ID とデバイス管理 シングルサインオンやドメイン申請、エンタープライズモビリティ管理サポートなどの機能で、必要なメンバーと承認済みデバイスのみが Slack 上の社内情報にアクセスできるよう保証します。

データ保護 Slack では、保存時も送信時も、顧客データをデフォルトで暗号化。Slack Enterprise Key Management（Slack EKM）、監査ログ、ネイティブのデータ損失防止（DLP）といったツールによってデータを保護できます。サードパーティ DLP プロバイダーにも対応しています。