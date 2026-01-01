Uomo che siede a una scrivania con il proprio laptop collaborando con il team delle risorse umane in Slack.

Raggruppa gli strumenti per le risorse umane e i team

Da un reclutamento degno di nota a una cultura aziendale collaborativa, con Slack la gestione delle risorse umane è eccellente.

Scopri come i team delle risorse umane utilizzano Slack per:

Reclutamento

Semplifica il processo di assunzione

I team delle risorse umane accelerano il processo di assunzione facilitando gli esami dei candidati e preparandosi per i colloqui in Slack. L’integrazione degli strumenti di esame e la preparazione dei gruppi di responsabili che condurranno il colloquio consentono al candidato di ricevere più rapidamente la lettera di offerta.

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posizioni-aperte
Lucrezia Romano11:35Posterò due nuove posizioni alle 13.00: un responsabile tecnico e un associato per il controllo qualità.
Maurizio Lombardo11:36Grazie, @Lucrezia Romano. Ho condiviso il tuo messaggio con i #manager-assunzioni in modo che ne siano a conoscenza.
🙌1
Vincenzo Olivieri12:23Ho già visto due candidati per il responsabile tecnico, in #referenze! Sembra un buon inizio.
🎉1
Invia messaggio su #posizioni-aperte
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per il reclutamento:
  • manager-tecnico-colloqui

    Prepara l’elenco di responsabili o discuti delle informazioni riservate in canali privati.

  • esigenze-assunzioni

    Coordina il processo e collabora alla descrizione delle posizioni.

  • retribuzione

    Canale privato per i manager per discutere delle fasce di retribuzione per i dipendenti potenziali e attuali.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per il reclutamento:
  • manager-tecnico-colloqui

    Prepara l’elenco di responsabili o discuti delle informazioni riservate in canali privati.

  • esigenze-assunzioni

    Coordina il processo e collabora alla descrizione delle posizioni.

  • retribuzione

    Canale privato per i manager per discutere delle fasce di retribuzione per i dipendenti potenziali e attuali.

3%

di riduzione del tempo di assunzione di nuovi dipendenti

“Il nostro team di reclutamento utilizza Slack per semplificare i colloqui e renderli più efficaci. In questo modo si ottimizzano i colloqui con i candidati, semplificando tale processo all’interno dell’azienda”.

Automazione

Centralizza le risorse per il tuo personale

Slack integra i tuoi strumenti in un’unica posizione, permettendoti di concentrare gli sforzi e di raggiungere gli obiettivi più velocemente.

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manager-assunzioni
Paolo Ferri11:35/adp richiesta-permesso
Assistente virtuale ADP APPEcco un riepilogo dei tuoi saldi di richieste di permesso alla data del 16 luglio 2018.
Hai 84 ore di permessi retribuiti disponibili.
Disponibile
84 ore
Goduto
0 ore
Programmato
0 ore
Acquisito/modificato
84 ore
Crea una richiesta di permesso Visualizza richieste esistenti
Invia messaggio su #manager-assunzioni
  • Tieni traccia dei candidati in un canale

    Collabora su tutti gli aspetti del processo, dai curriculum alle lettere di offerta, grazie al sistema di monitoraggio dei candidati collegato a Slack.

  • Consenti ai dipendenti di identificare gli elementi essenziali

    Riduci i problemi per i dipendenti riunendo gli elementi essenziali, tra cui le richieste di permesso retribuito e le informazioni sulla busta paga.

  • Mantieni le informazioni organizzate e accessibili

    Rendi disponibili a tutti le conoscenze aziendali. I contenuti possono essere cercati e condivisi senza uscire da Slack, offrendo a tutti più velocemente le risposte di cui hanno bisogno.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Vedi tutte le integrazioni per le risorse umane

Onboarding

Consenti ai nuovi assunti di essere subito operativi

Grazie a Slack, i nuovi assunti possono apprendere le basi più rapidamente, acquisendo competenza per la posizione per cui sono stati assunti. I responsabili dell’orientamento possono facilitare la fase di onboarding in un nuovo canale di assunzione e i nuovi dipendenti possono scorrere i canali per aggiornarsi su progetti o discussioni.

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nuove-assunzioni-14-agosto
Alessia Rinaldi9:00Ti diamo il benvenuto al secondo giorno in Azienda S.p.A. Nella sessione di orientamento di oggi esamineremo i benefit in ambito sanitario e tutti i tuoi straordinari vantaggi. Ecco un riepilogo:
Benefit di Azienda S.p.A.314kB PDF
ha caricato questo file: Benefit di Azienda S.p.A.
🎉4
Dalila Vitali9:01Grazie, @Alessia Rinaldi! Sono impaziente di conoscere questi vantaggi.
👍1
Fabio Russo9:10Anche il team IT si unirà a noi questa mattina se hai altre domande sui tuoi nuovi computer.
Invia messaggio su #nuove-assunzioni-14-agosto
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per la fase di onboarding:
  • nuove-assunzioni-giugno

    Raggruppa insieme i nuovi assunti e le informazioni che devono conoscere.

  • aiuto-benefit-usa

    Rispondi alle domande dei nuovi dipendenti e di quelli più anziani.

  • onboarding-tecnici

    Aiuta i diversi reparti e team a standardizzare la fase di onboarding per i rispettivi nuovi assunti.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per la fase di onboarding:
  • nuove-assunzioni-giugno

    Raggruppa insieme i nuovi assunti e le informazioni che devono conoscere.

  • aiuto-benefit-usa

    Rispondi alle domande dei nuovi dipendenti e di quelli più anziani.

  • onboarding-tecnici

    Aiuta i diversi reparti e team a standardizzare la fase di onboarding per i rispettivi nuovi assunti.

24%

di aumento della velocità per raggiungere la piena produttività

“La crescita dell’azienda determina l’aumento del numero di processi e di persone nella catena del valore. I rallentamenti sono inevitabili. Per provare a conservare la mentalità di una startup, è fondamentale mantenere veloci le comunicazioni e la distribuzione e ritengo che Slack abbia realmente contribuito”.

Lee Jones

Responsabile del personale Branding & Social Media, Trivago

Leggi la storia

Coinvolgimento

Crea un cultura tramite la collaborazione

I team non si limitano a svolgere il lavoro in Slack: formano connessioni e creano cultura nei canali. Sfrutta le capacità di creazione di team di Slack per coinvolgere i dipendenti e aumentare la trasparenza.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
sede-new-york
Dalila Vitali12:42Grazie a chiunque abbia trovato il mio cappotto!
🙌1
Alessia Rinaldi13:00È il momento dei biglietti: abbiamo nascosto due biglietti per la partita di stasera da qualche parte in ufficio. Rispondi alle domande del quiz per gli indizi.
Silvia Sartori13:02Indizio n. 1: quale fondatore di azienda ama i propri chihuahua più di qualsiasi altra cosa?
🤔4
Invia messaggio su #sede-new-york
Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per il coinvolgimento:
  • annunci-new-york

    Dedica uno spazio agli annunci ufficiali correlati a un gruppo particolare.

  • sviluppo-dipendenti

    Esegui programmi di sviluppo e formazione per gruppi di dipendenti in un canale.

  • domande-dirigenti

    Favorisci la trasparenza con un forum aperto per rivolgere domande ai dirigenti dell’azienda.

Canali suggeriti
Cosa sono i canali?

I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.

 per il coinvolgimento:
  • annunci-new-york

    Dedica uno spazio agli annunci ufficiali correlati a un gruppo particolare.

  • sviluppo-dipendenti

    Esegui programmi di sviluppo e formazione per gruppi di dipendenti in un canale.

  • domande-dirigenti

    Favorisci la trasparenza con un forum aperto per rivolgere domande ai dirigenti dell’azienda.

10%

di miglioramento nella soddisfazione dei dipendenti

“Slack aiuta davvero a facilitare la cultura dell’azienda...e consente a tutti coloro che devono essere coinvolti di collaborare e di essere raggiunti”.

Estratto da una ricerca IDC, sponsorizzata da Slack

Leggi il report