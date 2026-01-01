Mantenha o fluxo de dados enquanto minimiza os riscos com EKM
Tenha total controle sobre o acesso aos seus dados e visibilidade em cada etapa com a solução de gerenciamento de chaves do Slack.
O que é o Enterprise Encryption Key Management do Slack?
Use suas próprias chaves
Com o EKM do Slack, você usa suas próprias chaves armazenadas no Key Management Service da Amazon (AWS KMS) para criptografar mensagens e arquivos. Os administradores podem revogar o acesso às chaves de modo granular para que as equipes enfrentem o mínimo de interrupções. O Slack continua trabalhando normalmente, e as equipes também.
Tranquilidade total para quem cuida da segurança
Com o EKM do Slack, as organizações conseguem compartilhar de forma melhor as conversas e arquivos confidenciais no Slack enquanto atendem aos requisitos de segurança.
“Tecnologias como o Enterprise Key Management do Slack estão rapidamente se tornando um requisito essencial para empresas de todos os portes que precisam de mais segurança no ambiente de colaboração. É cada vez mais importante para as empresas controlar as chaves de criptografia."
Mantenha o trabalho em andamento com segurança
Seus dados ficam protegidos enquanto a equipe continua trabalhando.
Visibilidade de todas as etapas
Veja em detalhes como suas chaves são acessadas. O uso delas para criptografar e descriptografar mensagens e arquivos no Slack é registrado no CloudTrail e no CloudWatch, ambos da AWS.
Remova chaves de acesso de modo granular
Para abordar ameaças à segurança, os administradores podem revogar o acesso de modo bastante direcionado. O acesso às mensagens e aos arquivos pode ser revogado no nível da organização, do workspace, do canal, do arquivo ou em determinados horários.
Mantenha a colaboração no Slack
A experiência do Slack, dos recursos ao desempenho, permanece a mesma. As equipes podem continuar colaborando usando todos os recursos conhecidos do Slack, mesmo que o acesso a alguns dados seja revogado.
Empresas seguras colaboram no Slack
Milhões de pessoas em todo o mundo usam o Slack para mudar a maneira como trabalham juntas.