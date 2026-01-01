Como usar esse modelo no Slack (passo a passo)

O modelo de plano de campanha de marketing do Slack é uma estrutura reutilizável que organiza, controla e executa iniciativas de marketing, tudo dentro de um único workspace compartilhado.

Siga estas etapas para dar vida à sua campanha dentro do sistema operacional de trabalho da equipe, quer sua organização esteja bem familiarizada com o Slack para marketing ou esteja apenas começando.

1. Adicione o modelo ao sistema operacional de trabalho do Slack

Clique em “Usar modelo” para adicionar esse modelo ao sistema operacional de trabalho do Slack. Um novo canal será criado na hora (e um canvas) pré-carregado com seções de planejamento de campanha, incluindo objetivos, público e marcos. As equipes de marketing do Salesforce usam a plataforma para otimizar fluxos de trabalho e lançar campanhas mais rapidamente.

2. Organize as metas da campanha e os objetivos do projeto em um canal compartilhado

Comece descrevendo as metas da campanha e os principais objetivos direto no modelo. Alinhe as partes interessadas antecipadamente, compartilhando a visão geral da campanha, as métricas de sucesso e os resultados esperados no canal do Slack para que todos comecem com a mesma informação.

3. Identifique o público-alvo, os canais e as plataformas da campanha

Use a seção de canvas pré-criada para definir o público-alvo, as personas e as mensagens principais. Adicione os canais de marketing que você vai usar, como e-mail, anúncios pagos, mídia social, relações públicas ou eventos. Inclua links para ativos criativos ou campanhas anteriores como referência.

4. Atribua tarefas e prazos ao longo do cronograma

Divida a campanha em tarefas e marcos. Use listas de verificação, lembretes ou o Criador de fluxo de trabalho do Slack para atribuir responsáveis e automatizar atualizações recorrentes. Incorpore as práticas recomendadas do Guia de processo de gerenciamento de projetos do Slack, o Kit inicial de gerenciamento de projetos e ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana ou Trello para ver o progresso em tempo real.

5. Marque as principais partes interessadas para facilitar a colaboração e a visibilidade

Mencione os principais colaboradores em conversas ou anotações do canvas para atribuir responsabilidade ou solicitar contribuições. Todos podem acompanhar as atualizações sem sobrecarregar a caixa de entrada. Assim, toda a colaboração fica no Slack e não dispersa em e-mails.

6. Liste todos os desafios e riscos envolvidos

Inclua uma seção para anotar dependências, potenciais obstáculos ou riscos externos logo no início. Essa proatividade ajuda as equipes a se prepararem para atrasos ou restrições de recursos antes que afetem a entrega.

7. Acompanhe o progresso e compartilhe atualizações

Use círculos do Slack, reuniões breves ou ferramentas de projeto integradas para monitorar a integridade da campanha. Compartilhe atualizações regulares no canal ou use verificações automatizadas para que todos, desde operações de marketing até a liderança, possam ver o progresso. Um modelo de lista de tarefas pode ajudar a esclarecer o que ainda está em andamento.

Ao seguir essas etapas e usar esses modelos, você transformará um plano de campanha em um workspace dinâmico e colaborativo que alinha a equipe desde o início do projeto até o dia do lançamento.

O que é um plano de campanha de marketing?

O plano de campanha de marketing é um documento estruturado (ou um workspace no Slack) que descreve como uma iniciativa específica alcançará metas de negócios definidas. Além disso, detalha o objetivo, o público-alvo, os canais, a abordagem criativa e as métricas de desempenho da campanha, servindo como um roteiro claro para a equipe.

O objetivo do plano de campanha é simples: alinhamento. Assim, é possível garantir que cada parte interessada entenda o que é sucesso: o que precisa acontecer, quem deve estar envolvido e quando.

O uso do modelo aumenta a visibilidade e o alinhamento. Em vez de reinventar a roda, as equipes podem começar com uma estrutura coerente e comprovada, aumentando a eficiência, minimizando a comunicação incorreta e acelerando o tempo até o lançamento.

E quando esse modelo fica no Slack, os benefícios se multiplicam. O planejamento, a colaboração e a execução acontecem em um só lugar, conectando a estratégia da campanha ao trabalho diário.

O que incluir em um modelo de plano de campanha de marketing

Um modelo de plano de campanha de marketing completo abrange tudo, desde a definição de metas até a execução. Esse modelo gratuito tem seções prontas para preenchimento a fim de ajudar você a incluir cada um destes componentes-chave.

Metas da campanha. Defina metas SMART (específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido) para definir o objetivo da campanha e as métricas de sucesso. Essas metas orientam cada decisão e facilitam a análise pós-campanha.

Público-alvo. Descreva os principais segmentos de público ou personas. Anote grupos demográficos, problemas e motivações para garantir que sua mensagem e seus canais de marketing alcancem as pessoas certas do jeito certo.

Principais mensagens. Resuma a proposta de valor central e os pontos de discussão de apoio. A consistência da mensagem em todos os canais garante que a campanha comunique uma única história unificada.

Canais e táticas. Liste as diferentes maneiras pelas quais você alcançará o público, como mídias sociais, e-mail, publicidade paga, marketing de conteúdo, relações públicas ou eventos. Inclua táticas para cada um, como frequência de postagem ou especificações criativas.

Cronograma e marcos. Mapeie a campanha desde o planejamento até a análise pós-lançamento. Use marcos para assinalar pontos de verificação importantes, como cronogramas de entrega de ativos, aprovações de conteúdo e datas de lançamento. Lembretes e automações de fluxo de trabalho do Slack ajudarão você a manter o cronograma.

Alocação do orçamento. Estime os custos com mídia, produção, design, serviço terceirizado e gastos pagos. Acompanhe o orçamento dentro do modelo a fim de facilitar atualizações e a visibilidade para as partes interessadas.

Funções e responsabilidades. Esclareça quem é responsável por cada parte da campanha , como criação, relatórios e análises de marketing , compra de mídia, redação e publicação. Marque os responsáveis em conversas do Slack para responsabilização rápida.

Métricas e KPIs de sucesso. Descreva os principais indicadores-chave de desempenho (KPIs) e como serão mensurados. Em geral, essas métricas incluem dados como novos leads, taxas de engajamento com o conteúdo, conversões, ROI ou brand lift. Integre painéis ou apps de análise de dados no Slack para proporcionar visibilidade do desempenho em tempo real.

Quando você incorpora esses elementos, o modelo de campanha se torna um manual replicável para a equipe planejar com mais eficiência, lançar com confiança e mensurar o impacto com clareza.

Benefícios do modelo de plano de campanha de marketing no Slack

O uso do modelo de plano de campanha no Slack vai além da documentação. Ele transforma a maneira como as equipes de marketing colaboram e promove o sucesso escalável em campanhas futuras. Saiba por que um modelo de campanha de marketing é melhor do que documentos ou planilhas usados isoladamente.

Tomada de decisão mais rápida

O Slack mostra atualizações em tempo real em um só lugar. Feedback, aprovações e ajustes acontecem de imediato em vez de levarem horas ou dias perdidos no e-mail.

Menos barreiras à comunicação

Todos os envolvidos na campanha, desde a equipe de criação até o marketing de produto, têm visibilidade dos objetivos, ativos e progresso. Canais compartilhados previnem o desalinhamento e as lacunas de informação. Esse fluxo de trabalho também prepara o terreno para uma colaboração interfuncional mais forte no futuro.

Maior responsabilidade

Atribua tarefas, defina lembretes e automatize verificações com o Criador de fluxo de trabalho. Cada responsável tem visibilidade dos próprios prazos, mantendo a campanha no caminho certo sem microgerenciamento.

Maior visibilidade

Canais, canvas e integrações do Slack formam uma central compartilhada onde a liderança pode monitorar a integridade da campanha com agilidade. A transparência permite que as equipes se adaptem o quanto antes e celebrem as vitórias mais rapidamente.

Cinco práticas recomendadas para o planejamento de campanhas de marketing

Um modelo oferece estrutura, mas o sucesso depende de como você o usa. Confira algumas práticas recomendadas para maximizar a eficácia do modelo de plano de campanha de marketing do Slack:

1. Comece com metas claras

Antes de testar ideias criativas ou canais, defina os objetivos da campanha. Quer você esteja gerando leads, reconhecimento ou adesão, metas claras orientam cada decisão tática.

2. Adapte o modelo para cada tipo de campanha

Use a mesma estrutura, mas adapte cada modelo de campanha adapte ao contexto específico. Lançamentos de produtos, campanhas de reconhecimento ou iniciativas de geração de leads exigem diferentes KPIs, mensagens e cronogramas.

DICA: lançamentos de produtos também podem se beneficiar do modelo de resumo do produto , que ajuda as equipes a identificar as metas, o objetivo e a estratégia do produto.

3. Revise e atualize os marcos regularmente

As campanhas estão sempre evoluindo. Defina verificações semanais ou lembretes automatizados no Slack para atualizar o progresso, identificar obstáculos e ajustar prioridades.

4. Promova uma comunicação transparente

Use o canal da campanha como a única fonte de informações. Documente o feedback em conversas, resuma as discussões em um canvas e use círculos do Slack para decisões rápidas.

5. Integre ferramentas para fazer o trabalho fluir

Conecte rastreadores de tarefas, plataformas de análise e ferramentas criativas ao Slack. Automatize as atualizações de status para que os dados fluam direto para o workspace em vez de ficarem escondidos em slides ou caixas de entrada até que alguém os compartilhe manualmente com a equipe.

Ao unir metas claras, planejamento organizado e as muitas ferramentas de colaboração do Slack, sua equipe pode veicular campanhas de maneira mais rápida e eficaz.

Crie uma estrutura de campanha de marketing com o slack

O planejamento de campanha estruturado transforma ideias de marketing sólidas em resultados mensuráveis. O modelo de plano de campanha de marketing do Slack ajuda sua equipe a alcançar ambos, centralizando metas, comunicação e execução em um único espaço compartilhado. Do início do projeto ao relatório de resultados, o uso deste modelo ajuda equipes de marketing a planejar de modo mais inteligente, colaborar com mais eficácia e lançar campanhas que deixam um impacto duradouro.