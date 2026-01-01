Canais compartilhados e ícone de segurança, jogo da velha com um cadeado

Possibilite uma colaboração externa e segura com o Slack Connect

Ajude a sua equipe a trabalhar com organizações externas no Slack, mantendo os dados e as informações da sua empresa seguros

Leitura de 4 minutos

Acompanhe o ritmo da transformação digital oferecendo aos funcionários uma forma segura e mais produtiva de trabalhar com parceiros, fornecedores e clientes externos.

O Slack Connect é um ambiente seguro de comunicação que amplia os benefícios do Slack para todas as pessoas com quem você trabalha, dentro e fora da sua organização.

Todos os padrões de conformidade e recursos de segurança de nível empresarial do Slack se aplicam ao Slack Connect. Além disso, nós incluímos mais recursos para que você tenha a certeza de que seus dados estão seguros durante o trabalho com organizações externas.

 

Por que isso é importante?

A mudança para o trabalho híbrido está acelerando a transformação digital

 

77%

dos diretores de informática classificaram a transformação digital como a maior prioridade para 2021

 

As interações digitais com os clientes estão aumentando

 

75%

dos compradores e vendedores dizem que, agora, preferem o autoatendimento digital e a interação humana remota às interações cara a cara

 

O uso da tecnologia está se expandindo

 

2x

mais experiências com novas tecnologias no local de trabalho

 

As ameaças cibernéticas estão aumentando em função
da pandemia

 

90%

das violações de dados são causadas por e-mails de phishing

 

Mais de 100 mil organizações confiam no Slack Connect

 

“Antes do Slack, a comunicação era um campo de batalhas. Nós usávamos fundamentalmente o e-mail, além de ferramentas de mensagens, como o WhatsApp e até grupos do Facebook. Essa abordagem de comunicação do tipo “vale-tudo” gerava grandes riscos de segurança.”

Ty SbanoDiretor de confiança e segurança da informaçãoSisense

 

O que o Slack Connect oferece

segurança

Trabalho seguro com parceiros confiáveis

 restrito

Aumento da visibilidade e definição de controles granulares

 conformidade

Cumprimento de políticas de conformidade e dados

 

Trabalhe de forma segura com parceiros confiáveis

Estabeleça um acesso seguro e único a organizações parceiras verificadas

Para verificar a autenticidade de uma organização, o Slack confirma que ela é um cliente pago da plataforma e tem uma presença comercial.

O que seus funcionários veemverificar-identidade-dos-remetentes-1

Tanto usuários quanto administradores podem ver se uma organização é verificada
antes de aceitar ou aprovar um convite.

 

Evite spam e mensagens indesejadas

Os usuários sempre têm o controle sobre quem pode enviar mensagens para eles no Slack.

O que seus funcionários veem

Os usuários precisam aceitar as solicitações para dar início às mensagens no Slack e,
a qualquer momento, podem interromper o recebimento de convites indesejados por e-mail.

evite-spam-e-mensagens-indesejadas

 

Identifique claramente as conexões externas

Indicadores visuais práticos e avatares dos membros do canal mostram com quem seus funcionários estão falando antes de enviar uma mensagem.

  O que seus funcionários veemsaiba-quem

 

Aumente a visibilidade e defina controles granulares

 

Colete informações de como sua equipe está colaborando
com organizações externas

Um painel centralizado permite que você veja com quem os funcionários estão conectados, quem iniciou a conexão e quem aprovou cada uma.

O que você controlainformações-sobre-a-equipe

 

 

Monitore e registre eventos importantes

Com a API de logs de auditoria do Slack, é possível monitorar ações importantes nos canais,
o que ajuda você a fazer o seguinte:

  •  Proteger-se contra acessos inapropriados ao sistema
  •  Monitorar comportamento suspeito
  •  Manter a conformidade

O que você controla
logs-de-auditoria

 

Bloqueie envios de arquivo para impedir o vazamento de dados

Proteja ainda mais os dados da sua empresa bloqueando os usuários de enviarem arquivos em canais e mensagens diretas.

O que seus funcionários veembloquear-envios-de-arquivo

 

Gerencie e controle o acesso ao Slack Connect

Escolha quem pode enviar, aceitar, aprovar e gerenciar o Slack Connect.

O que seus funcionários veemgerenciar-o-slack-connect

 

Os clientes do Enterprise Key Management têm mais controle e visibilidade dos dados

As mensagens e os arquivos que sua organização envia são criptografados com as suas próprias chaves. Cancele o acesso às informações quando for necessário.

O que você controla enterprise-key-management

 

Cumpra as políticas de conformidade e dados

 

Evite vazamentos de informações com a prevenção contra perda de dados (DLP, na sigla em inglês)

Identifique conteúdo de arquivos e mensagens no Slack que viole as políticas predefinidas com as principais soluções de agente de segurança de acesso à nuvem (CASB, na sigla em inglês) e de
DLP.

O que você controlabot-nightfall

 

Cumpra as políticas internas de dados com a retenção personalizada

Suas configurações de retenção personalizadas se aplicam ao conteúdo que os membros da sua organização enviam.

O que seus funcionários veem configurações-de-retenção-personalizadas

 

Colete e arquive dados essenciais automaticamente com o eDiscovery

Extraia mensagens e arquivos do Slack e armazene as informações em data warehouses de terceiros para fins de arquivamento, descoberta e conformidade.

O que você controla

imagem-de-segurança-do-slack-connect

         Solução de eDiscovery da Onna, uma das soluções de parceiros do Slack.

 

Acesse slack.com/trust para saber mais.

Notas de rodapé

  1. Source: Third-party DLP or CASB solution required (supported by Slack’s Discovery API)”
  2. Source: Third-party e-discovery solution required (supported by Slack’s Discovery API)

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