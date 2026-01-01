As equipes que usam o Slack são 47% mais produtivas
Média ponderada. Com base em 1.456 respostas à pesquisa por parte de usuários semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá, com uma margem de erro de ± 2% e com um intervalo de confiança de 95% (novembro de 2022).
Deixe os números falarem por si
338%
retorno sobre investimento
US$ 2,1
milhões em economias na produtividade
"Quadruplicamos nossa produtividade em relação a alguns anos atrás. E isso não seria possível sem o Slack."
O Slack mantém todas as pessoas conectadas e produtivas
O Slack é um software que agrada porque foi projetado para apoiar a forma como as pessoas naturalmente trabalham em conjunto.
87%
sentiram que a sua capacidade para trabalhar remotamente melhorou
74%
ficariam insatisfeitos se o Slack fosse removido
91%
sentiram-se mais conectados com as suas equipes
89%
afirmam que o Slack melhorou a comunicação
68%
de usuários dependem do Slack para trabalhar
"O que mais nos conecta é o Slack. É um método muito imediato e direto de comunicação e, de fato, é o único canal que as pessoas preferem e curtem usar."
Perguntas frequentes
Sim. Você pode discutir sobre informações confidenciais no Slack. O Slack oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos permaneçam em segurança. O Slack oferece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo vários certificados de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros. O Slack segue os requisitos do RGPD e pode ser ajustado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele possui autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para obter notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.
O Enterprise+ é a solução do Slack para organizações de grande porte ou complexidade. Com ele, sua organização trabalha com a agilidade de uma pequena empresa e explora o conhecimento compartilhado e os recursos da sua grande empresa.
O Enterprise+ inclui todas as funcionalidades de segurança e governança esperadas de uma solução corporativa, além de uma experiência intuitiva e baseada no cliente, que gera adesão.
O Enterprise+ impulsiona o trabalho de algumas das maiores empresas do mundo, como a IBM, a Condé Nast, a Moody’s, a Oracle e a E-Trade. Além disso, é o único produto de colaboração com capacidade para até 500 mil pessoas.
O Enterprise+ é um plano pago. Compare os recursos e os preços dos planos aqui.
Sim! Diferentemente do email, o Slack não é vulnerável a spam ou phishing, que causam 90% das violações de dados. Seu identificador do Slack não pode ser vendido para anunciantes ou inserido em uma lista de e-mails. Você só receberá mensagens no Slack de outras pessoas de dentro da sua organização ou de parceiros confiáveis que usam o Slack Connect. Também é possível que receba notificações de apps integrados ao seu workspace, por exemplo, Asana, Documentos Google ou Jira.
O Slack oferece proteção de dados e privacidade de nível corporativo. Os controles granulares permitem que os administradores personalizem a segurança para cada usuário, assim, todos veem apenas o que devem. Saiba como o Slack podem substituir o e-mail com segurança dentro da sua empresa.
No Slack, o trabalho é feito nos canais. Um canal é um local único para uma equipe compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. As pessoas costumam criar canais para comunicados da empresa, triagem de atendimento ao cliente, auxílio dos setores de TI ou RH e compartilhamento de interesses sociais.
Os canais podem ser públicos (abertos para todos na organização) ou privados (apenas convidados podem acessá-los). Além disso, organizações que têm um plano pago do Slack podem usar o Slack Connect para compartilhar um canal com parceiros externos, como agências, clientes e fornecedores. Saiba mais sobre como os canais podem agilizar suas tarefas diárias aqui.
O Slack ajuda as organizações a reunir o seu pessoal e ferramentas em um único local, de modo que todos permaneçam produtivos e em sintonia de qualquer lugar. Mais de 750 mil empresas usam o Slack diariamente para a troca de mensagens, compartilhamento de arquivos e chamadas em vídeo/voz entre equipes. É possível integrar milhares de ferramentas, como o Google Drive, Zoom e Salesforce, ou criar apps ou bots personalizados exclusivamente para a sua organização. Saiba mais sobre como o Slack funciona aqui.
O Slack Connect oferece uma forma mais segura e produtiva para a comunicação entre as organizações. Permite transferir para o Slack todas as conversas com os seus parceiros externos, clientes, fornecedores e outras partes interessadas, substituindo o e-mail e promovendo a colaboração. As normas de conformidade e os recursos de nível empresarial do Slack, como o Enterprise Key Management, são ampliados para o Slack Connect. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.
O Slack Connect é um recurso do Slack que permite que pessoas em até 20 organizações trabalhem juntas no mesmo local, sem deixar os próprios workspaces do Slack. Já o Enterprise+ é um plano do Slack que permite conectar vários workspaces dentro da sua empresa.
O Slack Connect está incluído em todos os planos pagos do Slack. Então se sua organização estiver no Enterprise+, você também poderá usar o Slack Connect. Compare os planos e os recursos aqui.