫，讓您在需要的時候，準確找到所需資訊，專注處理真正重要的事情。
1. 搜尋任何內容，找到一切所需
連接所有應用程式與資料。企業搜尋是一個統一的搜尋列，能橫跨您最常使用的應用程式與資料來源進行搜尋，讓您無需離開 Slack 就能查找資訊 (並且完全遵守您的存取權限)。在搜尋結果中點擊資料來源旁的加號圖示，即可搜尋 Salesforce、Google Drive、Microsoft、GitHub、Confluence、Jira、Asana 和 Box 等平台。(請遵循以下步驟，了解詳細資訊。) 您在工作空間中還沒看到這些功能嗎？請聯絡您的系統管理員，啟用企業搜尋，立即開始使用。
像和隊友對話一樣提問。有了企業搜尋，知識擷取就能轉型成知識交付。您不需要精確知道自己在找什麼，只要用自己的語言提出問題即可 (別忘了在句尾加上問號，這有助於系統理解！)。問題描述越清楚、越具體，得到的結果就越準確。企業搜尋能理解您的提問、連結各種應用程式與資料來源，並在提供結果時即時檢查您的存取權限，確保所有資訊安全無虞。
提供結果意見反應。企業搜尋採用基於公司自有資料的擷取擴增產生 (RAG) 為每次搜尋提供高度相關且個人化的結果。每當您進行搜尋時，都可以透過「讚」或「倒讚」按鈕提供意見反應，幫助我們持續最佳化回應品質。
2. 提出更聰明的問題，獲得更精準的回應
從小我們就學會五個 W 問題：誰 (Who)、什麼 (What)、何時 (When)、在哪裡 (Where)、為什麼 (Why)。這是提問並獲得答案的基礎。Slack 的 AI 搜尋列也是如此運作，所以您只需要想像平常與人對話時如何提問，然後直接輸入即可。
具體說明您要找的內容，才能在第一次搜尋時就精準命中。例如，如果您知道自己正在找的是簡報檔或試算表，請明確指出。
以下是根據您的團隊需求，可能會用來提問的方式：
- 銷售：Hawksdale 集團的交易進展如何？
- 工程：我們是如何解決 A 公司報告的系統故障？
- 行銷：為什麼 Starsdale 產品的上市時間延遲了？
- 人資：員工出差指南 PDF 中最新的旅館政策是什麼？
3. 像專家一樣掌握搜尋結果
根據您的搜尋，結果可能會包含多個被引用的對話，這時您可能需要進一步挖掘才能找到所需的資訊。與其如此，不如使用篩選器來指定資料來源並縮小搜尋範圍。您可以點擊左側的圖示，選擇您想要參考的特定來源。這樣能幫助您精準鎖定所需的內容。
💡另一個專業提示：如果您沒有得到明確的答案，或是第一次搜尋涵蓋了太多來源，不妨針對結果提出後續問題，進一步精煉您的搜尋內容。
透過 Slack 的企業搜尋功能，全面提升工作效率
開始使用企業搜尋就像提出問題那麼簡單，剩下的全都交給 AI 處理。這是顯著的進步，不再只是輸入提示。現在，所有 Enterprise+ 方案的使用者都能使用這項功能。如果您準備好邁出下一步，現在就試用看看，或聯絡您的 Slack 系統管理員申請存取權限。
