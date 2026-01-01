Possibilite uma colaboração externa e segura com o Slack Connect

Acompanhe o ritmo da transformação digital oferecendo aos funcionários uma forma segura e mais produtiva de trabalhar com parceiros, fornecedores e clientes externos.

O Slack Connect é um ambiente seguro de comunicação que amplia os benefícios do Slack para todas as pessoas com quem você trabalha, dentro e fora da sua organização.

Todos os padrões de conformidade e recursos de segurança de nível empresarial do Slack se aplicam ao Slack Connect. Além disso, nós incluímos mais recursos para que você tenha a certeza de que seus dados estão seguros durante o trabalho com organizações externas.

Por que isso é importante?

A mudança para o trabalho híbrido está acelerando a transformação digital

77% dos diretores de informática classificaram a transformação digital como a maior prioridade para 2021 Relatório da Constellation Research: CIO Outlook 2021

As interações digitais com os clientes estão aumentando

75% dos compradores e vendedores dizem que, agora, preferem o autoatendimento digital e a interação humana remota às interações cara a cara McKinsey: Como a COVID-19 mudou as vendas entre empresas para sempre

O uso da tecnologia está se expandindo

2x mais experiências com novas tecnologias no local de trabalho Roteiro da Gartner: Emerging Technology Roadmap for Large Enterprises

As ameaças cibernéticas estão aumentando em função

da pandemia

90% das violações de dados são causadas por e-mails de phishing Artigo da Cybersecurity Ventures: Security Awareness Training Explosion

Mais de 100 mil organizações confiam no Slack Connect

“Antes do Slack, a comunicação era um campo de batalhas. Nós usávamos fundamentalmente o e-mail, além de ferramentas de mensagens, como o WhatsApp e até grupos do Facebook. Essa abordagem de comunicação do tipo “vale-tudo” gerava grandes riscos de segurança.” Ty Sbano Diretor de confiança e segurança da informação Sisense

O que o Slack Connect oferece

Trabalhe de forma segura com parceiros confiáveis

Estabeleça um acesso seguro e único a organizações parceiras verificadas

Para verificar a autenticidade de uma organização, o Slack confirma que ela é um cliente pago da plataforma e tem uma presença comercial.

O que seus funcionários veem Tanto usuários quanto administradores podem ver se uma organização é verificada

antes de aceitar ou aprovar um convite.

Evite spam e mensagens indesejadas

Os usuários sempre têm o controle sobre quem pode enviar mensagens para eles no Slack.

O que seus funcionários veem Os usuários precisam aceitar as solicitações para dar início às mensagens no Slack e,

a qualquer momento, podem interromper o recebimento de convites indesejados por e-mail.

Identifique claramente as conexões externas

Indicadores visuais práticos e avatares dos membros do canal mostram com quem seus funcionários estão falando antes de enviar uma mensagem.

O que seus funcionários veem

Aumente a visibilidade e defina controles granulares

Colete informações de como sua equipe está colaborando

com organizações externas

Um painel centralizado permite que você veja com quem os funcionários estão conectados, quem iniciou a conexão e quem aprovou cada uma.

O que você controla

Monitore e registre eventos importantes

Com a API de logs de auditoria do Slack, é possível monitorar ações importantes nos canais,

o que ajuda você a fazer o seguinte:

Proteger-se contra acessos inapropriados ao sistema

Monitorar comportamento suspeito

Manter a conformidade

O que você controla



Bloqueie envios de arquivo para impedir o vazamento de dados

Proteja ainda mais os dados da sua empresa bloqueando os usuários de enviarem arquivos em canais e mensagens diretas.

O que seus funcionários veem

Gerencie e controle o acesso ao Slack Connect

Escolha quem pode enviar, aceitar, aprovar e gerenciar o Slack Connect.

O que seus funcionários veem

Os clientes do Enterprise Key Management têm mais controle e visibilidade dos dados

As mensagens e os arquivos que sua organização envia são criptografados com as suas próprias chaves. Cancele o acesso às informações quando for necessário.

O que você controla

Cumpra as políticas de conformidade e dados

Evite vazamentos de informações com a prevenção contra perda de dados (DLP, na sigla em inglês)

Identifique conteúdo de arquivos e mensagens no Slack que viole as políticas predefinidas com as principais soluções de agente de segurança de acesso à nuvem (CASB, na sigla em inglês) e de

DLP.

O que você controla

Cumpra as políticas internas de dados com a retenção personalizada

Suas configurações de retenção personalizadas se aplicam ao conteúdo que os membros da sua organização enviam.

O que seus funcionários veem

Colete e arquive dados essenciais automaticamente com o eDiscovery

Extraia mensagens e arquivos do Slack e armazene as informações em data warehouses de terceiros para fins de arquivamento, descoberta e conformidade.

O que você controla

Acesse slack.com/trust para saber mais.