テンプレート

最初のステップから完了までを、これまで以上のスピードで

Slack のテンプレートを使って、あらゆるプロジェクト、施策、プロセスで最高のスタートを。

簡単で効率的

もっとシンプルに仕事をスタート

時として「始めること」が仕事の最大のハードルになることも。すぐに使えるチャンネル、canvas、リスト、ワークフローが用意されたテンプレートなら、個人もチームもさっと仕事をスタートできます。

    スピーディーで便利

    ぴったりのテンプレートが見つかる

    各部門でのよくあるユースケースに応じたテンプレートを用意。プロジェクトの管理でも、ヘルプリクエストの優先順位づけでも、ゼロから準備する必要なく、スムーズに仕事を始められます。

      カスタマイズして繰り返し使える

      自由自在に使えるテンプレート

      Slack のテンプレートは、仕事のスタイルに合わせて完全にカスタマイズ可能。自社向けのテンプレートライブラリに保存しておけば、チームメンバーが何度でも繰り返し利用できます。

        Slalom のロゴ

        「新しいテンプレートは画期的なソリューションです。チャンネルやワークフローなど、 Slack の強力な機能が組み込まれているため、チームはよりスピーディーに仕事に取りかかれます」

        Christine McHone 氏

        Slalom、Tech Industry Leader

        あらゆるチームで活用できるテンプレート

        テンプレートで仕事の開始がもっとスピーディーに。

        営業チームで活用できるテンプレート
        マーケティングチームが活用できるテンプレート
        プロジェクトの調整に役立つテンプレート
        IT チームで活用できるテンプレート

        営業

        顧客担当チームの情報を整理して、商談をすばやく成立。

        営業チームで活用できるテンプレート

        マーケティング

        キャンペーンの開始から実行までがスムーズに。

        マーケティングチームが活用できるテンプレート

        プロジェクト管理

        プロジェクトを簡単に作成、追跡、管理。

        プロジェクトの調整に役立つテンプレート

        IT

        リクエスト管理を大規模に効率化。

        IT チームで活用できるテンプレート

        革新的な企業が Slack でビジネスを前進

        テンプレートのほかにも多彩な機能が仕事をサポート

        Slack の営業、マーケティング、プロジェクト管理、リソース配分に関するテンプレートを示すイラスト。
        ブログ

        すばやく仕事を開始できる Slack テンプレートが登場

        プロダクト内の Slack canvas のイラスト
        ブログ

        Slack canvas はインテリジェントプロダクティビティプラットフォームの新たな力

        Slack リストの動作を示すイラスト
        ブログ

        Slack リストで会話を仕事に変える

        Slack 内で構築されたワークフローの例を表すイラスト
        電子ブック

        ユーザー企業の事例から学ぶ、ワークフロービルダー活用のヒント

        よくある質問

        Slack では、canvas、リスト、ワークフロー用にそれぞれテンプレートが用意されています。それらをプロジェクトやビジネスニーズに応じてまとめたテンプレートを使うことで、さらにすばやく仕事を開始できます。

        テンプレートは Slack のすべての有料プランでご利用いただけます。

        テンプレートライブラリには、マーケティングキャンペーンから従業員研修まで、あらゆる用途に対応したテンプレートが揃っています。テンプレートは随時追加される予定です。

        もちろんできます。エンタープライズプランをご利用のお客さまは、テンプレートをカスタマイズして自社向けのテンプレートライブラリに公開できます。これにより、プロジェクトに応じたテンプレートを簡単に見つけて利用できます。

        現時点では未対応ですが、将来的には AI がテンプレートの作成を支援できるようになる予定です。なお、テンプレートを使って作成したチャンネル内では、ほかのチャンネルと同様に AI 機能を利用できます。

        新しい働き方へシフトしよう。

