Os gerentes de projetos são os heróis não reconhecidos de um lançamento bem-sucedido. Quando fazem seu trabalho direito, as tarefas são concluídas no prazo e tudo corre sem problemas. O foco muda imediatamente para acompanhar o engajamento do cliente e o impacto nos negócios. Ninguém celebra todo o planejamento e coordenação necessários para chegar a esse ponto da forma mais fluida possível.

Expectativas pouco claras, informações desorganizadas e má gestão de tarefas podem reduzir a produtividade da equipe e causar atrasos graves. E é por isso que todo gerente de projetos adora um bom modelo.

Os modelos de gerenciamento de projetos oferecem a estrutura necessária para executar um projeto bem-sucedido desde a concepção até o lançamento. Chega de comunicação fragmentada, obstáculos inesperados ou falta de visibilidade: agora é apenas uma equipe colaborando sem esforço para realizar o trabalho.

O que é um modelo de gerenciamento de projetos?

Os modelos de gerenciamento de projetos são documentos criados para organizar, acompanhar, gerenciar e comunicar cronogramas de projetos para uma equipe. Eles fornecem uma abordagem para mapear prazos, objetivos e resultados em uma estrutura definida, facilitando para as equipes trabalharem juntas como uma unidade coesa para alcançar um objetivo em comum.

Usar um modelo de projeto oferece aos gerentes de projetos uma maneira rápida e fácil de definir processos para cada novo projeto. Embora o processo de desenvolvimento de software nem sempre seja tão direto quanto gostaríamos, criar modelos do trabalho necessário para colocar um novo recurso ou app em funcionamento ajuda a tornar a experiência bem-sucedida para todos os envolvidos.

E não é fácil. Manter uma equipe multifuncional de desenvolvedores, analistas, designers e profissionais de marketing no caminho certo requer muita comunicação e alinhamento. A falta de visibilidade das responsabilidades de todos pode facilmente levar ao desalinhamento e a prazos perdidos que interrompem o processo de desenvolvimento.

É por isso que sua equipe precisa de um modelo de gerenciamento de projetos abrangente. Os benefícios desses modelos garantem que você possa gerenciar projetos com eficiência e preparar sua equipe para o sucesso.

Os benefícios do nosso modelo de gerenciamento de projetos

Usar um modelo de gerenciamento de projetos dá à sua equipe visibilidade sobre tudo o que ela precisa fazer para concluir um projeto dentro do prazo. É um plano de ação que permite comunicação, esclarece objetivos e aumenta a produtividade de todos os envolvidos. Também garante que as partes interessadas em toda a sua organização tenham uma visão clara do seu progresso geral.

Gerenciamento de projetos simplificado

Esse modelo de gerenciamento de projetos é sua solução completa para gerenciar projetos de forma eficiente no Slack. Ele foi criado para centralizar o planejamento, o rastreamento de tarefas e as conversas do projeto, garantindo que sua equipe permaneça organizada e focada. Com todos os detalhes do seu projeto acessíveis em um só lugar, esse modelo simplifica o gerenciamento de projetos para equipes de qualquer tamanho.

Crie suas listas de tarefas do projeto, atribua afazeres e acompanhe os membros da equipe facilmente em um modelo de projeto unificado. Tente incluir os seguintes recursos no seu modelo para referência também:

Objetivos e estratégia do projeto

Um resumo do trabalho necessário

Impacto potencial nos usuários

Membros responsáveis da equipe

Listas de tarefas e prazos

Dessa forma, você mantém tudo de que precisa para revisar objetivos, comunicar o progresso e acompanhar o impacto em um só lugar. Não há necessidade de acessar diferentes ferramentas ou duplicar informações em vários locais: basta usar um espaço de gerenciamento de projetos simplificado para toda a sua equipe.

Produtividade aprimorada com ferramentas centralizadas

Aumente a produtividade da sua equipe com processos simplificados que minimizam a necessidade de alternar entre várias ferramentas. Chega de ficar procurando o resumo do projeto. Ele está bem ali, ao lado do rastreador de tarefas e do relatório de status. Essa consolidação não apenas economiza tempo, mas também reduz a probabilidade de informações passarem despercebidas, além de capacitar sua equipe a entregar projetos conforme o planejado. Esse modelo permite que sua equipe alcance mais com menos esforço.

Crie uma automação de fluxo de trabalho para automatizar tarefas específicas como:

Conversas semanais

Relatórios de progresso

Alterações de status

Mensagens de boas-vindas

Os modelos gratuitos de gerenciamento de projetos do Slack ajudam você a criar um ambiente de trabalho mais eficiente para sua equipe, removendo a pressão de compartilhar atualizações manualmente. Isso não só reduzirá informações fragmentadas em vários canais, como também ajudará seus gerentes de projeto a conduzir múltiplos projetos simultaneamente com facilidade.

Mantenha o alinhamento com uma comunicação clara

Diga adeus às discussões espalhadas. Esse modelo inclui um canal dedicado às conversas do projeto. Essa configuração ajuda a manter um fluxo de informações claro e organizado, facilitando para todos ficarem em sintonia. E sejamos honestos: a clareza torna o trabalho em equipe muito mais fácil. Concentre-se nas suas tarefas mais importantes e mantenha todo mundo alinhado.

Criar uma fonte única da verdade para cada projeto também torna muito mais fácil comunicar o progresso e o sucesso com as partes interessadas. Sua equipe pode atualizar o progresso dela individualmente, e as atualizações automatizadas farão o resto, facilitando para sua equipe manter o ritmo e cumprir os prazos.

Planejamento e rastreamento de projetos em tempo real

Planejamento e rastreamento eficazes são fundamentais para um gerenciamento de projetos bem-sucedido. O modelo de gerenciamento de projetos oferece ferramentas poderosas que permitem planejar projetos, definir metas e rastrear o progresso do projeto em tempo real. Você pode personalizar as visualizações no rastreador de projetos para atender às necessidades específicas da sua equipe, garantindo que todos estejam cientes de prazos, metas e etapas do projeto e que nada se perca. Essa visibilidade em tempo real do status do projeto não só ajuda na tomada de decisões oportunas, mas também mantém a equipe motivada e alinhada com o plano geral do projeto.

Garantir que todos os envolvidos em um projeto trabalhem em direção ao mesmo objetivo específico e unificado faz com que passar por cada etapa do processo de desenvolvimento seja mais eficiente. Tudo incluído no seu modelo de gerenciamento de projetos estará atualizado com todas as informações relevantes de que sua equipe precisa para executar cada tarefa individual facilmente.