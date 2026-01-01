Acessibilidade no Slack

Ter uma experiência prazerosa no Slack é uma necessidade, não um mero acessório. Por isso, nós garantimos que todos podem usá-lo da forma que quiserem.

Vários emojis relacionados à acessibilidade.
Vários emojis relacionados à acessibilidade.
Acessibilidade do teclado

Dá para fazer muito com apenas um toque

Atalhos de teclado para acessibilidadeUsar o Slack com um leitor de telaComandos para navegar mais rápido no Slack
Preferências de animação

Personalize a animação de GIFs e emojis no Slack

Definir configurações de movimento de imagens e emojis Adicionar ou remover reações de emojiGerenciar permissões de emoji personalizado
Controles visuais

Escolha o nível de zoom, a configuração de contraste e muito mais.

Usar o modo escuro no SlackAlterar as configurações de exibição de mensagensAjustar o nível de zoom

Saiba como o Slack desenvolve produtos em favor da acessibilidade

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Recurso

Comunicação inclusiva e acessível no Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Central de Ajuda

Por que um design inclusivo é essencial para desenvolver um produto melhor

Image of a broken vase.
Blog

Como fracassar na acessibilidade para engenheiros

Illustration of a women working on a computer.
Ler história

O que uma equipe neurodiversa pode ensinar a todos sobre a inclusão no local de trabalho

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Recurso

Comunicação inclusiva e acessível no Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Central de Ajuda

Por que um design inclusivo é essencial para desenvolver um produto melhor

Image of a broken vase.
Blog

Como fracassar na acessibilidade para engenheiros

Illustration of a women working on a computer.
Ler história

O que uma equipe neurodiversa pode ensinar a todos sobre a inclusão no local de trabalho

Não encontrou o que queria? Acesse a Central de Ajuda ou envie uma solicitação de ajuda.