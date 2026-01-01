Agilize o trabalho com os modelos

Elimine as incertezas no trabalho com modelos pré-configurados para qualquer projeto, programa ou desafio.

Ver todos os modelos

Modelos em destaque

Modelos selecionados para todas as necessidades da sua equipe.

01/10

Modelo de gerenciamento de projetos

Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
02/10

Modelo de feedback

Colete, priorize, alinhe-se e responda mais rápido aos feedbacks com o modelo de feedback do Slack.
03/10

Modelo de lista de verificação de integração

Reúna todas as informações importantes e tarefas da primeira semana em um local de fácil acesso com nosso modelo de lista de verificação de integração.
04/10

Modelo de campanha de marketing

Impulsione o sucesso da campanha com nosso modelo de marketing. Alcance objetivos, mantenha o alinhamento e gere resultados sem esforço.
05/10

Modelo de registro de problemas

Adote uma abordagem simplificada para rastrear bugs e problemas com o modelo de registro de problemas do Slack.
06/10

Kit inicial para parceiros externos

Converse, rastreie e forneça ativos em um só lugar com qualquer tipo de parceiro externo que você possa ter: agências, clientes e muito mais.
07/10

Modelo do rastreador de vendas

Organize negócios, rastreie as etapas do pipeline e avalie o desempenho com precisão
08/10

Modelo de acompanhamento de equipe

Ofereça a transparência e a estrutura de que sua equipe precisa para fazer o melhor trabalho.
09/10

Modelo de formulário de solicitação de atendimento

Simplifique solicitações de atendimento com a ajuda de um modelo de formulário.
10/10

Modelo de reunião individual

Defina metas, acompanhe o crescimento e compartilhe recursos para otimizar o desenvolvimento dos funcionários.

Navegar por categoria

Gerenciamento de projetos
Planejamento
Gerenciamento de equipes
Comunicação
Produtividade

Explorar todos os modelos...

Explorar todos os modelos...

Filtrar por
0
Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Defina metas, recursos e métricas de sucesso, e então colabore e refine os detalhes direto no Slack.
Modelo de resumo do produto
Com nosso modelo de planejamento trimestral, você pode organizar, priorizar, acompanhar e otimizar seu processo de planejamento trimestral.
Modelo de planejamento trimestral
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Reúna todas as informações importantes e tarefas da primeira semana em um local de fácil acesso com nosso modelo de lista de verificação de integração.
Modelo de lista de verificação de integração
Receba os novos funcionários com um modelo fácil de usar que inclui tarefas, reuniões e recursos.
Modelo de integração de funcionários
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos
Simplifique solicitações de atendimento com a ajuda de um modelo de formulário.
Modelo de formulário de solicitação de atendimento
Gerencie suas solicitações de ajuda em um só lugar.
Formulário de solicitação de ajuda

Perguntas frequentes

Os modelos reúnem o que há de melhor no Slack com canais, canvas, listas e fluxos de trabalho pré-criados e prontos para uso em qualquer situação específica. Com os modelos, você e sua equipe podem acelerar a geração de valor, escalonar processos e impulsionar a produtividade.

Os modelos estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack. Eles não são um complemento. Para informações sobre preços, consulte nossa página de preços.

Os modelos do Slack ajudam você e sua equipe a impulsionar a produtividade em todas as linhas de negócios com soluções flexíveis e escalonáveis que utilizam automação para transformar rapidamente ideias em ações concretas.

Sim, você pode criar modelos personalizados para atender às suas necessidades específicas. Os administradores no plano Enterprise Grid têm a capacidade de criar e publicar modelos personalizados para uso interno em toda a organização.