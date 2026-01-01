Pensato per la scalabilità

La soluzione di collaborazione per aziende di qualsiasi dimensione
Le organizzazioni di grandi e piccole dimensioni traggono grandi vantaggi dalla comunicazione scalabile, affidabile e flessibile in Slack.
Sempre attivo, sempre affidabile
Le aziende di tutto il mondo si affidano a Slack come hub di collaborazione, specialmente quando ne hanno maggiormente bisogno.
- Architettura distribuita globalmente
- Replica sicura dei dati dei clienti
“Slack è uno strumento aziendale critico per milioni di utenti ed è per questo che ci impegniamo a garantire un livello adeguato di disponibilità e affidabilità. Le richieste per la nostra infrastruttura non cambiano se i dipendenti si collegano dall’ufficio, da una rete cellulare o da casa.”
Slack si dimensiona in base alla tua attività
Non importa quanto la tua azienda cresca o in quanti modi i tuoi team collaborino: Slack assicura la scalabilità con un numero infinito di canali o aree di lavoro.
- Si adatta al modo in cui è organizzata la tua azienda
- Garantisce che gli aggiornamenti aziendali raggiungano l’intera organizzazione
- Potenzia il coinvolgimento con spazi incentrati sulla collaborazione
Il controllo granulare è a tua disposizione
Anche gli amministratori delle organizzazioni più grandi possono gestire Slack con controlli precisi e intelligenti.
Governance e controlli centralizzati
Slack viene gestito da una dashboard centrale in modo che tutto sia a portata di mano.
Personalizzabile per area di lavoro
I criteri possono variare in base all’area di lavoro per team con esigenze normative o di conformità diverse.
Ruoli da amministratore e delega
Delega le attività amministrative per velocizzare i tempi di risposta IT e garantire la soddisfazione dei dipendenti.
Coinvolgimento con messaggi tracciabili
Scopri come avviene la comunicazione all’interno di una grande azienda grazie alle statistiche per messaggio.
“Mentre l’estrazione delle metriche delle e-mail è complessa e soggetta ad errori, Slack offre informazioni dettagliate utilizzabili come KPI in tempo reale e in modo immediato. Quando condividiamo informazioni essenziali con Slack, sappiamo esattamente quando il messaggio è stato ricevuto dall’intero team.”
Cresci ancora di più con Slack
Migliorare l’esperienza dei dipendenti con Slack
Collaborazioni migliori con Slack
Deliveroo trasforma il food delivery in un’impresa basata sui dati con Slack
Vodafone potenzia l’innovazione degli sviluppatori e le funzionalità per i clienti con Slack
Domande frequenti
Sì. Puoi discutere di informazioni riservate in Slack in modo sicuro. Slack garantisce la protezione dei tuoi file e delle tue informazioni e conversazioni in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello enterprise completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Enterprise+ è la soluzione di Slack per organizzazioni complesse o di grandi dimensioni. Consente alla tua azienda di lavorare con l’agilità di una piccola azienda, utilizzando le risorse e le conoscenze condivise disponibili.
Enterprise+ include tutte le funzionalità di sicurezza e governance che ti aspetti da una soluzione di livello aziendale, ma con un’esperienza intuitiva e semplice che ne favorisce l’adozione.
Enterprise+ potenzia il lavoro di alcune delle maggiori aziende del mondo, come IBM, Condé Nast, Moody's, Oracle ed E-Trade, ed è l'unico prodotto di collaborazione in grado di supportare fino a 500.000 persone.
Enterprise+ è un piano a pagamento. Confronta funzioni e prezzi dei piani qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una mailing list. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno della tua organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Puoi ricevere notifiche da app integrate con la tua area di lavoro, ad esempio Asana, Documenti Google o Jira.
Slack offre protezione e privacy dei dati di livello enterprise. I controlli dettagliati consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nell’azienda.
I canali sono l’ambiente in cui si svolge il lavoro in Slack. Un canale rappresenta un luogo unico in cui un team può condividere messaggi, strumenti e file. Le persone spesso creano canali per annunci aziendali, valutazione dei problemi di assistenza clienti, inoltro di richiesta di assistenza a IT o alle Risorse umane e condivisione di interessi sociali.
I canali possono essere pubblici (aperti a tutti all’interno dell’organizzazione) o privati (solo su invito). Le organizzazioni con un piano a pagamento di Slack, inoltre, possono condividere un canale con partner esterni come agenzie, clienti e fornitori grazie a Slack Connect. Scopri di più su come i canali possono accelerare le tue attività quotidiane qui.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con collaboratori esterni, clienti, fornitori, ecc. sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.
Ottima domanda. Slack rappresenta un nuovo modo di comunicare per l’intera azienda. Sostituisce le e-mail con comunicazioni più rapide, più organizzate e più sicure. Invece di essere sparse in catene di e-mail, tutte le comunicazioni sono organizzate in canali che puoi creare e cercare con facilità e a cui puoi accedere agevolmente. Se crei un canale per tutto ciò che accade in azienda, tutti sapranno dove andare per poter svolgere il proprio lavoro.