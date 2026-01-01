Slack Connect로 안전하게 외부 협업하기

직원들에게 외부 고객, 벤더 및 파트너와 더 안전하고 생산적으로 협업할 방법을 제공하여 디지털 혁신의 속도를 따라잡으세요.

Slack Connect는 Slack의 장점을 조직 안팎에서 협업하는 모든 사람들에게 확장하는 안전한 커뮤니케이션 환경입니다.

Slack Connect에는 Slack의 모든 엔터프라이즈급 보안 기능 및 규정 준수 표준이 적용됩니다. 이에 더해, 외부 조직과 협업할 때 데이터를 안전하게 유지해주는 추가적인 기능도 내장되어 있습니다.

이 기능이 중요한 이유

디지털 혁신을 가속화하는 하이브리드로의 전환

77% 의 CIO가 2021년의 최고 우선순위는 디지털 혁신이라고 답했습니다 CIO Outlook 2021 보고서

점점 디지털화되는 고객 상호 작용

75% 이상이 직접 대면하는 것보다 디지털 셀프 서비스 및 원격으로 이루어지는 소통을 선호한다고 답했습니다. McKinsey: 코로나19가 B2B 영업을 영원히 변화시킨 방법

실제로 구매자와 판매자의

성장하는 기술 확산

2배 증가했습니다 대기업을 위한 기술 로드맵의 부상

새로운 업무환경 기술에 대한 실험이

악용자가 팬데믹을 이용함에 따라 사이버 위협 증가



90% 의 데이터 위반은 피싱 이메일로 인해 발생합니다 사이버 보안 벤처

100,000개 이상의 조직이 신뢰하는 Slack Connect

“Slack이 나오기 전에는 커뮤니케이션이 전쟁터와 같았습니다. 주로 이메일을 사용했고 메시징 도구로 WhatsApp이나 심지어 Facebook 그룹을 사용하기도 했습니다. 개인의 선택에 많은 것을 맡기는 이런 접근 방식은 큰 보안 위험을 초래했습니다.” 정보 보안 및 신뢰 최고 책임자 Ty Sbano Sisense

Slack Connect를 사용하면 다음이 가능합니다...

신뢰할 수 있는 파트너와 기밀을 유지하며 협력

인증된 파트너 조직에 대한 독보적이고 안전한 액세스

Slack은 조직이 인증 가능한 공개 비즈니스인지, 그리고 Slack의 유료 고객인지 확인하여 조직의 진위를 확인합니다.

직원에게 표시되는 내용 사용자와 관리자 모두 초대를 받거나 승인하기 전에

조직이 인증되었는지 확인할 수 있습니다.

스팸 및 원치 않는 메시지 차단

Slack에서 사용자는 나에게 메시지를 보낼 수 있는 사람을 언제든지 관리할 수 있습니다.

직원에게 표시되는 내용 메시징을 시작하려면 사용자가 Slack에서 요청을 수락해야 하며

원하지 않는 이메일 초대는 언제든지 중단할 수 있습니다.

외부 연결의 명확한 신원 파악

채널 멤버 아바타와 유용한 시각적 지표를 통해, 직원은 메시지를 전송하기 전에 상대를 파악할 수 있습니다.

직원에게 표시되는 내용

가시성 향상 및 세부적인 제어 설정

팀과 외부 조직의 협업 상태에 대한

통찰력 확보

중앙 집중식 대시보드를 사용하면 직원과 연결된 사람, 연결을 시작한 사람 및 각 연결을 승인한 사람을 확인할 수 있습니다.

제어할 수 있는 사항

중요한 이벤트 모니터링 및 기록

Slack의 감사 로그 API를 통해 채널에서 중요한 작업을 모니터링하여

다음과 같은 도움을 받을 수 있습니다.

부적절한 시스템 액세스에 대한 방어

의심스러운 행동 모니터링

규정 준수 유지

제어할 수 있는 사항



데이터 유출 방지를 위해 파일 업로드 차단

사용자가 채널 및 다이렉트 메시지에 파일을 업로드할 수 있는 기능을 차단하여 회사 데이터를 더 보호하세요.

직원에게 표시되는 내용

Slack Connect에 대한 액세스 관리 및 제어

Slack Connect에서 전송, 수락, 승인 및 관리를 할 수 있는 사람을 선택합니다.

직원에게 표시되는 내용

엔터프라이즈 키 관리 고객에게 데이터에 대한 추가적인 제어 및 가시성을 제공

조직에서 전송되는 메시지와 파일은 자체 키를 사용해 암호화할 수 있습니다. 필요 시 정보에 대한 액세스 권한을 철회할 수 있습니다.

제어할 수 있는 사항

데이터 정책 및 규정 준수 정책 준수

DLP 지원을 통해 정보 유출 방지

주요 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)와 데이터 손실 방지(DLP) 솔루션을 사용하여 Slack 메시지와 파일에서 사전 정의된 정책을 위반한 콘텐츠를

스캔합니다.

제어할 수 있는 사항

사용자 지정 보존을 통해 내부 데이터 정책 준수

조직의 멤버가 전송한 콘텐츠에 사용자 지정 보존 설정이 적용됩니다.

직원에게 표시되는 내용

e-discovery 지원으로 중요한 데이터를 자동으로 캡처하여 보관

Slack에서 메시지와 파일을 가져와서 보관, 검색, 및 규정 준수 목적으로 타사 데이터 웨어하우스에 정보를 저장합니다.

제어할 수 있는 사항

자세히 알아보려면 slack.com/trust을 참조하세요.