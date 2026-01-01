Raggruppa gli strumenti per le risorse umane e i team
Da un reclutamento degno di nota a una cultura aziendale collaborativa, con Slack la gestione delle risorse umane è eccellente.
Reclutamento
Semplifica il processo di assunzione
I team delle risorse umane accelerano il processo di assunzione facilitando gli esami dei candidati e preparandosi per i colloqui in Slack. L’integrazione degli strumenti di esame e la preparazione dei gruppi di responsabili che condurranno il colloquio consentono al candidato di ricevere più rapidamente la lettera di offerta.
I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
manager-tecnico-colloqui
Prepara l’elenco di responsabili o discuti delle informazioni riservate in canali privati.
esigenze-assunzioni
Coordina il processo e collabora alla descrizione delle posizioni.
retribuzione
Canale privato per i manager per discutere delle fasce di retribuzione per i dipendenti potenziali e attuali.
I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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Coordina il processo e collabora alla descrizione delle posizioni.
retribuzione
Canale privato per i manager per discutere delle fasce di retribuzione per i dipendenti potenziali e attuali.
3%
di riduzione del tempo di assunzione di nuovi dipendenti
“Il nostro team di reclutamento utilizza Slack per semplificare i colloqui e renderli più efficaci. In questo modo si ottimizzano i colloqui con i candidati, semplificando tale processo all’interno dell’azienda”.
Automazione
Centralizza le risorse per il tuo personale
Slack integra i tuoi strumenti in un’unica posizione, permettendoti di concentrare gli sforzi e di raggiungere gli obiettivi più velocemente.
Tieni traccia dei candidati in un canale
Collabora su tutti gli aspetti del processo, dai curriculum alle lettere di offerta, grazie al sistema di monitoraggio dei candidati collegato a Slack.
Consenti ai dipendenti di identificare gli elementi essenziali
Riduci i problemi per i dipendenti riunendo gli elementi essenziali, tra cui le richieste di permesso retribuito e le informazioni sulla busta paga.
Mantieni le informazioni organizzate e accessibili
Rendi disponibili a tutti le conoscenze aziendali. I contenuti possono essere cercati e condivisi senza uscire da Slack, offrendo a tutti più velocemente le risposte di cui hanno bisogno.
Onboarding
Consenti ai nuovi assunti di essere subito operativi
Grazie a Slack, i nuovi assunti possono apprendere le basi più rapidamente, acquisendo competenza per la posizione per cui sono stati assunti. I responsabili dell’orientamento possono facilitare la fase di onboarding in un nuovo canale di assunzione e i nuovi dipendenti possono scorrere i canali per aggiornarsi su progetti o discussioni.
I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
nuove-assunzioni-giugno
Raggruppa insieme i nuovi assunti e le informazioni che devono conoscere.
aiuto-benefit-usa
Rispondi alle domande dei nuovi dipendenti e di quelli più anziani.
onboarding-tecnici
Aiuta i diversi reparti e team a standardizzare la fase di onboarding per i rispettivi nuovi assunti.
I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
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Aiuta i diversi reparti e team a standardizzare la fase di onboarding per i rispettivi nuovi assunti.
24%
di aumento della velocità per raggiungere la piena produttività
“La crescita dell’azienda determina l’aumento del numero di processi e di persone nella catena del valore. I rallentamenti sono inevitabili. Per provare a conservare la mentalità di una startup, è fondamentale mantenere veloci le comunicazioni e la distribuzione e ritengo che Slack abbia realmente contribuito”.
Lee Jones
Responsabile del personale Branding & Social Media, TrivagoLeggi la storia
Coinvolgimento
Crea un cultura tramite la collaborazione
I team non si limitano a svolgere il lavoro in Slack: formano connessioni e creano cultura nei canali. Sfrutta le capacità di creazione di team di Slack per coinvolgere i dipendenti e aumentare la trasparenza.
I canali sono il luogo in cui puoi condividere file e messaggi con i team. Possono essere creati per ogni progetto, argomento, reparto o in qualsiasi altro modo utile per la tua azienda.
annunci-new-york
Dedica uno spazio agli annunci ufficiali correlati a un gruppo particolare.
sviluppo-dipendenti
Esegui programmi di sviluppo e formazione per gruppi di dipendenti in un canale.
domande-dirigenti
Favorisci la trasparenza con un forum aperto per rivolgere domande ai dirigenti dell’azienda.
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Esegui programmi di sviluppo e formazione per gruppi di dipendenti in un canale.
domande-dirigenti
Favorisci la trasparenza con un forum aperto per rivolgere domande ai dirigenti dell’azienda.
10%
di miglioramento nella soddisfazione dei dipendenti
“Slack aiuta davvero a facilitare la cultura dell’azienda...e consente a tutti coloro che devono essere coinvolti di collaborare e di essere raggiunti”.
Estratto da una ricerca IDC, sponsorizzata da SlackLeggi il report