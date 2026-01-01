Slack コネクトで社外との安全なコラボレーションを実現

従業員が外部の顧客やベンダー、パートナーと安全かつ生産的に仕事を進められるようにして、デジタル変革のペースに後れを取らずについていきましょう。
Slack コネクトは、社内外を問わず、一緒に働くすべての人に Slack のメリットをもたらす安全なコミュニケーション環境です。
Slack のエンタープライズ級のセキュリティ機能とコンプライアンス基準すべてが Slack コネクトにも適用されます。さらに、外部のオーガナイゼーションとやり取りする際に、データの安全性を確保できる機能が追加で組み込まれています。
なぜ重要か
ハイブリッドへの移行によりデジタル変革が加速
77%
2021 年の最優先事項としてデジタル変革を挙げた CIO
顧客とのやり取りのデジタル化がますます進行
75%
対面でのやり取りよりも、デジタルでのセルフサービスやリモートでのやり取りを好むと回答した購買担当者と営業担当者
テクノロジーが無秩序に拡大
2 倍
職場向けの新しいテクノロジーの実験数
コロナ禍の状況を悪用する攻撃者によって
サイバー脅威が急増
90%
フィッシングメールが原因のデータ漏えい
10 万以上の組織が Slack コネクトを信頼
「Slack を導入する前は、コミュニケーションが課題でした。当社ではメールを使ったやり取りが多く、WhatsApp や Facebook グループなどのメッセージングツールも使用していました。こんな風にコミュニケーションツールの選択を従業員に任せていたことにより、セキュリティ上のリスクが大きくなっていました」
Slack コネクトでできること
信頼できるパートナーと安心して共同作業
認証済みオーガナイゼーションへの卓越した安全なアクセスを確立
Slack では、オーガナイゼーションが Slack の有料プランを利用していることと、公開された事業を展開していることを確認して、その信頼性を認証します。
|
従業員への表示
ユーザーと管理者は、招待を承諾または承認する前に、
スパムや不要なメッセージを回避
Slack で自分にメッセージを送れる相手を決めるのは、常にユーザー自身です。
|
従業員への表示
ユーザーは、Slack でメッセージングを開始する前にリクエストを承認する必要があります。
外部とのつながりを明確に識別
チャンネルメンバーのアバターと便利なマークによって、従業員は送信ボタンを押す前に会話の相手がわかります。
|
従業員への表示
見える化が向上＆詳細なコントロールを設定
チームが外部オーガナイゼーションとどのように
連携しているかを把握
一元的なダッシュボードにより、従業員がつながっている相手や、つながりを開始したメンバー、それぞれのつながりの承認者を確認できます。
|
管理対象
重要なイベントを監視してログに記録
Slack の監査ログ API を使用すると、チャンネルでの重要なアクションを監視して、
以下に役立てることができます。
- システムへの不正アクセスを防ぐ
- 不審な挙動を監視する
- コンプライアンスを維持する
|
管理対象
ファイルのアップロードをブロックしてデータ漏えいを防止
チャンネルやダイレクトメッセージでユーザーがファイルをアップロードする機能をブロックすることで、会社のデータをさらに保護できます。
|
従業員への表示
Slack コネクトへのアクセスを管理・制御
Slack コネクトで送信、承諾、承認、管理できるメンバーを選択します。
|
従業員への表示
Enterprise Key Management のお客様はデータに対する制御と見える化がさらに強化
オーガナイゼーションから送信されるメッセージとファイルは、独自のキーを使用して暗号化されます。必要に応じて、データへのアクセスを無効にすることもできます。
|
管理対象
データポリシーとコンプライアンスポリシーを遵守
DLP サポートにより、情報漏えいを防止
業界をリードするクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）ソリューションとデータ損失防止（DLP）ソリューションを使って、事前に定義されたポリシーに違反する Slack のメッセージやファイルがないか
スキャンします。
|
管理対象
カスタム保存により社内のデータポリシーに準拠
オーガナイゼーションのメンバーが送信したコンテンツにカスタム保存設定が適用されます。
|
従業員への表示
eDiscovery サポートにより重要なデータを自動的に取得してアーカイブ
Slack からメッセージやファイルを引き出し、その情報をサードパーティのデータウェアハウスに保存して、アーカイブ、開示、コンプライアンスへの対応を可能にします。
|
管理対象
詳しくは、slack.com/trust にアクセスしてください。
