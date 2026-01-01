Assicurati che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere alle informazioni della tua azienda in Slack con funzioni come Single Sign-On, attestazione dei domini e supporto per Enterprise Mobility Management.

Per impostazione predefinita, in Slack i dati dei clienti vengono crittografati che siano inattivi o in movimento. Proteggiamo i tuoi dati con strumenti come Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), registri di controllo e prevenzione della perdita dei dati (DLP) nativa, oltre al supporto per provider DLP di terze parti.

Governance delle informazioni

Slack offre funzionalità di governance e di gestione dei rischi sufficientemente flessibili da soddisfare tutte le esigenze della tua organizzazione, qualunque esse siano. Sono inclusi i criteri di conservazione globali, condizioni d’uso e supporto per eDiscovery.