Uma imagem de caixas com fechaduras e uma chave próxima a elas
Enterprise Encryption Key Management

Mantenha o fluxo de dados enquanto minimiza os riscos com EKM

Tenha total controle sobre o acesso aos seus dados e visibilidade em cada etapa com a solução de gerenciamento de chaves do Slack.

O que é o Enterprise Encryption Key Management do Slack?

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Use suas próprias chaves

Com o EKM do Slack, você usa suas próprias chaves armazenadas no Key Management Service da Amazon (AWS KMS) para criptografar mensagens e arquivos. Os administradores podem revogar o acesso às chaves de modo granular para que as equipes enfrentem o mínimo de interrupções. O Slack continua trabalhando normalmente, e as equipes também.

Use suas próprias chaves
Exemplo de mensagem com o EKM do Slack em uso
proj-faturamento
Carmen VeigaCerto, tenho algumas projeções de como a nova estrutura de faturamento poderá afetar as receitas. Usei como base a conversa entre @Marcos Souza e @Sara da Silva.
2 respostasÚltima resposta há 3 minutos
Enviar mensagem para #proj-faturamento

Tranquilidade total para quem cuida da segurança

Com o EKM do Slack, as organizações conseguem compartilhar de forma melhor as conversas e arquivos confidenciais no Slack enquanto atendem aos requisitos de segurança.

Exemplo de mensagem com o EKM do Slack em uso
proj-faturamento
Carmen VeigaCerto, tenho algumas projeções de como a nova estrutura de faturamento poderá afetar as receitas. Usei como base a conversa entre @Marcos Souza e @Sara da Silva.
2 respostasÚltima resposta há 3 minutos
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“Tecnologias como o Enterprise Key Management do Slack estão rapidamente se tornando um requisito essencial para empresas de todos os portes que precisam de mais segurança no ambiente de colaboração. É cada vez mais importante para as empresas controlar as chaves de criptografia."

Wayne KurtzmanDiretor de pesquisas para redes sociais, comunidades e colaboração, IDC

Mantenha o trabalho em andamento com segurança

Seus dados ficam protegidos enquanto a equipe continua trabalhando.

Visibilidade de todas as etapas

Veja em detalhes como suas chaves são acessadas. O uso delas para criptografar e descriptografar mensagens e arquivos no Slack é registrado no CloudTrail e no CloudWatch, ambos da AWS.

Remova chaves de acesso de modo granular

Para abordar ameaças à segurança, os administradores podem revogar o acesso de modo bastante direcionado. O acesso às mensagens e aos arquivos pode ser revogado no nível da organização, do workspace, do canal, do arquivo ou em determinados horários.

Mantenha a colaboração no Slack

A experiência do Slack, dos recursos ao desempenho, permanece a mesma. As equipes podem continuar colaborando usando todos os recursos conhecidos do Slack, mesmo que o acesso a alguns dados seja revogado.

Empresas seguras colaboram no Slack

Milhões de pessoas em todo o mundo usam o Slack para mudar a maneira como trabalham juntas.

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O que é o EKM do Slack?

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