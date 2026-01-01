Slack コネクトを使えば、社内のメンバーと Slack で一緒に働くような感覚で、他社のメンバーともすばやく簡単に仕事を進められます。社外のパートナーやベンダー、顧客とのコラボレーションに最適です。複数の会社の人が参加するチームで、Slack チャンネルとダイレクトメッセージを使用してコミュニケーションをすばやく効果的に取ることで、次のようなメリットがあります。

• 顧客との関係を強化する

• 対応までの時間を短縮する

• 営業サイクルをスピードアップする

• 新たな商機を獲得する

• 組織全体でワークフローを連携させる

このようなメリットがすべて、Slack のエンタープライズ級のセキュリティに支えられています。その他のアイデアを紹介した、「外部パートナーとのコミュニケーション改善」についての記事もご覧ください。