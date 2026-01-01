Agilize o trabalho com os modelos
Elimine as incertezas no trabalho com modelos pré-configurados para qualquer projeto, programa ou desafio.
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Modelos selecionados para todas as necessidades da sua equipe.
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Perguntas frequentes
Os modelos reúnem o que há de melhor no Slack com canais, canvas, listas e fluxos de trabalho pré-criados e prontos para uso em qualquer situação específica. Com os modelos, você e sua equipe podem acelerar a geração de valor, escalonar processos e impulsionar a produtividade.
Os modelos estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack. Eles não são um complemento. Para informações sobre preços, consulte nossa página de preços.
Os modelos do Slack ajudam você e sua equipe a impulsionar a produtividade em todas as linhas de negócios com soluções flexíveis e escalonáveis que utilizam automação para transformar rapidamente ideias em ações concretas.
Sim, você pode criar modelos personalizados para atender às suas necessidades específicas. Os administradores no plano Enterprise Grid têm a capacidade de criar e publicar modelos personalizados para uso interno em toda a organização.