Sim! Diferentemente do email, o Slack não é vulnerável a spam ou phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes ou inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível que receba notificações de apps integrados ao seu workspace, por exemplo, Asana, Documentos Google ou Jira.

O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível corporativo. Os controles granulares permitem que os administradores personalizem a segurança para cada usuário, assim, todos veem apenas o que devem. Saiba como o Slack podem substituir o e-mail com segurança dentro da sua empresa.