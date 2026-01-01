Grafica illustrata di un lucchetto luminoso con base dimensionale, con uno scudo sulla parte anteriore.
Sicurezza, crittografia e conformità in Slack

Soluzioni per la sicurezza dei dati di livello aziendale

Affidati a Slack per mantenere i tuoi dati al sicuro e soddisfare i requisiti di conformità.

Funzioni di sicurezza per controllo, visibilità e flessibilità maggiori

Gestione delle identità e dei dispositivi

Assicurati che solo le persone giuste e i dispositivi approvati possano accedere alle informazioni della tua azienda in Slack con funzioni come Single Sign-On, attestazione dei domini e supporto per Enterprise Mobility Management.

Protezione dei dati

Per impostazione predefinita, in Slack i dati dei clienti vengono crittografati che siano inattivi o in movimento. Proteggiamo i tuoi dati con strumenti come Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), registri di controllo e prevenzione della perdita dei dati (DLP) nativa, oltre al supporto per provider DLP di terze parti.

Governance delle informazioni

Slack offre funzionalità di governance e di gestione dei rischi sufficientemente flessibili da soddisfare tutte le esigenze della tua organizzazione, qualunque esse siano. Sono inclusi i criteri di conservazione globali, condizioni d’uso e supporto per eDiscovery.

Il programma di sicurezza di Slack protegge la nostra organizzazione e i tuoi dati a tutti i livelli.

Certificazioni e attestazioni di conformità

* Il Global CBPR System Certification Mark e il Global PRP System Certification Mark™ sono marchi registrati di International Trade Administration/Office of Global Data Policy and Privacy, utilizzati con autorizzazione.

Rispetta le normative del settore specifiche e gli standard di sicurezza e di privacy dei dati internazionali

Logo di Health Insurance Portability and Accountability Act

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Slack può essere configurato per la conformità alle norme HIPAA, tra cui le informazioni sanitarie protette in modo elettronico.

Richiedi i requisiti per le entità HIPAA

Logo di FINRA

Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)

Slack è configurabile per FINRA 17a-4 in modo che il team possa collaborare rispettando al contempo i requisiti di conformità.

Logo di Federal Risk and Authorization Management Program

Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)

Slack dispone dell’autorizzazione FedRAMP Moderate per soddisfare le esigenze di conformità delle organizzazioni del settore pubblico.

GovSlack dispone dell’autorizzazione FedRAMP JAB High e sta anche lavorando per la conformità DoD CC SRG IL4.

Visualizza la nostra autorizzazione Moderate

Visualizza la nostra autorizzazione JAB High

Logo di Trusted Information Security Assessment Exchange

Trusted Information Security Assessment Exchange

Scope-ID SHYV0T
Assessment-ID AMHN37
TISAX e i risultati TISAX non sono destinati al pubblico generale.

Richiedi i risultati

ISMAP

Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP)

Slack è stato valutato per l’Information System Security Management and Assessment Program (ISMAP), un programma degli enti pubblici giapponesi che valuta la posizione di sicurezza dei fornitori di servizi cloud. La registrazione di Slack è visibile sull’elenco ISMAP dei servizi registrati.

Visualizza la nostra registrazione

C5

Catalogo dei criteri di conformità del cloud computing (C5)

Slack ha completato la sua attestazione per il Catalogo dei criteri di conformità del cloud computing (C5), uno standard creato dall'Ufficio federale per la sicurezza informatica (BSI) in Germania. I clienti possono contattare il team del proprio account Slack per richiedere una copia del report C5.

Valutazione sulla sicurezza dei fornitori di servizi cloud (CSP) in Corea del Sud

Slack ha completato la valutazione della sicurezza dei fornitori di servizi cloud (CSP), un programma condotto dal Korean Financial Security Institute (K-FSI) per garantire che i CSP rispettino una serie definita di standard di cybersicurezza gestiti dal programma di regolamento sulla supervisione delle transazioni finanziarie elettroniche (Regulation on Supervision of Electronic Financial Transactions, RSEFT).

Richiedi i risultati

Logo ENS

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) - Spagna

L'ENS (Esquema Nacional de Seguridad) è un insieme di controlli e standard di sicurezza che i fornitori di servizi devono implementare per consentire l'elaborazione dei dati per i servizi pubblici spagnoli (come enti governativi e organizzazioni pubbliche). Slack ha ottenuto ENS High, il livello di accreditamento più alto possibile.

Visualizza il nostro certificato

Logo residenza dei dati

Residenza dei dati

La residenza dei dati per Slack consente alle organizzazioni di scegliere il Paese o la regione in cui desiderano archiviare i dati crittografati inattivi.

Ulteriori informazioni sulla residenza dei dati

Logo GDPR

Regolamento generale sulla protezione dei dati europeo (GDPR)

Slack si impegna ad aiutare gli utenti a comprendere i diritti e doveri ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). In Slack sono disponibili strumenti e processi specifici per il cliente per garantire la conformità alle norme GDPR.

Scopri di più sull’impegno di Slack in relazione alle norme GDPR

Procedure consigliate e framework accettati dal settore

Il nostro approccio alla sicurezza aziendale è incentrato su governance, gestione dei rischi e conformità. Questo include la crittografia dei dati inattivi e in movimento, il rafforzamento dei server e della sicurezza della rete, il controllo degli accessi amministrativi, il monitoraggio del sistema, la registrazione, gli avvisi e altro ancora.

Leggi il white paper

Inoltre, i controlli di sicurezza di Slack sono in linea con i principi di sicurezza cloud NCSC (National Cyber Security Centre). Altre informazioni

Scopri di più sulla sicurezza in Slack

Grafica illustrata di un contorno di un lucchetto circondato da linee che implicano lo spostamento di informazioni.
Funzione

Slack Enterprise Key Management

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Blog

Sicurezza in Slack: in che modo Slack protegge i tuoi dati

Immagine di lucchetto e hashtag canale.
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Scopri la sicurezza di livello aziendale su Slack

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