最初のステップから完了までを、これまで以上のスピードで
Slack のテンプレートを使って、あらゆるプロジェクト、施策、プロセスで最高のスタートを。テンプレートを見る
もっとシンプルに仕事をスタート
時として「始めること」が仕事の最大のハードルになることも。すぐに使えるチャンネル、canvas、リスト、ワークフローが用意されたテンプレートなら、個人もチームもさっと仕事をスタートできます。
ぴったりのテンプレートが見つかる
各部門でのよくあるユースケースに応じたテンプレートを用意。プロジェクトの管理でも、ヘルプリクエストの優先順位づけでも、ゼロから準備する必要なく、スムーズに仕事を始められます。
自由自在に使えるテンプレート
Slack のテンプレートは、仕事のスタイルに合わせて完全にカスタマイズ可能。自社向けのテンプレートライブラリに保存しておけば、チームメンバーが何度でも繰り返し利用できます。
「新しいテンプレートは画期的なソリューションです。チャンネルやワークフローなど、 Slack の強力な機能が組み込まれているため、チームはよりスピーディーに仕事に取りかかれます」
革新的な企業が Slack でビジネスを前進
よくある質問
Slack では、canvas、リスト、ワークフロー用にそれぞれテンプレートが用意されています。それらをプロジェクトやビジネスニーズに応じてまとめたテンプレートを使うことで、さらにすばやく仕事を開始できます。
テンプレートは Slack のすべての有料プランでご利用いただけます。
テンプレートライブラリには、マーケティングキャンペーンから従業員研修まで、あらゆる用途に対応したテンプレートが揃っています。テンプレートは随時追加される予定です。
もちろんできます。エンタープライズプランをご利用のお客さまは、テンプレートをカスタマイズして自社向けのテンプレートライブラリに公開できます。これにより、プロジェクトに応じたテンプレートを簡単に見つけて利用できます。
現時点では未対応ですが、将来的には AI がテンプレートの作成を支援できるようになる予定です。なお、テンプレートを使って作成したチャンネル内では、ほかのチャンネルと同様に AI 機能を利用できます。