Acessibilidade no Slack
Ter uma experiência prazerosa no Slack é uma necessidade, não um mero acessório. Por isso, nós garantimos que todos podem usá-lo da forma que quiserem.
Acessibilidade do teclado
Dá para fazer muito com apenas um toque
Preferências de animação
Personalize a animação de GIFs e emojis no Slack
Controles visuais
Escolha o nível de zoom, a configuração de contraste e muito mais.
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