Slack コネクトで社外との安全なコラボレーションを実現

従業員が外部の顧客やベンダー、パートナーと安全かつ生産的に仕事を進められるようにして、デジタル変革のペースに後れを取らずについていきましょう。

Slack コネクトは、社内外を問わず、一緒に働くすべての人に Slack のメリットをもたらす安全なコミュニケーション環境です。

Slack のエンタープライズ級のセキュリティ機能とコンプライアンス基準すべてが Slack コネクトにも適用されます。さらに、外部のオーガナイゼーションとやり取りする際に、データの安全性を確保できる機能が追加で組み込まれています。

なぜ重要か

ハイブリッドへの移行によりデジタル変革が加速

77% 2021 年の最優先事項としてデジタル変革を挙げた CIO CIO Outlook 2021 レポート

顧客とのやり取りのデジタル化がますます進行

テクノロジーが無秩序に拡大

2 倍 職場向けの新しいテクノロジーの実験数 「Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises」

コロナ禍の状況を悪用する攻撃者によって

サイバー脅威が急増

90% フィッシングメールが原因のデータ漏えい Cybersecurity Ventures

10 万以上の組織が Slack コネクトを信頼

「Slack を導入する前は、コミュニケーションが課題でした。当社ではメールを使ったやり取りが多く、WhatsApp や Facebook グループなどのメッセージングツールも使用していました。こんな風にコミュニケーションツールの選択を従業員に任せていたことにより、セキュリティ上のリスクが大きくなっていました」 Chief Information Security and Trust Officer Ty Sbano 氏 Sisense

Slack コネクトでできること

信頼できるパートナーと安心して共同作業

認証済みオーガナイゼーションへの卓越した安全なアクセスを確立

Slack では、オーガナイゼーションが Slack の有料プランを利用していることと、公開された事業を展開していることを確認して、その信頼性を認証します。

従業員への表示 ユーザーと管理者は、招待を承諾または承認する前に、

オーガナイゼーションが認証済みであるかどうかを確認できます。

スパムや不要なメッセージを回避

Slack で自分にメッセージを送れる相手を決めるのは、常にユーザー自身です。

従業員への表示 ユーザーは、Slack でメッセージングを開始する前にリクエストを承認する必要があります。

また、不要な招待メールはいつでも停止できます。

外部とのつながりを明確に識別

チャンネルメンバーのアバターと便利なマークによって、従業員は送信ボタンを押す前に会話の相手がわかります。

従業員への表示

見える化が向上＆詳細なコントロールを設定

チームが外部オーガナイゼーションとどのように

連携しているかを把握

一元的なダッシュボードにより、従業員がつながっている相手や、つながりを開始したメンバー、それぞれのつながりの承認者を確認できます。

管理対象

重要なイベントを監視してログに記録

Slack の監査ログ API を使用すると、チャンネルでの重要なアクションを監視して、

以下に役立てることができます。

システムへの不正アクセスを防ぐ

不審な挙動を監視する

コンプライアンスを維持する

管理対象



ファイルのアップロードをブロックしてデータ漏えいを防止

チャンネルやダイレクトメッセージでユーザーがファイルをアップロードする機能をブロックすることで、会社のデータをさらに保護できます。

従業員への表示

Slack コネクトへのアクセスを管理・制御

Slack コネクトで送信、承諾、承認、管理できるメンバーを選択します。

従業員への表示

Enterprise Key Management のお客様はデータに対する制御と見える化がさらに強化

オーガナイゼーションから送信されるメッセージとファイルは、独自のキーを使用して暗号化されます。必要に応じて、データへのアクセスを無効にすることもできます。

管理対象

データポリシーとコンプライアンスポリシーを遵守

DLP サポートにより、情報漏えいを防止

業界をリードするクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）ソリューションとデータ損失防止（DLP）ソリューションを使って、事前に定義されたポリシーに違反する Slack のメッセージやファイルがないか

スキャンします。

管理対象

カスタム保存により社内のデータポリシーに準拠

オーガナイゼーションのメンバーが送信したコンテンツにカスタム保存設定が適用されます。

従業員への表示

eDiscovery サポートにより重要なデータを自動的に取得してアーカイブ

Slack からメッセージやファイルを引き出し、その情報をサードパーティのデータウェアハウスに保存して、アーカイブ、開示、コンプライアンスへの対応を可能にします。

管理対象

