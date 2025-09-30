6 modi innovativi di trasformare il lavoro grazie all’ecosistema di partner di Slack

Qual è il modo più semplice per ottenere i migliori risultati aziendali con Slack? Sfruttare l’esperienza e le app dell’ecosistema di partner Slack. Alla conferenza Dreamforce 2022, le sessioni hanno raccontato molte storie sui nuovi modi in cui i nostri partner e clienti utilizzano Slack per aumentare la produttività e migliorare la condivisione delle conoscenze.

I clienti di Slack hanno la possibilità di costruire un ambiente digitale che si adatti alle loro esigenze specifiche, dando vita a nuovi modi creativi di lavorare insieme unendo conversazioni, automazione e app in un unico spazio. E grazie al nostro ecosistema di partner, il percorso è più fluido e i risultati più rapidi. Dopo l’implementazione di Slack, i clienti hanno registrato un aumento medio del 29% del risparmio di tempo grazie all’automazione e un ROI positivo del 91% in 10 mesi o meno.

“Le società di consulenza più grandi e influenti del mondo hanno ammesso che ogni cliente ha bisogno di un ambiente digitale”, afferma Richard Hasslacher, Vicepresidente delle alleanze e dei canali internazionali di Slack.

Le innovazioni di Slack annunciate a Dreamforce

Quali sono i risultati ottimali che i nostri partner possono far raggiungere ai nostri clienti? Non potranno che aumentare grazie alle soluzioni e alle funzioni entusiasmanti annunciate a Dreamforce:

La nuova piattaforma Slack è disponibile per gli sviluppatori nella versione beta aperta, con blocchi predefiniti modulari e riutilizzabili, facili da personalizzare e condividere su Slack.

È stata lanciata la prima serie di soluzioni di settore dei partner di Slack , destinate a settori quali i servizi finanziari, la produzione, le comunicazioni, la vendita al dettaglio, i media, la tecnologia e altri ancora, affinché i partner possano aiutarti a personalizzare Slack in base alle esigenze specifiche della tua azienda.

Canvas , in arrivo nel 2023, offre una nuova area per l’ambiente digitale, nella quale i team possono raccogliere, organizzare e condividere le risorse fondamentali e utilizzare automazioni per risparmiare tempo.

La versione migliorata degli incontri , disponibile per tutti gli utenti Slack nelle prossime settimane, consente discussioni spontanee e sessioni di collaborazione dal vivo attraverso video, audio, condivisione schermo tra più persone e conversazioni via messaggi.

“Abbiamo riprogettato la piattaforma Slack dalle fondamenta per ottenere risultati migliori in tempi più rapidi. Ora è più facile che mai creare automazioni che facciano progredire il lavoro su Slack nei momenti cruciali, come la conclusione di trattative, l’eliminazione di incidenti o il lancio di campagne”. Steve Wood Vicepresidente senior di prodotto e piattaforma, Slack

Sei idee per rivoluzionare il lavoro con le integrazioni di Slack

Stewart Butterfield, CEO di Slack, interviene a Dreamforce 2022, la conferenza di Salesforce.com dedicata agli utenti e agli sviluppatori tenutasi a San Francisco dal 20 al 22 settembre 2022. (© Foto di Jakub Mosur Photography)

Ti interessa aumentare la produttività, accelerare i tempi di risposta agli incidenti e concludere più velocemente le trattative di vendita? Slack collabora con migliaia di app e integrazioni e centinaia di esperti di consulenza certificati pronti ad aiutarti a costruire un ambiente digitale.

Ora vogliamo condividere alcune delle loro buone pratiche e soluzioni creative e alcuni dei loro risultati vincenti emersi a Dreamforce per aiutarti a trasformare le modalità di lavoro della tua azienda in un mondo digitale.

1. Adottare buone pratiche per creare un ambiente digitale efficace

Dreamforce 2022, la conferenza di Salesforce.com dedicata agli utenti e agli sviluppatori tenutasi al Moscone Convention Center di San Francisco dal 20 al 22 settembre 2022. (© Foto di Jakub Mosur Photography)

IBM, una delle più grandi aziende di servizi informatici al mondo e partner di consulenza pluripremiato sia di Slack sia di Salesforce, è un esempio dell’importanza della trasformazione di un ambiente digitale. Grazie all’utilizzo di Slack, IBM snellisce le proprie operazioni, automatizza le attività di base e rimane aggiornata sulla tecnologia.

“Tutti noi abbiamo a disposizione un’infinità di applicazioni per collaborare e portare a termine il lavoro”, afferma Noah Stern, partner associato che utilizza Slack presso IBM Consulting. “È fondamentale che le aziende spieghino ai propri dipendenti come collaborare tra di loro utilizzando questa vasta gamma di strumenti”. Nella sessione di Dreamforce “How to Create Your Own Digital HQ: Tips and Tricks from IBM,” Stern ha dato questi consigli:

Definisci una strategia per l’area di lavoro: blocca la creazione di aree di lavoro o crea un processo di approvazione di aree di lavoro.

Stabilisci le convenzioni per i nomi di canale: “Un utente deve essere in grado di passare da un’area di lavoro all’altra e percepire una certa coerenza nel modo in cui le aree di lavoro sono organizzate”, spiega Stern. “Convenzioni di denominazioni coerenti miglioreranno anche la rilevanza della ricerca e l’organizzazione della barra laterale”.

Collabora strettamente con il reparto di comunicazione interna e con quello dirigenziale: i team di comunicazione e di dirigenza di solito sanno come i loro dipendenti fruiscono delle informazioni o hanno stabilito le modalità con cui lo fanno.

Illustra le regole di Slack: dedica tempo a formulare e a redigere un regolamento che possa essere applicato in tutta l’azienda.

Scopri tutti i suggerimenti di questa sessione guardandola su Salesforce+.

2. Migliorare l’abilità di risposta agli incidenti direttamente su Slack

Amazon Web Services (AWS), fornitore di servizi cloud preferito da Slack, è la base di molti ambienti digitali. Come ha spiegato Abhijit Barde, Product Manager principale di AWS, durante la sessione di Dreamforce “Simplify AWS Admin, Support and Security with Slack and AWS”, i team tecnici e operativi scelgono le app AWS Chatbot e AWS Support dai canali Slack. In questo modo, possono monitorare facilmente le risorse AWS, interagire con esse e collaborare con i team, compreso quello di AWS Support, dai canali del proprio team.

Le app AWS Chatbot e AWS Support consentono agli utenti di Slack di monitorare gli ambienti AWS, risolverne i problemi e operarvi in modo nativo dall’interno dei canali di chat, creando il cosiddetto ChatOps, che consente di risolvere rapidamente i problemi. “Il modello di collaborazione basato su ChatOps è fondamentale per creare team flessibili e competenti”, afferma Barde. “Accelera i tempi di realizzazione delle attività, riduce il passaggio da un contesto all’altro, migliora la condivisione delle informazioni e rafforza la collaborazione tra i team”.

3. Sfruttare al massimo l’ambiente digitale con integrazioni personalizzate e pronte all’uso

Marriott Digital Services (MDS) è l’agenzia di marketing digitale interna della società alberghiera mondiale. Quando gli hotel Marriott si iscrivono a progetti digitali, tra cui campagne pubblicitarie e siti web, in genere hanno molte domande. È qui che intervengono gli agenti del successo dei clienti di MDS.

“Gli agenti dispongono di ottime risorse, come gli articoli di approfondimento o l’esperienza del proprio team e la documentazione relativa alla formazione”, afferma Lori Drake, Senior Manager del supporto aziendale di MDS. “Ma hanno lacune. Ricevono domande a cui non sanno rispondere”. Drake ha condiviso la sua soluzione durante la sessione di Dreamforce “Supercharge Your Digital HQ with Custom Slack Integrations”.

Per aiutare gli agenti ad affrontare questa sfida e a sfruttare al meglio l’ambiente digitale su Slack, MDS si è rivolta a Slalom, il partner internazionale di consulenza aziendale e tecnologica. Slalom ha aiutato MDS a integrare Service Cloud di Salesforce su Slack attraverso l’app pronta all’uso e le integrazioni personalizzate, affinché gli agenti potessero accedere più facilmente ai dati CRM sugli hotel e collaborare per trovare le risposte alle domande più difficili.

“Gli agenti ora dispongono di un pulsante sui casi su Salesforce per creare un canale Slack dedicato, che avvia un intervento collettivo”, spiega Drake. “Questo collega automaticamente i membri del loro team e, se necessario, gruppi di utenti esperti in materia. Grazie a Slack e a Salesforce, gli agenti ora dichiarano: ‘Guardate con quanta rapidità ho ricevuto le risposte, non ho dovuto aspettare che qualcuno vedesse un commento nella sua casella di posta elettronica ore dopo’”.

Ma soprattutto, l’integrazione dell’intervento collettivo di Slack consente a MDS di esaminare quali aree aziendali richiedono più spesso assistenza e dove potrebbe essere necessaria una formazione ulteriore.

4. Automatizzare la risposta agli incidenti tra le operazioni e l’assistenza

“I team che si occupano dell’esperienza del cliente devono essere connessi a quelli che lavorano al prodotto per dare maggiore visibilità al percorso del cliente”, afferma Kat Gaines, un rappresentante degli sviluppatori di PagerDuty. “Un’esperienza cliente ottimale è frutto della collaborazione tra le due parti dell’azienda”.

Per favorire questa collaborazione, la piattaforma PagerDuty attiva su Slack le notifiche degli incidenti dei clienti, in modo che possano essere risolti più rapidamente. Come ha spiegato Gaines nella sua sessione di Dreamforce “Automate Incident Response Between Operations and Customers”, l’uso di Slack nella gestione degli incidenti ne riduce il tempo medio di risoluzione del 19% e ne migliora il tempo di rilevamento del 17%.

5. Semplificare il ciclo contrattuale e concludere le trattative più velocemente

Le firme possono rallentare le trattative: a chi piace aspettare che i documenti vengano scambiati via e-mail o di persona per ottenere le firme finali?

“Vogliamo risolvere un paio di problemi di varia natura che rallentano il processo preventivo-incasso”, spiega Prachi Mishra, direttore del marketing di prodotto di DocuSign, che ha esposto le sue soluzioni durante la sessione di Dreamforce “Close Deals Faster with DocuSign, Slack, and AppExchange”.

“Come possiamo dare a tutti la possibilità di utilizzare le piattaforme che già adoperano e ridurre l’attrito, ovvero facilitare le conversazioni tra i vari reparti e aiutare ad automatizzare le attività?”

La risposta per “sbloccare” le trattative è aggiungere l’app DocuSign all’area di lavoro Slack. Durante l’intero ciclo di vita del contratto, gli utenti ricevono notifiche in tempo reale su Slack sullo stato dell’accordo e sull’assegnazione delle attività. Possono anche collaborare attivamente, assegnando compiti, suggerendo modifiche e fornendo feedback, senza uscire da Slack.

6. Aumentare la produttività e garantire l’efficienza con un ambiente digitale

Con un team in rapida crescita, una società di investimenti aveva bisogno di migliorare la collaborazione per gestire meglio pipeline e processi. In particolare, l’azienda voleva creare uno spazio sicuro per le conversazioni interne sull’analisi delle trattative e la pianificazione delle strategie.

Per apprendere le buone pratiche per unire l’area di lavoro Slack esistente con i processi Salesforce, la società di investimenti si è rivolta a Silverline, il suo partner certificato di consulenza Slack e Salesforce. Combinando le due tecnologie con l’aiuto di Silverline, l’azienda è riuscita a evitare un numero significativo di riunioni, a velocizzare la collaborazione e a migliorare la comunicazione tra i team e le funzioni aziendali. Il successo del progetto relativo all’ambiente digitale della società di investimenti è stato oggetto della sessione di Dreamforce “How Investment Firms Cut Meetings by 50% with a Digital HQ”.

“Quando si cerca una risposta a una domanda, la risposta è immediata”, afferma il direttore delle tecnologie e delle operazioni della società di investimenti, parlando delle conversazioni istantanee che ora il suo team ha con i professionisti degli investimenti. “Non bisogna aspettare una riunione programmata affinché ciò avvenga”.

Tutti noi abbiamo a disposizione un’infinità di applicazioni per collaborare e portare a termine il lavoro. È fondamentale che le aziende spieghino ai propri dipendenti come collaborare tra di loro utilizzando questa vasta gamma di strumenti”. Noah Stern Partner associato dell’utilizzo di Slack, IBM Consulting

Altri contenuti di Dreamforce da esplorare

Cerchi altri momenti salienti di Dreamforce 2022? Guarda la serie di Salesforce+ Dreamforce Il futuro del lavoro in cui vengono presentate le idee di Slack e Salesforce. Vuoi scoprire di più sull’ecosistema di partner di Slack? Visita l’App Directory di Slack e la pagina dei partner di consulenza Slack per trovare il partner giusto che ti aiuti a rendere concreta la tua idea di ambiente digitale.