Slack 在 Dreamforce 發布代理時代的創新技術

在今年的 Dreamforce 上，一切都與代理有關。Slack 和 Salesforce 以讓工作更輕鬆不費力為宗旨，將數位代理和專門打造的 AI 帶入全球領先的對話式工作作業系統 Slack 中，改變我們的工作方式。

要想在代理協助完成工作的時代取勝，各大組織都需要一個工作作業系統，也就是一個對話式平台，將員工、資料、應用程式和代理集中在一個專用空間。在 Dreamforce 大會，我們將上台分享如何與代理協作、利用 AI 提升生產力，以及自動將 Salesforce CRM 帶入你的全方位工作作業系統 Slack 中。

Slack 執行長 Denise Dresser 表示：「Slack 由代理驅動的工作作業系統不是換個工作方式而已，而是重新定義什麼是『以更聰明的方式工作』。我們超越了傳統的協作方式。每天都有數百萬個團隊使用專門打造的 AI 將客戶資料和自動化功能順暢整合到工作流程中 (現在還能整合代理)。現今的工作環境日益複雜，要真正達到高生產力，需要一個為未來工作型態打造的工作作業系統，那就是 Slack。」

以下讓你搶先瞭解我們將在 Dreamforce 上發表的創新技術，有助於在代理時代將工作變得更簡單愉快，還能提高生產力。

「不只是把工作完成而已，還要讓生產力更上層樓，推動每個團隊和部門交出漂亮成績和業務發展。」 Slack 執行長 Denise Dresser

Slack 是人類與代理合作的對話介面

想像一下這樣的場景，你可以和 CRM 對話，要求 CRM 更新帳戶記錄或回覆服務案例。有了 Agentforce，這些都可以成真。Agentforce 是一套 Salesforce 工具，可建立和自訂代理，包括 Customer 360 中一系列的代理。

從應用程式到自動化 AI 代理，Slack 這個工作作業系統整合了所有企業工具，讓團隊可以輕鬆地與 Agentforce 代理協作，以更快的速度完成工作。在你使用 Slack 中的專用使用者介面 (UI) 完成交易、建立行銷活動、管理客戶服務案例和處理其他工作時，隨時可以尋求代理的協助。你可以使用自然語言與這些代理輕鬆互動，無論是提出問題還是發出指令都沒問題。

使用 Slack 中的 Agentforce，即可直接在 Slack 中向 Agentforce 提問，這樣就能收到根據 Salesforce 中的 CRM 資料和 Slack 中的對話資料提供的可靠答案。Agentforce 可以提供最新的機會資訊、對後續步驟提出建議、建立電子郵件草稿和訂定行動方案，然後你就能直接在 Slack 頻道或訊息中分享這些深入分析資料。

所有 Agentforce 代理都可以在 Slack 中為組織的團隊做出推斷、協調任務，並協助提供個人化體驗。例如，Agentforce Sales Coach 可以在交易情境中自主協助銷售人員進行角色扮演，並提供個人化且客觀的意見回饋，協助他們提升技能。

我們的工作作業系統還可以支援第三方代理和助理。你可以在 Slack 的專用 UI 中與第三方代理和助理對話，就能在代理或助理協助下取得草稿內容、市場調查資料，還能擷取檔案和產生檔案摘要。

你也可以選擇使用專門設計的 API 建立自訂代理，或從 Slack Marketplace 中數量不斷增加的 AI 應用程式中安裝其中一款，即可取得第三方代理。Slack Marketplace 集結了 Slack 應用程式、代理和 AI 助理，目前提供的應用程式包括 Adobe Express、Cohere 和 Writer。不久之後，你還能存取 Anthropic 的 Claude、Perplexity 等等。

將所有這些代理帶入 Slack 的工作作業系統後，每個團隊一整天都有代理從旁協助處理手頭上的所有工作，就能有更多時間專注在有助於加深客戶關係和增加營收的高價值活動上。

Slack Marketplace 上已推出第三方代理，未來還會有更多。Agentforce 則將於 2024 年 10 月在 Slack 中推出 Beta 版。

有了簡單又強大的 AI，工作事半功倍還省時

AI 正徹底改變我們工作的方式。事實上，在使用 AI 的辦公室人員中，有 80% 表示 AI 可以幫助提高生產力。自從 Slack AI 發布以來，我們的內部資料顯示，客戶已產生超過 6 億則訊息摘要，總共為使用者節省了 110 萬小時。這些生產力的提升就是擁有 AI 工作作業系統的具體成果。我們將持續在 Slack 中開發更多生成式 AI 功能，以協助所有團隊以更聰明快速的方式工作。

我們最新的功能之一是 Slack 微型會議記錄。有了這項功能，下次參加團隊的微型會議時，可以使用 AI 擷取重點和行動項目，以便專注手頭上的工作及處理後續步驟。它的運作方式是，當你將 Slack AI 帶入微型會議後，Slack AI 會在 Slack 畫板中建立摘要和記錄，當中包含微型會議中的引文、行動項目、分享的檔案，以及對話音軌的文字轉出記錄和分享的訊息。頻道中的每個人都可以存取這些記錄。

我們還將推出一種簡單好用的工作流程建立工具使用方式，即無程式碼工作流程建立工具。使用者只需使用對話提示，即可設定省時的自動化工作，例如「設定在每週一上午 9:00 提醒我的團隊更新」。幾秒鐘之內，Slack AI 和工作流程建立工具就會產生一個工作流程，你可以先修改和編輯一下，然後再發布。

最後，我們改進了 Slack AI 的搜尋功能，可以產生更豐富、更符合需要的查詢答案。除了搜尋訊息和頻道中分享的對話之外，搜尋功能也可以從上傳的文件、畫板、剪輯的文字轉出記錄，以及你在 Slack 中可以存取的其他檔案和應用程式中找到答案。

Slack AI 現在已在所有 Slack 付費方案中以付費擴充套件形式提供。

將 Salesforce 資料帶入 Slack，締造更出色的業務成果

Slack 是數百萬人每天工作的地方，也是供你的團隊進行重要客戶相關對話的平台。但是，為了跟上客戶不斷提高的期望，團隊需要能夠一起高效工作，共同利用對話和 CRM 完整地瞭解客戶。這時候，將 Salesforce CRM 資料帶入 Slack 工作作業系統正是絕佳方法，這樣更能協調一致並加快決策速度。

我們推出了 Salesforce 頻道，這是一種新型的 Slack 頻道，可將來自 Salesforce 記錄的 CRM 資料 (包括機會、案例和自訂物件) 帶入 Slack。當每個討論和決策都與記錄相連時，團隊就可以更快地做出以資料為依據的決策。例如，帳戶團隊可以使用這些頻道來掌握客戶的概況、制定處理複雜問題的策略，以及與法律和財務部門的合作夥伴協作，更有效率地管理請求與核准。

不僅如此，有了 Salesforce 頻道就不再需要在 Slack 和 Salesforce 之間切換，因為可以直接在 Slack 中存取和更新客戶資料。再加上還有 Slack AI 摘要，讓你可以從 Salesforce 頻道的團隊討論中取得有關客戶的最新重點。不久之後，這些頻道還將能在 Salesforce UI 中使用，讓團隊成員無論各自身在何處，都能一起工作並保持同調。

幾個月後，小企業將可透過 Starter Suite 使用 Salesforce 頻道。該套件還包含預先建立的範本和可直接使用的 Salesforce CRM 工具，專為新興企業的獨特需求設計。這些解決方案可順暢整合至 Slack 的工作作業系統，讓小企業輕鬆整理資料、管理客戶關係，並獲得與業務相關的寶貴深入分析。

目前 Slack Sales Elevate 客戶可使用 Salesforce 頻道。幾個月後，Salesforce Starter Suite 也會包含 Salesforce 頻道。

「團隊能夠以客戶資料為基礎進行對話，有效率地齊心合作，這將徹底改變一切，並為我們的業務帶來極大優勢。這代表我們可以更好地針對客戶進行協調，我們的團隊也將能為客戶創造更多價值。」 Snyk 公司資訊系統副總裁 Ariel Sakin

使用 Slack 範本實行和擴展專案與計畫

無論是要整個企業採用 Slack，還是從幾個團隊開始小規模試用，快速引入和長期成功的關鍵都在於維持流程標準化。我們在工作作業系統中建立了 Slack 範本，讓你的團隊能輕鬆上手。

即將推出的範本可協助團隊更快速地處理所有類型的工作，包括管理專案和將協助請求分類。範本依據用途設計，你可以根據業務問題，選擇預先設定的頻道、畫板、清單和工作流程範本。這些立即可用的解決方案已有常見工作的架構，還不太需要額外設定，讓你可以輕鬆開始專案。

只需按一下，任何人都能建立工作專用的結構化頻道，當中格式一致，還提供預先填入的清單和畫板詳細資料，以及預先建立的工作流程。假設你將要重新發布網站，你可以取得所需的一切以著手開始，包括專屬頻道、專案概覽、集中式追蹤工具，以及每週更新摘要和狀態快訊。當你在這些頻道中加入 AI、應用程式和資料後，團隊就能充分發揮生產力潛能。

Slack 範本將於 2024 年 10 月推出。

如果你無法參加 Dreamforce，請觀看我們在 LinkedIn Live 上的 Slack 主題演講，進一步觀看示範、使用 Slack 發揮最佳工作表現的客戶案例，以及未來創新技術公告。你也可以稍後在 Salesforce+ 上觀看我們的主題演講。

上述內容僅供參考。請勿根據提供的資訊做出購買決策。任何產品或功能之開發、發布和時間安排由 Slack 全權決定，而且可能會有所變動。