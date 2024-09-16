Slack svela le innovazioni per l'era degli agenti digitali a Dreamforce

Quest'anno il tema principale di Dreamforce sono gli agenti. Slack e Salesforce stanno trasformando il nostro modo di lavorare “togliendo il lavoro dal lavoro”, integrando agenti digitali e funzionalità IA appositamente progettate nel sistema operativo di lavoro conversazionale leader a livello mondiale, Slack.

Per avere successo nell'era del lavoro basato sugli agenti, ogni organizzazione ha bisogno di un sistema operativo di lavoro, una piattaforma conversazionale che riunisca persone, dati, app e agenti in uno spazio dedicato. A Dreamforce, saliremo sul palco per condividere come collaborare con gli agenti, aumentare la produttività con l'intelligenza artificiale e integrare automaticamente Salesforce CRM in Slack, il sistema operativo di lavoro completo.

“Il sistema operativo di lavoro basato sugli agenti di Slack sta ridefinendo come lavorare in modo più intelligente, non solo in modo diverso”, ha affermato Denise Dresser, CEO di Slack. “Siamo andati oltre la collaborazione: ogni giorno, milioni di team sfruttano la potenza dell'intelligenza artificiale integrando perfettamente i dati dei clienti, l'automazione e ora gli agenti digitali nel loro flusso di lavoro. Per affrontare le sfide sempre più complesse del moderno ambiente di lavoro, la vera produttività richiede un sistema operativo progettato per il futuro del lavoro, e questo è Slack.”

Ecco un'anteprima delle innovazioni che annunceremo a Dreamforce che contribuiranno a rendere il lavoro più semplice, più piacevole e più produttivo nell'era degli agenti digitali.

“Non si tratta solo di portare a termine il lavoro. Si tratta di raggiungere nuovi livelli di produttività per ottenere risultati e far crescere il business per ogni team e reparto.” Denise Dresser CEO, Slack

Slack è l'interfaccia conversazionale per gli utenti che lavorano con gli agenti

Immagina una realtà in cui puoi parlare con il CRM e chiedergli di aggiornare il record di un account o rispondere a una richiesta di supporto. Questo ora è possibile con Agentforce, un set di strumenti Salesforce per la creazione e la personalizzazione degli agenti, insieme a una suite di agenti in Customer 360.

Poiché Slack è un sistema operativo di lavoro che si integra con tutti gli strumenti aziendali, dalle app agli agenti IA autonomi, i team possono collaborare facilmente con gli agenti Agentforce per svolgere il lavoro più rapidamente. Questi agenti lavorano al tuo fianco mentre concludi trattative, crei campagne, gestisci casi di assistenza clienti e altro ancora attraverso un'interfaccia utente dedicata in Slack. Puoi interagire facilmente con questi agenti utilizzando il linguaggio naturale per porre domande o impartire comandi.

Analizziamo Agentforce in Slack. Puoi porre domande ad Agentforce direttamente in Slack e riceverai risposte affidabili basate sui dati CRM in Salesforce e sui dati delle conversazioni in Slack. Agentforce può aggiornarti sulle opportunità, suggerire i passi successivi, creare bozze di e-mail e creare piani d'azione, consentendoti quindi di condividere queste informazioni direttamente nei canali o nei messaggi di Slack.

Tutti gli agenti Agentforce sono in grado di ragionare, orchestrare attività e contribuire a offrire esperienze personalizzate ai team dell’organizzazione in Slack. Ad esempio, Agentforce Sales Coach può coordinare autonomamente i giochi di ruolo nel contesto di una trattativa e fornire feedback personalizzati e oggettivi per aiutare un venditore a migliorare le proprie capacità.

Il nostro sistema operativo di lavoro supporta anche assistenti e agenti terzi. Puoi comunicare con questi nella stessa interfaccia utente dedicata in Slack per ottenere aiuto per la stesura di contenuti, l’analisi di ricerche di mercato e il recupero e riepilogo di file.

Hai anche la possibilità di creare agenti personalizzati con API appositamente progettate e installare agenti terzi da un elenco sempre più ampio di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale in Slack Marketplace, un hub per agenti, assistenti IA e app di Slack. Le applicazioni attualmente disponibili includono Adobe Express, Cohere e Writer, a cui presto si aggiungeranno Anthropic Claude, Perplexity e molte altre.

Integrando tutti questi agenti nel sistema operativo di lavoro di Slack, ogni team li avrà al proprio fianco tutto il giorno per aiutare con qualsiasi attività da svolgere, liberando tempo per concentrarsi su attività strategiche che aiutano a consolidare le relazioni con i clienti e ad aumentare le entrate.

Gli agenti terzi sono ora disponibili in Slack Marketplace, con altri in arrivo a breve. Agentforce sarà in versione beta in Slack a ottobre 2024.

Lavora in modo più intelligente e risparmia tempo con un'IA semplice e potente

L’intelligenza artificiale sta cambiando radicalmente il modo in cui lavoriamo. Infatti, l’80% dei lavoratori di ufficio che utilizzano l’IA afferma che migliora la produttività. Dal rilascio dell’IA di Slack, i nostri dati interni mostrano che i clienti hanno riepilogato più di 600 milioni di messaggi, risparmiando complessivamente 1,1 milioni di ore per gli utenti. Questi aumenti di produttività sono il risultato concreto di un sistema operativo di lavoro basato sull’IA. Inoltre, continuiamo a sviluppare altre funzionalità di IA generativa in Slack per aiutare i team a lavorare in modo più intelligente e veloce.

Tra le funzionalità più recenti ci sono le note per gli incontri di Slack. La prossima volta che partecipi a un incontro con il tuo team, puoi utilizzare l'IA per acquisire informazioni chiave e azioni da intraprendere in modo da poter rimanere concentrato sul lavoro da svolgere e affrontare i passi successivi. Ecco come funziona: quando attivi l’IA di Slack in un incontro, crea un riepilogo e le note in un canvas di Slack, con citazioni, azioni, file condivisi e una trascrizione della traccia audio della conversazione e dei messaggi condivisi nell’incontro. Tutti i membri del canale hanno accesso a queste note.

Stiamo anche introducendo un modo accessibile per utilizzare Workflow Builder, il nostro strumento di creazione di workflow senza codice. Gli utenti possono configurare automazioni utili semplicemente utilizzando prompt conversazionali, come “imposta un promemoria per chiedere aggiornamenti al mio team ogni lunedì alle 9:00”. In pochi secondi, l’IA di Slack e Workflow Builder genereranno un workflow che potrai perfezionare e modificare prima della pubblicazione.

Infine, abbiamo migliorato la ricerca dell’IA di Slack in modo che possa generare risposte più complete e pertinenti alle tue domande. Oltre a esaminare le conversazioni condivise nei tuoi messaggi e canali, la ricerca troverà le risposte anche in documenti caricati, canvas, trascrizioni di clip e altri file e app a cui hai accesso in Slack.

L’IA di Slack è ora disponibile come componente aggiuntivo a pagamento per tutti i piani a pagamento di Slack.

Ottimizza i risultati integrando i dati di Salesforce in Slack

Slack è il cuore del lavoro per milioni di persone ogni giorno. È dove il tuo team ha conversazioni importanti sui clienti. Ma per tenere il passo con le crescenti aspettative dei clienti, i team devono essere in grado di lavorare insieme in modo efficiente, con una visione completa e coerente del cliente attraverso conversazioni e CRM. L’integrazione dei dati di Salesforce CRM nel sistema operativo di lavoro di Slack è un modo efficace per favorire un migliore allineamento e un processo decisionale più rapido.

I canali Salesforce sono un nuovo tipo di canale di Slack che consente di integrare i dati CRM dei record di Salesforce, inclusi opportunità, casi e oggetti personalizzati, direttamente in Slack. Quando ogni discussione e decisione è collegata a un record, i team possono prendere decisioni basate sui dati più rapidamente. Ad esempio, i team di account possono utilizzare questi canali per ottenere una panoramica dei propri clienti, definire strategie su come affrontare questioni complesse e gestire richieste e approvazioni in modo più efficiente con i partner dei reparti legali e finanziari.

I canali Salesforce eliminano inoltre la necessità di passare da Slack a Salesforce perché puoi accedere e aggiornare i dati dei clienti direttamente in Slack. E con i riepiloghi dell’IA di Slack, puoi ottenere i punti salienti delle discussioni del team sui clienti nei canali Salesforce. Presto questi canali saranno disponibili anche nell'interfaccia utente di Salesforce, consentendo ai team di collaborare e rimanere sulla stessa lunghezza d'onda, indipendentemente da dove lavorano.

Le piccole imprese potranno utilizzare i canali Salesforce con Starter Suite nei prossimi mesi. La suite include anche modelli predefiniti e strumenti Salesforce CRM pronti all'uso progettati per le esigenze specifiche delle aziende in crescita. Queste soluzioni si integrano perfettamente nel sistema operativo di lavoro di Slack, consentendo alle piccole imprese di organizzare facilmente i dati, gestire le relazioni con i clienti e ottenere informazioni preziose sulla propria attività.

I canali Salesforce sono disponibili subito per i clienti di Slack Sales Elevate e saranno inclusi in Salesforce Starter Suite nei prossimi mesi.

“La possibilità per i team di lavorare insieme in modo efficiente, con conversazioni basate sui dati dei clienti, rappresenta un punto di svolta e un vantaggio incredibile per la nostra azienda. Riuscendo a rimanere concentrati e allineati, i nostri team saranno in grado di offrire più valore ai clienti.” Ariel Sakin Vicepresidente, Corporate Information Systems, Snyk

Implementa e adatta progetti e programmi con i modelli di Slack

Che tu intenda distribuire Slack in tutta l'azienda o iniziare in piccolo con un paio di team, la chiave per un'implementazione rapida e un successo a lungo termine è mantenere la standardizzazione dei processi. Abbiamo integrato i modelli di Slack nel sistema operativo di lavoro per consentire ai team di partire con il piede giusto.

Presto disponibili, i modelli aiuteranno i team a completare più velocemente tutti i tipi di attività, inclusa la gestione dei progetti e la valutazione delle richieste di assistenza. I modelli sono organizzati per caso d'uso, con canali, canvas, elenchi e workflow preconfigurati personalizzati in base al problema aziendale. Queste soluzioni pronte all'uso forniscono una configurazione con la struttura per le attività comuni e consentono di semplificare l'avvio dei progetti.

Con un semplice clic, chiunque sarà in grado di creare un canale strutturato per il proprio lavoro con formattazione coerente, dettagli precompilati per elenchi e canvas e workflow predefiniti. Supponiamo che tu voglia rilanciare il tuo sito web: puoi accedere a tutto ciò di cui hai bisogno per avviare il lavoro, inclusi un canale dedicato, la panoramica del progetto, un tracker centralizzato, i riepiloghi degli aggiornamenti settimanali e gli avvisi sullo stato. E integrando intelligenza artificiale, app e dati in questi canali, i team lavoreranno al massimo del loro potenziale di produttività.

I modelli di Slack saranno disponibili a ottobre 2024.

Se non riesci a partecipare a Dreamforce, guarda la presentazione di Slack su LinkedIn live per demo, esempi di come i nostri clienti utilizzano Slack per lavorare al meglio e annunci sulle prossime innovazioni. Puoi anche guardare la nostra presentazione in un secondo momento su Salesforce+.

Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo. Non basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o funzionalità restano a esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.