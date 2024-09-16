Slack revela las innovaciones para la era de la IA agéntica en Dreamforce

Este año, en Dreamforce, los agentes serán los protagonistas. Slack y Salesforce están cambiando la forma de trabajar mediante la simplificación de las tareas y la incorporación de agentes digitales e IA diseñada con una finalidad específica al sistema operativo de trabajo conversacional líder a nivel mundial: Slack.

Para tener éxito en la era del trabajo impulsado por agentes, todas las organizaciones necesitan un sistema operativo de trabajo (una plataforma conversacional que reúna a las personas, los datos, las aplicaciones y los agentes en un espacio exclusivo). En Dreamforce, compartiremos cómo puedes colaborar con los agentes, aumentar la productividad con la IA e incorporar de forma automática Salesforce CRM a Slack, tu sistema operativo de trabajo integral.

«El sistema operativo de trabajo de Slack, impulsado por agentes, está redefiniendo el concepto de trabajar de forma más inteligente y no solo de forma diferente», afirmó Denise Dresser, directora general de Slack. «Va mucho más allá de la colaboración. Todos los días, millones de equipos utilizan las ventajas de la IA diseñada con una finalidad específica, con datos de clientes, automatización y ahora con agentes integrados a la perfección en el flujo de trabajo. En el actual entorno de trabajo cada vez más complejo, para lograr una verdadera productividad se requiere un sistema operativo de trabajo desarrollado con el futuro del trabajo en mente, y ese es Slack».

Echa un vistazo a las innovaciones que anunciaremos en Dreamforce que ayudarán a que el trabajo sea más simple y agradable y así ser más productivos en la era agéntica.

«No se trata solo de realizar el trabajo, sino de alcanzar nuevos niveles de productividad para impulsar los resultados y hacer crecer el negocio de todos los equipos y departamentos». Denise Dresser Directora general, Slack

Slack es la interfaz de conversación para los seres humanos que trabajan con agentes

Imagina una realidad en la que puedes hablar con tu CRM y pedirle que actualice el registro de una cuenta o que responda a un caso de servicio. Eso es posible con Agentforce, un conjunto de herramientas de Salesforce que permiten crear y personalizar agentes, junto con una serie de agentes en Customer 360.

Gracias a que Slack es un sistema operativo de trabajo que se integra con todas las herramientas de tu empresa, desde aplicaciones hasta agentes de IA autónomos, los equipos pueden colaborar fácilmente con agentes de Agentforce para finalizar el trabajo más rápido. Estos agentes trabajan junto a ti para cerrar negociaciones, crear campañas, gestionar casos de atención al cliente y mucho más mediante una interfaz de usuario (IU) exclusiva en Slack. Puedes interactuar con facilidad con estos agentes utilizando lenguaje natural para hacer preguntas o dar órdenes.

Utiliza Agentforce en Slack. Puedes hacerle preguntas a Agentforce directamente desde Slack y recibirás respuestas confiables basadas en tus datos de CRM en Salesforce y tus datos conversacionales en Slack. Agentforce puede brindarte información actualizada sobre oportunidades, sugerirte próximos pasos, redactar correos electrónicos y crear planes de acción, y luego puedes compartir esta información directamente en los canales o mensajes de Slack.

Todos los agentes de Agentforce pueden razonar, organizar tareas y ayudar a brindar experiencias personalizadas a todos los equipos de tu organización en Slack. Por ejemplo, Agentforce Sales Coach puede ofrecer juegos de roles de forma autónoma en el marco de una negociación y brindar comentarios objetivos y personalizados para ayudar a un vendedor a mejorar sus habilidades.

Nuestro sistema operativo de trabajo también es compatible con asistentes y agentes de terceros. Puedes comunicarte con asistentes y agentes de terceros en la misma IU exclusiva en Slack para obtener ayuda para redactar contenido, visualizar información relativa a investigaciones de mercado y buscar archivos y resumir su contenido.

También tienes la opción de crear agentes personalizados con API diseñadas con una finalidad específica y de instalar agentes de terceros de una lista cada vez mayor de aplicaciones con IA de Slack Marketplace, un centro de aplicaciones, asistentes y agentes de IA de Slack. Las aplicaciones disponibles a la fecha incluyen Adobe Express, Cohere y Writer. Muy pronto tendrás acceso a Claude de Anthropic, Perplexity y muchas aplicaciones más.

La incorporación de todos estos agentes al sistema operativo de trabajo de Slack implica que cada equipo puede recurrir a ellos a lo largo del día para que los ayuden con cualquier tarea que necesiten, lo que permite que los equipos tengan más tiempo para centrarse en actividades de valor agregado que los ayuden a profundizar las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos.

Ya hay agentes de terceros disponibles en Slack Marketplace y muy pronto se agregarán más. La versión beta de Agentforce estará disponible en Slack en octubre de 2024.

Trabaja de forma más inteligente y ahorra tiempo con una IA potente y sencilla

La IA está cambiando sustancialmente la manera de trabajar. De hecho, el 80 % de los trabajadores de oficina que utilizan IA dicen que mejora su productividad. Desde el lanzamiento de IA de Slack, nuestros datos internos muestran que los clientes resumieron más de 600 millones de mensajes, lo que les permitió ahorrar 1,1 millones de horas colectivas entre todos los usuarios. Esas mejoras en términos de productividad son el resultado concreto de contar con un sistema operativo de trabajo con IA. Y seguiremos trabajando para desarrollar más capacidades de IA en Slack que ayuden a los equipos a trabajar de forma más inteligente y rápida.

Una de nuestras últimas capacidades son las notas de las juntas de Slack. La próxima vez que realices una junta con tu equipo, puedes utilizar IA para registrar la información clave y los elementos de acción y así poder centrarte en el trabajo en cuestión y ocuparte de los próximos pasos. Funciona de este modo: cuando utilizas IA de Slack en una junta, esta crea un resumen y notas en un Slack canvas, con citas, elementos de acción, archivos compartidos y una transcripción de los audios y mensajes de la conversación que se compartieron en la junta. Todas las personas del canal tienen acceso a estas notas.

Además, presentamos una manera accesible de utilizar el Generador de flujos de trabajo, nuestra herramienta de generación de flujos de trabajo sin código. Los usuarios pueden configurar automatizaciones para ahorrar tiempo simplemente utilizando indicaciones conversacionales, por ejemplo, «establecer un recordatorio para pedirle a mi equipo actualizaciones todos los lunes a las 9:00». En segundos, IA de Slack y el Generador de flujos de trabajo generarán un flujo de trabajo que podrás optimizar y editar antes de publicarlo.

Por último, mejoramos la funcionalidad de búsqueda de IA de Slack para que puedas obtener respuestas más amplias y relevantes a tus consultas. Además de analizar las conversaciones compartidas en tus mensajes y canales, la búsqueda también podrá encontrar respuestas en documentos subidos, canvas, transcripciones de clips y otros archivos y aplicaciones a los que tengas acceso en Slack.

IA de Slack ya está disponible como un complemento de pago en todos los planes de pago de Slack.

Obtén mejores resultados comerciales incorporando tus datos de Salesforce a Slack

Slack es el motor del trabajo de millones de personas todos los días. Es el lugar donde tu equipo mantiene conversaciones importantes sobre los clientes. Sin embargo, para estar a la altura de las expectativas cada vez mayores de los clientes, es necesario que los equipos puedan trabajar juntos de forma eficiente, con un conocimiento exhaustivo y compartido de los clientes en diferentes conversaciones y CRM. Incorporar los datos de CRM de Salesforce al sistema operativo de trabajo de Slack es una excelente manera de impulsar una mayor coordinación y agilizar la toma de decisiones.

Comienza a utilizar los canales de Salesforce, un nuevo tipo de canal de Slack que incorpora a Slack los datos de CRM de los registros de Salesforce, lo que incluye oportunidades, casos y objetos personalizados. Cuando cada conversación y decisión se vincula con un registro, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos más rápido. Por ejemplo, los equipos de cuentas pueden utilizar estos canales para obtener un resumen general sobre su cliente, diseñar estrategias para abordar problemas complejos, y administrar solicitudes y aprobaciones de forma más eficiente con los socios de los departamentos jurídico y financiero.

Los canales de Salesforce también eliminan la necesidad de cambiar entre Slack y Salesforce porque puedes acceder a los datos de los clientes y actualizarlos directamente desde Slack. Además, con los resúmenes de IA de Slack, puedes obtener los aspectos destacados más recientes de las conversaciones de los equipos sobre los clientes que se dan en los canales de Salesforce. Muy pronto estos canales también estarán disponibles en la IU de Salesforce, lo que permitirá a los equipos trabajar juntos y mantenerse sincronizados sin importar desde dónde estén trabajando.

Las pequeñas empresas podrán usar los canales de Salesforce con Starter Suite en los próximos meses. Este paquete también incluye plantillas predefinidas y herramientas de Salesforce CRM listas para usar diseñadas para las necesidades específicas de las empresas en crecimiento. Estas soluciones se integran a la perfección dentro del sistema operativo de trabajo de Slack, lo que permite a las pequeñas empresas organizar los datos con facilidad, administrar las relaciones con los clientes y obtener información importante sobre su negocio.

Los canales de Salesforce ya están disponibles para los clientes de Slack Sales Elevate y estarán incluidos en Salesforce Starter Suite en los próximos meses.

«La posibilidad de que los equipos trabajen juntos de forma eficiente, con conversaciones basadas en datos de los clientes, es una solución innovadora y una ventaja enorme para nuestra empresa. Al estar mejor sincronizados en torno a los clientes, nuestros equipos podrán ofrecerles un mayor valor». Ariel Sakin Vicepresidente de Sistemas de Información Corporativos, Snyk

Implementa y potencia proyectos y programas con plantillas de Slack

Ya sea que estés implementando Slack en toda tu empresa o comenzando gradualmente con algunos equipos, la clave para una implementación rápida y para tener éxito a largo plazo es mantener la estandarización en los procesos. Incorporamos plantillas de Slack en el sistema operativo de trabajo para que tus equipos puedan ponerse manos a la obra con facilidad.

Muy pronto las plantillas ayudarán a los equipos a trabajar más rápido en todo tipo de tareas, lo que incluye administrar proyectos y clasificar solicitudes de ayuda. Las plantillas se seleccionan según el caso de uso, con canales, canvas, listas y flujos de trabajo preconfigurados basados en el problema de la empresa. Estas soluciones innovadoras ofrecen una configuración lista para usar con un marco para tareas comunes, lo que permite iniciar un proyecto con facilidad.

Con tan solo un clic, cualquier persona podrá crear un canal estructurado para su trabajo con un formato uniforme, detalles predefinidos para listas y canvas, y flujos de trabajo prediseñados. Supongamos que estás por relanzar un sitio web: puedes acceder a todo lo que necesitas para comenzar el trabajo, lo que incluye un canal exclusivo, información general del proyecto, un rastreador centralizado y resúmenes de actualizaciones semanales y alertas de estado. Y cuando incorpores IA, aplicaciones y datos en estos canales, los equipos podrán alcanzar su máximo potencial de productividad.

Las plantillas de Slack estarán disponibles en octubre de 2024.

Si no puedes asistir a Dreamforce, acompáñanos en la transmisión en vivo por LinkedIn de la presentación de Slack para conocer más sobre demostraciones, ejemplos de cómo nuestros clientes utilizan Slack para trabajar mejor y anuncios sobre las próximas innovaciones. También podrás ver nuestra presentación más tarde en Salesforce+.

La información anterior se proporciona con fines informativos. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.