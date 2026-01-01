轉型

適用於客戶支援的 Slack：Slack 社群紐約分會專家分享秘訣

聽 Slack 專家分享如何充分運用 Slack 提供客戶支援。

作者：Jacob Gross2025 年 9 月 30 日圖片作者：Zoe Berger

閱讀時間：4 分鐘

自建立以來Slack 社群已迎來全球數千名參與者參加由 Slack 社群領導者主辦的各種社群活動。這些活動涵蓋廣泛的 Slack 相關主題，包括 Slack 介紹、應用程式整合、特定產業使用案例、Dreamforce 要點回顧等。無論你是終端使用者、專家、新手、開發人員還是管理員，或者也許只是想進一步瞭解 Slack，我們都誠邀你參加 Slack 社群活動。

最近，我們的紐約分會舉辦了一場名為「Slack 客戶支援領導者」的活動，由來自 Thena 的 Jared Gaynes、BrydSara DillonClayGeorge Dilthey 三位 Slack 愛好者主講，並由 Slack 社群紐約分會共同領導者，同時也是 Tightknit 共同創辦人暨執行長的 Zach Hawtof 主導。

會上主要討論了團隊如何在企業對企業領域提供客戶支援，以及 Slack 如何協助支援團隊在與客戶維持緊密關係的同時取得成功。Peter Burger 等與會者認為這是一次與紐約分會社群成員見面交流的寶貴機會。

Peter Burger

「Slack 社群活動提供一個絕佳的論壇，讓我們可以瞭解最新的 Slack 最佳實務。」

Slack 如何推動組織與客戶關係的變革

此次活動探討了很多觀點和案例，並介紹了不同規模和領域的團隊如何運用 Slack 推動正向改變、維持客戶滿意度以及提高營運效率。不過，不要只聽我們的片面之詞，以下是講者們在討論過程中分享的部分內容。

問題：如何運用 Slack 改善客戶支援服務？

Jared：我們一開始沒辦法追蹤和管理客戶支援對話，Thena 於是以各個 Slack Connect 客戶頻道為基礎，建立了管理客戶問題的功能，確保問題得到解答。
Sara：我們所有客戶都喜愛 Slack，因為透過 Slack，他們可以在工作過程中順暢地與他人交流溝通。我們協助客戶善用在 Slack 收集的機構知識，讓客戶的組織上下都能取得來自公開頻道的大量資訊。
George：我是 Clay 支援部門負責人。我們利用有針對性的資料和自動化 GTM 拓展服務協助客戶成長。我們的創辦人建立了 Slack 社群，在客戶已用得得心應手的平台上與他們交流，協助公司發掘潛在客戶。我們的目標不僅是為客戶提供支援，還要讓他們能夠互相幫助。目前，客戶可以在我們的 Slack 社群中搜尋問題的記錄，因此可以為彼此伸出援手。有時候，比起我們的支援團隊，一些客戶甚至可以更快解答其他客戶的問題。有了社群，我們還能看到其他人在各自頻道中提出的問題。

 

Sara Dillon

「Slack 非常適合用於客戶支援，因為它的對話串資料結構，我們可以與客戶順暢溝通並掌握清晰脈絡，不需要往返電子郵件。」

問題：在發布解決方案前，是否會內部自行測試 (即使用自家解決方案)？

George：目前我全神貫注在如何運用 AI 建立知識庫上，以提供支援並減少支援專員需要處理的支援單。很多重要問題都有答案可循，但需要識別和整理，讓客戶可以輕鬆取得。

問題：客戶成功指標是什麼？

Sara：留住客戶非常重要。我們希望改善 Slack 的設計和應用，提供更優質的 Slack 使用體驗。為此，我們量身打造應用程式，讓客戶團隊維護 Slack 空間、開發客戶入門機器人以改善客戶體驗，並建立自訂工作流程，讓客戶能夠更有效地在 Slack 上與他們的客戶互動。
Jared：快速回應和解決固然重要，但我個人認為建立融洽的關係也很重要。前幾天我們簽下了一位大客戶，當時我們正在說服對方採用我們的產品，我注意到其中一位主要利害關係人的個人照片是她的小狗。於是我傳送私訊給她，從她的小狗切入對話，現在我們已成為朋友，而這透過電子郵件或電話很難做到。

Jared Gaynes

「Slack 通訊是衡量客戶關係是否融洽的最佳指標之一。」

問題：什麼會徹底改變 Slack 客戶支援？

George：Clay 的採用率很高，還一直產出大量優質內容，但問題是，由於可以產生的內容量十分龐大，我們需要有效的策略將這些內容轉化為知識型文章。

George Dilthey

「我想將 Slack 社群作為資訊來源，以此建構 AI 知識庫。」

問題：怎樣算是活躍客戶？

Jared：如果有在 Slack 中與客戶溝通，表示就算意見回饋是負面的，客戶至少有在嘗試使用我們的產品。我們有大約 600 個 Slack 頻道，因此我們表現良好，還在不斷強化優勢。

在 Slack 社群找到你的位置

無論你是新手或專家，我們誠摯邀請所有人加入我們的社群，成為支持 Slack 群策群力的一份子。

這則貼文有幫助嗎？

0/600

超讚！

非常感謝你提供意見回饋！

知道了！

感謝你提供意見回饋。

糟糕！我們遇到問題了。請稍後再試一次！

繼續閱讀

生產力

更快找到所需資訊：在 Slack 中使用企業搜尋的提示和祕訣

在不打斷工作流程的情況下，快速找到所有對話、應用程式和資料中的所需內容。

新消息

我們如何建立安全且私密的 Slack AI

新消息

運用 Slack 的代理和 AI 創新功能，用比以往更聰明快速的方式處理工作

Slack 帶來 Agentforce、第三方代理以及全新的專用 Slack AI 功能，改變了團隊的工作方式。

新消息

運用 Slack 提升銷售業績

瞭解 Slack Sales Elevate 如何協助主管制定明智決策並獲得更多贏面