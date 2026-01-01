IT ワークフローイメージ
情報テクノロジー

IT チームやツールの能力を最大限に引き出す

Slack で人と技術スタックを 1 か所に集めれば、組織全体で仕事がスムーズに進みます。

技術スタックの最適化

テクノロジー投資における ROI を向上

  • 双方向 API でツールをつなげれば、あらゆる部門が使えるようになり効果が倍増

  • どんな規模の組織でも、ソフトウェアやサービスの価値をより早く実感

  • あらゆるツールの情報を安全に Slack チャンネルに取り込んで、チームのすばやい確認・アクションを実現

338%

Slack の導入に伴う 3 年間の ROI*

210 万ドル

生産性における年間コスト節約額

*「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」（Forrester）
仕事をスピードアップ

コラボレーションの壁を取り払う

  • カスタマイズできるボットやワークフロー、アプリを活用した自動化で、組織全体のコストを削減

  • オーガナイゼーション全体のチャンネルを活用したオープンなコミュニケーションが仕事を加速し、よりよい意思決定を実現

  • Slack コネクトで、顧客やパートナー、ベンダーと安全に連携

Slack コネクトの仕組みについてもっと詳しく

「Slack は、全社で安全なコラボレーションを進めてつながりを築くための屋台骨です。メールの使用量は大きく減り、チームは前よりも効果的にコミュニケーションするようになりました」

Ameritrade Logo
TD Ameritrade、CIO、Vijay Sankaran
エンゲージメントを加速

使われるのは、使いやすいツール

  • 深く長いエンゲージメントを育む直感的な UI でビジネスを加速

  • チームの議論や決定を Slack という検索可能な場所に集めることで、コミュニケーションのサイロ化を防止

  • 人間味のあるやり取りで全社的なコミュニティやチーム文化を育成

74%

Slack が使えなくなると不便だと感じるユーザーの割合*

91%

チームの連携が深まったと感じているユーザーの割合*

*Slack アンケート、2022 年 11 月

2,600 種類以上のインテグレーション（さらに増加中）

Google ドライブ、Okta、Outlook、Zoom など、いつものツールを Slack とつなげましょう。

すべてのインテグレーションを見る

Logo of Slack for Outlook
Logo of Microsoft Teams Calls
Logo of OneDrive and SharePoint
Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Now Virtual Agent
Logo of Webex Meetings
Logo of Zoom
Logo of Amazon Q Developer
Logo of PagerDuty
Logo of Google Drive
Logo of Slack for Gmail™
Logo of Google Calendar
Logo of Workday
Logo of Zendesk
Logo of Atlassian Assist
Logo of Jira Cloud
Logo of Docusign
Logo of Zapier
Logo of Box
Logo of Okta Workflows for Slack
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Symantec CloudSOC
よくあるご質問

ワークフロービルダーを使って Slack 上に自分のカスタムワークフローを作ると、定型的なアクションやコミュニケーションを簡単に自動化できます。

独自のワークフロー作成についてサポートが必要な場合は、ステップ・バイ・ステップガイドをご参照ください。

ワークフローは Slack のすべての有料プランで利用できます。

はい。Slack コネクトでは、ベンダー、協力会社、顧客などの社外パートナーと安全に仕事ができます。5,200 件以上の組織が Slack コネクトを使用して、仕事のスピードアップとパートナーとの関係を強化しています。Slack コネクトはすべての有料プランで利用できます。Slack コネクトについて詳しくは、こちらをご覧ください。

はい。Slack は Zendesk と連携できます。加えて、Salesforce、Okta、ServiceNow、Zoom など、2,200 以上のアプリとも連携が可能です。連携できるアプリは Slack Marketplace で閲覧できます。

自社に固有のプロセスやカスタムツールがある場合は、Slack のワークフロービルダーを使用して、ニーズに合ったフローを作成できます。また、Slack API を使ってカスタムアプリを構築することもできます。

チャンネルは、Slack で仕事を進めるためのスペースです。チームがメッセージやツール、ファイルを 1 つにまとめて共有できる場所です。よくあるチャンネルには、社内通知、カスタマーサポートの対応順位、IT または人事のサポート窓口、趣味や興味のあるテーマなどがあります。

チャンネルは、パブリック（組織内のすべてのユーザーが利用可能）またはプライベート（招待ユーザーのみが利用可能）に設定できます。さらに、有料の Slack プランを利用している組織は、Slack コネクトを使って、代理店やクライアント、ベンダーといった社外パートナーとチャンネルを共有することも可能です。チャンネルが毎日の仕事を加速する仕組みについて、詳しくはこちらをご参照ください。

Slack では、情報、会話、ファイルを安全に保つための方法を複数用意しているため、機密情報を安全にやり取りすることができます。また SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 といった複数のコンプライアンス認定に準拠しており、あらゆる面でエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。さらに GDPR にも準拠し、HIPAA および FINRA コンプライアンスに対応するよう設定できるほか、Slack は FedRAMP Moderate 認定を取得しています。

さらに、Slack は、Enterprise Key Management などの多くのセキュリティ機能を備えています。このため、管理者はデータの暗号化をきめ細かく制御できます。また、自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知を即座に受け取れます。Slack の包括的なセキュリティプログラムについて、詳しくはこちらをご覧ください。