Possibilite uma colaboração externa e segura com o Slack Connect

Acompanhe o ritmo da transformação digital oferecendo aos funcionários uma forma segura e mais produtiva de trabalhar com parceiros, fornecedores e clientes externos.
O Slack Connect é um ambiente seguro de comunicação que amplia os benefícios do Slack para todas as pessoas com quem você trabalha, dentro e fora da sua organização.
Todos os padrões de conformidade e recursos de segurança de nível empresarial do Slack se aplicam ao Slack Connect. Além disso, nós incluímos mais recursos para que você tenha a certeza de que seus dados estão seguros durante o trabalho com organizações externas.
Por que isso é importante?
A mudança para o trabalho híbrido está acelerando a transformação digital
77%
dos diretores de informática classificaram a transformação digital como a maior prioridade para 2021
As interações digitais com os clientes estão aumentando
75%
dos compradores e vendedores dizem que, agora, preferem o autoatendimento digital e a interação humana remota às interações cara a cara
O uso da tecnologia está se expandindo
2x
mais experiências com novas tecnologias no local de trabalho
As ameaças cibernéticas estão aumentando em função
da pandemia
90%
das violações de dados são causadas por e-mails de phishing
Mais de 100 mil organizações confiam no Slack Connect
“Antes do Slack, a comunicação era um campo de batalhas. Nós usávamos fundamentalmente o e-mail, além de ferramentas de mensagens, como o WhatsApp e até grupos do Facebook. Essa abordagem de comunicação do tipo “vale-tudo” gerava grandes riscos de segurança.”
O que o Slack Connect oferece
Trabalhe de forma segura com parceiros confiáveis
Estabeleça um acesso seguro e único a organizações parceiras verificadas
Para verificar a autenticidade de uma organização, o Slack confirma que ela é um cliente pago da plataforma e tem uma presença comercial.
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O que seus funcionários veem
Tanto usuários quanto administradores podem ver se uma organização é verificada
Evite spam e mensagens indesejadas
Os usuários sempre têm o controle sobre quem pode enviar mensagens para eles no Slack.
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O que seus funcionários veem
Os usuários precisam aceitar as solicitações para dar início às mensagens no Slack e,
Identifique claramente as conexões externas
Indicadores visuais práticos e avatares dos membros do canal mostram com quem seus funcionários estão falando antes de enviar uma mensagem.
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O que seus funcionários veem
Aumente a visibilidade e defina controles granulares
Colete informações de como sua equipe está colaborando
com organizações externas
Um painel centralizado permite que você veja com quem os funcionários estão conectados, quem iniciou a conexão e quem aprovou cada uma.
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O que você controla
Monitore e registre eventos importantes
Com a API de logs de auditoria do Slack, é possível monitorar ações importantes nos canais,
o que ajuda você a fazer o seguinte:
- Proteger-se contra acessos inapropriados ao sistema
- Monitorar comportamento suspeito
- Manter a conformidade
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O que você controla
Bloqueie envios de arquivo para impedir o vazamento de dados
Proteja ainda mais os dados da sua empresa bloqueando os usuários de enviarem arquivos em canais e mensagens diretas.
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O que seus funcionários veem
Gerencie e controle o acesso ao Slack Connect
Escolha quem pode enviar, aceitar, aprovar e gerenciar o Slack Connect.
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O que seus funcionários veem
Os clientes do Enterprise Key Management têm mais controle e visibilidade dos dados
As mensagens e os arquivos que sua organização envia são criptografados com as suas próprias chaves. Cancele o acesso às informações quando for necessário.
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O que você controla
Cumpra as políticas de conformidade e dados
Evite vazamentos de informações com a prevenção contra perda de dados (DLP, na sigla em inglês)
Identifique conteúdo de arquivos e mensagens no Slack que viole as políticas predefinidas com as principais soluções de agente de segurança de acesso à nuvem (CASB, na sigla em inglês) e de
DLP.
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O que você controla
Cumpra as políticas internas de dados com a retenção personalizada
Suas configurações de retenção personalizadas se aplicam ao conteúdo que os membros da sua organização enviam.
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O que seus funcionários veem
Colete e arquive dados essenciais automaticamente com o eDiscovery
Extraia mensagens e arquivos do Slack e armazene as informações em data warehouses de terceiros para fins de arquivamento, descoberta e conformidade.
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O que você controla
Acesse slack.com/trust para saber mais.
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