たくさんあります！Slack は、あらゆる部門にとっての仕事を進める新たな方法です。Slack ではすべてのコミュニケーションがチャンネルに整理されます。チャンネルの作成や検索、またチャンネルへの参加は簡単で、メールの代わりに使えばやり取りを素早く安全に、整理された状態で進められるようになります。また、社内のあらゆる事柄をチャンネルにまとめることで、誰もが必要な情報をスムーズに得られるのもメリットです。さらに Slack を導入すると、AI を仕事の流れに取り込めます。必要な情報をすばやく見つけて行動できるため、1 日を通して仕事の効率が上がるでしょう。また、メールと異なり、Slack はすでに導入済みのシステムやツールと連携できるため、あらゆる仕事を進めるための基本 OS になります。仕事に必要なすべての要素と人を 1 か所に集約できるため、ツールの切り替えは不要です。データのサイロ化や紛失の心配もありません。

詳しくは、リソースライブラリを参照してください。