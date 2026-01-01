Slack Connect hilft dir, eine sichere externe Zusammenarbeit aufzubauen

Halte mit dem Tempo der digitalen Transformation Schritt, indem du deinen Mitarbeitern eine sichere und produktivere Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit externen Kunden, Lieferanten und Partnern bietest.

Slack Connect ist eine sichere Kommunikationsumgebung, die die Vorteile von Slack auf alle Personen ausweitet, mit denen du zusammenarbeitest, sowohl innerhalb als auch außerhalb deiner Organisation.

Alle Sicherheitsfunktionen für Unternehmen und Compliance-Standards von Slack werden auch in Slack Connect angewandt. Darüber hinaus haben wir zusätzliche Funktionen integriert, die dafür sorgen, dass deine Daten bei der Zusammenarbeit mit externen Organisationen sicher sind.

Warum ist das wichtig:

Die Umstellung auf hybride Systeme beschleunigt die digitale Transformation

77 % der CIOs stufen die digitale Transformation als ihre oberste Priorität für 2021 ein CIO Outlook 2021 Report

Immer mehr Kundeninteraktionen erfolgen auf digitalem Wege

75 % der Käuferinnen und Käufer sowie Verkäuferinnen und Verkäufer ziehen jetzt laut eigener Aussage digitalen Self-Service und Online-Interaktionen persönlichen Meetings sogar vor McKinsey: So hat Corona den B2B-Vertrieb für immer verändert

Die Ausweitung verschiedenster Technologieformen nimmt ungebremst zu

2X -Experimente mit neuen Arbeitsplatztechnologien Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises

Die Zahl der Cyberbedrohungen steigt stetig an, da böswillige Akteure die Situation

der Pandemie ausnutzen

90 % der Datenschutzverletzungen werden durch Phishing-E-Mails verursacht Cybersecurity Ventures

Über 100.000 Organisationen vertrauen Slack Connect

„Vor Slack glich die Kommunikation einem Kriegsschauplatz. Wir waren sehr stark auf E-Mail ausgerichtet und nutzten zusätzlich Messaging-Tools wie WhatsApp oder sogar Facebook-Gruppen. Diese Art von Kommunikation, bei der jeder sein eigenes Süppchen kocht, birgt enorme Sicherheitsrisiken.“ Ty Sbano Chief Information Security and Trust Officer Sisense

Slack Connect bietet dir folgende Möglichkeiten:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit bewährten Partnern

Einzigartiger, sicherer Zugang zu verifizierten Partnerorganisationen

Slack überprüft die Authentizität einer Organisation, indem es prüft, ob sie ein bezahlender Kunde von Slack ist und ob sie über eine nachweisbare öffentliche Geschäftspräsenz verfügt.

Das sehen deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Sowohl Benutzer als auch Administratoren können überprüfen, ob eine Organisation verifiziert ist,

bevor sie eine Einladung annehmen oder genehmigen.

Vermeidung von Spam und unerwünschten Nachrichten

Benutzer und Benutzerinnen haben immer die volle Kontrolle darüber, wer ihnen in Slack Nachrichten senden kann.

Das sehen deine Mitarbeitenden Benutzer und Benutzerinnen müssen Anfragen annehmen, bevor der Nachrichtenaustausch in Slack beginnen kann,

und sie können unerwünschte E-Mail-Einladungen jederzeit unterbinden.

Eindeutige Kennzeichnung externer Verbindungen

Avatare der Channel-Mitglieder und praktische visuelle Symbole zeigen deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an, mit wem sie sich gerade unterhalten, bevor sie auf „Senden“ drücken.

Das sehen deine Mitarbeitenden

Mehr Transparenz und detaillierte Kontrollen

Verschaffe dir einen Überblick darüber, wie dein Team

mit externen Organisationen zusammenarbeitet

Über ein zentrales Dashboard kannst du sehen, mit wem Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verbunden sind, wer die Verbindung veranlasst und wer sie jeweils genehmigt hat.

Das kannst du kontrollieren:

Überwachung und Protokollierung wichtiger Ereignisse

Mit der Audit-Logs-API von Slack kannst du wichtige Aktionen in Channels überwachen,

wodurch dir Folgendes ermöglicht wird:

Schutz vor unberechtigtem Systemzugriff

Überwachung verdächtigen Verhaltens

Einhaltung der Compliance

Das kannst du kontrollieren



Blockieren von Datei-Uploads zur Vermeidung von Datenlecks

Schütze deine Unternehmensdaten zusätzlich, indem du das Hochladen von Dateien in Channels und Direktnachrichten durch Benutzer und Benutzerinnen blockierst.

Das sehen deine Mitarbeitenden

Verwaltung und Kontrolle des Zugriffs auf Slack Connect

Du kannst bestimmen, wer in Slack Connect Nachrichten senden, annehmen, genehmigen und verwalten darf.

Das sehen deine Mitarbeitenden

Enterprise Key Management-Kunden erhalten zusätzliche Kontrolle und Transparenz in Bezug auf Daten

Von deiner Organisation aus gesendete Nachrichten und Dateien können mit deinen eigenen Codes verschlüsselt werden. Der Zugriff auf Informationen kann im Bedarfsfall widerrufen werden.

Das kannst du kontrollieren

Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Richtlinien

Vermeidung von Datenlecks durch DLP-Unterstützung

Scan von Inhalten in Slack-Nachrichten und -Dateien, die gegen vorgegebene Richtlinien verstoßen, mithilfe führender Cloud Access Security Broker (CASB) und Lösungen zum Schutz

vor Datenverlust (DLP).

Das kannst du kontrollieren

Einhaltung interner Datenrichtlinien mit benutzerdefinierter Aufbewahrung

Deine individuellen Aufbewahrungseinstellungen gelten für Inhalte von Mitgliedern deiner Organisation.

Das sehen deine Mitarbeitenden

Automatisches Erfassen und Archivieren wichtiger Daten dank E-Discovery-Unterstützung

Abrufen von Nachrichten und Dateien aus Slack und Speichern der Informationen in externen Data Warehouses zur Archivierung und Ermittlung sowie zur Einhaltung von Vorschriften.

Das kannst du kontrollieren

Weitere Informationen findest unter slack.com/trust.