A plataforma que impulsiona os serviços de saúde
Automatize processos manuais, aprimore operações e volte a se concentrar nos pacientes com uma plataforma de produtividade configurável para atender à lei de portabilidade e responsabilidade de convênio médico (HIPAA, na sigla em inglês).
Reduzir complexidade e aumentar a satisfação dos membros
- Minimize as trocas intermináveis de mensagens e os gargalos de autorizações que complicam o gerenciamento de solicitações
- Melhore as resoluções em um único contato, oferecendo suporte rápido e de alta qualidade aos clientes até mesmo nas solicitações mais complexas
- Descubra eficiências no ciclo de vendas que geram receita e criam novos conjuntos de lucros
- Aumente as receitas e construa relacionamentos mais fortes em um ecossistema confiável e completo com o Slack e a Salesforce
28%
de redução no tempo de resolução de tíquetes*
Cuide dos pacientes sem deixar de apoiar suas equipes
- Ofereça a médicos, enfermeiros e especialistas locais exclusivos para trabalharem juntos nos canais do Slack
- Melhore os resultados para pacientes reduzindo os custos de tratamento
- Alivie a carga administrativa criando automações sem código no Criador de fluxo de trabalho, que simplificam os processos de aprovação para autorizações
- Mantenha todo mundo atualizado com recursos internos, como círculos e apps integrados para gerenciamento e agendamento de tarefas
Lance tratamentos que podem salvar vidas com mais rapidez
- Melhore a produtividade em pesquisas, ensaios clínicos e comercialização
- Integre ferramentas de pesquisa, aplicativos e especialistas na empresa e em todo o mundo em canais seguros do Slack Connect
- Simplifique a coordenação de estudos clínicos entre diversos locais e parceiros com o Slack canvas
- Integre, apoie e retenha os melhores talentos de vendas e atendimento ao cliente, tanto os que trabalham fora e dentro da sede
Ofereça o futuro da medicina em tempo real
- Melhore os processos de desenvolvimento de ponta a ponta de dispositivos e programas por meio de automações e integrações
- Garanta que as equipes possam se comunicar facilmente por meio de ciclos de vendas, tanto internamente quanto com os clientes
- Ofereça serviço de ponta durante todo o ciclo de vida de uso do dispositivo
Torne o dia a dia mais simples com as integrações
Integre seus apps no Slack para agendar, coordenar, colaborar e fazer muito mais com apenas alguns cliques.
Histórias inspiradoras, soluções inteligentes
Privacidade no Slack
O Slack é a plataforma de produtividade para serviços de saúde
Como a OneOncology promove a inovação com o Slack
Como a Oscar Health usa o Slack para simplificar os serviços de saúde
Perguntas frequentes
O Slack permite que criar canais que incluam especialistas de sua clínica ou organização provedora. Esses canais podem ser privados, ou seja, as informações são compartilhadas apenas com prestadores de serviço trabalhando com um paciente ou em um caso específico. Informações compartilhadas em canais privados não aparecem em resultados de pesquisa.
O Slack Connect também permite que você convide usuários externos para canais específicos, ampliando todas as vantagens de se trabalhar no Slack para parceiros, prestadores de serviços e outros terceiros.
Os canais do Slack armazenam todas as conversas e todos os documentos compartilhados durante um projeto, permitindo que novos membros da equipe se atualizem e se tornem produtivos mais rapidamente.
Além disso, você sabia que o e-mail é uma das fontes mais comuns de phishing e outras violações de segurança? No Slack, você pode manter informações de saúde protegidas (PHI) e outras informações sigilosas protegidas contra violações frequentes de segurança nas comunicações.
Sim! O Slack pode ser configurado para atender aos requisitos da HIPAA, ou seja, ele pode ser configurado e administrado para manter a segurança das PHI.