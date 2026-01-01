“La crescita dell’azienda determina l’aumento del numero di processi e di persone nella catena del valore. I rallentamenti sono inevitabili. Per provare a conservare la mentalità di una startup, è fondamentale mantenere veloci le comunicazioni e la distribuzione e ritengo che Slack abbia realmente contribuito”.

Lee Jones Responsabile del personale Branding & Social Media, Trivago Leggi la storia